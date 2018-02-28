Ria.ru предлагает вниманию пользователей фотографии, которые знакомят с тайнами и загадками Вселенной. В этой фотогалерее – космические открытия февраля.
Космические новости в фотографиях, февраль 2018 года
09:0028.02.2018
09200
© ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), Imanishi et al., NASA/ESA Hubble Space Telescope and A. van der HoevenТелескоп ALMA получил первые в истории снимки диска аккреции черной дыры — "бублика" из разогретого газа и материи, который вращается вокруг нее и который она постепенно поглощает.
© ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), Imanishi et al., NASA/ESA Hubble Space Telescope and A. van der Hoeven
Телескоп ALMA получил первые в истории снимки диска аккреции черной дыры — "бублика" из разогретого газа и материи, который вращается вокруг нее и который она постепенно поглощает.
© Фото : Роскосмос/Антон ШкаплеровРоссийские космонавты Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров во время замены модуля связи на МКС побили рекорд пребывания в открытом космосе, который теперь составляет 8 часов 12 минут.
© Фото : Роскосмос/Антон Шкаплеров
Российские космонавты Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров во время замены модуля связи на МКС побили рекорд пребывания в открытом космосе, который теперь составляет 8 часов 12 минут.
© NASA & ESA, Acknowledgement: Judy Schmidt (Geckzilla)В начале февраля благодаря телескопу "Хаббл" ученые получили снимок галактики NGC 7252 "Мирный атом". В ее центре находится мини-спираль, получившаяся в результате слияния двух галактик, в которых идет активный процесс звездообразования.
В начале февраля благодаря телескопу "Хаббл" ученые получили снимок галактики NGC 7252 "Мирный атом". В ее центре находится мини-спираль, получившаяся в результате слияния двух галактик, в которых идет активный процесс звездообразования.
© Twitter/Spirit and OppyМарсоход Opportunity сделал первую в жизни фотографию самого себя, отпраздновав таким образом 5000 день работы на поверхности Красной планеты.
Марсоход Opportunity сделал первую в жизни фотографию самого себя, отпраздновав таким образом 5000 день работы на поверхности Красной планеты.
© Фото : Twitter/Антон ШкаплеровГрузовой космический корабль "Прогресс МС-08", запущенный 13 февраля с Байконура на "Союзе-2.1а", спустя два дня в автоматическом режиме пристыковался к МКС.
Грузовой космический корабль "Прогресс МС-08", запущенный 13 февраля с Байконура на "Союзе-2.1а", спустя два дня в автоматическом режиме пристыковался к МКС.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкРакета-носитель "Союз-2.1а" стартовала 1 февраля в 5.07 мск с космодрома "Восточный". Все 11 спутников, запущенные на "Союзе", были выведены на расчетные орбиты.
Ракета-носитель "Союз-2.1а" стартовала 1 февраля в 5.07 мск с космодрома "Восточный". Все 11 спутников, запущенные на "Союзе", были выведены на расчетные орбиты.
© NASA Goddard's Scientific Visualization StudioКосмическому телескопу "Хаббл" за два года удалось отследить угасание бури на планете Нептун. В 2015 году орбитальная обсерватория засекла на ледяном гиганте огромный шторм, получивший название "темный вихрь". Тогда его диаметр составлял 5000 км. На снимках "Хаббла" в октябре 2017 года он уменьшился до 3700 км.
© NASA Goddard's Scientific Visualization Studio
Космическому телескопу "Хаббл" за два года удалось отследить угасание бури на планете Нептун. В 2015 году орбитальная обсерватория засекла на ледяном гиганте огромный шторм, получивший название "темный вихрь". Тогда его диаметр составлял 5000 км. На снимках "Хаббла" в октябре 2017 года он уменьшился до 3700 км.
© РИА Новости / SpaceX FlickrПерейти в фотобанкНовая ракета-носитель Falcon Heavy компании SpaceX успешно осуществила свой первый испытательный полет: в космос улетел личный автомобиль Илона Маска, красный кабриолет Tesla Roadster, за рулем которого сидел манекен в скафандре.
Новая ракета-носитель Falcon Heavy компании SpaceX успешно осуществила свой первый испытательный полет: в космос улетел личный автомобиль Илона Маска, красный кабриолет Tesla Roadster, за рулем которого сидел манекен в скафандре.
