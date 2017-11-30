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Космические новости в фотографиях, ноябрь 2017 года
11:4730.11.2017
(обновлено: 11:52 30.11.2017)
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© NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Gerald Eichstädt/ Seán DoranЗонд Juno получил необычно детальные фотографии Юпитера, на которых можно увидеть гигантский шторм размером с четверть Земли, недавно возникший в северном полушарии планеты-гиганта.
Зонд Juno получил необычно детальные фотографии Юпитера, на которых можно увидеть гигантский шторм размером с четверть Земли, недавно возникший в северном полушарии планеты-гиганта.
© NASA / JPL-Caltech/Univ. of ArizonaУченые выяснили, что открытые недавно темные полосы на поверхности Марса возникли в результате движения потоков сухого песка, а не густой соленой воды, как считалось ранее. Тем не менее пока не ясны причины того, почему эти линии периодически появляются и исчезают на поверхности планеты при наступлении теплых и холодных сезонов года.
Ученые выяснили, что открытые недавно темные полосы на поверхности Марса возникли в результате движения потоков сухого песка, а не густой соленой воды, как считалось ранее. Тем не менее пока не ясны причины того, почему эти линии периодически появляются и исчезают на поверхности планеты при наступлении теплых и холодных сезонов года.
© NASA / GSFC/Solar Dynamics ObservatoryОбсерватория солнечной динамики НАСА получила снимок большой корональной дыры на Солнце. Подобное явление свойственно солнечной короне в период ремиссии, когда активность звезды минимальна. Через корональные отверстия проходят высокоскоростные потоки частиц, которые могут вызывать нарушения магнитосферы Земли и влиять на работу спутников и состояние электросетей.
Обсерватория солнечной динамики НАСА получила снимок большой корональной дыры на Солнце. Подобное явление свойственно солнечной короне в период ремиссии, когда активность звезды минимальна. Через корональные отверстия проходят высокоскоростные потоки частиц, которые могут вызывать нарушения магнитосферы Земли и влиять на работу спутников и состояние электросетей.
© ESA/Hubble, NASA, A.CavaНаблюдения за необычной галактикой, которую гравитационная линза превратила в "космическую змею", помогли астрономам узнать, как формировались одни из первых звезд в юной Вселенной.
© ESA/Hubble, NASA, A.Cava
Наблюдения за необычной галактикой, которую гравитационная линза превратила в "космическую змею", помогли астрономам узнать, как формировались одни из первых звезд в юной Вселенной.
© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийКосмонавт Сергей Рязанский с борта МКС сделал снимок знаменитого геологического образования Ришат. Диаметр "глаза Сахары" составляет около 50 км. Единой версии происхождения этого природного феномена, возникшего около 600 миллионов лет назад, до сих пор нет. По одной из гипотез, это место падения крупного метеорита. "Знаменитую структуру Ришат действительно отлично видно из космоса", - отметил Рязанский.
Космонавт Сергей Рязанский с борта МКС сделал снимок знаменитого геологического образования Ришат. Диаметр "глаза Сахары" составляет около 50 км. Единой версии происхождения этого природного феномена, возникшего около 600 миллионов лет назад, до сих пор нет. По одной из гипотез, это место падения крупного метеорита. "Знаменитую структуру Ришат действительно отлично видно из космоса", - отметил Рязанский.
© NASA / ESA, and Y. Yang (Texas A&M University and Weizmann Institute of Science, Israel)Космический телескоп "Хаббл" зафиксировал "световое эхо" от взрыва сверхновой звезды SN 2014J, располагающейся в галактике М82. Снимки были сделаны в течение двух лет (с ноября 2014 до 12 октября 2016 года). На кадрах видно, как свет отскакивает от гигантсткого облака пыли, которое простирается на 300 - 1600 световых лет от сверхновой и отражается в сторону Земли.
Космический телескоп "Хаббл" зафиксировал "световое эхо" от взрыва сверхновой звезды SN 2014J, располагающейся в галактике М82. Снимки были сделаны в течение двух лет (с ноября 2014 до 12 октября 2016 года). На кадрах видно, как свет отскакивает от гигантсткого облака пыли, которое простирается на 300 - 1600 световых лет от сверхновой и отражается в сторону Земли.
© Фото : Twitter/Paolo NespoliБортинженер МКС Паоло Несполи (ЕКА) сфотографировал робототехнический комплекс Канадарм2, который готовится к стыковке с космическим грузовиком Cygnus, доставившим на орбиту больше трех тонн груза, в том числе материалы для научных экспериментов.
