Клонированные обезьянки
12:2025.01.2018
(обновлено: 12:21 25.01.2018)
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© REUTERS / China DailyМолекулярные биологи из Китая вырастили обезьянок, используя ту же методику, которая применялась при клонировании "овечки Долли".
Молекулярные биологи из Китая вырастили обезьянок, используя ту же методику, которая применялась при клонировании "овечки Долли".
© AP Photo / Jin Liwang/XinhuaВ ходе многочисленных экспериментов ученые использовали несколько разных способов переноса ядра, и только один из них сработал.
© AP Photo / Jin Liwang/Xinhua
В ходе многочисленных экспериментов ученые использовали несколько разных способов переноса ядра, и только один из них сработал.
© Фото : Qiang Sun and Mu-ming Poo, Chinese Academy of SciencesБиологи ускорили процесс переноса ядра из "обычной" клетки обезьяны-донора в пустую яйцеклетку, что заметно снизило вероятность того, что процесс ее дальнейшего развития пойдет по неправильному пути.
© Фото : Qiang Sun and Mu-ming Poo, Chinese Academy of Sciences
Биологи ускорили процесс переноса ядра из "обычной" клетки обезьяны-донора в пустую яйцеклетку, что заметно снизило вероятность того, что процесс ее дальнейшего развития пойдет по неправильному пути.
© AP Photo / Jin Liwang/XinhuaВо время работы над клонированием биологи также разработали специальный "коктейль" из ферментов и молекул РНК, который защищал белковую оболочку ДНК от повреждений и заставлял яйцеклетку делиться после ввода в нее нового ядра.
© AP Photo / Jin Liwang/Xinhua
Во время работы над клонированием биологи также разработали специальный "коктейль" из ферментов и молекул РНК, который защищал белковую оболочку ДНК от повреждений и заставлял яйцеклетку делиться после ввода в нее нового ядра.
© REUTERS / China DailyВ результате на свет появились две яванские макаки, имеющие абсолютно одинаковую ДНК.
В результате на свет появились две яванские макаки, имеющие абсолютно одинаковую ДНК.
© REUTERS / China DailyОбезьянки родились с разницей в два месяца. Первая из них получила имя Чжун Чжун, а вторая — Хуа Хуа. Клички являются игрой слов – выражение чжунхуа означает "китайский народ" на языке поднебесной.
Обезьянки родились с разницей в два месяца. Первая из них получила имя Чжун Чжун, а вторая — Хуа Хуа. Клички являются игрой слов – выражение чжунхуа означает "китайский народ" на языке поднебесной.
© AP Photo / Sun Qiang and Poo Muming/Chinese Academy of SciencesОбе мартышки не имеют проблем со здоровьем и развиваются так же, как и остальные обезьяны в этом возрасте.
© AP Photo / Sun Qiang and Poo Muming/Chinese Academy of Sciences
Обе мартышки не имеют проблем со здоровьем и развиваются так же, как и остальные обезьяны в этом возрасте.
© Фото : Qiang Sun and Mu-ming Poo, Chinese Academy of Sciences По текущим оценкам китайских исследователей, подобная процедура клонирования завершается успешно в каждом третьем случае, если донором ДНК выступают клетки соединительной ткани, подготовленные особым образом.
© Фото : Qiang Sun and Mu-ming Poo, Chinese Academy of Sciences
По текущим оценкам китайских исследователей, подобная процедура клонирования завершается успешно в каждом третьем случае, если донором ДНК выступают клетки соединительной ткани, подготовленные особым образом.
Ученые из Китая впервые смогли вырастить двух полноценных клонов одной и той же мартышки. Как выглядят клонированные обезьянки — в фотоленте Ria.ru.
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