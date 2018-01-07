Празднование Рождества в России

Патриарх Кирилл в проповеди отметил, что на Божье чудо, дарованное всем людям в рождении Спасителя, верующие должны ответить "непреклонной верой и способностью не только понимать то, что Он принес людям, и то, что Он сказал, но и отвечать на Его откровения искренней верой и добрыми делами".