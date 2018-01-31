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Лучшие фото РИА Новости, январь 2018 года

11:3031.01.2018
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Президент РФ Владимир Путин окунается в иордани во время праздничного купания в православный праздник Крещения Господня в мужском монастыре Нило-Столобенской пустыни на озере Селигер. 19.01.18
Северное сияние в окрестностях поселка Ловозеро в Мурманской области
Участники клубной самодеятельности во время обряда святочного гадания в казачьем селе Кидыш
Военные корабли, которые ранее входили в состав военно-морских сил Украины, в бухте Севастополя
Спортсмены клуба закаливания и зимнего плавания во время купания в проруби на озере в Ленинском районе Новосибирска
Евгения Медведева (Россия) выступает в произвольной программе женского одиночного катания на чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве
Местные жители переправляются на лодке на одной из затопленных улиц в Париже, из-за прошедших ливневых дождей
Участница первой международной Гонки Героев, проходящей на северной петле трассы Нюрбургринг в Германии
Участники национальной конно-спортивной игры аламан улак на территории поселка Дача СУ под Бишкеком
Салют в честь годовщины снятия блокады Ленинграда
Комплекс ПВО С-400 Триумф заступил на охрану российских воздушных границ в Севастополе. 13 января 2017
Самка пумы Милана с детенышем, родившимся в конце ноября 2017 в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило
Участники массового спуска в карнавальных костюмах с горы Морозной на фестивале снега и зимних видов спорта Морозная FEST в Камчатском крае
Летящий самолет Airbus A-321 авиакомпании Аэрофлот
Президент РФ Владимир Путин общается с молодыми актерами во время посещения культурного центра-музея Дом Высоцкого на Таганке
Бердское шоссе в Новосибирске
Рыбак на берегу деревни Ке Га во Вьетнаме
Собака - участник ежегодного охотничьего турнира Аду Багонг в Индонезии
Табло с указанием температуры на улице Ленина в Новосибирске
Девушка во время традиционного праздничного купания в Крещение на территории Валдайского Иверского Святоозерского Богородицкого мужского монастыря в Новгородской области
Северные олени в Мурманской области
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с рабочими Тверского вагоностроительного завода. 10 января 2018
Рождественское богослужение в Казанском соборе в Санкт-Петербурге
Лебеди-кликуны зимуют на Лебедином озере на территории государственного природного комплексного заказника Лебединый в Алтайском крае
Генуэзская крепость в Судаке
Артисты в сцене из спектакля La Verita в постановке Даниэля Финци Паски на сцене БДТ им. Товстоногова в Санкт-Петербурге
Деревня возле Лысой горы в Улан-Удэ
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра панорамы Прорыв в музее Прорыв блокады Ленинграда в Кировске
Участницы шоу перед началом матча, посвященного 90-летию Александра Гомельского в Универсальном спортивном комплексе ЦСКА в Москве
Женщина кормит оленей в частном хозяйстве саамов в поселке при железнодорожной станции Лопарская в Кольском районе Мурманской области
Сова на руке сотрудника Совариума в горно-туристическом центре Газпром в Сочи
Каролина Костнер (Италия) выступает в короткой программе женского одиночного катания на чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве
Село Новолуговое в пригороде Новосибирска
Участница выступает на XX Республиканском конкурсе красоты Мисс Татарстан-2018 в Казани
Собаки в машине одного из участников в ожидании Международных соревнований по гонкам на собачьих упряжках По земле Сампо
© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент России Владимир Путин окунается в иордани в праздник Крещения Господня в мужском монастыре Нило-Столобенской пустыни на озере Селигер.Президент РФ Владимир Путин окунается в иордани во время праздничного купания в православный праздник Крещения Господня в мужском монастыре Нило-Столобенской пустыни на озере Селигер. 19.01.18
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Президент России Владимир Путин окунается в иордани в праздник Крещения Господня в мужском монастыре Нило-Столобенской пустыни на озере Селигер.
© РИА Новости / Павел ЛьвовПерейти в фотобанкСеверное сияние в окрестностях поселка Ловозеро в Мурманской области.Северное сияние в окрестностях поселка Ловозеро в Мурманской области
© РИА Новости / Павел Львов
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Северное сияние в окрестностях поселка Ловозеро в Мурманской области.
