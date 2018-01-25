РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Фото

Клонированные обезьянки

12:2025.01.2018
(обновлено: 12:21 25.01.2018)
01970
Обезьянки Чжун Чжун и Хуа Хуа
Обезьянки Чжун Чжун и Хуа Хуа
Хуа Хуа, одна из первых двух клонированных мартышек
Обезьянки Чжун Чжун и Хуа Хуа
Обезьянки Чжун Чжун и Хуа Хуа
Обезьянки Чжун Чжун и Хуа Хуа
Обезьянки Чжун Чжун и Хуа Хуа
Чжун Чжун, одна из первых двух клонированных мартышек
© REUTERS / China DailyМолекулярные биологи из Китая вырастили обезьянок, используя ту же методику, которая применялась при клонировании "овечки Долли".Обезьянки Чжун Чжун и Хуа Хуа
© REUTERS / China Daily
Молекулярные биологи из Китая вырастили обезьянок, используя ту же методику, которая применялась при клонировании "овечки Долли".
© AP Photo / Jin Liwang/XinhuaВ ходе многочисленных экспериментов ученые использовали несколько разных способов переноса ядра, и только один из них сработал.Обезьянки Чжун Чжун и Хуа Хуа
© AP Photo / Jin Liwang/Xinhua
В ходе многочисленных экспериментов ученые использовали несколько разных способов переноса ядра, и только один из них сработал.
© Фото : Qiang Sun and Mu-ming Poo, Chinese Academy of SciencesБиологи ускорили процесс переноса ядра из "обычной" клетки обезьяны-донора в пустую яйцеклетку, что заметно снизило вероятность того, что процесс ее дальнейшего развития пойдет по неправильному пути.Хуа Хуа, одна из первых двух клонированных мартышек
© Фото : Qiang Sun and Mu-ming Poo, Chinese Academy of Sciences
Биологи ускорили процесс переноса ядра из "обычной" клетки обезьяны-донора в пустую яйцеклетку, что заметно снизило вероятность того, что процесс ее дальнейшего развития пойдет по неправильному пути.
© AP Photo / Jin Liwang/XinhuaВо время работы над клонированием биологи также разработали специальный "коктейль" из ферментов и молекул РНК, который защищал белковую оболочку ДНК от повреждений и заставлял яйцеклетку делиться после ввода в нее нового ядра.Обезьянки Чжун Чжун и Хуа Хуа
© AP Photo / Jin Liwang/Xinhua
Во время работы над клонированием биологи также разработали специальный "коктейль" из ферментов и молекул РНК, который защищал белковую оболочку ДНК от повреждений и заставлял яйцеклетку делиться после ввода в нее нового ядра.
© REUTERS / China DailyВ результате на свет появились две яванские макаки, имеющие абсолютно одинаковую ДНК.Обезьянки Чжун Чжун и Хуа Хуа
© REUTERS / China Daily
В результате на свет появились две яванские макаки, имеющие абсолютно одинаковую ДНК.
© REUTERS / China DailyОбезьянки родились с разницей в два месяца. Первая из них получила имя Чжун Чжун, а вторая — Хуа Хуа. Клички являются игрой слов – выражение чжунхуа означает "китайский народ" на языке поднебесной.Обезьянки Чжун Чжун и Хуа Хуа
© REUTERS / China Daily
Обезьянки родились с разницей в два месяца. Первая из них получила имя Чжун Чжун, а вторая — Хуа Хуа. Клички являются игрой слов – выражение чжунхуа означает "китайский народ" на языке поднебесной.
© AP Photo / Sun Qiang and Poo Muming/Chinese Academy of SciencesОбе мартышки не имеют проблем со здоровьем и развиваются так же, как и остальные обезьяны в этом возрасте.Обезьянки Чжун Чжун и Хуа Хуа
© AP Photo / Sun Qiang and Poo Muming/Chinese Academy of Sciences
Обе мартышки не имеют проблем со здоровьем и развиваются так же, как и остальные обезьяны в этом возрасте.
© Фото : Qiang Sun and Mu-ming Poo, Chinese Academy of Sciences По текущим оценкам китайских исследователей, подобная процедура клонирования завершается успешно в каждом третьем случае, если донором ДНК выступают клетки соединительной ткани, подготовленные особым образом.Чжун Чжун, одна из первых двух клонированных мартышек
© Фото : Qiang Sun and Mu-ming Poo, Chinese Academy of Sciences
По текущим оценкам китайских исследователей, подобная процедура клонирования завершается успешно в каждом третьем случае, если донором ДНК выступают клетки соединительной ткани, подготовленные особым образом.
Местные жители переправляются на лодке на одной из затопленной улице в Париже, из-за прошедших ливневых дождейНаводнение в Париже13:3325.01.2018
Спасатели и полицейские на месте крушения поезда на окраине Милана, Италия. 25 января 2018 годаКрушение поезда в пригороде Милана13:0325.01.2018
Обезьянки Чжун Чжун и Хуа ХуаКлонированные обезьянки12:2025.01.2018
Участницы выступают на XX Республиканском конкурсе красоты Мисс Татарстан-2018 в КазаниФиналистки конкурса "Мисс Татарстан-2018"12:0025.01.2018
Владимир Высоцкий во время закрытия театрального сезона 1968 года в Театре драмы и комедии на Таганке. Москва, 1968 год"Опальный стрелок" Владимир Высоцкий09:3025.01.2018
Патриаршее служение в день открытия XXVI Международных Рождественских чтенийПатриаршее служение в день открытия Международных Рождественских чтений15:5924.01.2018
Огромный средний палец появился в центре Праги в канун выборовРазврат и кубики: статуи, из-за которых разразились громкие скандалы14:0324.01.2018
Действующий вулкан Тятя на острове КунаширКунашир: остров четырех вулканов12:3424.01.2018
Показ коллекции Maria Grazia Chiuri для дома моды Christian Dior в рамках Недели высокой моды в ПарижеНеделя моды в Париже: сюрреализм, космос и женские фантазии19:4323.01.2018
Пусковая установка зенитных ракет комплекса С-400 на территории государственного полигона Капустин ЯрРеальный "Триумф": зенитно-ракетный комплекс С-400 на боевом посту12:4523.01.2018
Все фотоленты
Ученые из Китая впервые смогли вырастить двух полноценных клонов одной и той же мартышки. Как выглядят клонированные обезьянки — в фотоленте Ria.ru.
Комментировать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена