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Лучшие фото недели: старт "Союза", селфи марсохода и кошка на корриде

10:3002.02.2018
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Девушка группы поддержки сборной России на товарищеском матче между сборными командами России и Белоруссии
Старт ракеты-носителя Союз-2.1а с космическими аппаратами дистанционного зондирования Земли Канопус-В №3 и №4, и с 9 космическими коммерческими аппаратами с космодрома Восточный
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с российскими спортсменами – участниками XXIII Олимпийских зимних игр 2018 года в Пхенчхане. 31 января 2018
Вид из здания Российской государственной библиотеки на памятник святому равноапостольному князю Владимиру и Большой Каменный мост в Москве
Самый высокий человек в мире Султан Косен в Гизе и самая низкорослая женщина Джиоти Амге в Гизе, Египет
Девочка на территории парка Сокольники во время общения с собакой породы хаски в рамках реабилитационной и образовательной программы По пути с хаски, организованной фондом Клуб Приключение и ГБУ Лаборатория путешествий
Протест во время церемонии приведения к присяге президента Хуана Орландо Эрнандеса в Гондурасе
Певица Рианна во время выступления на 60-й церемонии Грэмми. 28 января 2018 года
Мигранты в Средиземном море. 27 января 2018 года
Селфи марсохода Curiosity на хребте имени Веры Рубин на Марсе. 23 января 2018 года
Участник карнавала Zubieta в испанской провинции Наварра. 30 января 2018 года
Туристы фотографируются перед собором Василия Блаженного на Красной площади в Москве. 31 января 2018 года
Президент РФ Владимир Путин во время мероприятий в Еврейском музее и центре толерантности по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста, а также годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на божественной литургии в честь 9-летия интронизации Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в храме Христа Спасителя
Международная космическая станция пролетает мимо Луны во время полнолуния. 30 января 2018 года
Посол доброй воли ООН и актриса Анджелина Джоли целует сирийскую девочку во время своего визита в лагерь беженцев Заатари в Иордании
Индийские спасатели и полицейские на месте падения в реку рейсового автобуса в штате Западная Бенгалия на северо-востоке Индии. 29 января 2018 года
Девушка во время марша в защиту национализации литиевых запасов страны в Сантьяго, Чили. 29 января 2018 года
Кошка бежит по арене Ла Сантамария в Боготе, Колумбия. 28 января 2018 года
Реконструкция салюта на Марсовом поле в 74-ую годовщину полного снятия блокады Ленинграда
Участники маскарада на Гранд-канале во время Венецианского карнавала, Италия. 28 января 2018 год
Извержение вулкана Майон на Филиппинах. 1 февраля 2018 года
Пакистанские дети играют в футбол в трущобах в Лахоре. 30 января 2018 года
Человек в маске среди сторонников лидера оппозиции Кении Рейла Одинга во время его символической президентской присяги в Найроби, Кения. 30 января 2018 года
Акция протеста против министра иностранных дел Ливана Джебрана Басиль в Бейруте, Ливан. 29 января 2018 года
Участники карнавала Desliga da Justica в костюмах человека-паука в Рио-де-Жанейро
Бьорн Гуп празднует победу в престижных скачках Grand Prix d'Amerique в Париже
Модель гримируют перед выходом на подиум на Неделе моды в Мадриде
Гонщик Майк Уиддет во время заезда в окрестностях города Франшхук, Кейптаун
Женщина кормит птиц на набережной реки Сены
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкДевушка из группы поддержки сборной России выступает в перерыве товарищеского матча между командами России и Белоруссии.Девушка группы поддержки сборной России на товарищеском матче между сборными командами России и Белоруссии
© РИА Новости / Владимир Песня
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Девушка из группы поддержки сборной России выступает в перерыве товарищеского матча между командами России и Белоруссии.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкСтарт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космодрома "Восточный".Старт ракеты-носителя Союз-2.1а с космическими аппаратами дистанционного зондирования Земли Канопус-В №3 и №4, и с 9 космическими коммерческими аппаратами с космодрома Восточный
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космодрома "Восточный".
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин встретился с российскими спортсменами – участниками XXIII Олимпийских зимних игр 2018 года в Пхенчхане.Президент РФ Владимир Путин во время встречи с российскими спортсменами – участниками XXIII Олимпийских зимних игр 2018 года в Пхенчхане. 31 января 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин встретился с российскими спортсменами – участниками XXIII Олимпийских зимних игр 2018 года в Пхенчхане.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВид из здания Российской государственной библиотеки на памятник святому равноапостольному князю Владимиру и Большой Каменный мост в Москве.Вид из здания Российской государственной библиотеки на памятник святому равноапостольному князю Владимиру и Большой Каменный мост в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Вид из здания Российской государственной библиотеки на памятник святому равноапостольному князю Владимиру и Большой Каменный мост в Москве.
