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Космические новости в фотографиях, февраль 2018 года

09:0028.02.2018
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Первая фотография «бублика» черной дыры в галактике M77
Селфи космонавта Роскосмоса Антона Шкаплерова во время выхода в открытый космос. 2 февраля 2018 года
Галактика NGC 7252
Ровер Opportunity сделал первую в жизни фотографию самого себя, отпраздновав таким образом 5000 день работы на поверхности Марса
Грузовой космический корабль Прогресс МС-08. 15 февраля 2018 года
Старт ракеты-носителя Союз-2.1а с космическими аппаратами дистанционного зондирования Земли Канопус-В №3 и №4, и с 9 космическими коммерческими аппаратами с космодрома Восточный
Серия снимков космического телескопа Хаббл за 2 года, отслеживающая исчезающие бури на планете Нептун
Кабриолет Tesla Roadster, выведенный на орбиту ракетой-носителем Falcon Heavy американской компании SpaceX
Фотография Саудовской Аравии сделанная космонавтом Роскосмоса Антоном Шкаплеровым с борта МКС
Снимок облаков на Юпитере с зондом Juno
Вид на Землю с борта МКС
Галактика NGC 1559 в созвездии Сетки, один из самых одиноких объектов космоса
Симуляция экспедиции на Марс в рамках проекта D-MARS. 18 февраля 2018 года
Протопланетный диск AS 209, расположенный в 410 световых годах от Солнца снятый телескопом ALMA
Красное море и Нил снятые астронавтом NASA Скоттом Тингл с борта МКС
© ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), Imanishi et al., NASA/ESA Hubble Space Telescope and A. van der HoevenТелескоп ALMA получил первые в истории снимки диска аккреции черной дыры — "бублика" из разогретого газа и материи, который вращается вокруг нее и который она постепенно поглощает.Первая фотография «бублика» черной дыры в галактике M77
© ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), Imanishi et al., NASA/ESA Hubble Space Telescope and A. van der Hoeven
Телескоп ALMA получил первые в истории снимки диска аккреции черной дыры — "бублика" из разогретого газа и материи, который вращается вокруг нее и который она постепенно поглощает.
© Фото : Роскосмос/Антон ШкаплеровРоссийские космонавты Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров во время замены модуля связи на МКС побили рекорд пребывания в открытом космосе, который теперь составляет 8 часов 12 минут.Селфи космонавта Роскосмоса Антона Шкаплерова во время выхода в открытый космос. 2 февраля 2018 года
© Фото : Роскосмос/Антон Шкаплеров
Российские космонавты Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров во время замены модуля связи на МКС побили рекорд пребывания в открытом космосе, который теперь составляет 8 часов 12 минут.
© NASA & ESA, Acknowledgement: Judy Schmidt (Geckzilla)В начале февраля благодаря телескопу "Хаббл" ученые получили снимок галактики NGC 7252 "Мирный атом". В ее центре находится мини-спираль, получившаяся в результате слияния двух галактик, в которых идет активный процесс звездообразования.Галактика NGC 7252
© NASA & ESA, Acknowledgement: Judy Schmidt (Geckzilla)
В начале февраля благодаря телескопу "Хаббл" ученые получили снимок галактики NGC 7252 "Мирный атом". В ее центре находится мини-спираль, получившаяся в результате слияния двух галактик, в которых идет активный процесс звездообразования.
© Twitter/Spirit and Oppy‏Марсоход Opportunity сделал первую в жизни фотографию самого себя, отпраздновав таким образом 5000 день работы на поверхности Красной планеты.Ровер Opportunity сделал первую в жизни фотографию самого себя, отпраздновав таким образом 5000 день работы на поверхности Марса
© Twitter/Spirit and Oppy‏
Марсоход Opportunity сделал первую в жизни фотографию самого себя, отпраздновав таким образом 5000 день работы на поверхности Красной планеты.
