Протесты во Франции: работники тюрем требуют защитить их от исламистов

"Для нас опасно находиться рядом с заключенными, для которых мы воплощаем то, что они ненавидят, для кого мы враги по определению... На сегодняшний день наши тюрьмы и законодательство не приспособлены к содержанию такого рода заключенных. И проблема в том, что подобных арестантов будет все больше, поскольку люди возвращаются из Сирии. И они крайне опасны", — рассказал Sputnik France один из участников протестов.