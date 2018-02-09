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Победители конкурса Skypixel Photo Contest-2017

08:0009.02.2018
(обновлено: 08:19 10.02.2018)
014700
Снимок Над белым медведем (Above the polar bear) фотографа Florian Ledoux, взявший гран-при конкурса 2017 SkyPixel Photo Contest
Снимок Деревня Санта-Маддалена (Santa Maddalena village in front of the Geisler or Odle Dolom) фотографа Valentin Valkov, занявший третье место в категории Пейзаж.Профессионалы
Снимок Возрождение (-The Rebirth-) фотографа Andrea, занявший третье место в категории Портрет.Профессионалы
Снимок Геометрия жидкого золота (GEOMETRY OF LIQUID GOLD) фотографа Javier del Cerro, занявший второе место в категории Пейзаж
Снимок Свободный ход (Free wheeling) фотографа Nigelkwan, занявший второе место в категории Портрет
Снимок Сушка лапши на солнце (晒面忙) фотографа 菜鸟视觉, занявший третье место в категории Портрет
Снимок Балморальный шар (Balmoral Ball) фотографа Petra Leary, занявший первое место в категории Портрет.Профессионалы
Снимок Самолет в лесу (Plane in the Forest) фотографа Mark Calayag, взявший приз в категории Popular Prize
Снимок Герой водопада (飞瀑英雄) фотографа Шэнь Минь (沈旻), занявший второе место в категории Портрет.Профессионалы
Снимок Горе Земли (“大地之殇”——人造自然启示录) фотографа 在那片更高的天空, занявший первое место в категории История.Профессионалы
Снимок Рыбная ловля на реке (1茵莱河捕鱼表演 ) фотографа Шуй Цинхуа (水庆华), занявший первое место в категории История
Снимок Долгое путешествие (The long ride) фотографа Jesper Guldbrand, занявший третье место в категории История
Снимок Ферма омаров (Lobsters Farm) фотографа Trung Pham, занявший первое место в категории Пейзаж
Снимок Танцовщица (Dancer) фотографа Сocoanext, занявший первое место в категории Портрет
Снимок Соляные озера (美丽盐田》组照) фотографа 光和影, занявший второе место в категории История
Снимок Комета во тьме (Comet Into Darkness) фотографа Drone Hikers, занявший второе место в категории Пейзаж.Профессионалы
Снимок Рыбалка на восходе солнца (Sun's Up, Nets Out) фотографа Zay Yar Lin, занявший первое место в категории Пейзаж.Профессионалы
Снимок Странствующий рыцарь (侠客行) фотографа Lalienware, занявший третье место в категории История.Профессионалы
Снимок Аромат осенней хурмы (金秋月柿飘香时) фотографа Тянь Я (天涯), занявший второе место в категории История.Профессионалы
Снимок Выращивание уток (Raising ducks) фотографа Caokynhan, занявший третье место в категории Пейзаж
© Фото : 2017 SKYPIXEL PHOTO CONTEST/Florian LedouxГран-при фестиваля завоевал снимок "Над белым медведем" фотографа Флориана Леду.Снимок Над белым медведем (Above the polar bear) фотографа Florian Ledoux, взявший гран-при конкурса 2017 SkyPixel Photo Contest
© Фото : 2017 SKYPIXEL PHOTO CONTEST/Florian Ledoux
Гран-при фестиваля завоевал снимок "Над белым медведем" фотографа Флориана Леду.
© Фото : 2017 SKYPIXEL PHOTO CONTEST/ Valentin ValkovТретье место досталось болгарскому фотографу Валентину Валькову. Он запечатлел итальянскую деревню Санта-Маддалена.Снимок Деревня Санта-Маддалена (Santa Maddalena village in front of the Geisler or Odle Dolom) фотографа Valentin Valkov, занявший третье место в категории Пейзаж.Профессионалы
© Фото : 2017 SKYPIXEL PHOTO CONTEST/ Valentin Valkov
Третье место досталось болгарскому фотографу Валентину Валькову. Он запечатлел итальянскую деревню Санта-Маддалена.
© Фото : 2017 SKYPIXEL PHOTO CONTEST/AndreaРабота "Возрождение" заняла третье место в категории "Портрет. Профессионалы".Снимок Возрождение (-The Rebirth-) фотографа Andrea, занявший третье место в категории Портрет.Профессионалы
© Фото : 2017 SKYPIXEL PHOTO CONTEST/Andrea
Работа "Возрождение" заняла третье место в категории "Портрет. Профессионалы".
