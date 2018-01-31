Жители Земли наблюдали в среду за уникальным природным явлением: спутник не только максимально приблизился к планете, но и полностью погрузился в ее тень. Каким увидели суперлуние в разных страна мира — в фотоленте Ria.ru.
Затмение Суперлуны в разных уголках планеты
20:2531.01.2018
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© AFP 2018 / Robyn BeckВ последний день января в небе можно было наблюдать уникальное явление: полное затмение суперлуны.
В последний день января в небе можно было наблюдать уникальное явление: полное затмение суперлуны.
© AFP 2018 / Menahem KahanaНакануне днем Луна оказалась в перигее, подойдя к Земле на минимальное расстояние в 358 994 километра, а через сутки спутник прошел через южную часть тени нашей планеты.
Накануне днем Луна оказалась в перигее, подойдя к Земле на минимальное расстояние в 358 994 километра, а через сутки спутник прошел через южную часть тени нашей планеты.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкВо время затмения Луна располагалась в созвездии Рака, а ее северный край, сам по себе достаточно темный, оказался практически в центре тени Земли.
Во время затмения Луна располагалась в созвездии Рака, а ее северный край, сам по себе достаточно темный, оказался практически в центре тени Земли.
© AFP 2018 / Bay IsmoyoЗемная тень, полностью затмив видимую поверхность Луны, придала спутнику красновато-бурый оттенок.
Земная тень, полностью затмив видимую поверхность Луны, придала спутнику красновато-бурый оттенок.
© REUTERS / Toby MelvilleВо время суперлуния видимый диаметр спутника увеличился примерно на восемь процентов.
Во время суперлуния видимый диаметр спутника увеличился примерно на восемь процентов.
© AP Photo / Thein ZawПолная луна над Пагодой Шведагона в Янгоне, Мьянма.
© AP Photo / Thein Zaw
Полная луна над Пагодой Шведагона в Янгоне, Мьянма.
© AP Photo / Eugene HoshikoПолная луна на фоне башни Sky Tree в Токио.
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Полная луна на фоне башни Sky Tree в Токио.
© AP Photo / Anupam Nath Следующее полное затмение Луны состоится 27 июля 2018 года. Оно будет самым продолжительным в 21 веке.
© AP Photo / Anupam Nath
Следующее полное затмение Луны состоится 27 июля 2018 года. Оно будет самым продолжительным в 21 веке.
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Ничего не обычного, светило ярко...бывало и ярче! Пиар на ровном месте!
21:00
31.01.2018
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