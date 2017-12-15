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Лучшие фото недели: последние джедаи и Шварцнеггер на велосипеде
14:3315.12.2017
(обновлено: 14:34 15.12.2017)
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© AFP 2017 / Ahmad Gharabli Израильский полицейский разгоняет палестинских протестующих в Восточном Иерусалиме.
Израильский полицейский разгоняет палестинских протестующих в Восточном Иерусалиме.
© REUTERS / NTB Scanpix/Berit RoaldВыступление участников труппы Le PeTiT CiRqUe на концерте в честь лауреатов Нобелевской премии мира в Форнебу, Норвегия.
Выступление участников труппы Le PeTiT CiRqUe на концерте в честь лауреатов Нобелевской премии мира в Форнебу, Норвегия.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин на борту президентского самолета во время полета на авиабазу Хмеймим в Сирии.
Президент России Владимир Путин на борту президентского самолета во время полета на авиабазу Хмеймим в Сирии.
© REUTERS / Anuwar HazarikaЛесники спасают самку леопарда, упавшую в пересохший колодец в жилом районе в индийском городе Гувахати.
Лесники спасают самку леопарда, упавшую в пересохший колодец в жилом районе в индийском городе Гувахати.
© AP Photo / Jack DempseyУчастница группы поддержки команды Denver Broncos выступают в перерыве матча НФЛ.
© AP Photo / Jack Dempsey
Участница группы поддержки команды Denver Broncos выступают в перерыве матча НФЛ.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкУчастники вечера, посвященного 60-летию танцевального спорта в России, в Малом зале Государственного Кремлевского дворца.
Участники вечера, посвященного 60-летию танцевального спорта в России, в Малом зале Государственного Кремлевского дворца.
© РИА Новости / Дмитрий Ловецкий/POOL APПерейти в фотобанкПосадка спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-05" с международным экипажем длительных экспедиций МКС-52/53 недалеко от города Жезказган в Казахстане.
Посадка спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-05" с международным экипажем длительных экспедиций МКС-52/53 недалеко от города Жезказган в Казахстане.
© REUTERS / Philippe WojazerПрезидент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель во время пресс-конференции в пригороде Парижа.
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель во время пресс-конференции в пригороде Парижа.
© AFP 2017 / Daniel Leal-OlivasУчастница акции протеста против Brexit у здания парламента в центре Лондона.
Участница акции протеста против Brexit у здания парламента в центре Лондона.
© REUTERS / Anton VaganovПразднование Дня Святой Люсии в шведской Евангелической лютеранской церкви Святой Екатерины в Санкт-Петербурге.
Празднование Дня Святой Люсии в шведской Евангелической лютеранской церкви Святой Екатерины в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкРоссиянка Мария Сотскова участвует в показательных выступлениях после финала Гран-при по фигурному катанию в японской Нагое.
Россиянка Мария Сотскова участвует в показательных выступлениях после финала Гран-при по фигурному катанию в японской Нагое.
© AP Photo / Andres KudackiПравоохранительным органам Нью-Йорка удалось предотвратить крупный теракт на Таймс-сквер в Нью-Йорке.
© AP Photo / Andres Kudacki
Правоохранительным органам Нью-Йорка удалось предотвратить крупный теракт на Таймс-сквер в Нью-Йорке.
© REUTERS / StringerОбезьянки греются друг о друга на горе Хуагуо в округе Ляньюньган на востоке Китая.
Обезьянки греются друг о друга на горе Хуагуо в округе Ляньюньган на востоке Китая.
© REUTERS / Alkis KonstantinidisБеженцы рохинджа в очереди за одеялами в лагере Балухали, Бангладеш.
Беженцы рохинджа в очереди за одеялами в лагере Балухали, Бангладеш.
© РИА Новости / Иссам Аль-РимавиПерейти в фотобанкАкция протеста против решения США о признании Иерусалима столицей Израиля на территории Рамаллы в Палестине.
Акция протеста против решения США о признании Иерусалима столицей Израиля на территории Рамаллы в Палестине.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкУчастницы II Международного Кремлевского кадетского бала в Гостином дворе в Москве.
Участницы II Международного Кремлевского кадетского бала в Гостином дворе в Москве.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов на ежегодной большой пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне.
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов на ежегодной большой пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне.
© AP Photo / Invision/ Robb CohenВыступление певицы Кэти Перри в рамках концертного тура Witness: The Tour в Атланте.
© AP Photo / Invision/ Robb Cohen
Выступление певицы Кэти Перри в рамках концертного тура Witness: The Tour в Атланте.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкУчастница конкурса красоты Miss Asia Russia-2017 в Москве.
Участница конкурса красоты Miss Asia Russia-2017 в Москве.
© AFP 2017 / Daniel Leal-OlivasБританская актриса Дэйзи Ридли и американский актер Марк Хэмилл позируют на красной дорожке Европейской премьеры фильма "Звездные Войны: Последние Джедаи" в Королевском Альберт-холле в Лондоне.
Британская актриса Дэйзи Ридли и американский актер Марк Хэмилл позируют на красной дорожке Европейской премьеры фильма "Звездные Войны: Последние Джедаи" в Королевском Альберт-холле в Лондоне.
© AP Photo / Francisco SecoЗоозащитники во время акции против использования шкур животных для производства одежды в Мадриде.
© AP Photo / Francisco Seco
Зоозащитники во время акции против использования шкур животных для производства одежды в Мадриде.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкМоряки отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота РФ после церемонии принятия присяги в историко-мемориальном комплексе "35–я береговая батарея" в Севастополе.
Моряки отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота РФ после церемонии принятия присяги в историко-мемориальном комплексе "35–я береговая батарея" в Севастополе.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВратарь "Спартака" Александр Селихов во время остановки матча 20-го тура чемпионата России по футболу с ПФК ЦСКА.
Вратарь "Спартака" Александр Селихов во время остановки матча 20-го тура чемпионата России по футболу с ПФК ЦСКА.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкЗапуск нового тематического поезда метро "Дальневосточный экспресс" в электродепо "Выхино".
Запуск нового тематического поезда метро "Дальневосточный экспресс" в электродепо "Выхино".
© AP Photo / K.M. ChaudaryПоказ новой коллекции бренда Ali Xeeshan во время Недели свадебной моды в Лахоре, Пакистан.
© AP Photo / K.M. Chaudary
Показ новой коллекции бренда Ali Xeeshan во время Недели свадебной моды в Лахоре, Пакистан.
© РИА Новости / Ростислав НетисовПерейти в фотобанкЕлки, предназначенные для продажи на новогодние праздники, в Новосибирской области.
Елки, предназначенные для продажи на новогодние праздники, в Новосибирской области.
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