© Фото : 2017 SKYPIXEL PHOTO CONTEST/ Javier del CerroВторое место в категории пейзаж заняла работа "Геометрия жидкого золота" испанца Хавьера дель Серро. На снимке изображены оливковые деревья на плантациях в Кастилии-Ла-Манча.Снимок Геометрия жидкого золота (GEOMETRY OF LIQUID GOLD) фотографа Javier del Cerro, занявший второе место в категории Пейзаж
© Фото : 2017 SKYPIXEL PHOTO CONTEST/ Javier del Cerro
Второе место в категории пейзаж заняла работа "Геометрия жидкого золота" испанца Хавьера дель Серро. На снимке изображены оливковые деревья на плантациях в Кастилии-Ла-Манча.
© Фото : 2017 SKYPIXEL PHOTO CONTEST/ NigelkwanВторое место в категории "Портрет" среди непрофессионалов завоевала фотография "Свободный ход".Снимок Свободный ход (Free wheeling) фотографа Nigelkwan, занявший второе место в категории Портрет
© Фото : 2017 SKYPIXEL PHOTO CONTEST/ Nigelkwan
Второе место в категории "Портрет" среди непрофессионалов завоевала фотография "Свободный ход".
© Фото : 2017 SKYPIXEL PHOTO CONTEST/ 菜鸟视觉На третьем месте в этой номинации обосновалась работа китайского фотографа "Сушка лапши на солнце"Снимок Сушка лапши на солнце (晒面忙) фотографа 菜鸟视觉, занявший третье место в категории Портрет
© Фото : 2017 SKYPIXEL PHOTO CONTEST/ 菜鸟视觉
На третьем месте в этой номинации обосновалась работа китайского фотографа "Сушка лапши на солнце"
© Фото : 2017 SKYPIXEL PHOTO CONTEST/Petra LearyПетра Лири заняла первое место среди профессионалов в категории "Портрет" с работой "Балморальный шар".Снимок Балморальный шар (Balmoral Ball) фотографа Petra Leary, занявший первое место в категории Портрет.Профессионалы
© Фото : 2017 SKYPIXEL PHOTO CONTEST/Petra Leary
Петра Лири заняла первое место среди профессионалов в категории "Портрет" с работой "Балморальный шар".
© Фото : 2017 SKYPIXEL PHOTO CONTEST/Mark CalayagВ десятку лучших снимков в категории "Приз зрительских симпатий" вошла работа американца Марка Кэлэяга. В своей работе он запечатлел списанный Боинг-727. Сейчас самолет служит жилищем для электрика Брюса Кэмпбелла.Снимок Самолет в лесу (Plane in the Forest) фотографа Mark Calayag, взявший приз в категории Popular Prize
© Фото : 2017 SKYPIXEL PHOTO CONTEST/Mark Calayag
В десятку лучших снимков в категории "Приз зрительских симпатий" вошла работа американца Марка Кэлэяга. В своей работе он запечатлел списанный Боинг-727. Сейчас самолет служит жилищем для электрика Брюса Кэмпбелла.
© Фото : 2017 SKYPIXEL PHOTO CONTEST/ 沈旻Работа китайского фотографа Шэнь Миня "Герой водопада" заняла второе место в категории "Портрет" среди профессионалов.Снимок Герой водопада (飞瀑英雄) фотографа Шэнь Минь (沈旻), занявший второе место в категории Портрет.Профессионалы
© Фото : 2017 SKYPIXEL PHOTO CONTEST/ 沈旻
Работа китайского фотографа Шэнь Миня "Герой водопада" заняла второе место в категории "Портрет" среди профессионалов.
© Фото : 2017 SKYPIXEL PHOTO CONTEST/在那片更高的天空Первое место в категории "История" среди профессионалов занял снимок "Горе Земли".Снимок Горе Земли (“大地之殇”——人造自然启示录) фотографа 在那片更高的天空, занявший первое место в категории История.Профессионалы
© Фото : 2017 SKYPIXEL PHOTO CONTEST/在那片更高的天空
Первое место в категории "История" среди профессионалов занял снимок "Горе Земли".
© Фото : 2017 SKYPIXEL PHOTO CONTEST/ 水庆华Среди непрофессионалов в категории "История" первый приз завоевал Шуй Цинхуа с работой "Рыбная ловля на реке".Снимок Рыбная ловля на реке (1茵莱河捕鱼表演 ) фотографа Шуй Цинхуа (水庆华), занявший первое место в категории История
© Фото : 2017 SKYPIXEL PHOTO CONTEST/ 水庆华
Среди непрофессионалов в категории "История" первый приз завоевал Шуй Цинхуа с работой "Рыбная ловля на реке".
