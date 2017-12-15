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Лучшие фото недели: последние джедаи и Шварцнеггер на велосипеде

14:3315.12.2017
(обновлено: 14:34 15.12.2017)
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Израильский полицейский разгоняет палестинских протестующих в Восточном Иерусалиме. 9 декабря 2017 года
Выступление Le PeTiT CiRqUe на концерте Нобелевской премии мира в честь лауреатов в Форнебу, Норвегия. 11 декабря 2017 года
Владимир Путин на борту президентского самолета во время полета на авиабазу Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
Спасение самки леопарда из колодца в Индии
Участница группы поддержки Denver Broncos во время матча НФЛ
Бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер едет на велосипеде в Париже. 11 декабря 2017 года
Участники вечера, посвященного 60-летию танцевального спорта в России, в Малом зале Государственного Кремлевского дворца
Посадка спускаемого аппарата ТПК Союз МС-05 с международным экипажем длительных экспедиций МКС-52/53. 14 декабря 2017
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель во время пресс-конференции в Ла-Целле Сен-Клу. 13 декабря 2017
Участница протеста против Brexit у парламента Лондона
Празднование Дня Святой Люсии в шведской церкви Святой Екатерины в Санкт-Петербурге
Мария Сотскова участвует в показательных выступлениях после финала Гран-при по фигурному катанию в японской Нагое
Полицейские у автовокзала Порт-Аторити в Нью-Йорке после сообщения о взрыве
Обезьяны на горе Хуагуо в Ляньюньган, Китай
Беженцы рохинджа в очереди за одеялами в лагере Балухали, Бангладеш
Участники протестов на территории Рамаллы в Палестине против решения США о признании Иерусалима столицей Израиля
Участницы II Международного Кремлевского кадетского бала в Гостином дворе в Москве
Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне
Автомобильная дорога вдоль берегов Енисея
Кэти Перри во время выступления в рамках концертного тура Witness: The Tour в Атланте
Участница красится на конкурсе красоты и грации Miss Asia Russia в Москве
Собака играет со снегом в Годеваевельде, Франция
Актеры Дэйзи Ридли и Марк Хэмилл на премьере фильма Звездные войны: Последние джедаи в Лондоне
Зоозащитники во время акции против использования кожи животных в Мадриде
Прием присяги бойцами бригады морской пехоты ЧФ в Севастополе
Люди в Нью-Дели
Вратарь Спартака Александр Селихов во время остановки матча 20-го тура чемпионата России по футболу между ФК Спартак - ЦСКА
Запуск тематического поезда Дальневосточный экспресс
Показ модной колллекции Ali Xeeshan во время Pantene Hum Bridal Couture Week в Лахоре, Пакистан
Заготовка новогодних елей в Новосибирской области
© AFP 2017 / Ahmad Gharabli Израильский полицейский разгоняет палестинских протестующих в Восточном Иерусалиме.Израильский полицейский разгоняет палестинских протестующих в Восточном Иерусалиме. 9 декабря 2017 года
© AFP 2017 / Ahmad Gharabli 
Израильский полицейский разгоняет палестинских протестующих в Восточном Иерусалиме.
© REUTERS / NTB Scanpix/Berit RoaldВыступление участников труппы Le PeTiT CiRqUe на концерте в честь лауреатов Нобелевской премии мира в Форнебу, Норвегия.Выступление Le PeTiT CiRqUe на концерте Нобелевской премии мира в честь лауреатов в Форнебу, Норвегия. 11 декабря 2017 года
© REUTERS / NTB Scanpix/Berit Roald
Выступление участников труппы Le PeTiT CiRqUe на концерте в честь лауреатов Нобелевской премии мира в Форнебу, Норвегия.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин на борту президентского самолета во время полета на авиабазу Хмеймим в Сирии.Владимир Путин на борту президентского самолета во время полета на авиабазу Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин на борту президентского самолета во время полета на авиабазу Хмеймим в Сирии.
© REUTERS / Anuwar HazarikaЛесники спасают самку леопарда, упавшую в пересохший колодец в жилом районе в индийском городе Гувахати.Спасение самки леопарда из колодца в Индии
© REUTERS / Anuwar Hazarika
Лесники спасают самку леопарда, упавшую в пересохший колодец в жилом районе в индийском городе Гувахати.
© AP Photo / Jack DempseyУчастница группы поддержки команды Denver Broncos выступают в перерыве матча НФЛ.Участница группы поддержки Denver Broncos во время матча НФЛ
© AP Photo / Jack Dempsey
Участница группы поддержки команды Denver Broncos выступают в перерыве матча НФЛ.
© AFP 2017 / Alain Jocard Арнольд Шварценеггер катается на велосипеде в Париже.Бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер едет на велосипеде в Париже. 11 декабря 2017 года
© AFP 2017 / Alain Jocard 
Арнольд Шварценеггер катается на велосипеде в Париже.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкУчастники вечера, посвященного 60-летию танцевального спорта в России, в Малом зале Государственного Кремлевского дворца.Участники вечера, посвященного 60-летию танцевального спорта в России, в Малом зале Государственного Кремлевского дворца
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Участники вечера, посвященного 60-летию танцевального спорта в России, в Малом зале Государственного Кремлевского дворца.
© РИА Новости / Дмитрий Ловецкий/POOL APПерейти в фотобанкПосадка спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-05" с международным экипажем длительных экспедиций МКС-52/53 недалеко от города Жезказган в Казахстане.Посадка спускаемого аппарата ТПК Союз МС-05 с международным экипажем длительных экспедиций МКС-52/53. 14 декабря 2017
© РИА Новости / Дмитрий Ловецкий/POOL AP
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Посадка спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-05" с международным экипажем длительных экспедиций МКС-52/53 недалеко от города Жезказган в Казахстане.
© REUTERS / Philippe WojazerПрезидент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель во время пресс-конференции в пригороде Парижа.Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель во время пресс-конференции в Ла-Целле Сен-Клу. 13 декабря 2017
© REUTERS / Philippe Wojazer
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель во время пресс-конференции в пригороде Парижа.
© AFP 2017 / Daniel Leal-OlivasУчастница акции протеста против Brexit у здания парламента в центре Лондона.Участница протеста против Brexit у парламента Лондона
© AFP 2017 / Daniel Leal-Olivas
Участница акции протеста против Brexit у здания парламента в центре Лондона.
© REUTERS / Anton VaganovПразднование Дня Святой Люсии в шведской Евангелической лютеранской церкви Святой Екатерины в Санкт-Петербурге.Празднование Дня Святой Люсии в шведской церкви Святой Екатерины в Санкт-Петербурге
© REUTERS / Anton Vaganov
Празднование Дня Святой Люсии в шведской Евангелической лютеранской церкви Святой Екатерины в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкРоссиянка Мария Сотскова участвует в показательных выступлениях после финала Гран-при по фигурному катанию в японской Нагое.Мария Сотскова участвует в показательных выступлениях после финала Гран-при по фигурному катанию в японской Нагое
© РИА Новости / Владимир Песня
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Россиянка Мария Сотскова участвует в показательных выступлениях после финала Гран-при по фигурному катанию в японской Нагое.
© AP Photo / Andres KudackiПравоохранительным органам Нью-Йорка удалось предотвратить крупный теракт на Таймс-сквер в Нью-Йорке.Полицейские у автовокзала Порт-Аторити в Нью-Йорке после сообщения о взрыве
© AP Photo / Andres Kudacki
Правоохранительным органам Нью-Йорка удалось предотвратить крупный теракт на Таймс-сквер в Нью-Йорке.
© REUTERS / StringerОбезьянки греются друг о друга на горе Хуагуо в округе Ляньюньган на востоке Китая.Обезьяны на горе Хуагуо в Ляньюньган, Китай
© REUTERS / Stringer
Обезьянки греются друг о друга на горе Хуагуо в округе Ляньюньган на востоке Китая.
© REUTERS / Alkis KonstantinidisБеженцы рохинджа в очереди за одеялами в лагере Балухали, Бангладеш.Беженцы рохинджа в очереди за одеялами в лагере Балухали, Бангладеш
© REUTERS / Alkis Konstantinidis
Беженцы рохинджа в очереди за одеялами в лагере Балухали, Бангладеш.
© РИА Новости / Иссам Аль-РимавиПерейти в фотобанкАкция протеста против решения США о признании Иерусалима столицей Израиля на территории Рамаллы в Палестине.Участники протестов на территории Рамаллы в Палестине против решения США о признании Иерусалима столицей Израиля
© РИА Новости / Иссам Аль-Римави
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Акция протеста против решения США о признании Иерусалима столицей Израиля на территории Рамаллы в Палестине.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкУчастницы II Международного Кремлевского кадетского бала в Гостином дворе в Москве.Участницы II Международного Кремлевского кадетского бала в Гостином дворе в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Участницы II Международного Кремлевского кадетского бала в Гостином дворе в Москве.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов на ежегодной большой пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне.Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов на ежегодной большой пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне.
