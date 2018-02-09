Стали известны имена победителей крупнейшего конкурса аэрофотосъемки Skypixel Photo Contest-2017. Самые яркие работы лауреатов фестиваля — в фотоленте РИА Новости.
Победители конкурса Skypixel Photo Contest-2017
08:0009.02.2018
(обновлено: 08:19 10.02.2018)
0147070
© Фото : 2017 SKYPIXEL PHOTO CONTEST/Florian LedouxГран-при фестиваля завоевал снимок "Над белым медведем" фотографа Флориана Леду.
© Фото : 2017 SKYPIXEL PHOTO CONTEST/Florian Ledoux
Гран-при фестиваля завоевал снимок "Над белым медведем" фотографа Флориана Леду.
© Фото : 2017 SKYPIXEL PHOTO CONTEST/ Valentin ValkovТретье место досталось болгарскому фотографу Валентину Валькову. Он запечатлел итальянскую деревню Санта-Маддалена.
© Фото : 2017 SKYPIXEL PHOTO CONTEST/ Valentin Valkov
Третье место досталось болгарскому фотографу Валентину Валькову. Он запечатлел итальянскую деревню Санта-Маддалена.
© Фото : 2017 SKYPIXEL PHOTO CONTEST/AndreaРабота "Возрождение" заняла третье место в категории "Портрет. Профессионалы".
© Фото : 2017 SKYPIXEL PHOTO CONTEST/Andrea
Работа "Возрождение" заняла третье место в категории "Портрет. Профессионалы".
© Фото : 2017 SKYPIXEL PHOTO CONTEST/ Javier del CerroВторое место в категории пейзаж заняла работа "Геометрия жидкого золота" испанца Хавьера дель Серро. На снимке изображены оливковые деревья на плантациях в Кастилии-Ла-Манча.
© Фото : 2017 SKYPIXEL PHOTO CONTEST/ Javier del Cerro
Второе место в категории пейзаж заняла работа "Геометрия жидкого золота" испанца Хавьера дель Серро. На снимке изображены оливковые деревья на плантациях в Кастилии-Ла-Манча.
© Фото : 2017 SKYPIXEL PHOTO CONTEST/ NigelkwanВторое место в категории "Портрет" среди непрофессионалов завоевала фотография "Свободный ход".
© Фото : 2017 SKYPIXEL PHOTO CONTEST/ Nigelkwan
Второе место в категории "Портрет" среди непрофессионалов завоевала фотография "Свободный ход".
© Фото : 2017 SKYPIXEL PHOTO CONTEST/ 菜鸟视觉На третьем месте в этой номинации обосновалась работа китайского фотографа "Сушка лапши на солнце"
© Фото : 2017 SKYPIXEL PHOTO CONTEST/ 菜鸟视觉
На третьем месте в этой номинации обосновалась работа китайского фотографа "Сушка лапши на солнце"
© Фото : 2017 SKYPIXEL PHOTO CONTEST/Petra LearyПетра Лири заняла первое место среди профессионалов в категории "Портрет" с работой "Балморальный шар".
© Фото : 2017 SKYPIXEL PHOTO CONTEST/Petra Leary
Петра Лири заняла первое место среди профессионалов в категории "Портрет" с работой "Балморальный шар".
© Фото : 2017 SKYPIXEL PHOTO CONTEST/Mark CalayagВ десятку лучших снимков в категории "Приз зрительских симпатий" вошла работа американца Марка Кэлэяга. В своей работе он запечатлел списанный Боинг-727. Сейчас самолет служит жилищем для электрика Брюса Кэмпбелла.
© Фото : 2017 SKYPIXEL PHOTO CONTEST/Mark Calayag
В десятку лучших снимков в категории "Приз зрительских симпатий" вошла работа американца Марка Кэлэяга. В своей работе он запечатлел списанный Боинг-727. Сейчас самолет служит жилищем для электрика Брюса Кэмпбелла.
© Фото : 2017 SKYPIXEL PHOTO CONTEST/ 沈旻Работа китайского фотографа Шэнь Миня "Герой водопада" заняла второе место в категории "Портрет" среди профессионалов.
© Фото : 2017 SKYPIXEL PHOTO CONTEST/ 沈旻
Работа китайского фотографа Шэнь Миня "Герой водопада" заняла второе место в категории "Портрет" среди профессионалов.
© Фото : 2017 SKYPIXEL PHOTO CONTEST/在那片更高的天空Первое место в категории "История" среди профессионалов занял снимок "Горе Земли".
© Фото : 2017 SKYPIXEL PHOTO CONTEST/在那片更高的天空
Первое место в категории "История" среди профессионалов занял снимок "Горе Земли".
© Фото : 2017 SKYPIXEL PHOTO CONTEST/ 水庆华Среди непрофессионалов в категории "История" первый приз завоевал Шуй Цинхуа с работой "Рыбная ловля на реке".
© Фото : 2017 SKYPIXEL PHOTO CONTEST/ 水庆华
Среди непрофессионалов в категории "История" первый приз завоевал Шуй Цинхуа с работой "Рыбная ловля на реке".
© Фото : 2017 SKYPIXEL PHOTO CONTEST/Jesper GuldbrandВ двух шагах от победы в категории "История" среди любителей остановился Йеспер Гульдбранд с работой "Долгое путешествие".