© Фото : 2017 SKYPIXEL PHOTO CONTEST/Jesper GuldbrandВ двух шагах от победы в категории "История" среди любителей остановился Йеспер Гульдбранд с работой "Долгое путешествие".Снимок Долгое путешествие (The long ride) фотографа Jesper Guldbrand, занявший третье место в категории История
© Фото : 2017 SKYPIXEL PHOTO CONTEST/Jesper Guldbrand
В двух шагах от победы в категории "История" среди любителей остановился Йеспер Гульдбранд с работой "Долгое путешествие".
© Фото : 2017 SKYPIXEL PHOTO CONTEST/Trung Pham Фотография фермы по разведения омаров принесла Трангу Фаму из Вьетнама победу в категории "Пейзаж" среди любителей.Снимок Ферма омаров (Lobsters Farm) фотографа Trung Pham, занявший первое место в категории Пейзаж
© Фото : 2017 SKYPIXEL PHOTO CONTEST/Trung Pham
Фотография фермы по разведения омаров принесла Трангу Фаму из Вьетнама победу в категории "Пейзаж" среди любителей.
© Фото : 2017 SKYPIXEL PHOTO CONTEST/СocoanextПобеду в категории "Портрет" среди любителей завоевала работа "Танцовщица".Снимок Танцовщица (Dancer) фотографа Сocoanext, занявший первое место в категории Портрет
© Фото : 2017 SKYPIXEL PHOTO CONTEST/Сocoanext
Победу в категории "Портрет" среди любителей завоевала работа "Танцовщица".
© Фото : 2017 SKYPIXEL PHOTO CONTEST/光和影 Работа "Соляные озера" заняла второе место среди любителей в категории "История".Снимок Соляные озера (美丽盐田》组照) фотографа 光和影, занявший второе место в категории История
© Фото : 2017 SKYPIXEL PHOTO CONTEST/光和影
Работа "Соляные озера" заняла второе место среди любителей в категории "История".
© Фото : 2017 SKYPIXEL PHOTO CONTEST/Drone HikersВ работе "Комета во тьме" Алекс Лампрон из группы фотографов "Drone Hikers" запечатлел чаек, кружащих над шхуной у берегов Ньюфаундленда. Снимок завоевал второе место в категории "Пейзаж" среди профессионалов.Снимок Комета во тьме (Comet Into Darkness) фотографа Drone Hikers, занявший второе место в категории Пейзаж.Профессионалы
© Фото : 2017 SKYPIXEL PHOTO CONTEST/Drone Hikers
В работе "Комета во тьме" Алекс Лампрон из группы фотографов "Drone Hikers" запечатлел чаек, кружащих над шхуной у берегов Ньюфаундленда. Снимок завоевал второе место в категории "Пейзаж" среди профессионалов.
© Фото : 2017 SKYPIXEL PHOTO CONTEST/Zay Yar LinПервое место в этой категории заняла работа "Рыбалка на восходе солнца" фотографа Зай Яр Лина из Мьянмы.Снимок Рыбалка на восходе солнца (Sun's Up, Nets Out) фотографа Zay Yar Lin, занявший первое место в категории Пейзаж.Профессионалы
© Фото : 2017 SKYPIXEL PHOTO CONTEST/Zay Yar Lin
Первое место в этой категории заняла работа "Рыбалка на восходе солнца" фотографа Зай Яр Лина из Мьянмы.
© Фото : 2017 SKYPIXEL PHOTO CONTEST/LalienwareТретье место в номинации "История" среди профессионалов досталось снимку "Странствующий рыцарь"Снимок Странствующий рыцарь (侠客行) фотографа Lalienware, занявший третье место в категории История.Профессионалы
© Фото : 2017 SKYPIXEL PHOTO CONTEST/Lalienware
Третье место в номинации "История" среди профессионалов досталось снимку "Странствующий рыцарь"
© Фото : 2017 SKYPIXEL PHOTO CONTEST/天涯Работа "Аромат осенней хурмы" принес китайскому фотографу Тянь Я второй приз в этой же номинации.Снимок Аромат осенней хурмы (金秋月柿飘香时) фотографа Тянь Я (天涯), занявший второе место в категории История.Профессионалы
© Фото : 2017 SKYPIXEL PHOTO CONTEST/天涯
Работа "Аромат осенней хурмы" принес китайскому фотографу Тянь Я второй приз в этой же номинации.
© 2017 SKYPIXEL PHOTO CONTEST/CaokynhanТретье место в категории "Пейзаж" досталось работе "Выращивание уток".Снимок Выращивание уток (Raising ducks) фотографа Caokynhan, занявший третье место в категории Пейзаж
© 2017 SKYPIXEL PHOTO CONTEST/Caokynhan
Третье место в категории "Пейзаж" досталось работе "Выращивание уток".
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