© Фото : Twitter/Антон ШкаплеровРоссийский космонавт Антон Шкаплеров сфотографировал Землю в тот момент, когда МКС пролетала над Саудовской Аравией. "Кстати, эти круговые узоры имеют вполне земную природу происхождения. НЛО тут ни при чем! 👽🛸Многих разочаровал? 😄 Просто фермеры для полива полей используют оросительную установку, передвигающуюся по кругу", - отметил космонавт.
Российский космонавт Антон Шкаплеров сфотографировал Землю в тот момент, когда МКС пролетала над Саудовской Аравией. "Кстати, эти круговые узоры имеют вполне земную природу происхождения. НЛО тут ни при чем! 👽🛸Многих разочаровал? 😄 Просто фермеры для полива полей используют оросительную установку, передвигающуюся по кругу", - отметил космонавт.
© NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. GillАвтоматическая станция Juno получила снимки вихрей на северном полюсе Юпитера. На момент съемки зонд находился на высоте около 8,186 километров от вершин облаков планеты.
Автоматическая станция Juno получила снимки вихрей на северном полюсе Юпитера. На момент съемки зонд находился на высоте около 8,186 километров от вершин облаков планеты.
© Фото : Twitter/Joseph M. Acaba"Будущее нашего дома - в наших руках. Давайте заботиться о #Земле и рационально распоряжаться ее ресурсами", - написал в твиттере американский астронавт Джон Акаба, сделавший этот снимок с борта МКС.
"Будущее нашего дома - в наших руках. Давайте заботиться о #Земле и рационально распоряжаться ее ресурсами", - написал в твиттере американский астронавт Джон Акаба, сделавший этот снимок с борта МКС.
© Фото : ESA/Hubble & NASAОрбитальная обсерватория "Хаббл" получила фотографии галактики NGC 1559 в созвездии Сетки, одной из самых близких к нам и самых "одиноких" галактик в обозримой Вселенной. Своей формой она похожа на нашу, однако уступает ей в размерах и массе примерно в 100 раз. Как и Млечный путь, NGC 1559 находится за пределами космической паутины, порожденной Большим взрывом.
© Фото : ESA/Hubble & NASA
Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила фотографии галактики NGC 1559 в созвездии Сетки, одной из самых близких к нам и самых "одиноких" галактик в обозримой Вселенной. Своей формой она похожа на нашу, однако уступает ей в размерах и массе примерно в 100 раз. Как и Млечный путь, NGC 1559 находится за пределами космической паутины, порожденной Большим взрывом.
© AFP 2018 / Menahem KahanaВ пустыне на юге Израиля провели симуляцию экспедиции на Марс. Энтузиасты космических исследований на дне пустынного кратера построили модель марсианской станции. В течение трех дней шестеро добровольцев жили в изоляции, проводя научные эксперименты и выходя из модуля "на поверхность планеты" в скафандрах.
В пустыне на юге Израиля провели симуляцию экспедиции на Марс. Энтузиасты космических исследований на дне пустынного кратера построили модель марсианской станции. В течение трех дней шестеро добровольцев жили в изоляции, проводя научные эксперименты и выходя из модуля "на поверхность планеты" в скафандрах.
© ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/ D. Fedele et al.Телескопу ALMA удалось получить изображение протопланетного диска AS 209, расположенного на расстоянии 410 световых лет от Земли. В его центре находится молодая звезда, которой от полумиллиона до миллиона лет, а вокруг светила вращаются микроскопические частицы пыли, которые слипаются в более крупные песчинки, затем в булыжники, и так далее пока не сформируется планета. В итоге появляется планетарная система, похожая на Солнечную. Два зазора, свободные от звездной пыли, указывают на то, что около звезды уже могли образоваться одна или две планеты.
© ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/ D. Fedele et al.
Телескопу ALMA удалось получить изображение протопланетного диска AS 209, расположенного на расстоянии 410 световых лет от Земли. В его центре находится молодая звезда, которой от полумиллиона до миллиона лет, а вокруг светила вращаются микроскопические частицы пыли, которые слипаются в более крупные песчинки, затем в булыжники, и так далее пока не сформируется планета. В итоге появляется планетарная система, похожая на Солнечную. Два зазора, свободные от звездной пыли, указывают на то, что около звезды уже могли образоваться одна или две планеты.
© Twitter/Scott D. TingleАстронавт NASA Скотт Тингл сфотографировал Красное море и Нил. "Какой прекрасный вид открывается с борта МКС", - написал в своем твиттере астронавт.
Астронавт NASA Скотт Тингл сфотографировал Красное море и Нил. "Какой прекрасный вид открывается с борта МКС", - написал в своем твиттере астронавт.
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