© Фото : 2017 SKYPIXEL PHOTO CONTEST/Jesper Guldbrand
В двух шагах от победы в категории "История" среди любителей остановился Йеспер Гульдбранд с работой "Долгое путешествие".
© Фото : 2017 SKYPIXEL PHOTO CONTEST/Trung Pham Фотография фермы по разведения омаров принесла Трангу Фаму из Вьетнама победу в категории "Пейзаж" среди любителей.
© Фото : 2017 SKYPIXEL PHOTO CONTEST/Trung Pham
Фотография фермы по разведения омаров принесла Трангу Фаму из Вьетнама победу в категории "Пейзаж" среди любителей.
© Фото : 2017 SKYPIXEL PHOTO CONTEST/СocoanextПобеду в категории "Портрет" среди любителей завоевала работа "Танцовщица".
© Фото : 2017 SKYPIXEL PHOTO CONTEST/Сocoanext
Победу в категории "Портрет" среди любителей завоевала работа "Танцовщица".
© Фото : 2017 SKYPIXEL PHOTO CONTEST/光和影 Работа "Соляные озера" заняла второе место среди любителей в категории "История".
© Фото : 2017 SKYPIXEL PHOTO CONTEST/光和影
Работа "Соляные озера" заняла второе место среди любителей в категории "История".
© Фото : 2017 SKYPIXEL PHOTO CONTEST/Drone HikersВ работе "Комета во тьме" Алекс Лампрон из группы фотографов "Drone Hikers" запечатлел чаек, кружащих над шхуной у берегов Ньюфаундленда. Снимок завоевал второе место в категории "Пейзаж" среди профессионалов.
© Фото : 2017 SKYPIXEL PHOTO CONTEST/Drone Hikers
В работе "Комета во тьме" Алекс Лампрон из группы фотографов "Drone Hikers" запечатлел чаек, кружащих над шхуной у берегов Ньюфаундленда. Снимок завоевал второе место в категории "Пейзаж" среди профессионалов.
© Фото : 2017 SKYPIXEL PHOTO CONTEST/Zay Yar LinПервое место в этой категории заняла работа "Рыбалка на восходе солнца" фотографа Зай Яр Лина из Мьянмы.
© Фото : 2017 SKYPIXEL PHOTO CONTEST/Zay Yar Lin
Первое место в этой категории заняла работа "Рыбалка на восходе солнца" фотографа Зай Яр Лина из Мьянмы.
© Фото : 2017 SKYPIXEL PHOTO CONTEST/LalienwareТретье место в номинации "История" среди профессионалов досталось снимку "Странствующий рыцарь"
© Фото : 2017 SKYPIXEL PHOTO CONTEST/Lalienware
Третье место в номинации "История" среди профессионалов досталось снимку "Странствующий рыцарь"
© Фото : 2017 SKYPIXEL PHOTO CONTEST/天涯Работа "Аромат осенней хурмы" принес китайскому фотографу Тянь Я второй приз в этой же номинации.
© Фото : 2017 SKYPIXEL PHOTO CONTEST/天涯
Работа "Аромат осенней хурмы" принес китайскому фотографу Тянь Я второй приз в этой же номинации.
© 2017 SKYPIXEL PHOTO CONTEST/CaokynhanТретье место в категории "Пейзаж" досталось работе "Выращивание уток".
© 2017 SKYPIXEL PHOTO CONTEST/Caokynhan
Третье место в категории "Пейзаж" досталось работе "Выращивание уток".
- Ирина Андреева
- Андрей Анненков
- Дмитрий Бабич
- Алена Березовская
- Владислав Бирюков
- Алексей Блинов
- Игорь Бочарников
- Искандер Валитов
- Сергей Варшавчик
- Дмитрий Виноградов
- Захар Виноградов
- Михаил Демурин
- Владимир Евсеев
- Елена Загородняя
- Ольга Зиновьева
- Валентин Зорин
- Ростислав Ищенко
- Дмитрий Киселев
- Вера Костамо
- Дмитрий Косырев
- Дмитрий Куликов
- Владимир Лепехин
- Федор Лукьянов
- Сергей Маркедонов
- Анастасия Мельникова
- Олег Назаров
- Игорь Николайчук
- Армен Оганесян
- Алексей Панкин
- Алексей Пилько
- Виталий Подвицкий
- Александр Рацимор
- Илья Ремесло
- Павел Родькин
- Петр Романов
- Михаил Ростовский
- Тимофей Сергейцев
- Максим Соколов
- Алёна Солнцева
- Елена Супонина
- Виталий Третьяков
- Александр Хроленко
- РИА Крым
- Россия для всех
- Дагестан. Место силы
- Наша Победа. День за днем
- История России. Новый взгляд
- Конкурс Импульс
- Социальный навигатор
- Навигатор абитуриента
- Найди меня, мама
- Год экологии
- РИА Рейтинг
- Лесопромышленный комплекс России
- Легкая промышленность
- Информационная безопасность
- WorldSkills
- Юбилейный Фестиваль "Спасская башня"
- Фестиваль Koktebel Jazz Party
- Онлайн СМИ МИА «Россия Сегодня»
Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»
© 2018 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Настоящий ресурс содержит материалы 18+