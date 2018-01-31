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Затмение Суперлуны в разных уголках планеты

20:2531.01.2018
111800
Суперлуние в Лос-Анджелесе, США
Заход Луны в Иерусалиме
Суперлуние, наблюдаемое у мечети Сердце Чечни в Грозном. 31 января 2018
Лунное затмение в небе над Джакартой, Индонезия
Супелуние и частичное затмение луны, наблюдаемые в Санкт-Петербурге. 31 января 2018
Самолет на фоне полной луны в небе над Лондоном, Великобритания
Полная луна над Пагодой Шведагона в Янгоне, Мьянма
Суперлуние и частичное солнечное затмение, наблюдаемые в Новосибирске вблизи градирен ТЭЦ-5
Женщина наблюдает суперлуние в Индонезии
Кровавая Луна в Бангкоке
Полная луна на фоне башни Sky Tree в Токио
Полная луна садится позади парома на остров Статен-Айленд, США
Суперлуние в Пекине
Люди наблюдают за суперлунием в Гувахати, Индия
© AFP 2018 / Robyn BeckВ последний день января в небе можно было наблюдать уникальное явление: полное затмение суперлуны.Суперлуние в Лос-Анджелесе, США
© AFP 2018 / Robyn Beck
В последний день января в небе можно было наблюдать уникальное явление: полное затмение суперлуны.
© AFP 2018 / Menahem KahanaНакануне днем Луна оказалась в перигее, подойдя к Земле на минимальное расстояние в 358 994 километра, а через сутки спутник прошел через южную часть тени нашей планеты.Заход Луны в Иерусалиме
© AFP 2018 / Menahem Kahana
Накануне днем Луна оказалась в перигее, подойдя к Земле на минимальное расстояние в 358 994 километра, а через сутки спутник прошел через южную часть тени нашей планеты.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкВо время затмения Луна располагалась в созвездии Рака, а ее северный край, сам по себе достаточно темный, оказался практически в центре тени Земли.Суперлуние, наблюдаемое у мечети Сердце Чечни в Грозном. 31 января 2018
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Во время затмения Луна располагалась в созвездии Рака, а ее северный край, сам по себе достаточно темный, оказался практически в центре тени Земли.
© AFP 2018 / Bay IsmoyoЗемная тень, полностью затмив видимую поверхность Луны, придала спутнику красновато-бурый оттенок.Лунное затмение в небе над Джакартой, Индонезия
© AFP 2018 / Bay Ismoyo
Земная тень, полностью затмив видимую поверхность Луны, придала спутнику красновато-бурый оттенок.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкЛуна находилась в земной тени более часа.Супелуние и частичное затмение луны, наблюдаемые в Санкт-Петербурге. 31 января 2018
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Луна находилась в земной тени более часа.
© REUTERS / Toby MelvilleВо время суперлуния видимый диаметр спутника увеличился примерно на восемь процентов.Самолет на фоне полной луны в небе над Лондоном, Великобритания
© REUTERS / Toby Melville
Во время суперлуния видимый диаметр спутника увеличился примерно на восемь процентов.
© AP Photo / Thein ZawПолная луна над Пагодой Шведагона в Янгоне, Мьянма.Полная луна над Пагодой Шведагона в Янгоне, Мьянма
© AP Photo / Thein Zaw
Полная луна над Пагодой Шведагона в Янгоне, Мьянма.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСуперлуние в Новосибирске.Суперлуние и частичное солнечное затмение, наблюдаемые в Новосибирске вблизи градирен ТЭЦ-5
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Суперлуние в Новосибирске.
© AFP 2018 / Adek Berry Женщина наблюдает суперлуние в Индонезии.Женщина наблюдает суперлуние в Индонезии
© AFP 2018 / Adek Berry
Женщина наблюдает суперлуние в Индонезии.
© REUTERS / Athit Perawongmetha"Кровавая" Луна в Бангкоке.Кровавая Луна в Бангкоке
© REUTERS / Athit Perawongmetha
"Кровавая" Луна в Бангкоке.
© AP Photo / Eugene HoshikoПолная луна на фоне башни Sky Tree в Токио.Полная луна на фоне башни Sky Tree в Токио
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Полная луна на фоне башни Sky Tree в Токио.
© REUTERS / Eduardo MunozПолная луна над островом Статен-Айленд в Нью-Йорке.Полная луна садится позади парома на остров Статен-Айленд, США
© REUTERS / Eduardo Munoz
Полная луна над островом Статен-Айленд в Нью-Йорке.
© AFP 2018 / Nicolas AsfouriСуперлуние в Пекине.Суперлуние в Пекине
© AFP 2018 / Nicolas Asfouri
Суперлуние в Пекине.
© AP Photo / Anupam Nath Следующее полное затмение Луны состоится 27 июля 2018 года. Оно будет самым продолжительным в 21 веке.Люди наблюдают за суперлунием в Гувахати, Индия
© AP Photo / Anupam Nath
Следующее полное затмение Луны состоится 27 июля 2018 года. Оно будет самым продолжительным в 21 веке.
Самолет на фоне полной луны в небе над Лондоном, ВеликобританияЗатмение Суперлуны в разных уголках планеты20:2531.01.2018
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Жители Земли наблюдали в среду за уникальным природным явлением: спутник не только максимально приблизился к планете, но и полностью погрузился в ее тень. Каким увидели суперлуние в разных страна мира — в фотоленте Ria.ru.

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Alexander-Vladivostok
Ничего не обычного, светило ярко...бывало и ярче! Пиар на ровном месте!
21:00
31.01.2018
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