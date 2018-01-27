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"Бог танца" Михаил Барышников

10:0027.01.2018
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Михаил Барышников в сцене из балета Сильфида, 1974 год.
Михаил Барышников во время репетиции бродвейского спектакля Метаморфозы, 1989 год.
Михаил Барышников в своей московской квартире перед отъездом в США
Михаил Барышников и Майя Плисецкая на приеме, устроенном в ее честь, в Бостоне, 1988 год.
Михаил Барышников в роли Аполлона и Сьюзэн Джаффе в роли Терпсихоры, 1988 год.
Михаил Барышников в Лос-Анджелесе, 1980 год.
Михаил Барышников во время генеральной репетиции балета Элиота Фельда в Нью-Йорке, 1977 год.
Кадр из фильма Поворотный пункт
Михаил Барышников и Наталья Макарова во время генеральной репетиции Спящей красавицы в Метрополитен-опере в Нью-Йорке, 1981 год.
Рудольф Нуреев и Михаил Барышников на пресс-конференции в Нью-Йорке, 1986 год.
Михаил Барышников на генеральной репетиции Mr. XYZ в театре Джойса в Нью-Йорке, 2003 год.
Михаил Барышников и Анна Синякина во время репетиции спектакля В Париже в Национальном театре Шайо в Париже, 2011 год.
Михаил Барышников и Нэнси Рейган во время ежегодного фестиваля в театре Форда в Вашингтоне, 1987 год.
Кадр из фильма Белые ночи
Михаил Барышников на церемонии вручения Императорской премии в Токио, 2017 год.
Михаил Барышников и Лиза Райнхарт, 2017 год.
Михаил Барышников и Джудит Фьюгейт на репетиции в Лос-Анджелесе, 1979 год.
Михаил Барышников на фотовыставке Dance This Way в Майами, 2012 год.
© AP Photo / Dina MakarovaМихаил Барышников родился 27 января 1948 года в Риге в семье офицера Советской армии.Михаил Барышников в сцене из балета Сильфида, 1974 год.
© AP Photo / Dina Makarova
Михаил Барышников родился 27 января 1948 года в Риге в семье офицера Советской армии.
© AP Photo / Marty LederhandlerЗаниматься балетом Барышников начал в Рижском хореографическом училище, а позже переехал в Ленинград - учиться в Академии Вагановой. Его наставником стал Александр Пушкин - педагог Рудольфа Нуреева.Михаил Барышников во время репетиции бродвейского спектакля Метаморфозы, 1989 год.
© AP Photo / Marty Lederhandler
Заниматься балетом Барышников начал в Рижском хореографическом училище, а позже переехал в Ленинград - учиться в Академии Вагановой. Его наставником стал Александр Пушкин - педагог Рудольфа Нуреева.
© РИА Новости / Александр МакаровПерейти в фотобанкС 1967 по 1974 год Барышников танцевал на сцене Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова (ныне Мариинский театр). Он исполнял ведущие партии в "Дон Кихоте", "Спящей красавице", "Ромео и Юлии", "Гамлете", "Дафнисе и Хлое".Михаил Барышников в своей московской квартире перед отъездом в США
© РИА Новости / Александр Макаров
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С 1967 по 1974 год Барышников танцевал на сцене Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова (ныне Мариинский театр). Он исполнял ведущие партии в "Дон Кихоте", "Спящей красавице", "Ромео и Юлии", "Гамлете", "Дафнисе и Хлое".
© AFP 2018 / Vin CataniaАртистизм и хорошая техника вращений, прыжков принесли Барышникову золотые медали на международных конкурсах балета в Варне (1966) и Москве (1969).Михаил Барышников и Майя Плисецкая на приеме, устроенном в ее честь, в Бостоне, 1988 год.
© AFP 2018 / Vin Catania
Артистизм и хорошая техника вращений, прыжков принесли Барышникову золотые медали на международных конкурсах балета в Варне (1966) и Москве (1969).
