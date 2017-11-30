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Космический телескоп "Хаббл" получил снимок карликовой галактики NGC 4625, расположенной примерно в 30 миллионах световых лет от Земли в созвездии "Гончих псов". NGC 4625 примечательна тем, что, в отличие от других спиральных галактик, у нее лишь один "рукав", из-за этого она имеет асимметричный вид. Благодаря наблюдениям в ультрафиолетовом свете астрономы выяснили, что причина такой формы - взаимодействие с соседней карликовой галактикой NGC 4618, которая буквально "отбирает" у NGC 4625 все, кроме одной спирали руки.