© AFP 2018 / StringerСамый высокий человек в мире Султан Косен встретился в Гизе с самой низкорослой женщиной Джиоти Амге.Самый высокий человек в мире Султан Косен в Гизе и самая низкорослая женщина Джиоти Амге в Гизе, Египет
© AFP 2018 / Stringer
Самый высокий человек в мире Султан Косен встретился в Гизе с самой низкорослой женщиной Джиоти Амге.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкДевочка с собакой, участвующей в реабилитационной программе "По пути с хаски", организованной фондом "Клуб "Приключение" и ГБУ "Лаборатория путешествий".Девочка на территории парка Сокольники во время общения с собакой породы хаски в рамках реабилитационной и образовательной программы По пути с хаски, организованной фондом Клуб Приключение и ГБУ Лаборатория путешествий
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Девочка с собакой, участвующей в реабилитационной программе "По пути с хаски", организованной фондом "Клуб "Приключение" и ГБУ "Лаборатория путешествий".
© AP Photo / Eduardo VerdugoПротесты во время церемонии приведения к присяге президента Хуана Орландо Эрнандеса в Гондурасе.Протест во время церемонии приведения к присяге президента Хуана Орландо Эрнандеса в Гондурасе
© AP Photo / Eduardo Verdugo
Протесты во время церемонии приведения к присяге президента Хуана Орландо Эрнандеса в Гондурасе.
© AFP 2018 / Timothy A. ClaryВыступление певицы Рианны на 60-й церемонии "Грэмми".Певица Рианна во время выступления на 60-й церемонии Грэмми. 28 января 2018 года
© AFP 2018 / Timothy A. Clary
Выступление певицы Рианны на 60-й церемонии "Грэмми".
© AP Photo / SOS MEDITERRANEE/Laurin SchmidМигранты, пытавшиеся на резиновых плотах добраться через Средиземное море до Европы.Мигранты в Средиземном море. 27 января 2018 года
© AP Photo / SOS MEDITERRANEE/Laurin Schmid
Мигранты, пытавшиеся на резиновых плотах добраться через Средиземное море до Европы.
© NASA / JPL-Caltech/MSSSСелфи марсохода Curiosity, которое аппарат сделал, находясь на хребте имени Веры Рубин на Марсе.Селфи марсохода Curiosity на хребте имени Веры Рубин на Марсе. 23 января 2018 года
© NASA / JPL-Caltech/MSSS
Селфи марсохода Curiosity, которое аппарат сделал, находясь на хребте имени Веры Рубин на Марсе.
© AFP 2018 / Ander GilleneaУчастник карнавала Zubieta в испанской провинции Наварра.Участник карнавала Zubieta в испанской провинции Наварра. 30 января 2018 года
© AFP 2018 / Ander Gillenea
Участник карнавала Zubieta в испанской провинции Наварра.
© AFP 2018 / Mladen Antonov Туристы фотографируются на фоне собора Василия Блаженного на Красной площади в Москве.Туристы фотографируются перед собором Василия Блаженного на Красной площади в Москве. 31 января 2018 года
© AFP 2018 / Mladen Antonov 
Туристы фотографируются на фоне собора Василия Блаженного на Красной площади в Москве.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин в Международный день памяти жертв Холокоста посетил Еврейский музей и центр толерантности.Президент РФ Владимир Путин во время мероприятий в Еврейском музее и центре толерантности по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста, а также годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Президент России Владимир Путин в Международный день памяти жертв Холокоста посетил Еврейский музей и центр толерантности.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкБожественная литургия в честь 9-летия интронизации Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в храме Христа Спасителя.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на божественной литургии в честь 9-летия интронизации Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в храме Христа Спасителя
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Божественная литургия в честь 9-летия интронизации Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в храме Христа Спасителя.
© NASA / Bill IngallsМеждународная космическая станция пролетает мимо полной Луны.Международная космическая станция пролетает мимо Луны во время полнолуния. 30 января 2018 года
© NASA / Bill Ingalls
Международная космическая станция пролетает мимо полной Луны.
© AP Photo / Raad AdaylehПосол доброй воли ООН и актриса Анджелина Джоли в лагере сирийских беженцев Заатари в Иордании.Посол доброй воли ООН и актриса Анджелина Джоли целует сирийскую девочку во время своего визита в лагерь беженцев Заатари в Иордании
© AP Photo / Raad Adayleh
Посол доброй воли ООН и актриса Анджелина Джоли в лагере сирийских беженцев Заатари в Иордании.
© AFP 2018Индийские спасатели и полицейские работают на месте падения в реку рейсового автобуса в штате Западная Бенгалия на северо-востоке Индии.Индийские спасатели и полицейские на месте падения в реку рейсового автобуса в штате Западная Бенгалия на северо-востоке Индии. 29 января 2018 года
© AFP 2018
Индийские спасатели и полицейские работают на месте падения в реку рейсового автобуса в штате Западная Бенгалия на северо-востоке Индии.
