В результате проливных дождей Сена вышла из берегов и затопила прибрежные улицы французской столицы. Наводнение в Париже — в фотоленте Ria.ru.
Наводнение в Париже
13:3325.01.2018
(обновлено: 13:37 25.01.2018)
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© РИА Новости / Жюльен МаттиаПерейти в фотобанкДожди в столичном регионе Франции с перерывами идут уже несколько дней.
Дожди в столичном регионе Франции с перерывами идут уже несколько дней.
© РИА Новости / Жюльен МаттиаПерейти в фотобанкИз-за прошедших ливней вода в парижском отрезке Сены прибывала всю неделю, а в среду уровень воды достиг отметки в 5,12 метра.
Из-за прошедших ливней вода в парижском отрезке Сены прибывала всю неделю, а в среду уровень воды достиг отметки в 5,12 метра.
© РИА Новости / Жюльен МаттиаПерейти в фотобанкВода в Сене продолжает прибывать со скоростью 1-2 см в час, уже затоплены некоторые прибрежные улицы.
Вода в Сене продолжает прибывать со скоростью 1-2 см в час, уже затоплены некоторые прибрежные улицы.
© РИА Новости / Жюльен МаттиаПерейти в фотобанкПик наводнения в городе ожидается к концу недели, когда уровень воды в Сене достигнет 6,2 метров.
Пик наводнения в городе ожидается к концу недели, когда уровень воды в Сене достигнет 6,2 метров.
© РИА Новости / Жюльен МаттиаПерейти в фотобанкПаводок привел к закрытию некоторых станций парижского метро. Ожидается, что третья линия скоростного метро будет закрыта до пятницы.
Паводок привел к закрытию некоторых станций парижского метро. Ожидается, что третья линия скоростного метро будет закрыта до пятницы.
© РИА Новости / Жюльен МаттиаПерейти в фотобанкВ понедельник знаменитые парижские речные кораблики Bateaux Mouches перестали ходить по Сене. Из-за прибывания воды навигация была закрыта.
В понедельник знаменитые парижские речные кораблики Bateaux Mouches перестали ходить по Сене. Из-за прибывания воды навигация была закрыта.
© РИА Новости / Жюльен МаттиаПерейти в фотобанкИз-за угрозы затопления администрация Лувра была вынуждена закрыть нижний уровень отдела искусств ислама. Меры для сохранения произведений искусства принял и музей Орсе.
Из-за угрозы затопления администрация Лувра была вынуждена закрыть нижний уровень отдела искусств ислама. Меры для сохранения произведений искусства принял и музей Орсе.
© РИА Новости / Жюльен МаттиаПерейти в фотобанкМестные жители переправляются на лодке на одной из затопленных улиц в Париже.
Местные жители переправляются на лодке на одной из затопленных улиц в Париже.
© РИА Новости / Жюльен МаттиаПерейти в фотобанкСильное наводнение затронуло 23 департамента Франции.
Сильное наводнение затронуло 23 департамента Франции.
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