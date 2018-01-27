"Бог танца" Михаил Барышников

Барышников обращался и к другим видам сценических искусств. В 80-е он выступал в сериях своих телепрограмм, посвященных Бродвею, Голливуду и танцу. Актер успешно проявил себя и на драматической сцене. На его счету спектакли "Метаморфозы", Mr. XYZ и "Запретное рождество", поставленные в США. В 2011 году в Хельсинки состоялась премьера спектакля "В Париже" по рассказу Ивана Бунина, а два года спустя в Манчестере Барышников и актер Уиллем Дефо представили спектакль "Старуха" по Хармсу. Среди театральных проектов артиста последних лет — моноспектакли "Бродский/Барышников" и "Письмо человеку".