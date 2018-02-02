Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
Лучшие фото недели: старт "Союза", селфи марсохода и кошка на корриде
10:3002.02.2018
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© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкДевушка из группы поддержки сборной России выступает в перерыве товарищеского матча между командами России и Белоруссии.
Девушка из группы поддержки сборной России выступает в перерыве товарищеского матча между командами России и Белоруссии.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкСтарт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космодрома "Восточный".
Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космодрома "Восточный".
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин встретился с российскими спортсменами – участниками XXIII Олимпийских зимних игр 2018 года в Пхенчхане.
Президент России Владимир Путин встретился с российскими спортсменами – участниками XXIII Олимпийских зимних игр 2018 года в Пхенчхане.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВид из здания Российской государственной библиотеки на памятник святому равноапостольному князю Владимиру и Большой Каменный мост в Москве.
Вид из здания Российской государственной библиотеки на памятник святому равноапостольному князю Владимиру и Большой Каменный мост в Москве.
© AFP 2018 / StringerСамый высокий человек в мире Султан Косен встретился в Гизе с самой низкорослой женщиной Джиоти Амге.
Самый высокий человек в мире Султан Косен встретился в Гизе с самой низкорослой женщиной Джиоти Амге.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкДевочка с собакой, участвующей в реабилитационной программе "По пути с хаски", организованной фондом "Клуб "Приключение" и ГБУ "Лаборатория путешествий".
Девочка с собакой, участвующей в реабилитационной программе "По пути с хаски", организованной фондом "Клуб "Приключение" и ГБУ "Лаборатория путешествий".
© AP Photo / Eduardo VerdugoПротесты во время церемонии приведения к присяге президента Хуана Орландо Эрнандеса в Гондурасе.
© AP Photo / Eduardo Verdugo
Протесты во время церемонии приведения к присяге президента Хуана Орландо Эрнандеса в Гондурасе.
© AP Photo / SOS MEDITERRANEE/Laurin SchmidМигранты, пытавшиеся на резиновых плотах добраться через Средиземное море до Европы.
© AP Photo / SOS MEDITERRANEE/Laurin Schmid
Мигранты, пытавшиеся на резиновых плотах добраться через Средиземное море до Европы.
© NASA / JPL-Caltech/MSSSСелфи марсохода Curiosity, которое аппарат сделал, находясь на хребте имени Веры Рубин на Марсе.
Селфи марсохода Curiosity, которое аппарат сделал, находясь на хребте имени Веры Рубин на Марсе.
© AFP 2018 / Mladen Antonov Туристы фотографируются на фоне собора Василия Блаженного на Красной площади в Москве.
Туристы фотографируются на фоне собора Василия Блаженного на Красной площади в Москве.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин в Международный день памяти жертв Холокоста посетил Еврейский музей и центр толерантности.
Президент России Владимир Путин в Международный день памяти жертв Холокоста посетил Еврейский музей и центр толерантности.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкБожественная литургия в честь 9-летия интронизации Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в храме Христа Спасителя.
Божественная литургия в честь 9-летия интронизации Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в храме Христа Спасителя.
© AP Photo / Raad AdaylehПосол доброй воли ООН и актриса Анджелина Джоли в лагере сирийских беженцев Заатари в Иордании.
© AP Photo / Raad Adayleh
Посол доброй воли ООН и актриса Анджелина Джоли в лагере сирийских беженцев Заатари в Иордании.
© AFP 2018Индийские спасатели и полицейские работают на месте падения в реку рейсового автобуса в штате Западная Бенгалия на северо-востоке Индии.
Индийские спасатели и полицейские работают на месте падения в реку рейсового автобуса в штате Западная Бенгалия на северо-востоке Индии.
© REUTERS / Pablo Sanhueza Участница марша в защиту национализации литиевых запасов страны в Сантьяго, Чили.
Участница марша в защиту национализации литиевых запасов страны в Сантьяго, Чили.
© AFP 2018 / Raul Arboleda Во время корриды кошка выбежала на арену Ла-Сантамария в Боготе, Колумбия.
Во время корриды кошка выбежала на арену Ла-Сантамария в Боготе, Колумбия.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкСалют на Марсовом поле в честь 74-ой годовщины полного снятия блокады Ленинграда.
Салют на Марсовом поле в честь 74-ой годовщины полного снятия блокады Ленинграда.
© AP Photo / Bullit MarquezИзвержение вулкана Майон на Филиппинах.
© AP Photo / Bullit Marquez
Извержение вулкана Майон на Филиппинах.
© REUTERS / Baz RatnerЧеловек в маске среди сторонников лидера оппозиции Кении Рейла Одинга во время его символической президентской присяги в Найроби, Кения.
Человек в маске среди сторонников лидера оппозиции Кении Рейла Одинга во время его символической президентской присяги в Найроби, Кения.
© AP Photo / Hussein MallaАкция протеста против министра иностранных дел Ливана Джебрана Басиля в Бейруте, Ливан.
© AP Photo / Hussein Malla
Акция протеста против министра иностранных дел Ливана Джебрана Басиля в Бейруте, Ливан.
© AP Photo / Leo CorreaУчастники карнавала Desliga da Justica в Рио-де-Жанейро.
© AP Photo / Leo Correa
Участники карнавала Desliga da Justica в Рио-де-Жанейро.
© AFP 2018 / Geoffroy Van Der HasseltШвед Бьорн Гуп празднует победу в престижных скачках Grand Prix d'Amerique в Париже.
Швед Бьорн Гуп празднует победу в престижных скачках Grand Prix d'Amerique в Париже.
© AP Photo / Francisco SecoМодель гримируют перед выходом на подиум на Неделе моды в Мадриде.
© AP Photo / Francisco Seco
Модель гримируют перед выходом на подиум на Неделе моды в Мадриде.
© REUTERS / Tyrone Bradley/Red Bull Content PoolГонщик Майк Уиддет во время заезда на трассе Франшхук - Кейптаун, Южная Африка.
Гонщик Майк Уиддет во время заезда на трассе Франшхук - Кейптаун, Южная Африка.
© РИА Новости / Жюльен МаттиаПерейти в фотобанкИз-за прошедших ливневых дождей Сена вышла из берегов и затопила прибрежные улицы Парижа.
Из-за прошедших ливневых дождей Сена вышла из берегов и затопила прибрежные улицы Парижа.
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