© РИА Новости / Александр КондратюкПерейти в фотобанкСвяточные гадания в казачьем селе Кидыш.Участники клубной самодеятельности во время обряда святочного гадания в казачьем селе Кидыш
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Святочные гадания в казачьем селе Кидыш.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВоенные корабли, которые ранее входили в состав военно-морских сил Украины, в бухте Севастополя.Военные корабли, которые ранее входили в состав военно-морских сил Украины, в бухте Севастополя
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Военные корабли, которые ранее входили в состав военно-морских сил Украины, в бухте Севастополя.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСпортсмены клуба закаливания и зимнего плавания на озере в Ленинском районе Новосибирска.Спортсмены клуба закаливания и зимнего плавания во время купания в проруби на озере в Ленинском районе Новосибирска
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Спортсмены клуба закаливания и зимнего плавания на озере в Ленинском районе Новосибирска.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкРоссиянка Евгения Медведева исполняет произвольную программу на чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве.Евгения Медведева (Россия) выступает в произвольной программе женского одиночного катания на чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Россиянка Евгения Медведева исполняет произвольную программу на чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве.
© РИА Новости / Жюльен МаттиаПерейти в фотобанкМестные жители переправляются на лодке на одной из улиц Парижа, затопленных из-за прошедших ливневых дождей.Местные жители переправляются на лодке на одной из затопленных улиц в Париже, из-за прошедших ливневых дождей
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в фотобанк
Местные жители переправляются на лодке на одной из улиц Парижа, затопленных из-за прошедших ливневых дождей.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкУчастница первой международной "Гонки Героев", прошедшей на северной петле трассы Нюрбургринг в Германии.Участница первой международной Гонки Героев, проходящей на северной петле трассы Нюрбургринг в Германии
© РИА Новости / Максим Блинов
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Участница первой международной "Гонки Героев", прошедшей на северной петле трассы Нюрбургринг в Германии.
© Sputnik / Табылды КадырбековПерейти в фотобанкНациональная игра аламан улак, организованная на территории поселка Дача СУ под Бишкеком.Участники национальной конно-спортивной игры аламан улак на территории поселка Дача СУ под Бишкеком
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Национальная игра аламан улак, организованная на территории поселка Дача СУ под Бишкеком.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкПраздничный салют в честь 74-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда.Салют в честь годовщины снятия блокады Ленинграда
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Праздничный салют в честь 74-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкКомплекс ПВО С-400 "Триумф" заступил на охрану российских воздушных границ в Севастополе. Второй дивизион ЗРК развернут на мысе Фиолент.Комплекс ПВО С-400 Триумф заступил на охрану российских воздушных границ в Севастополе. 13 января 2017
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Комплекс ПВО С-400 "Триумф" заступил на охрану российских воздушных границ в Севастополе. Второй дивизион ЗРК развернут на мысе Фиолент.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСамка пумы Милана с детенышем, родившимся в конце ноября 2017 в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило.Самка пумы Милана с детенышем, родившимся в конце ноября 2017 в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Самка пумы Милана с детенышем, родившимся в конце ноября 2017 в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило.
© РИА Новости / Александр ПирагисПерейти в фотобанкКарнавальный спуск с горы Морозной на фестивале снега и зимних видов спорта в Камчатском крае.Участники массового спуска в карнавальных костюмах с горы Морозной на фестивале снега и зимних видов спорта Морозная FEST в Камчатском крае
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Карнавальный спуск с горы Морозной на фестивале снега и зимних видов спорта в Камчатском крае.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкСамолет Airbus A-321 авиакомпании "Аэрофлот" взлетает из аэропорта "Сочи" в Адлере.Летящий самолет Airbus A-321 авиакомпании Аэрофлот
© РИА Новости / Нина Зотина
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Самолет Airbus A-321 авиакомпании "Аэрофлот" взлетает из аэропорта "Сочи" в Адлере.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин общается с молодыми актерами в культурном центре-музее "Дом Высоцкого на Таганке".Президент РФ Владимир Путин общается с молодыми актерами во время посещения культурного центра-музея Дом Высоцкого на Таганке
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин общается с молодыми актерами в культурном центре-музее "Дом Высоцкого на Таганке".
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкБердское шоссе в Новосибирске.Бердское шоссе в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Бердское шоссе в Новосибирске.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкРыбак на берегу деревни Ке Га во Вьетнаме.Рыбак на берегу деревни Ке Га во Вьетнаме
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Рыбак на берегу деревни Ке Га во Вьетнаме.
© РИА Новости / Букбис Чандра Исмет БэйПерейти в фотобанкПес - участник ежегодного охотничьего турнира "Аду Багонг" (бой собаки и дикого кабана) на острове Ява в Индонезии. Бой проводится на арене размером 15 на 30 метров и заканчивается, когда ранено одно из животных.Собака - участник ежегодного охотничьего турнира Аду Багонг в Индонезии
© РИА Новости / Букбис Чандра Исмет Бэй
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Пес - участник ежегодного охотничьего турнира "Аду Багонг" (бой собаки и дикого кабана) на острове Ява в Индонезии. Бой проводится на арене размером 15 на 30 метров и заканчивается, когда ранено одно из животных.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкТабло с указанием температуры воздуха на улице Ленина в Новосибирске.Табло с указанием температуры на улице Ленина в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Табло с указанием температуры воздуха на улице Ленина в Новосибирске.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкКрещенские купания на территории Валдайского Иверского Святоозерского Богородицкого мужского монастыря в Новгородской области.Девушка во время традиционного праздничного купания в Крещение на территории Валдайского Иверского Святоозерского Богородицкого мужского монастыря в Новгородской области
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Крещенские купания на территории Валдайского Иверского Святоозерского Богородицкого мужского монастыря в Новгородской области.
© РИА Новости / Павел ЛьвовПерейти в фотобанкСеверные олени на пастбище в Мурманской области.Северные олени в Мурманской области
© РИА Новости / Павел Львов
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Северные олени на пастбище в Мурманской области.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин общается с рабочими Тверского вагоностроительного завода.Президент РФ Владимир Путин во время встречи с рабочими Тверского вагоностроительного завода. 10 января 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент России Владимир Путин общается с рабочими Тверского вагоностроительного завода.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкРождественское богослужение в Казанском соборе в Санкт-Петербурге.Рождественское богослужение в Казанском соборе в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Рождественское богослужение в Казанском соборе в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкЛебеди-кликуны зимуют на озере Светлое, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника "Лебединый" в Алтайском крае.Лебеди-кликуны зимуют на Лебедином озере на территории государственного природного комплексного заказника Лебединый в Алтайском крае
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Лебеди-кликуны зимуют на озере Светлое, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника "Лебединый" в Алтайском крае.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкГенуэзская крепость в Судаке.Генуэзская крепость в Судаке
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Генуэзская крепость в Судаке.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкСцена из спектакля "La Verita" в постановке Даниэля Финци Паски на сцене Большого Драматичекого театра им. Товстоногова в Санкт-Петербурге.Артисты в сцене из спектакля La Verita в постановке Даниэля Финци Паски на сцене БДТ им. Товстоногова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Сцена из спектакля "La Verita" в постановке Даниэля Финци Паски на сцене Большого Драматичекого театра им. Товстоногова в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Мария ПлотниковаПерейти в фотобанкДеревня возле Лысой горы в Улан-Удэ.Деревня возле Лысой горы в Улан-Удэ
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
Деревня возле Лысой горы в Улан-Удэ.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин осматривает панораму, посвященную операции по прорыву блокады Ленинграда "Искра" в Кировске.Президент РФ Владимир Путин во время осмотра панорамы Прорыв в музее Прорыв блокады Ленинграда в Кировске
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин осматривает панораму, посвященную операции по прорыву блокады Ленинграда "Искра" в Кировске.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкУчастницы группы поддержки перед началом матча, посвященного 90-летию Александра Гомельского в Универсальном спортивном комплексе ЦСКА в Москве.Участницы шоу перед началом матча, посвященного 90-летию Александра Гомельского в Универсальном спортивном комплексе ЦСКА в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Участницы группы поддержки перед началом матча, посвященного 90-летию Александра Гомельского в Универсальном спортивном комплексе ЦСКА в Москве.
© РИА Новости / Павел ЛьвовПерейти в фотобанкЧастное хозяйство саамов в поселке при железнодорожной станции Лопарская в Кольском районе Мурманской области.Женщина кормит оленей в частном хозяйстве саамов в поселке при железнодорожной станции Лопарская в Кольском районе Мурманской области
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Частное хозяйство саамов в поселке при железнодорожной станции Лопарская в Кольском районе Мурманской области.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкСотрудница "Совариума" в горно-туристическом центре "Газпром" в Сочи.Сова на руке сотрудника Совариума в горно-туристическом центре Газпром в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Сотрудница "Совариума" в горно-туристическом центре "Газпром" в Сочи.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкИтальянка Каролина Костнер выступает с короткой программой на чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве.Каролина Костнер (Италия) выступает в короткой программе женского одиночного катания на чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Итальянка Каролина Костнер выступает с короткой программой на чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСело Новолуговое в пригороде Новосибирска.Село Новолуговое в пригороде Новосибирска
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Село Новолуговое в пригороде Новосибирска.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкУчастница XX Республиканского конкурса красоты "Мисс Татарстан-2018".Участница выступает на XX Республиканском конкурсе красоты Мисс Татарстан-2018 в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Участница XX Республиканского конкурса красоты "Мисс Татарстан-2018".
© РИА Новости / Игорь ПодгорныйПерейти в фотобанкУчастники Международных соревнований по гонкам на собачьих упряжках "По земле Сампо".Собаки в машине одного из участников в ожидании Международных соревнований по гонкам на собачьих упряжках По земле Сампо
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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Участники Международных соревнований по гонкам на собачьих упряжках "По земле Сампо".
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.

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Популярные комментарииВсе комментарии
Sch.shurikov
А почему кстати господин Путин крестится с лева на право?
12:49
31.01.2018
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