© AP Photo / Elise AmendolaЗа рубежом Барышников впервые выступил в 1970 году во время гастролей Театра имени Кирова в Великобритании. "Впервые я увидел современный танец в 1970 году во время гастролей нашего театра в Лондоне. Это было моей драмой, потому что это знакомство изменило меня самого", - вспоминал Барышников. Именно та поездка заставила танцора задуматься об эмиграции.Михаил Барышников в роли Аполлона и Сьюзэн Джаффе в роли Терпсихоры, 1988 год.
© AP Photo / Elise Amendola
За рубежом Барышников впервые выступил в 1970 году во время гастролей Театра имени Кирова в Великобритании. "Впервые я увидел современный танец в 1970 году во время гастролей нашего театра в Лондоне. Это было моей драмой, потому что это знакомство изменило меня самого", - вспоминал Барышников. Именно та поездка заставила танцора задуматься об эмиграции.
© AP Photo / Wally FongЛетом 1974 года во время гастролей в Канаде группы артистов из разных советских театров Барышников решил не возвращаться в СССР. Канада предоставила ему политическое убежище, а затем он эмигрировал в Соединенные Штаты.Михаил Барышников в Лос-Анджелесе, 1980 год.
© AP Photo / Wally Fong
Летом 1974 года во время гастролей в Канаде группы артистов из разных советских театров Барышников решил не возвращаться в СССР. Канада предоставила ему политическое убежище, а затем он эмигрировал в Соединенные Штаты.
© AP Photo / Marty LederhandlerАртист дебютировал в США 29 июля 1974 года в спектакле Американского театра балета (АБТ) "Жизель", танцуя с бывшей балериной Кировского театра Натальей Макаровой, которая эмигрировала в 1970 году. Писали, что после окончания спектакля артиста вызывали на сцену 24 раза, скандируя "Миша! Миша!". В течение четырех следующих лет Барышников оставался премьером АБТ.Михаил Барышников во время генеральной репетиции балета Элиота Фельда в Нью-Йорке, 1977 год.
© AP Photo / Marty Lederhandler
Артист дебютировал в США 29 июля 1974 года в спектакле Американского театра балета (АБТ) "Жизель", танцуя с бывшей балериной Кировского театра Натальей Макаровой, которая эмигрировала в 1970 году. Писали, что после окончания спектакля артиста вызывали на сцену 24 раза, скандируя "Миша! Миша!". В течение четырех следующих лет Барышников оставался премьером АБТ.
© 20th Century Fox (1977)В 1978 году хореограф Джордж Баланчин пригласил танцора в свою труппу New York City Ballet. Барышников выступал в балетах Баланчина "Аполлон" и "Орфей" на музыку Игоря Стравинского, "Блудный сын" на музыку Сергея Прокофьева, "Арлекинада" на музыку Риккардо Дриго и в некоторых постановках балетмейстера Джерома Роббинса.Кадр из фильма Поворотный пункт
© 20th Century Fox (1977)
В 1978 году хореограф Джордж Баланчин пригласил танцора в свою труппу New York City Ballet. Барышников выступал в балетах Баланчина "Аполлон" и "Орфей" на музыку Игоря Стравинского, "Блудный сын" на музыку Сергея Прокофьева, "Арлекинада" на музыку Риккардо Дриго и в некоторых постановках балетмейстера Джерома Роббинса.
© AP Photo / stf/ VlamisАмериканские СМИ в те годы писали, что, благодаря появлению в стране Барышникова, США становятся ведущей державой в области балета.Михаил Барышников и Наталья Макарова во время генеральной репетиции Спящей красавицы в Метрополитен-опере в Нью-Йорке, 1981 год.
© AP Photo / stf/ Vlamis
Американские СМИ в те годы писали, что, благодаря появлению в стране Барышникова, США становятся ведущей державой в области балета.
