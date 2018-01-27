Артист балета, хореограф и актер Михаил Барышников 27 января отмечает 70-летний юбилей. Танцовщик, который всегда стремился танцевать не лучше остальных, а лучше самого себя, — в фотоленте Ria.ru.
"Бог танца" Михаил Барышников
10:0027.01.2018
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© AP Photo / Dina MakarovaМихаил Барышников родился 27 января 1948 года в Риге в семье офицера Советской армии.
© AP Photo / Dina Makarova
Михаил Барышников родился 27 января 1948 года в Риге в семье офицера Советской армии.
© AP Photo / Marty LederhandlerЗаниматься балетом Барышников начал в Рижском хореографическом училище, а позже переехал в Ленинград - учиться в Академии Вагановой. Его наставником стал Александр Пушкин - педагог Рудольфа Нуреева.
© AP Photo / Marty Lederhandler
Заниматься балетом Барышников начал в Рижском хореографическом училище, а позже переехал в Ленинград - учиться в Академии Вагановой. Его наставником стал Александр Пушкин - педагог Рудольфа Нуреева.
© РИА Новости / Александр МакаровПерейти в фотобанкС 1967 по 1974 год Барышников танцевал на сцене Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова (ныне Мариинский театр). Он исполнял ведущие партии в "Дон Кихоте", "Спящей красавице", "Ромео и Юлии", "Гамлете", "Дафнисе и Хлое".
С 1967 по 1974 год Барышников танцевал на сцене Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова (ныне Мариинский театр). Он исполнял ведущие партии в "Дон Кихоте", "Спящей красавице", "Ромео и Юлии", "Гамлете", "Дафнисе и Хлое".
© AFP 2018 / Vin CataniaАртистизм и хорошая техника вращений, прыжков принесли Барышникову золотые медали на международных конкурсах балета в Варне (1966) и Москве (1969).
Артистизм и хорошая техника вращений, прыжков принесли Барышникову золотые медали на международных конкурсах балета в Варне (1966) и Москве (1969).
© AP Photo / Elise AmendolaЗа рубежом Барышников впервые выступил в 1970 году во время гастролей Театра имени Кирова в Великобритании. "Впервые я увидел современный танец в 1970 году во время гастролей нашего театра в Лондоне. Это было моей драмой, потому что это знакомство изменило меня самого", - вспоминал Барышников. Именно та поездка заставила танцора задуматься об эмиграции.
© AP Photo / Elise Amendola
За рубежом Барышников впервые выступил в 1970 году во время гастролей Театра имени Кирова в Великобритании. "Впервые я увидел современный танец в 1970 году во время гастролей нашего театра в Лондоне. Это было моей драмой, потому что это знакомство изменило меня самого", - вспоминал Барышников. Именно та поездка заставила танцора задуматься об эмиграции.
© AP Photo / Wally FongЛетом 1974 года во время гастролей в Канаде группы артистов из разных советских театров Барышников решил не возвращаться в СССР. Канада предоставила ему политическое убежище, а затем он эмигрировал в Соединенные Штаты.
© AP Photo / Wally Fong
Летом 1974 года во время гастролей в Канаде группы артистов из разных советских театров Барышников решил не возвращаться в СССР. Канада предоставила ему политическое убежище, а затем он эмигрировал в Соединенные Штаты.
© AP Photo / Marty LederhandlerАртист дебютировал в США 29 июля 1974 года в спектакле Американского театра балета (АБТ) "Жизель", танцуя с бывшей балериной Кировского театра Натальей Макаровой, которая эмигрировала в 1970 году. Писали, что после окончания спектакля артиста вызывали на сцену 24 раза, скандируя "Миша! Миша!". В течение четырех следующих лет Барышников оставался премьером АБТ.
© AP Photo / Marty Lederhandler
Артист дебютировал в США 29 июля 1974 года в спектакле Американского театра балета (АБТ) "Жизель", танцуя с бывшей балериной Кировского театра Натальей Макаровой, которая эмигрировала в 1970 году. Писали, что после окончания спектакля артиста вызывали на сцену 24 раза, скандируя "Миша! Миша!". В течение четырех следующих лет Барышников оставался премьером АБТ.
