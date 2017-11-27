В Лас-Вегасе прошел финал конкурса "Мисс Вселенная". Обладательницей легендарного титула в этом году стала представительница ЮАР. Победительница конкурса и ее конкурентки — в фотоленте Ria.ru.
В Лас-Вегасе выбрали самую красивую девушку Вселенной
11:5827.11.2017
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© REUTERS / Steve MarcusПобедительницей 66-го международного конкурса красоты "Мисс Вселенная" стала представительница ЮАР Деми-Ли Нел-Питерс.
Победительницей 66-го международного конкурса красоты "Мисс Вселенная" стала представительница ЮАР Деми-Ли Нел-Питерс.
© AFP 2017 / Patrick GrayУчастницы конкурса красоты "Мисс Шри-Ланка" Кристина Пейрис, "Мисс Южная Африка" Деми-Ли Нел-Питерс", "Мисс Таиланд" Мария Пунлертларп и "Мисс Гана" Рут Краши.
Участницы конкурса красоты "Мисс Шри-Ланка" Кристина Пейрис, "Мисс Южная Африка" Деми-Ли Нел-Питерс", "Мисс Таиланд" Мария Пунлертларп и "Мисс Гана" Рут Краши.
© AP Photo / John Locher"Мисс Ямайка" Давина Беннетт.
© AP Photo / John Locher
"Мисс Ямайка" Давина Беннетт.
© REUTERS / Steve MarcusФинал конкурса состоял из дефиле девушек в купальниках и вечерних платьях, а также из интервью.
Финал конкурса состоял из дефиле девушек в купальниках и вечерних платьях, а также из интервью.
© AP Photo / John LocherУчастница конкурса красоты "Мисс Колумбия" Лаура Гонсалес.
© AP Photo / John Locher
Участница конкурса красоты "Мисс Колумбия" Лаура Гонсалес.
© AP Photo / John LocherУчастница конкурса красоты "Мисс Вселенная", представительница Канады Лорен Хоуе.
© AP Photo / John Locher
Участница конкурса красоты "Мисс Вселенная", представительница Канады Лорен Хоуе.
© REUTERS / Steve MarcusУкрашенную сапфирами и бриллиантами корону из белого золота новой "Мисс Вселенная" вручила победительница прошлого года, француженка Ирис Миттенаэр.
Украшенную сапфирами и бриллиантами корону из белого золота новой "Мисс Вселенная" вручила победительница прошлого года, француженка Ирис Миттенаэр.
© AP Photo / John LocherПобедительница конкурса "Мисс Вселенная" становится не только обладательницей заветного титула, но также получает право бесплатного проживания в течение года в Нью-Йорке и рекламный контракт, в рамках которого она участвовать в различных благотворительных мероприятиях по всему миру.
© AP Photo / John Locher
Победительница конкурса "Мисс Вселенная" становится не только обладательницей заветного титула, но также получает право бесплатного проживания в течение года в Нью-Йорке и рекламный контракт, в рамках которого она участвовать в различных благотворительных мероприятиях по всему миру.
© REUTERS / Steve MarcusПобедительнице конкурса Деми-Ли Нель-Питерс 22 года. Она дипломированный специалист по бизнес-менеджменту. Кроме того, она участвует в программе по обучению женщин навыкам самообороны.
Победительнице конкурса Деми-Ли Нель-Питерс 22 года. Она дипломированный специалист по бизнес-менеджменту. Кроме того, она участвует в программе по обучению женщин навыкам самообороны.
© REUTERS / Steve MarcusВ тройку финалисток конкурса помимо представительницы ЮАР вошли также "Мисс Колумбия" Лаура Хернандес, которая заняла второе место, и "Мисс Ямайка" Давина Беннетт, занявшая третье место конкурса.
В тройку финалисток конкурса помимо представительницы ЮАР вошли также "Мисс Колумбия" Лаура Хернандес, которая заняла второе место, и "Мисс Ямайка" Давина Беннетт, занявшая третье место конкурса.
© AP Photo / John LocherВсего в конкурсе "Мисс Вселенная" приняли участие девушки из 92 стран.
© AP Photo / John Locher
Всего в конкурсе "Мисс Вселенная" приняли участие девушки из 92 стран.
- Ирина Андреева
- Андрей Анненков
- Дмитрий Бабич
- Алена Березовская
- Владислав Бирюков
- Алексей Блинов
- Игорь Бочарников
- Искандер Валитов
- Сергей Варшавчик
- Дмитрий Виноградов
- Захар Виноградов
- Михаил Демурин
- Владимир Евсеев
- Елена Загородняя
- Ольга Зиновьева
- Валентин Зорин
- Ростислав Ищенко
- Дмитрий Киселев
- Вера Костамо
- Дмитрий Косырев
- Дмитрий Куликов
- Владимир Лепехин
- Федор Лукьянов
- Сергей Маркедонов
- Анастасия Мельникова
- Олег Назаров
- Игорь Николайчук
- Армен Оганесян
- Алексей Панкин
- Алексей Пилько
- Виталий Подвицкий
- Александр Рацимор
- Илья Ремесло
- Павел Родькин
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