© REUTERS / Pablo Sanhueza Участница марша в защиту национализации литиевых запасов страны в Сантьяго, Чили.Девушка во время марша в защиту национализации литиевых запасов страны в Сантьяго, Чили. 29 января 2018 года
© REUTERS / Pablo Sanhueza
Участница марша в защиту национализации литиевых запасов страны в Сантьяго, Чили.
© AFP 2018 / Raul Arboleda Во время корриды кошка выбежала на арену Ла-Сантамария в Боготе, Колумбия.Кошка бежит по арене Ла Сантамария в Боготе, Колумбия. 28 января 2018 года
© AFP 2018 / Raul Arboleda
Во время корриды кошка выбежала на арену Ла-Сантамария в Боготе, Колумбия.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкСалют на Марсовом поле в честь 74-ой годовщины полного снятия блокады Ленинграда.Реконструкция салюта на Марсовом поле в 74-ую годовщину полного снятия блокады Ленинграда
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Салют на Марсовом поле в честь 74-ой годовщины полного снятия блокады Ленинграда.
© REUTERS / Manuel SilvestriУчастники Водного парада на Гранд-канале во время карнавала в Венеции.Участники маскарада на Гранд-канале во время Венецианского карнавала, Италия. 28 января 2018 год
© REUTERS / Manuel Silvestri
Участники Водного парада на Гранд-канале во время карнавала в Венеции.
© AP Photo / Bullit MarquezИзвержение вулкана Майон на Филиппинах.Извержение вулкана Майон на Филиппинах. 1 февраля 2018 года
© AP Photo / Bullit Marquez
Извержение вулкана Майон на Филиппинах.
© AFP 2018 / Arif Ali Пакистанские дети играют в футбол в трущобах в Лахоре.Пакистанские дети играют в футбол в трущобах в Лахоре. 30 января 2018 года
© AFP 2018 / Arif Ali 
Пакистанские дети играют в футбол в трущобах в Лахоре.
© REUTERS / Baz RatnerЧеловек в маске среди сторонников лидера оппозиции Кении Рейла Одинга во время его символической президентской присяги в Найроби, Кения.Человек в маске среди сторонников лидера оппозиции Кении Рейла Одинга во время его символической президентской присяги в Найроби, Кения. 30 января 2018 года
© REUTERS / Baz Ratner
Человек в маске среди сторонников лидера оппозиции Кении Рейла Одинга во время его символической президентской присяги в Найроби, Кения.
© AP Photo / Hussein MallaАкция протеста против министра иностранных дел Ливана Джебрана Басиля в Бейруте, Ливан.Акция протеста против министра иностранных дел Ливана Джебрана Басиль в Бейруте, Ливан. 29 января 2018 года
© AP Photo / Hussein Malla
Акция протеста против министра иностранных дел Ливана Джебрана Басиля в Бейруте, Ливан.
© AP Photo / Leo CorreaУчастники карнавала Desliga da Justica в Рио-де-Жанейро.Участники карнавала Desliga da Justica в костюмах человека-паука в Рио-де-Жанейро
© AP Photo / Leo Correa
Участники карнавала Desliga da Justica в Рио-де-Жанейро.
© AFP 2018 / Geoffroy Van Der HasseltШвед Бьорн Гуп празднует победу в престижных скачках Grand Prix d'Amerique в Париже.Бьорн Гуп празднует победу в престижных скачках Grand Prix d'Amerique в Париже
© AFP 2018 / Geoffroy Van Der Hasselt
Швед Бьорн Гуп празднует победу в престижных скачках Grand Prix d'Amerique в Париже.
© AP Photo / Francisco SecoМодель гримируют перед выходом на подиум на Неделе моды в Мадриде.Модель гримируют перед выходом на подиум на Неделе моды в Мадриде
© AP Photo / Francisco Seco
Модель гримируют перед выходом на подиум на Неделе моды в Мадриде.
© REUTERS / Tyrone Bradley/Red Bull Content PoolГонщик Майк Уиддет во время заезда на трассе Франшхук - Кейптаун, Южная Африка.Гонщик Майк Уиддет во время заезда в окрестностях города Франшхук, Кейптаун
© REUTERS / Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool
Гонщик Майк Уиддет во время заезда на трассе Франшхук - Кейптаун, Южная Африка.
© РИА Новости / Жюльен МаттиаПерейти в фотобанкИз-за прошедших ливневых дождей Сена вышла из берегов и затопила прибрежные улицы Парижа.Женщина кормит птиц на набережной реки Сены
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
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Из-за прошедших ливневых дождей Сена вышла из берегов и затопила прибрежные улицы Парижа.
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.

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