© REUTERS / Ilya NaymushinАвтомобильная дорога вдоль берегов Енисея в пригороде Красноярска.Автомобильная дорога вдоль берегов Енисея
© REUTERS / Ilya Naymushin
Автомобильная дорога вдоль берегов Енисея в пригороде Красноярска.
© AP Photo / Invision/ Robb CohenВыступление певицы Кэти Перри в рамках концертного тура Witness: The Tour в Атланте.Кэти Перри во время выступления в рамках концертного тура Witness: The Tour в Атланте
© AP Photo / Invision/ Robb Cohen
Выступление певицы Кэти Перри в рамках концертного тура Witness: The Tour в Атланте.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкУчастница конкурса красоты Miss Asia Russia-2017 в Москве.Участница красится на конкурсе красоты и грации Miss Asia Russia в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Участница конкурса красоты Miss Asia Russia-2017 в Москве.
© AFP 2017 / Philippe HuguenСобака ловит снежки после мощного шторма, прошедшего на севере Франции.Собака играет со снегом в Годеваевельде, Франция
© AFP 2017 / Philippe Huguen
Собака ловит снежки после мощного шторма, прошедшего на севере Франции.
© AFP 2017 / Daniel Leal-OlivasБританская актриса Дэйзи Ридли и американский актер Марк Хэмилл позируют на красной дорожке Европейской премьеры фильма "Звездные Войны: Последние Джедаи" в Королевском Альберт-холле в Лондоне.Актеры Дэйзи Ридли и Марк Хэмилл на премьере фильма Звездные войны: Последние джедаи в Лондоне
© AFP 2017 / Daniel Leal-Olivas
Британская актриса Дэйзи Ридли и американский актер Марк Хэмилл позируют на красной дорожке Европейской премьеры фильма "Звездные Войны: Последние Джедаи" в Королевском Альберт-холле в Лондоне.
© AP Photo / Francisco SecoЗоозащитники во время акции против использования шкур животных для производства одежды в Мадриде.Зоозащитники во время акции против использования кожи животных в Мадриде
© AP Photo / Francisco Seco
Зоозащитники во время акции против использования шкур животных для производства одежды в Мадриде.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкМоряки отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота РФ после церемонии принятия присяги в историко-мемориальном комплексе "35–я береговая батарея" в Севастополе.Прием присяги бойцами бригады морской пехоты ЧФ в Севастополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Моряки отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота РФ после церемонии принятия присяги в историко-мемориальном комплексе "35–я береговая батарея" в Севастополе.
© REUTERS / Saumya KhandelwalХолодное зимнее утро на улицах в Нью-Дели, Индия.Люди в Нью-Дели
© REUTERS / Saumya Khandelwal
Холодное зимнее утро на улицах в Нью-Дели, Индия.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВратарь "Спартака" Александр Селихов во время остановки матча 20-го тура чемпионата России по футболу с ПФК ЦСКА.Вратарь Спартака Александр Селихов во время остановки матча 20-го тура чемпионата России по футболу между ФК Спартак - ЦСКА
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вратарь "Спартака" Александр Селихов во время остановки матча 20-го тура чемпионата России по футболу с ПФК ЦСКА.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкЗапуск нового тематического поезда метро "Дальневосточный экспресс" в электродепо "Выхино".Запуск тематического поезда Дальневосточный экспресс
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Запуск нового тематического поезда метро "Дальневосточный экспресс" в электродепо "Выхино".
© AP Photo / K.M. ChaudaryПоказ новой коллекции бренда Ali Xeeshan во время Недели свадебной моды в Лахоре, Пакистан.Показ модной колллекции Ali Xeeshan во время Pantene Hum Bridal Couture Week в Лахоре, Пакистан
© AP Photo / K.M. Chaudary
Показ новой коллекции бренда Ali Xeeshan во время Недели свадебной моды в Лахоре, Пакистан.
© РИА Новости / Ростислав НетисовПерейти в фотобанкЕлки, предназначенные для продажи на новогодние праздники, в Новосибирской области.Заготовка новогодних елей в Новосибирской области
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
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Елки, предназначенные для продажи на новогодние праздники, в Новосибирской области.
Показ модной колллекции Ali Xeeshan во время Pantene Hum Bridal Couture Week в Лахоре, ПакистанЛучшие фото недели: последние джедаи и Шварцнеггер на велосипеде14:3315.12.2017
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.

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