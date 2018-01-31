Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
Лучшие фото РИА Новости, январь 2018 года
11:3031.01.2018
1286541
© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент России Владимир Путин окунается в иордани в праздник Крещения Господня в мужском монастыре Нило-Столобенской пустыни на озере Селигер.
Президент России Владимир Путин окунается в иордани в праздник Крещения Господня в мужском монастыре Нило-Столобенской пустыни на озере Селигер.
© РИА Новости / Павел ЛьвовПерейти в фотобанкСеверное сияние в окрестностях поселка Ловозеро в Мурманской области.
Северное сияние в окрестностях поселка Ловозеро в Мурманской области.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВоенные корабли, которые ранее входили в состав военно-морских сил Украины, в бухте Севастополя.
Военные корабли, которые ранее входили в состав военно-морских сил Украины, в бухте Севастополя.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСпортсмены клуба закаливания и зимнего плавания на озере в Ленинском районе Новосибирска.
Спортсмены клуба закаливания и зимнего плавания на озере в Ленинском районе Новосибирска.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкРоссиянка Евгения Медведева исполняет произвольную программу на чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве.
Россиянка Евгения Медведева исполняет произвольную программу на чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве.
© РИА Новости / Жюльен МаттиаПерейти в фотобанкМестные жители переправляются на лодке на одной из улиц Парижа, затопленных из-за прошедших ливневых дождей.
Местные жители переправляются на лодке на одной из улиц Парижа, затопленных из-за прошедших ливневых дождей.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкУчастница первой международной "Гонки Героев", прошедшей на северной петле трассы Нюрбургринг в Германии.
Участница первой международной "Гонки Героев", прошедшей на северной петле трассы Нюрбургринг в Германии.
© Sputnik / Табылды КадырбековПерейти в фотобанкНациональная игра аламан улак, организованная на территории поселка Дача СУ под Бишкеком.
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Национальная игра аламан улак, организованная на территории поселка Дача СУ под Бишкеком.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкПраздничный салют в честь 74-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда.
Праздничный салют в честь 74-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкКомплекс ПВО С-400 "Триумф" заступил на охрану российских воздушных границ в Севастополе. Второй дивизион ЗРК развернут на мысе Фиолент.
Комплекс ПВО С-400 "Триумф" заступил на охрану российских воздушных границ в Севастополе. Второй дивизион ЗРК развернут на мысе Фиолент.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСамка пумы Милана с детенышем, родившимся в конце ноября 2017 в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило.
Самка пумы Милана с детенышем, родившимся в конце ноября 2017 в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило.
© РИА Новости / Александр ПирагисПерейти в фотобанкКарнавальный спуск с горы Морозной на фестивале снега и зимних видов спорта в Камчатском крае.
Карнавальный спуск с горы Морозной на фестивале снега и зимних видов спорта в Камчатском крае.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкСамолет Airbus A-321 авиакомпании "Аэрофлот" взлетает из аэропорта "Сочи" в Адлере.
Самолет Airbus A-321 авиакомпании "Аэрофлот" взлетает из аэропорта "Сочи" в Адлере.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин общается с молодыми актерами в культурном центре-музее "Дом Высоцкого на Таганке".
Президент России Владимир Путин общается с молодыми актерами в культурном центре-музее "Дом Высоцкого на Таганке".
© РИА Новости / Букбис Чандра Исмет БэйПерейти в фотобанкПес - участник ежегодного охотничьего турнира "Аду Багонг" (бой собаки и дикого кабана) на острове Ява в Индонезии. Бой проводится на арене размером 15 на 30 метров и заканчивается, когда ранено одно из животных.
Пес - участник ежегодного охотничьего турнира "Аду Багонг" (бой собаки и дикого кабана) на острове Ява в Индонезии. Бой проводится на арене размером 15 на 30 метров и заканчивается, когда ранено одно из животных.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкТабло с указанием температуры воздуха на улице Ленина в Новосибирске.
Табло с указанием температуры воздуха на улице Ленина в Новосибирске.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкКрещенские купания на территории Валдайского Иверского Святоозерского Богородицкого мужского монастыря в Новгородской области.
