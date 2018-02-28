© ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/ D. Fedele et al.

Телескопу ALMA удалось получить изображение протопланетного диска AS 209, расположенного на расстоянии 410 световых лет от Земли. В его центре находится молодая звезда, которой от полумиллиона до миллиона лет, а вокруг светила вращаются микроскопические частицы пыли, которые слипаются в более крупные песчинки, затем в булыжники, и так далее пока не сформируется планета. В итоге появляется планетарная система, похожая на Солнечную. Два зазора, свободные от звездной пыли, указывают на то, что около звезды уже могли образоваться одна или две планеты.