© 20th Century Fox (1977)В 1978 году хореограф Джордж Баланчин пригласил танцора в свою труппу New York City Ballet. Барышников выступал в балетах Баланчина "Аполлон" и "Орфей" на музыку Игоря Стравинского, "Блудный сын" на музыку Сергея Прокофьева, "Арлекинада" на музыку Риккардо Дриго и в некоторых постановках балетмейстера Джерома Роббинса.
© 20th Century Fox (1977)
В 1978 году хореограф Джордж Баланчин пригласил танцора в свою труппу New York City Ballet. Барышников выступал в балетах Баланчина "Аполлон" и "Орфей" на музыку Игоря Стравинского, "Блудный сын" на музыку Сергея Прокофьева, "Арлекинада" на музыку Риккардо Дриго и в некоторых постановках балетмейстера Джерома Роббинса.
© AP Photo / stf/ VlamisАмериканские СМИ в те годы писали, что, благодаря появлению в стране Барышникова, США становятся ведущей державой в области балета.
© AP Photo / stf/ Vlamis
Американские СМИ в те годы писали, что, благодаря появлению в стране Барышникова, США становятся ведущей державой в области балета.
© AP Photo / G. Paul BurnettНовым витком в карьере балеруна стало приглашение возглавить труппу Американского театра балета. До Барышникова АБТ существовал как театр звезд, часто приглашенных из других стран. За девять лет Барышников создал постоянную труппу с кордебалетом, вырастил солистов из числа танцовщиков, а также поставил несколько спектаклей с собственной хореографией.
© AP Photo / G. Paul Burnett
Новым витком в карьере балеруна стало приглашение возглавить труппу Американского театра балета. До Барышникова АБТ существовал как театр звезд, часто приглашенных из других стран. За девять лет Барышников создал постоянную труппу с кордебалетом, вырастил солистов из числа танцовщиков, а также поставил несколько спектаклей с собственной хореографией.
© AP Photo / Ed BaileyВ 90-х годах Барышников уходит от классического балета и становится исполнителем танца-модерн. Совместно с хореографом Марком Моррисом они организуют коллектив White Oak Dance Project ("Танцевальный проект "Белый дуб"), который со временем трансформировался передвижную труппу с современным репертуаром.
© AP Photo / Ed Bailey
В 90-х годах Барышников уходит от классического балета и становится исполнителем танца-модерн. Совместно с хореографом Марком Моррисом они организуют коллектив White Oak Dance Project ("Танцевальный проект "Белый дуб"), который со временем трансформировался передвижную труппу с современным репертуаром.
© AFP 2018 / Bertrand LangloisПосле роспуска труппы "Белого дуба" Барышников основал собственный центр искусств, где молодые танцоры могли представить публике свои экспериментальные работы. Позже для начинающих артистов он создал труппу Hell's Kitchen Dance, которая сопровождала танцора во время его сольных выступлений.
После роспуска труппы "Белого дуба" Барышников основал собственный центр искусств, где молодые танцоры могли представить публике свои экспериментальные работы. Позже для начинающих артистов он создал труппу Hell's Kitchen Dance, которая сопровождала танцора во время его сольных выступлений.
© AFP 2018 / Mike SargentБарышников обращался и к другим видам сценических искусств. В 80-е он выступал в сериях своих телепрограмм, посвященных Бродвею, Голливуду и танцу. Актер успешно проявил себя и на драматической сцене. На его счету спектакли "Метаморфозы", Mr. XYZ и "Запретное рождество", поставленные в США. В 2011 году в Хельсинки состоялась премьера спектакля "В Париже" по рассказу Ивана Бунина, а два года спустя в Манчестере Барышников и актер Уиллем Дефо представили спектакль "Старуха" по Хармсу. Среди театральных проектов артиста последних лет — моноспектакли "Бродский/Барышников" и "Письмо человеку".