Бортинженер МКС Паоло Несполи (ЕКА) сфотографировал робототехнический комплекс Канадарм2, который готовится к стыковке с космическим грузовиком Cygnus, доставившим на орбиту больше трех тонн груза, в том числе материалы для научных экспериментов.
© Фото : ESA/Hubble & NASAКосмический телескоп "Хаббл" получил снимок карликовой галактики NGC 4625, расположенной примерно в 30 миллионах световых лет от Земли в созвездии "Гончих псов". NGC 4625 примечательна тем, что, в отличие от других спиральных галактик, у нее лишь один "рукав", из-за этого она имеет асимметричный вид. Благодаря наблюдениям в ультрафиолетовом свете астрономы выяснили, что причина такой формы - взаимодействие с соседней карликовой галактикой NGC 4618, которая буквально "отбирает" у NGC 4625 все, кроме одной спирали руки.
© Фото : ESA/Hubble & NASA
Космический телескоп "Хаббл" получил снимок карликовой галактики NGC 4625, расположенной примерно в 30 миллионах световых лет от Земли в созвездии "Гончих псов". NGC 4625 примечательна тем, что, в отличие от других спиральных галактик, у нее лишь один "рукав", из-за этого она имеет асимметричный вид. Благодаря наблюдениям в ультрафиолетовом свете астрономы выяснили, что причина такой формы - взаимодействие с соседней карликовой галактикой NGC 4618, которая буквально "отбирает" у NGC 4625 все, кроме одной спирали руки.
© Фото : ESA/HerschelПри помощи инфракрасного орбитального телескопа "Гершель" Европейского космического агентства астрономам удалось получить снимок активного центра звездообразования, который находится в 550 световых лет от Земли в южном созвездии Хамелеон.
© Фото : ESA/Herschel
При помощи инфракрасного орбитального телескопа "Гершель" Европейского космического агентства астрономам удалось получить снимок активного центра звездообразования, который находится в 550 световых лет от Земли в южном созвездии Хамелеон.
© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийКосмонавт Сергей Рязанский с борта МКС сфотографировал лунный закат.
Космонавт Сергей Рязанский с борта МКС сфотографировал лунный закат.
CC BY-SA 3.0 IGO / ESA/DLR/FU Berlin / Sirenum Fossae perspective viewГрабены, возникшие в Южном полушарии Марса в результате движения в марсианской коре. Они имеют до девяти километров в ширину, до полутора метров в глубину и простираются по поверхности планеты на 2,735 километров.
Грабены, возникшие в Южном полушарии Марса в результате движения в марсианской коре. Они имеют до девяти километров в ширину, до полутора метров в глубину и простираются по поверхности планеты на 2,735 километров.
© NASAКосмический грузовик Cygnus компании Orbital ATK прибыл на Международную космическую станцию 14 ноября. Захват грузовика механическим манипулятором станции осуществили астронавты НАСА и ЕКА Ренди Брезник и Паоло Несполи.
Космический грузовик Cygnus компании Orbital ATK прибыл на Международную космическую станцию 14 ноября. Захват грузовика механическим манипулятором станции осуществили астронавты НАСА и ЕКА Ренди Брезник и Паоло Несполи.
© NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Gerald Eichstädt/ Seán DoranКосмический аппарат Juno сделал снимок Южного полушария Юпитера, на котором виден один из белых овалов так называемой "нитки жемчуга" — последовательности огромных ураганов приблизительно одинакового размера.
Космический аппарат Juno сделал снимок Южного полушария Юпитера, на котором виден один из белых овалов так называемой "нитки жемчуга" — последовательности огромных ураганов приблизительно одинакового размера.
© Фото : ESOАстрономы обнаружили в созвездии Девы необычную планету, находящуюся в центральной части "зоны жизни" и похожую по своему климату на Землю, год на которой длится всего десять дней. Она вращается вокруг звезды Ross 128 – красного карлика размером с десятую часть Солнца.
Астрономы обнаружили в созвездии Девы необычную планету, находящуюся в центральной части "зоны жизни" и похожую по своему климату на Землю, год на которой длится всего десять дней. Она вращается вокруг звезды Ross 128 – красного карлика размером с десятую часть Солнца.
© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийРассвет на Международной космической станции, сфотографированный космонавтом Сергеем Рязанским.
Рассвет на Международной космической станции, сфотографированный космонавтом Сергеем Рязанским.
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