© Фото : Twitter/Антон ШкаплеровГрузовой космический корабль "Прогресс МС-08", запущенный 13 февраля с Байконура на "Союзе-2.1а", спустя два дня в автоматическом режиме пристыковался к МКС.Грузовой космический корабль Прогресс МС-08. 15 февраля 2018 года
© Фото : Twitter/Антон Шкаплеров
Грузовой космический корабль "Прогресс МС-08", запущенный 13 февраля с Байконура на "Союзе-2.1а", спустя два дня в автоматическом режиме пристыковался к МКС.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкРакета-носитель "Союз-2.1а" стартовала 1 февраля в 5.07 мск с космодрома "Восточный". Все 11 спутников, запущенные на "Союзе", были выведены на расчетные орбиты.Старт ракеты-носителя Союз-2.1а с космическими аппаратами дистанционного зондирования Земли Канопус-В №3 и №4, и с 9 космическими коммерческими аппаратами с космодрома Восточный
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Ракета-носитель "Союз-2.1а" стартовала 1 февраля в 5.07 мск с космодрома "Восточный". Все 11 спутников, запущенные на "Союзе", были выведены на расчетные орбиты.
© NASA Goddard's Scientific Visualization StudioКосмическому телескопу "Хаббл" за два года удалось отследить угасание бури на планете Нептун. В 2015 году орбитальная обсерватория засекла на ледяном гиганте огромный шторм, получивший название "темный вихрь". Тогда его диаметр составлял 5000 км. На снимках "Хаббла" в октябре 2017 года он уменьшился до 3700 км.Серия снимков космического телескопа Хаббл за 2 года, отслеживающая исчезающие бури на планете Нептун
© NASA Goddard's Scientific Visualization Studio
Космическому телескопу "Хаббл" за два года удалось отследить угасание бури на планете Нептун. В 2015 году орбитальная обсерватория засекла на ледяном гиганте огромный шторм, получивший название "темный вихрь". Тогда его диаметр составлял 5000 км. На снимках "Хаббла" в октябре 2017 года он уменьшился до 3700 км.
© РИА Новости / SpaceX FlickrПерейти в фотобанкНовая ракета-носитель Falcon Heavy компании SpaceX успешно осуществила свой первый испытательный полет: в космос улетел личный автомобиль Илона Маска, красный кабриолет Tesla Roadster, за рулем которого сидел манекен в скафандре.Кабриолет Tesla Roadster, выведенный на орбиту ракетой-носителем Falcon Heavy американской компании SpaceX
© РИА Новости / SpaceX Flickr
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Новая ракета-носитель Falcon Heavy компании SpaceX успешно осуществила свой первый испытательный полет: в космос улетел личный автомобиль Илона Маска, красный кабриолет Tesla Roadster, за рулем которого сидел манекен в скафандре.
© Фото : Twitter/Антон ШкаплеровРоссийский космонавт Антон Шкаплеров сфотографировал Землю в тот момент, когда МКС пролетала над Саудовской Аравией. "Кстати, эти круговые узоры имеют вполне земную природу происхождения. НЛО тут ни при чем! 👽🛸Многих разочаровал? 😄 Просто фермеры для полива полей используют оросительную установку, передвигающуюся по кругу", - отметил космонавт.Фотография Саудовской Аравии сделанная космонавтом Роскосмоса Антоном Шкаплеровым с борта МКС
© Фото : Twitter/Антон Шкаплеров
Российский космонавт Антон Шкаплеров сфотографировал Землю в тот момент, когда МКС пролетала над Саудовской Аравией. "Кстати, эти круговые узоры имеют вполне земную природу происхождения. НЛО тут ни при чем! 👽🛸Многих разочаровал? 😄 Просто фермеры для полива полей используют оросительную установку, передвигающуюся по кругу", - отметил космонавт.
© NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. GillАвтоматическая станция Juno получила снимки вихрей на северном полюсе Юпитера. На момент съемки зонд находился на высоте около 8,186 километров от вершин облаков планеты.Снимок облаков на Юпитере с зондом Juno
© NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill
Автоматическая станция Juno получила снимки вихрей на северном полюсе Юпитера. На момент съемки зонд находился на высоте около 8,186 километров от вершин облаков планеты.
