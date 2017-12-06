Владимир Путин заявил, что будет баллотироваться на предстоящих выборах президента России. Согласно опросу, проведенному "Левада-центром", если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, отдать голос за действующего президента готовы 53% респондентов, на втором месте оказался лидер ЛДПР Владимир Жириновский (4% россиян), на третьем — лидер КПРФ Геннадий Зюганов (3%). Путь действующего главы государства от и.о. до трижды президента России — в фотоленте Ria.ru.
Три президентских срока Владимира Путина
17:4706.12.2017
(обновлено: 17:49 06.12.2017)
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© РИА Новости / Владимир РодионовПерейти в фотобанкВладимир Путин впервые был избран президентом России 26 марта 2000 года после того, как предыдущий глава государства Борис Ельцин подал в отставку.
Владимир Путин впервые был избран президентом России 26 марта 2000 года после того, как предыдущий глава государства Борис Ельцин подал в отставку.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкПутин одержал победу в первом туре, набрав 52,94% голосов избирателей. Церемония инаугурации нового президента прошла 7 мая 2000 года.
Путин одержал победу в первом туре, набрав 52,94% голосов избирателей. Церемония инаугурации нового президента прошла 7 мая 2000 года.
© РИА Новости / Олег ЛасточкинПерейти в фотобанкВ марте 2004 года Путин был избран президентом на второй срок. Он опять победил в первом туре, набрав 71,31% голосов избирателей.
В марте 2004 года Путин был избран президентом на второй срок. Он опять победил в первом туре, набрав 71,31% голосов избирателей.
© РИА Новости / Олег ЛасточкинПерейти в фотобанкВладимир Путин и его супруга Людмила на выборах 2004 года голосовали на избирательном участке №2039, который находится в здании Российской академии наук в Юго-Западном административном округе Москвы.
Владимир Путин и его супруга Людмила на выборах 2004 года голосовали на избирательном участке №2039, который находится в здании Российской академии наук в Юго-Западном административном округе Москвы.
© РИА Новости / Владимир РодионовПерейти в фотобанкЦеремония официального вступления в должность президента Владимира Путина состоялась 7 мая 2004 года.
Церемония официального вступления в должность президента Владимира Путина состоялась 7 мая 2004 года.
© РИА Новости / POOLПерейти в фотобанкВладимир Путин приносит присягу президента России, 7 мая 2004 года.
Владимир Путин приносит присягу президента России, 7 мая 2004 года.
© РИА Новости / POOLПерейти в фотобанкСмотр Президентского полка на Соборной площади Кремля во время церемонии официального вступления в должность президента России, 7 мая 2004 года.
Смотр Президентского полка на Соборной площади Кремля во время церемонии официального вступления в должность президента России, 7 мая 2004 года.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПосле того, как в 2008 году президентом России был избран Дмитрий Медведев, Владимир Путин занял пост премьер-министра страны. В сентябре 2011 года на съезде партии "Единая Россия" Путин объявил, что выставит свою кандидатуру на выборах в 2012 году и в случае его победы правительство возглавит Дмитрий Медведев.
После того, как в 2008 году президентом России был избран Дмитрий Медведев, Владимир Путин занял пост премьер-министра страны. В сентябре 2011 года на съезде партии "Единая Россия" Путин объявил, что выставит свою кандидатуру на выборах в 2012 году и в случае его победы правительство возглавит Дмитрий Медведев.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанк7 декабря 2011 года председатель правительства Владимир Путин подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации в качестве кандидата в президенты России.
7 декабря 2011 года председатель правительства Владимир Путин подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации в качестве кандидата в президенты России.
© РИА Новости / Юрий СтрелецПерейти в фотобанкУчастники митинга в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина на ипподроме в Самаре. 11 февраля 2012 года.
Участники митинга в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина на ипподроме в Самаре. 11 февраля 2012 года.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПремьер-министр России Владимир Путин выступает на митинге "Защитим страну!" в спорткомплексе "Лужники". 23 февраля 2012 года.
Премьер-министр России Владимир Путин выступает на митинге "Защитим страну!" в спорткомплексе "Лужники". 23 февраля 2012 года.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкПутин выступает на митинге "Защитим страну!" в спорткомплексе "Лужники". 23 февраля 2012 года.
Путин выступает на митинге "Защитим страну!" в спорткомплексе "Лужники". 23 февраля 2012 года.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкНа выборах президента 4 марта 2012 года председатель правительства России Владимир Путин в первом туре набрал 63,6% голосов избирателей.
На выборах президента 4 марта 2012 года председатель правительства России Владимир Путин в первом туре набрал 63,6% голосов избирателей.
© РИА Новости / Дмитрий АстаховПерейти в фотобанкВ день выборов действующий на тот момент президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Владимир Путин приняли участие в митинге, который был организован Общероссийским народным фронтом и движением "Сеть сторонников Путина" на Манежной площади в Москве.
В день выборов действующий на тот момент президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Владимир Путин приняли участие в митинге, который был организован Общероссийским народным фронтом и движением "Сеть сторонников Путина" на Манежной площади в Москве.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкУчастники митинга в поддержку кандидата в президента России Владимира Путина на Манежной площади в Москве. 4 марта 2012 года.
Участники митинга в поддержку кандидата в президента России Владимира Путина на Манежной площади в Москве. 4 марта 2012 года.
© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПерейти в фотобанкЦеремония инаугурации Владимира Путина на пост президента России состоялась 7 мая 2012 года.
Церемония инаугурации Владимира Путина на пост президента России состоялась 7 мая 2012 года.
© РИА Новости / Владимир РодионовПерейти в фотобанкСпециально изготовленный единственный экземпляр официального текста Конституции Российской Федерации 1993 года в действующей редакции и знак президента Российской Федерации вносятся в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца во время церемонии инаугурации избранного президента России Владимира Путина.
Специально изготовленный единственный экземпляр официального текста Конституции Российской Федерации 1993 года в действующей редакции и знак президента Российской Федерации вносятся в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца во время церемонии инаугурации избранного президента России Владимира Путина.
© РИА Новости / Владимир РодионовПерейти в фотобанкВладимир Путин произносит текст присяги во время церемонии инаугурации. 7 мая 2012 года.
Владимир Путин произносит текст присяги во время церемонии инаугурации. 7 мая 2012 года.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкИзбранный президент России Владимир Путин входит в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца во время церемонии инаугурации 7 мая 2012 года.
Избранный президент России Владимир Путин входит в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца во время церемонии инаугурации 7 мая 2012 года.
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