Крещенские купания на территории Валдайского Иверского Святоозерского Богородицкого мужского монастыря в Новгородской области.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин общается с рабочими Тверского вагоностроительного завода.
Президент России Владимир Путин общается с рабочими Тверского вагоностроительного завода.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкРождественское богослужение в Казанском соборе в Санкт-Петербурге.
Рождественское богослужение в Казанском соборе в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкЛебеди-кликуны зимуют на озере Светлое, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника "Лебединый" в Алтайском крае.
Лебеди-кликуны зимуют на озере Светлое, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника "Лебединый" в Алтайском крае.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкСцена из спектакля "La Verita" в постановке Даниэля Финци Паски на сцене Большого Драматичекого театра им. Товстоногова в Санкт-Петербурге.
Сцена из спектакля "La Verita" в постановке Даниэля Финци Паски на сцене Большого Драматичекого театра им. Товстоногова в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин осматривает панораму, посвященную операции по прорыву блокады Ленинграда "Искра" в Кировске.
Президент России Владимир Путин осматривает панораму, посвященную операции по прорыву блокады Ленинграда "Искра" в Кировске.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкУчастницы группы поддержки перед началом матча, посвященного 90-летию Александра Гомельского в Универсальном спортивном комплексе ЦСКА в Москве.
Участницы группы поддержки перед началом матча, посвященного 90-летию Александра Гомельского в Универсальном спортивном комплексе ЦСКА в Москве.
© РИА Новости / Павел ЛьвовПерейти в фотобанкЧастное хозяйство саамов в поселке при железнодорожной станции Лопарская в Кольском районе Мурманской области.
Частное хозяйство саамов в поселке при железнодорожной станции Лопарская в Кольском районе Мурманской области.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкСотрудница "Совариума" в горно-туристическом центре "Газпром" в Сочи.
Сотрудница "Совариума" в горно-туристическом центре "Газпром" в Сочи.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкИтальянка Каролина Костнер выступает с короткой программой на чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве.
Итальянка Каролина Костнер выступает с короткой программой на чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкУчастница XX Республиканского конкурса красоты "Мисс Татарстан-2018".
Участница XX Республиканского конкурса красоты "Мисс Татарстан-2018".
© РИА Новости / Игорь ПодгорныйПерейти в фотобанкУчастники Международных соревнований по гонкам на собачьих упряжках "По земле Сампо".
Участники Международных соревнований по гонкам на собачьих упряжках "По земле Сампо".
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
А почему кстати господин Путин крестится с лева на право?
12:49
31.01.2018
1
- Ирина Андреева
- Андрей Анненков
- Дмитрий Бабич
- Алена Березовская
- Владислав Бирюков
- Алексей Блинов
- Игорь Бочарников
- Искандер Валитов
- Сергей Варшавчик
- Дмитрий Виноградов
- Захар Виноградов
- Михаил Демурин
- Владимир Евсеев
- Елена Загородняя
- Ольга Зиновьева
- Валентин Зорин
- Ростислав Ищенко
- Дмитрий Киселев
- Вера Костамо
- Дмитрий Косырев
- Дмитрий Куликов
- Владимир Лепехин
- Федор Лукьянов
- Сергей Маркедонов
- Анастасия Мельникова
- Олег Назаров
- Игорь Николайчук
- Армен Оганесян
- Алексей Панкин
- Алексей Пилько
- Виталий Подвицкий
- Александр Рацимор
- Илья Ремесло
- Павел Родькин
- Петр Романов
- Михаил Ростовский
- Тимофей Сергейцев
- Максим Соколов
- Алёна Солнцева
- Елена Супонина
- Виталий Третьяков
- Александр Хроленко
- РИА Крым
- Россия для всех
- Дагестан. Место силы
- Наша Победа. День за днем
- История России. Новый взгляд
- Конкурс Импульс
- Социальный навигатор
- Навигатор абитуриента
- Найди меня, мама
- Год экологии
- РИА Рейтинг
- Лесопромышленный комплекс России
- Легкая промышленность
- Информационная безопасность
- WorldSkills
- Юбилейный Фестиваль "Спасская башня"
- Фестиваль Koktebel Jazz Party
- Онлайн СМИ МИА «Россия Сегодня»
Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»
© 2018 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Настоящий ресурс содержит материалы 18+