Клонированные обезьянки

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Во время работы над клонированием биологи также разработали специальный "коктейль" из ферментов и молекул РНК, который защищал белковую оболочку ДНК от повреждений и заставлял яйцеклетку делиться после ввода в нее нового ядра.