© AP Photo / G. Paul BurnettНовым витком в карьере балеруна стало приглашение возглавить труппу Американского театра балета. До Барышникова АБТ существовал как театр звезд, часто приглашенных из других стран. За девять лет Барышников создал постоянную труппу с кордебалетом, вырастил солистов из числа танцовщиков, а также поставил несколько спектаклей с собственной хореографией.Рудольф Нуреев и Михаил Барышников на пресс-конференции в Нью-Йорке, 1986 год.
© AP Photo / G. Paul Burnett
Новым витком в карьере балеруна стало приглашение возглавить труппу Американского театра балета. До Барышникова АБТ существовал как театр звезд, часто приглашенных из других стран. За девять лет Барышников создал постоянную труппу с кордебалетом, вырастил солистов из числа танцовщиков, а также поставил несколько спектаклей с собственной хореографией.
© AP Photo / Ed BaileyВ 90-х годах Барышников уходит от классического балета и становится исполнителем танца-модерн. Совместно с хореографом Марком Моррисом они организуют коллектив White Oak Dance Project ("Танцевальный проект "Белый дуб"), который со временем трансформировался передвижную труппу с современным репертуаром.Михаил Барышников на генеральной репетиции Mr. XYZ в театре Джойса в Нью-Йорке, 2003 год.
© AP Photo / Ed Bailey
В 90-х годах Барышников уходит от классического балета и становится исполнителем танца-модерн. Совместно с хореографом Марком Моррисом они организуют коллектив White Oak Dance Project ("Танцевальный проект "Белый дуб"), который со временем трансформировался передвижную труппу с современным репертуаром.
© AFP 2018 / Bertrand LangloisПосле роспуска труппы "Белого дуба" Барышников основал собственный центр искусств, где молодые танцоры могли представить публике свои экспериментальные работы. Позже для начинающих артистов он создал труппу Hell's Kitchen Dance, которая сопровождала танцора во время его сольных выступлений.Михаил Барышников и Анна Синякина во время репетиции спектакля В Париже в Национальном театре Шайо в Париже, 2011 год.
© AFP 2018 / Bertrand Langlois
После роспуска труппы "Белого дуба" Барышников основал собственный центр искусств, где молодые танцоры могли представить публике свои экспериментальные работы. Позже для начинающих артистов он создал труппу Hell's Kitchen Dance, которая сопровождала танцора во время его сольных выступлений.
© AFP 2018 / Mike SargentБарышников обращался и к другим видам сценических искусств. В 80-е он выступал в сериях своих телепрограмм, посвященных Бродвею, Голливуду и танцу. Актер успешно проявил себя и на драматической сцене. На его счету спектакли "Метаморфозы", Mr. XYZ и "Запретное рождество", поставленные в США. В 2011 году в Хельсинки состоялась премьера спектакля "В Париже" по рассказу Ивана Бунина, а два года спустя в Манчестере Барышников и актер Уиллем Дефо представили спектакль "Старуха" по Хармсу. Среди театральных проектов артиста последних лет — моноспектакли "Бродский/Барышников" и "Письмо человеку".Михаил Барышников и Нэнси Рейган во время ежегодного фестиваля в театре Форда в Вашингтоне, 1987 год.
© AFP 2018 / Mike Sargent
Барышников обращался и к другим видам сценических искусств. В 80-е он выступал в сериях своих телепрограмм, посвященных Бродвею, Голливуду и танцу. Актер успешно проявил себя и на драматической сцене. На его счету спектакли "Метаморфозы", Mr. XYZ и "Запретное рождество", поставленные в США. В 2011 году в Хельсинки состоялась премьера спектакля "В Париже" по рассказу Ивана Бунина, а два года спустя в Манчестере Барышников и актер Уиллем Дефо представили спектакль "Старуха" по Хармсу. Среди театральных проектов артиста последних лет — моноспектакли "Бродский/Барышников" и "Письмо человеку".
© Columbia Pictures Corporation (1985)Свои артистические способности Барышников с успехом опробовал и в кино. В США за роль в картине "Поворотный пункт" в 1977 году он был номинирован на премию "Оскар". Затем последовали съемки в фильмах "Белые ночи"(на фото), "Танцоры", "Дело фирмы", "Кабинет доктора Рамиреса", "Джек Райан: Теория хаоса". В одном из сезонов сериала "Секс в большом городе" он сыграл художника Александра Петровского.Кадр из фильма Белые ночи
© Columbia Pictures Corporation (1985)
Свои артистические способности Барышников с успехом опробовал и в кино. В США за роль в картине "Поворотный пункт" в 1977 году он был номинирован на премию "Оскар". Затем последовали съемки в фильмах "Белые ночи"(на фото), "Танцоры", "Дело фирмы", "Кабинет доктора Рамиреса", "Джек Райан: Теория хаоса". В одном из сезонов сериала "Секс в большом городе" он сыграл художника Александра Петровского.
© AFP 2018 / Kazuhiro NogiСреди наград Михаила Барышникова – специальная премия "Давид Донателло", премия Вашингтонского Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди, а также японская премия в области искусства Praemium Imperiale (на фото). Он трижды лауреат премии "Эмми" и офицер французского ордена Почетного легиона. В 2017 году Forbes включил артиста в число ста самых влиятельных людей столетия.Михаил Барышников на церемонии вручения Императорской премии в Токио, 2017 год.
© AFP 2018 / Kazuhiro Nogi
Среди наград Михаила Барышникова – специальная премия "Давид Донателло", премия Вашингтонского Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди, а также японская премия в области искусства Praemium Imperiale (на фото). Он трижды лауреат премии "Эмми" и офицер французского ордена Почетного легиона. В 2017 году Forbes включил артиста в число ста самых влиятельных людей столетия.
© AFP 2018 / Chris DelmasМихаил Барышников женат на бывшей балерине Лизе Райнхарт. У них трое детей: Питер (1989), Анна (1992) и София (1994). Также у балетмейстера есть дочь Александра (1981) от актрисы Джессики Лэнг.Михаил Барышников и Лиза Райнхарт, 2017 год.
© AFP 2018 / Chris Delmas
Михаил Барышников женат на бывшей балерине Лизе Райнхарт. У них трое детей: Питер (1989), Анна (1992) и София (1994). Также у балетмейстера есть дочь Александра (1981) от актрисы Джессики Лэнг.
© AP Photo / Joan AdlenБалетмейстеру принадлежат популярный русский ресторан "Самовар" в центре Нью-Йорка, который он открыл вместе с Бродским, а также специализированный завод по выпуску балетной одежды и обуви и марка духов Misha.Михаил Барышников и Джудит Фьюгейт на репетиции в Лос-Анджелесе, 1979 год.
© AP Photo / Joan Adlen
Балетмейстеру принадлежат популярный русский ресторан "Самовар" в центре Нью-Йорка, который он открыл вместе с Бродским, а также специализированный завод по выпуску балетной одежды и обуви и марка духов Misha.
© AP Photo / Wilfredo LeeБарышников известен как фотограф и коллекционер. В 2005 году в Москве прошла его фотовыставка "Мгновения". В декабре 2012 года в нью-йоркской галерее АВА открылась выставка коллекции Барышникова "Искусство, с которым я живу", где были представлены более 100 графических работ известных художников, таких как Наталья Гончарова, Сергей Судейкин, Жан Кокто и Рауль Дюфи.Михаил Барышников на фотовыставке Dance This Way в Майами, 2012 год.
© AP Photo / Wilfredo Lee
Барышников известен как фотограф и коллекционер. В 2005 году в Москве прошла его фотовыставка "Мгновения". В декабре 2012 года в нью-йоркской галерее АВА открылась выставка коллекции Барышникова "Искусство, с которым я живу", где были представлены более 100 графических работ известных художников, таких как Наталья Гончарова, Сергей Судейкин, Жан Кокто и Рауль Дюфи.
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Артист балета, хореограф и актер Михаил Барышников 27 января отмечает 70-летний юбилей. Танцовщик, который всегда стремился танцевать не лучше остальных, а лучше самого себя, — в фотоленте Ria.ru.

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