РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Фото

Победители конкурса International Photographer of the Year 2017

12:3020.02.2018
(обновлено: 12:49 20.02.2018)
02350
Sarah Blesener (United States) - International Editorial Photographer of the Year 2017
Christiaan van Heijst (Netherlands) - International Open Category Discovery of the Year 2017
Ell Costi (Italy) - International Architectural Discovery of the Year 2017
Florian W. Mueller (Germany) - International Architectural Photographer of the Year 2017
Jan Janssen (Netherlands) - International People Discovery of the Year 2017
Eunice Eunjin Oh (United States) - International Fine Art Discovery of the Year 2017
Isabela Pacini (Brazil) - International People Photographer of the Year 2017
Patrick Ems (Switzerland) - International Nature Discovery of the Year 2017
Philip Thurston (Australia) - International Nature Photographer of the Year 2017
Stefano Gardel (Switzerland) - International Fine Art Photographer of the Year 2017
© Фото : Sarah Blesener/ International Photographer of the Year 2017Сара Блесенер из США получила приз в номинации "Лучший фотограф, работающий в редакции СМИ".Sarah Blesener (United States) - International Editorial Photographer of the Year 2017
© Фото : Sarah Blesener/ International Photographer of the Year 2017
Сара Блесенер из США получила приз в номинации "Лучший фотограф, работающий в редакции СМИ".
© Фото : Christiaan van Heijst/ International Photographer of the Year 2017Кристиан ван Хайст, представляющий Нидерланды, удостоен награды за снимок в номинации "Открытие года".Christiaan van Heijst (Netherlands) - International Open Category Discovery of the Year 2017
© Фото : Christiaan van Heijst/ International Photographer of the Year 2017
Кристиан ван Хайст, представляющий Нидерланды, удостоен награды за снимок в номинации "Открытие года".
© Фото : Ell Costi/ International Photographer of the Year 2017Итальянский фотограф Элл Кости удивил жюри "Архитектурным открытием года".Ell Costi (Italy) - International Architectural Discovery of the Year 2017
© Фото : Ell Costi/ International Photographer of the Year 2017
Итальянский фотограф Элл Кости удивил жюри "Архитектурным открытием года".
© Фото : Florian W. Mueller/ International Photographer of the Year 2017А немец Флориан У. Мюллер, давно специализирующийся на съемке зданий и памятников, получил приз как "Лучший фотограф архитектуры".Florian W. Mueller (Germany) - International Architectural Photographer of the Year 2017
© Фото : Florian W. Mueller/ International Photographer of the Year 2017
А немец Флориан У. Мюллер, давно специализирующийся на съемке зданий и памятников, получил приз как "Лучший фотограф архитектуры".
© Фото : Jan Janssen/ International Photographer of the Year 2017Голландский фотограф стал "Открытием года" за вдохновенную съемку портрета.Jan Janssen (Netherlands) - International People Discovery of the Year 2017
© Фото : Jan Janssen/ International Photographer of the Year 2017
Голландский фотограф стал "Открытием года" за вдохновенную съемку портрета.
© Фото : Eunice Eunjin Oh/ International Photographer of the Year 2017Американский фотограф Юнис Энджин — "открытие года" — стал автором лучшего художественного снимка. Его работа, действительно, похожа на картину.Eunice Eunjin Oh (United States) - International Fine Art Discovery of the Year 2017
© Фото : Eunice Eunjin Oh/ International Photographer of the Year 2017
Американский фотограф Юнис Энджин — "открытие года" — стал автором лучшего художественного снимка. Его работа, действительно, похожа на картину.
© Фото : Isabela Pacini/ International Photographer of the Year 2017Лучшим портретным фотографом стала Изабела Пачини из Бразилии — жюри обратило внимание на острый социальный сюжет ее снимка.Isabela Pacini (Brazil) - International People Photographer of the Year 2017
© Фото : Isabela Pacini/ International Photographer of the Year 2017
Лучшим портретным фотографом стала Изабела Пачини из Бразилии — жюри обратило внимание на острый социальный сюжет ее снимка.
© Фото : Patrick Ems/ International Photographer of the Year 2017Патрик Эмс из Швейцарии стал открытием года в области фотографии природы.Patrick Ems (Switzerland) - International Nature Discovery of the Year 2017
© Фото : Patrick Ems/ International Photographer of the Year 2017
Патрик Эмс из Швейцарии стал открытием года в области фотографии природы.
© Фото : Philip Thurston/ International Photographer of the Year 2017Лучшим профессиональным фотографом в этой же сфере был признан Филип Трестон из Австрии.Philip Thurston (Australia) - International Nature Photographer of the Year 2017
© Фото : Philip Thurston/ International Photographer of the Year 2017
Лучшим профессиональным фотографом в этой же сфере был признан Филип Трестон из Австрии.
© Фото : Stefano Gardel/ International Photographer of the Year 2017За профессиональную съемку природы высшую награду получил Стефано Гардель из Швейцарии.Stefano Gardel (Switzerland) - International Fine Art Photographer of the Year 2017
© Фото : Stefano Gardel/ International Photographer of the Year 2017
За профессиональную съемку природы высшую награду получил Стефано Гардель из Швейцарии.
Philip Thurston (Australia) - International Nature Photographer of the Year 2017Победители конкурса International Photographer of the Year 201712:3020.02.2018
Военнослужащие во время учений оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) Искандер-М.ндер-М во время тактических учений расчетов по управлению ракетными ударамиРакеты против условного противника: учения расчетов комплекса "Искандер-М"10:0020.02.2018
Работа фотографа Л. А. Бородулина Полина Астахова, г. Токио, 1964Олимпийское золото в кадре: лучший спортивный фотограф Лев Бородулин08:0020.02.2018
Участницы открытого кастинга национального конкурса Мисс Россия в торговом центре Афимолл Сити в МосквеОткрытый кастинг конкурса "Мисс Россия"11:5019.02.2018
Визуализация проекта станции Мичуринский проспектСамые интересные строящиеся станции метро в Москве10:0019.02.2018
Состязание по перетягиванию каната на праздничных гуляниях, посвященных проводам Широкой Масленицы в Новосибирской области. 17 февраля 2018Празднование Масленицы в России17:0518.02.2018
Масленица, 1916. Холст, масло. Государственный Русский музейОсобенности национальных гуляний: художник Кустодиев и его "русские типы"08:0017.02.2018
Ролик ria.ru/РИА новости, который прокатывается на катке на Пушкинской площадиРолик РИА Новости на катке на Пушкинской площади15:0416.02.2018
Российский инвестиционный форум в Сочи. День второйРоссийский инвестиционный форум в Сочи. День второй13:5216.02.2018
Модель, актриса Тони Гарн на церемонии открытия 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018Церемония открытия 68-го Берлинского международного кинофестиваля13:4016.02.2018
Все фотоленты

Лучшие работы конкурса International Photographer of the Year — в фотоленте Ria.ru.

Комментировать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена