© РИА Новости / Киностудия им. М. Горького (1974)Перейти в фотобанкИзвестный актер театра и кино, народный артист СССР, лауреат Государственных премий России Леонид Броневой скончался в возрасте 88 лет в Москве. Особую популярность и любовь зрителей актер завоевал после исполнения роли Мюллера в легендарном телефильме "Семнадцать мгновений весны"
На фото: актеры Леонид Броневой в роли Мюллера и Вячеслав Тихонов в роли Штирлица в фильме "Семнадцать мгновений весны".
На фото: актеры Леонид Броневой в роли Мюллера и Вячеслав Тихонов в роли Штирлица в фильме "Семнадцать мгновений весны".
Известный актер театра и кино, народный артист СССР, лауреат Государственных премий России Леонид Броневой скончался в возрасте 88 лет в Москве. Особую популярность и любовь зрителей актер завоевал после исполнения роли Мюллера в легендарном телефильме "Семнадцать мгновений весны"
На фото: актеры Леонид Броневой в роли Мюллера и Вячеслав Тихонов в роли Штирлица в фильме "Семнадцать мгновений весны".
На фото: актеры Леонид Броневой в роли Мюллера и Вячеслав Тихонов в роли Штирлица в фильме "Семнадцать мгновений весны".
© РИА Новости / Александр МакаровПерейти в фотобанкЛеонид Сергеевич Броневой родился 17 декабря 1928 года в Киеве. Его мать была бухгалтером, отец работал в экономическом отделе НКВД Украины.
На фото: актер Леонид Броневой в роли Моргана в спектакле Московского драматического театра "Мятеж неизвестных" по пьесе Генриха Боровика.
На фото: актер Леонид Броневой в роли Моргана в спектакле Московского драматического театра "Мятеж неизвестных" по пьесе Генриха Боровика.
Леонид Сергеевич Броневой родился 17 декабря 1928 года в Киеве. Его мать была бухгалтером, отец работал в экономическом отделе НКВД Украины.
На фото: актер Леонид Броневой в роли Моргана в спектакле Московского драматического театра "Мятеж неизвестных" по пьесе Генриха Боровика.
На фото: актер Леонид Броневой в роли Моргана в спектакле Московского драматического театра "Мятеж неизвестных" по пьесе Генриха Боровика.
© Мосфильм (1982)В 1937 году отца Леонида Броневого арестовали как "врага народа", а его вместе с матерью сослали в город Малмыж Кировской области. В 1941 году Броневым позволили вернуться в Киев.
На фото: кадр из фильма "Покровские ворота".
На фото: кадр из фильма "Покровские ворота".
© Мосфильм (1982)
В 1937 году отца Леонида Броневого арестовали как "врага народа", а его вместе с матерью сослали в город Малмыж Кировской области. В 1941 году Броневым позволили вернуться в Киев.
На фото: кадр из фильма "Покровские ворота".
На фото: кадр из фильма "Покровские ворота".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПосле школы поступил в Ташкентский институт театрального искусства имени А.Н. Островского. Работал в Магнитогорском драматическом театре имени А.С. Пушкина и в оренбургском драмтеатре.
На фото: Леонид Броневой на церемонии открытия XXIX Московского международного кинофестиваля.
На фото: Леонид Броневой на церемонии открытия XXIX Московского международного кинофестиваля.
После школы поступил в Ташкентский институт театрального искусства имени А.Н. Островского. Работал в Магнитогорском драматическом театре имени А.С. Пушкина и в оренбургском драмтеатре.
На фото: Леонид Броневой на церемонии открытия XXIX Московского международного кинофестиваля.
На фото: Леонид Броневой на церемонии открытия XXIX Московского международного кинофестиваля.
© РИА Новости / Cinebridge/Мосфильм (1991)Перейти в фотобанкБлагодаря знакомству с великим актером Алексеем Грибовым Броневого приняли сразу на третий курс Школы-студии МХАТ, где его однокурсниками стали Ирина Скобцева, Людмила Иванова, Галина Волчек, Анатолий Кузнецов.
На фото: актеры Ольга Волкова, Леонид Броневой и Лия Ахеджакова в фильме режиссера Эльдара Рязанова "Небеса обетованные".
На фото: актеры Ольга Волкова, Леонид Броневой и Лия Ахеджакова в фильме режиссера Эльдара Рязанова "Небеса обетованные".
Благодаря знакомству с великим актером Алексеем Грибовым Броневого приняли сразу на третий курс Школы-студии МХАТ, где его однокурсниками стали Ирина Скобцева, Людмила Иванова, Галина Волчек, Анатолий Кузнецов.
На фото: актеры Ольга Волкова, Леонид Броневой и Лия Ахеджакова в фильме режиссера Эльдара Рязанова "Небеса обетованные".
На фото: актеры Ольга Волкова, Леонид Броневой и Лия Ахеджакова в фильме режиссера Эльдара Рязанова "Небеса обетованные".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПосле окончания Школы-студии Леонид Броневой работал в театре имени М.Ю. Лермонтова в Грозном, потом в драмтеатре Иркутска и в театре имени Кольцова в Воронеже.
На фото: народный артист СССР Леонид Броневой и худрук театра "Ленком" Марк Захаров на юбилейном вечере в честь 90-летия "Ленкома".
На фото: народный артист СССР Леонид Броневой и худрук театра "Ленком" Марк Захаров на юбилейном вечере в честь 90-летия "Ленкома".
После окончания Школы-студии Леонид Броневой работал в театре имени М.Ю. Лермонтова в Грозном, потом в драмтеатре Иркутска и в театре имени Кольцова в Воронеже.
На фото: народный артист СССР Леонид Броневой и худрук театра "Ленком" Марк Захаров на юбилейном вечере в честь 90-летия "Ленкома".
На фото: народный артист СССР Леонид Броневой и худрук театра "Ленком" Марк Захаров на юбилейном вечере в честь 90-летия "Ленкома".
© РИА Новости / В. БаженовПерейти в фотобанкВ 1962-1988 годах Леонид Броневой был ведущим артистом Московского драматического театра на Малой Бронной.
На фото (слева направо): артист Андрей Мартынов в роли Подколесина, Дмитрий Дорлиак в роли Анучкина, заслуженный артист РСФСР Леонид Броневой в роли Яичницы, заслуженный артист РСФСР Лев Дуров в роли Жевакин, артист Виктор Камаев в роли Пантелеева в спектакле по пьесе Гоголя "Женитьба".
На фото (слева направо): артист Андрей Мартынов в роли Подколесина, Дмитрий Дорлиак в роли Анучкина, заслуженный артист РСФСР Леонид Броневой в роли Яичницы, заслуженный артист РСФСР Лев Дуров в роли Жевакин, артист Виктор Камаев в роли Пантелеева в спектакле по пьесе Гоголя "Женитьба".
В 1962-1988 годах Леонид Броневой был ведущим артистом Московского драматического театра на Малой Бронной.
На фото (слева направо): артист Андрей Мартынов в роли Подколесина, Дмитрий Дорлиак в роли Анучкина, заслуженный артист РСФСР Леонид Броневой в роли Яичницы, заслуженный артист РСФСР Лев Дуров в роли Жевакин, артист Виктор Камаев в роли Пантелеева в спектакле по пьесе Гоголя "Женитьба".
На фото (слева направо): артист Андрей Мартынов в роли Подколесина, Дмитрий Дорлиак в роли Анучкина, заслуженный артист РСФСР Леонид Броневой в роли Яичницы, заслуженный артист РСФСР Лев Дуров в роли Жевакин, артист Виктор Камаев в роли Пантелеева в спектакле по пьесе Гоголя "Женитьба".