© Фото : Twitter/Joseph M. Acaba"Будущее нашего дома - в наших руках. Давайте заботиться о #Земле и рационально распоряжаться ее ресурсами", - написал в твиттере американский астронавт Джон Акаба, сделавший этот снимок с борта МКС.Вид на Землю с борта МКС
© Фото : Twitter/Joseph M. Acaba
"Будущее нашего дома - в наших руках. Давайте заботиться о #Земле и рационально распоряжаться ее ресурсами", - написал в твиттере американский астронавт Джон Акаба, сделавший этот снимок с борта МКС.
© Фото : ESA/Hubble & NASAОрбитальная обсерватория "Хаббл" получила фотографии галактики NGC 1559 в созвездии Сетки, одной из самых близких к нам и самых "одиноких" галактик в обозримой Вселенной. Своей формой она похожа на нашу, однако уступает ей в размерах и массе примерно в 100 раз. Как и Млечный путь, NGC 1559 находится за пределами космической паутины, порожденной Большим взрывом.Галактика NGC 1559 в созвездии Сетки, один из самых одиноких объектов космоса
© Фото : ESA/Hubble & NASA
Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила фотографии галактики NGC 1559 в созвездии Сетки, одной из самых близких к нам и самых "одиноких" галактик в обозримой Вселенной. Своей формой она похожа на нашу, однако уступает ей в размерах и массе примерно в 100 раз. Как и Млечный путь, NGC 1559 находится за пределами космической паутины, порожденной Большим взрывом.
© AFP 2018 / Menahem KahanaВ пустыне на юге Израиля провели симуляцию экспедиции на Марс. Энтузиасты космических исследований на дне пустынного кратера построили модель марсианской станции. В течение трех дней шестеро добровольцев жили в изоляции, проводя научные эксперименты и выходя из модуля "на поверхность планеты" в скафандрах.Симуляция экспедиции на Марс в рамках проекта D-MARS. 18 февраля 2018 года
© AFP 2018 / Menahem Kahana
В пустыне на юге Израиля провели симуляцию экспедиции на Марс. Энтузиасты космических исследований на дне пустынного кратера построили модель марсианской станции. В течение трех дней шестеро добровольцев жили в изоляции, проводя научные эксперименты и выходя из модуля "на поверхность планеты" в скафандрах.
© ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/ D. Fedele et al.Телескопу ALMA удалось получить изображение протопланетного диска AS 209, расположенного на расстоянии 410 световых лет от Земли. В его центре находится молодая звезда, которой от полумиллиона до миллиона лет, а вокруг светила вращаются микроскопические частицы пыли, которые слипаются в более крупные песчинки, затем в булыжники, и так далее пока не сформируется планета. В итоге появляется планетарная система, похожая на Солнечную. Два зазора, свободные от звездной пыли, указывают на то, что около звезды уже могли образоваться одна или две планеты.Протопланетный диск AS 209, расположенный в 410 световых годах от Солнца снятый телескопом ALMA
© ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/ D. Fedele et al.
Телескопу ALMA удалось получить изображение протопланетного диска AS 209, расположенного на расстоянии 410 световых лет от Земли. В его центре находится молодая звезда, которой от полумиллиона до миллиона лет, а вокруг светила вращаются микроскопические частицы пыли, которые слипаются в более крупные песчинки, затем в булыжники, и так далее пока не сформируется планета. В итоге появляется планетарная система, похожая на Солнечную. Два зазора, свободные от звездной пыли, указывают на то, что около звезды уже могли образоваться одна или две планеты.
© Twitter/Scott D. Tingle‏Астронавт NASA Скотт Тингл сфотографировал Красное море и Нил. "Какой прекрасный вид открывается с борта МКС", - написал в своем твиттере астронавт.Красное море и Нил снятые астронавтом NASA Скоттом Тингл с борта МКС
© Twitter/Scott D. Tingle‏
Астронавт NASA Скотт Тингл сфотографировал Красное море и Нил. "Какой прекрасный вид открывается с борта МКС", - написал в своем твиттере астронавт.
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей фотографии, которые знакомят с тайнами и загадками Вселенной. В этой фотогалерее – космические открытия февраля.

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