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Протесты во Франции: работники тюрем требуют защитить их от исламистов

19:5022.01.2018
(обновлено: 19:52 22.01.2018)
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Участники акции протеста работников тюрем во Франции
Участники акции протеста работников тюрем во Франции
Горящие покрышки во врем акции протеста работников тюрем во Франции
Акция протеста работников возле тюрьмы Баумметс в Марселе, Франции. 22 января 2018 года
Участники акции протеста работников тюрем во Франции
Участники акции протеста работников тюрем во Франции
Акция протеста работников тюрем возле тюрьмы Везен-ле-Коке в пригороде Ренна, Франция. 22 января 2018 года
Участники акции протеста работников тюрем во Франции
Акция протеста работников возле тюрьмы Баумметс в Марселе, Франции. 22 января 2018 года
Акция протеста работников возле тюрьмы Баумметс в Марселе, Франции. 22 января 2018 года
Горящие покрышки во время акции протеста работников тюрем во Франции
© РИА Новости / Жюльен МаттиаПерейти в фотобанкСерия нападений заключенных на тюремных смотрителей спровоцировала волну протестов во Франции.Участники акции протеста работников тюрем во Франции
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в фотобанк
Серия нападений заключенных на тюремных смотрителей спровоцировала волну протестов во Франции.
© РИА Новости / Жюльен МаттиаПерейти в фотобанкВ начале января террорист-исламист Кристиан Ганчарски напал на трех охранников в пенитенциарном учреждении Ванден-ле-Вьей после того, как ему предварительно смягчили режим содержания.Участники акции протеста работников тюрем во Франции
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в фотобанк
В начале января террорист-исламист Кристиан Ганчарски напал на трех охранников в пенитенциарном учреждении Ванден-ле-Вьей после того, как ему предварительно смягчили режим содержания.
© РИА Новости / Жюльен МаттиаПерейти в фотобанкСпустя несколько дней семь надзирателей получили ранения в тюрьме Мон-де-Марсан, еще один их коллега пострадал в застенках Тараскона. Все нападавшие — радикальные мусульмане.Горящие покрышки во врем акции протеста работников тюрем во Франции
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в фотобанк
Спустя несколько дней семь надзирателей получили ранения в тюрьме Мон-де-Марсан, еще один их коллега пострадал в застенках Тараскона. Все нападавшие — радикальные мусульмане.
© AP Photo / Claude ParisОбъединившись, тюремные работники устроили забастовку и блокировали большую часть мест заключения в стране.Акция протеста работников возле тюрьмы Баумметс в Марселе, Франции. 22 января 2018 года
© AP Photo / Claude Paris
Объединившись, тюремные работники устроили забастовку и блокировали большую часть мест заключения в стране.
© РИА Новости / Жюльен МаттиаПерейти в фотобанкПротестующие заявили, что не намерены "рисковать жизнью за жалование в 1500 евро".Участники акции протеста работников тюрем во Франции
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
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Протестующие заявили, что не намерены "рисковать жизнью за жалование в 1500 евро".
© РИА Новости / Жюльен МаттиаПерейти в фотобанкРаботники тюрем требуют повышения собственной безопасности и улучшения условий труда. Среди требований протестующих также звучат призывы ввести особые меры в отношении экстремистски настроенных заключенных.Участники акции протеста работников тюрем во Франции
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
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Работники тюрем требуют повышения собственной безопасности и улучшения условий труда. Среди требований протестующих также звучат призывы ввести особые меры в отношении экстремистски настроенных заключенных.
© AFP 2018 / Damien Meyer "У нас недостаточно людей, которые могли бы смотреть за радикализованным населением тюрем. Стоит учесть, что мы недостаточно квалифицированы, требуется специальное обучение для такого", - отметили в профсоюзе сотрудников тюрем.Акция протеста работников тюрем возле тюрьмы Везен-ле-Коке в пригороде Ренна, Франция. 22 января 2018 года
© AFP 2018 / Damien Meyer 
"У нас недостаточно людей, которые могли бы смотреть за радикализованным населением тюрем. Стоит учесть, что мы недостаточно квалифицированы, требуется специальное обучение для такого", - отметили в профсоюзе сотрудников тюрем.
© РИА Новости / Жюльен МаттиаПерейти в фотобанк"Для нас опасно находиться рядом с заключенными, для которых мы воплощаем то, что они ненавидят, для кого мы враги по определению... На сегодняшний день наши тюрьмы и законодательство не приспособлены к содержанию такого рода заключенных. И проблема в том, что подобных арестантов будет все больше, поскольку люди возвращаются из Сирии. И они крайне опасны", — рассказал Sputnik France один из участников протестов.Участники акции протеста работников тюрем во Франции
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в фотобанк
"Для нас опасно находиться рядом с заключенными, для которых мы воплощаем то, что они ненавидят, для кого мы враги по определению... На сегодняшний день наши тюрьмы и законодательство не приспособлены к содержанию такого рода заключенных. И проблема в том, что подобных арестантов будет все больше, поскольку люди возвращаются из Сирии. И они крайне опасны", — рассказал Sputnik France один из участников протестов.
© AP PhotoСерьезность проблемы подтвердил и член бюро партии "Республиканцы" в Москве Кантан Вэркруисс. По его словам, тюрьмы во Франции переполнены на 150 процентов, "риски, связанные с безопасностью, растут, а бюджет пенитенциарных учреждений — нет". В камерах регулярно находят оружие, но из-за решения, принятого при Франсуа Олланде, обыскивать заключенных практически невозможно, отмечает политик.Акция протеста работников возле тюрьмы Баумметс в Марселе, Франции. 22 января 2018 года
© AP Photo
Серьезность проблемы подтвердил и член бюро партии "Республиканцы" в Москве Кантан Вэркруисс. По его словам, тюрьмы во Франции переполнены на 150 процентов, "риски, связанные с безопасностью, растут, а бюджет пенитенциарных учреждений — нет". В камерах регулярно находят оружие, но из-за решения, принятого при Франсуа Олланде, обыскивать заключенных практически невозможно, отмечает политик.
© AFP 2018 / Boris Horvat Спустя неделю протестов профсоюзы работников французских тюрем — UFAP UNSa Justice и CGT Pénitentiaire — продолжают призывать коллег к активным действиям ради выполнения властями требований по улучшению условий труда сотрудников пенитенциарных учреждений.Акция протеста работников возле тюрьмы Баумметс в Марселе, Франции. 22 января 2018 года
© AFP 2018 / Boris Horvat
Спустя неделю протестов профсоюзы работников французских тюрем — UFAP UNSa Justice и CGT Pénitentiaire — продолжают призывать коллег к активным действиям ради выполнения властями требований по улучшению условий труда сотрудников пенитенциарных учреждений.
© РИА Новости / Жюльен МаттиаПерейти в фотобанкПрофсоюзы уже обвинили главу министерства юстиции Франции Николь Беллубэ в халатности по отношению к работникам пенитенциарных учреждений.Горящие покрышки во время акции протеста работников тюрем во Франции
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
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Профсоюзы уже обвинили главу министерства юстиции Франции Николь Беллубэ в халатности по отношению к работникам пенитенциарных учреждений.
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Уже неделю во Франции проходят общенациональные акции протеста сотрудников тюрем, которые требуют усилить меры безопасности в местах заключения. Реакция профсоюзов на нападения заключенных-исламистов — в фотоленте Ria.ru.

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