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкС 1988 года Леонид Броневой работал в труппе театра "Ленком". Среди спектаклей, в которых он был занят - "Мудрец" по Александру Островскому, "Чайка" Чехова, "Плач палача" по мотивам пьес Фридриха Дюрренматта и Жана Ануя, "Варвар и еретик" по "Игроку" Достоевского.
На фото: президент России Владимир Путин награждает Леонида Броневого орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени, 22 декабря 2014.
На фото: президент России Владимир Путин награждает Леонида Броневого орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени, 22 декабря 2014.
С 1988 года Леонид Броневой работал в труппе театра "Ленком". Среди спектаклей, в которых он был занят - "Мудрец" по Александру Островскому, "Чайка" Чехова, "Плач палача" по мотивам пьес Фридриха Дюрренматта и Жана Ануя, "Варвар и еретик" по "Игроку" Достоевского.
На фото: президент России Владимир Путин награждает Леонида Броневого орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени, 22 декабря 2014.
На фото: президент России Владимир Путин награждает Леонида Броневого орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени, 22 декабря 2014.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкСреди последних работ актера - роли в спектаклях "Женитьба" Николая Гоголя, "Вишневый сад" Антона Чехова, "Королевские игры" Григория Горина.
На фото: народный артист СССР Леонид Броневой на юбилейном вечере в честь 90-летия Московского государственного театра "Ленком".
На фото: народный артист СССР Леонид Броневой на юбилейном вечере в честь 90-летия Московского государственного театра "Ленком".
Среди последних работ актера - роли в спектаклях "Женитьба" Николая Гоголя, "Вишневый сад" Антона Чехова, "Королевские игры" Григория Горина.
На фото: народный артист СССР Леонид Броневой на юбилейном вечере в честь 90-летия Московского государственного театра "Ленком".
На фото: народный артист СССР Леонид Броневой на юбилейном вечере в честь 90-летия Московского государственного театра "Ленком".
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВ кино Леонид Броневой сыграл около 50 ролей. За свои роли в театре и кино был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV (1997), III (2003) и II (2008) степеней. Лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1976), Государственной премии РФ в области литературы и искусства за 1996 год.
На фото: Дмитрий Медведев поздравляет с 80-летием актера Леонида Броневого во время встречи в подмосковной резиденции "Горки". 17 декабря 2008 года.
На фото: Дмитрий Медведев поздравляет с 80-летием актера Леонида Броневого во время встречи в подмосковной резиденции "Горки". 17 декабря 2008 года.
В кино Леонид Броневой сыграл около 50 ролей. За свои роли в театре и кино был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV (1997), III (2003) и II (2008) степеней. Лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1976), Государственной премии РФ в области литературы и искусства за 1996 год.
На фото: Дмитрий Медведев поздравляет с 80-летием актера Леонида Броневого во время встречи в подмосковной резиденции "Горки". 17 декабря 2008 года.
На фото: Дмитрий Медведев поздравляет с 80-летием актера Леонида Броневого во время встречи в подмосковной резиденции "Горки". 17 декабря 2008 года.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкСпектакли театра "Ленком" с Леонидом Броневым пользовались неизменным успехом. В 2012 году на гастролях Леонид Броневой пережил инфаркт, что сказалось на состоянии здоровья мастера. В 2014 году он снова вышел на сцену "Ленкома" в спектакле "Вишневый сад", в роли Фирса.
На фото: Александр Збруев в роли Гаева, Леонид Броневой в роли Фирса и Александра Захарова в роли Раневской (слева направо) во время генеральной репетиции спектакля "Вишневый сад" в театре "Ленком".
На фото: Александр Збруев в роли Гаева, Леонид Броневой в роли Фирса и Александра Захарова в роли Раневской (слева направо) во время генеральной репетиции спектакля "Вишневый сад" в театре "Ленком".
Спектакли театра "Ленком" с Леонидом Броневым пользовались неизменным успехом. В 2012 году на гастролях Леонид Броневой пережил инфаркт, что сказалось на состоянии здоровья мастера. В 2014 году он снова вышел на сцену "Ленкома" в спектакле "Вишневый сад", в роли Фирса.
На фото: Александр Збруев в роли Гаева, Леонид Броневой в роли Фирса и Александра Захарова в роли Раневской (слева направо) во время генеральной репетиции спектакля "Вишневый сад" в театре "Ленком".
На фото: Александр Збруев в роли Гаева, Леонид Броневой в роли Фирса и Александра Захарова в роли Раневской (слева направо) во время генеральной репетиции спектакля "Вишневый сад" в театре "Ленком".
© Мосфильм (1982)Среди самых известных киноролей Броневого - куплетист Аркадий Велюров в культовом фильме "Покровские ворота". Броневой всегда продумывал судьбу своих персонажей. Для него были важны жесты и детали, поэтому во время съемок он сочинял куплеты вместе с режиссером Михаилом Козаковым, сам подбирал мелодии к ним, продумывал вместе с Козаковым отдельные эпизоды.
© Мосфильм (1982)
Среди самых известных киноролей Броневого - куплетист Аркадий Велюров в культовом фильме "Покровские ворота". Броневой всегда продумывал судьбу своих персонажей. Для него были важны жесты и детали, поэтому во время съемок он сочинял куплеты вместе с режиссером Михаилом Козаковым, сам подбирал мелодии к ним, продумывал вместе с Козаковым отдельные эпизоды.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкМарк Захаров часто снимал артистов руководимого им театра в кино, поэтому актеры "Ленкома" не раз встречались на съемочной площадке. Так, вместе с Олегом Янковским Броневой играл в фильме "Тот самый Мюнхгаузен".
На фото: актеры Олег Янковский и Леонид Броневой в театре "Ленком" во время традиционного сбора труппы.
На фото: актеры Олег Янковский и Леонид Броневой в театре "Ленком" во время традиционного сбора труппы.
Марк Захаров часто снимал артистов руководимого им театра в кино, поэтому актеры "Ленкома" не раз встречались на съемочной площадке. Так, вместе с Олегом Янковским Броневой играл в фильме "Тот самый Мюнхгаузен".
На фото: актеры Олег Янковский и Леонид Броневой в театре "Ленком" во время традиционного сбора труппы.
На фото: актеры Олег Янковский и Леонид Броневой в театре "Ленком" во время традиционного сбора труппы.
© Гостелерадио / Мосфильм (1984)Еще один очень популярный персонаж Броневого - Доктор из фильма Марка Захарова "Формула любви". Его герой – человек в возрасте, умудрённый опытом, для которого в мире нет ничего неожиданного. Интонации Броневого в этом фильме ярки как никогда, с таким равнодушием взирать на Калиостро, поедающего хозяйское столовое серебро за обеденным столом, мог только он.
© Гостелерадио / Мосфильм (1984)
Еще один очень популярный персонаж Броневого - Доктор из фильма Марка Захарова "Формула любви". Его герой – человек в возрасте, умудрённый опытом, для которого в мире нет ничего неожиданного. Интонации Броневого в этом фильме ярки как никогда, с таким равнодушием взирать на Калиостро, поедающего хозяйское столовое серебро за обеденным столом, мог только он.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкОдной из последних ролей Броневого в кино стала роль актера Журавлева в вышедшей в 2006 году картине Алексея Попогребского "Простые вещи". История о старости, об одиночестве и о достоинстве, как говорил о ней сам Броневой, принесла ему премию "Ника" за лучшую мужскую роль второго плана.
Одной из последних ролей Броневого в кино стала роль актера Журавлева в вышедшей в 2006 году картине Алексея Попогребского "Простые вещи". История о старости, об одиночестве и о достоинстве, как говорил о ней сам Броневой, принесла ему премию "Ника" за лучшую мужскую роль второго плана.
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