Барышников обращался и к другим видам сценических искусств. В 80-е он выступал в сериях своих телепрограмм, посвященных Бродвею, Голливуду и танцу. Актер успешно проявил себя и на драматической сцене. На его счету спектакли "Метаморфозы", Mr. XYZ и "Запретное рождество", поставленные в США. В 2011 году в Хельсинки состоялась премьера спектакля "В Париже" по рассказу Ивана Бунина, а два года спустя в Манчестере Барышников и актер Уиллем Дефо представили спектакль "Старуха" по Хармсу. Среди театральных проектов артиста последних лет — моноспектакли "Бродский/Барышников" и "Письмо человеку".
© Columbia Pictures Corporation (1985)Свои артистические способности Барышников с успехом опробовал и в кино. В США за роль в картине "Поворотный пункт" в 1977 году он был номинирован на премию "Оскар". Затем последовали съемки в фильмах "Белые ночи"(на фото), "Танцоры", "Дело фирмы", "Кабинет доктора Рамиреса", "Джек Райан: Теория хаоса". В одном из сезонов сериала "Секс в большом городе" он сыграл художника Александра Петровского.
© Columbia Pictures Corporation (1985)
Свои артистические способности Барышников с успехом опробовал и в кино. В США за роль в картине "Поворотный пункт" в 1977 году он был номинирован на премию "Оскар". Затем последовали съемки в фильмах "Белые ночи"(на фото), "Танцоры", "Дело фирмы", "Кабинет доктора Рамиреса", "Джек Райан: Теория хаоса". В одном из сезонов сериала "Секс в большом городе" он сыграл художника Александра Петровского.
© AFP 2018 / Kazuhiro NogiСреди наград Михаила Барышникова – специальная премия "Давид Донателло", премия Вашингтонского Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди, а также японская премия в области искусства Praemium Imperiale (на фото). Он трижды лауреат премии "Эмми" и офицер французского ордена Почетного легиона. В 2017 году Forbes включил артиста в число ста самых влиятельных людей столетия.
Среди наград Михаила Барышникова – специальная премия "Давид Донателло", премия Вашингтонского Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди, а также японская премия в области искусства Praemium Imperiale (на фото). Он трижды лауреат премии "Эмми" и офицер французского ордена Почетного легиона. В 2017 году Forbes включил артиста в число ста самых влиятельных людей столетия.
© AFP 2018 / Chris DelmasМихаил Барышников женат на бывшей балерине Лизе Райнхарт. У них трое детей: Питер (1989), Анна (1992) и София (1994). Также у балетмейстера есть дочь Александра (1981) от актрисы Джессики Лэнг.
Михаил Барышников женат на бывшей балерине Лизе Райнхарт. У них трое детей: Питер (1989), Анна (1992) и София (1994). Также у балетмейстера есть дочь Александра (1981) от актрисы Джессики Лэнг.
© AP Photo / Joan AdlenБалетмейстеру принадлежат популярный русский ресторан "Самовар" в центре Нью-Йорка, который он открыл вместе с Бродским, а также специализированный завод по выпуску балетной одежды и обуви и марка духов Misha.
© AP Photo / Joan Adlen
Балетмейстеру принадлежат популярный русский ресторан "Самовар" в центре Нью-Йорка, который он открыл вместе с Бродским, а также специализированный завод по выпуску балетной одежды и обуви и марка духов Misha.
© AP Photo / Wilfredo LeeБарышников известен как фотограф и коллекционер. В 2005 году в Москве прошла его фотовыставка "Мгновения". В декабре 2012 года в нью-йоркской галерее АВА открылась выставка коллекции Барышникова "Искусство, с которым я живу", где были представлены более 100 графических работ известных художников, таких как Наталья Гончарова, Сергей Судейкин, Жан Кокто и Рауль Дюфи.
© AP Photo / Wilfredo Lee
Барышников известен как фотограф и коллекционер. В 2005 году в Москве прошла его фотовыставка "Мгновения". В декабре 2012 года в нью-йоркской галерее АВА открылась выставка коллекции Барышникова "Искусство, с которым я живу", где были представлены более 100 графических работ известных художников, таких как Наталья Гончарова, Сергей Судейкин, Жан Кокто и Рауль Дюфи.
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