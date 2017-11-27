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В Лас-Вегасе выбрали самую красивую девушку Вселенной

11:5827.11.2017
042503
Победительница международного конкурса красоты Мисс Вселенная Деми-Ли Нель-Питерс
Участницы конкурса красоты Мисс Вселенная
Участница конкурса красоты Мисс Вселенная
Конкурс красоты Мисс Вселенная
Участница конкурса красоты Мисс Вселенная
Участница конкурса красоты Мисс Вселенная
Победительница международного конкурса красоты Мисс Вселенная Деми-Ли Нель-Питерс
Участницы конкурса красоты Мисс Вселенная
Участницы конкурса красоты Мисс Вселенная
Конкурс красоты Мисс Вселенная
Победительница международного конкурса красоты Мисс Вселенная Деми-Ли Нель-Питерс
Участницы конкурса красоты Мисс Вселенная
Участницы конкурса красоты Мисс Вселенная
© REUTERS / Steve MarcusПобедительницей 66-го международного конкурса красоты "Мисс Вселенная" стала представительница ЮАР Деми-Ли Нел-Питерс.Победительница международного конкурса красоты Мисс Вселенная Деми-Ли Нель-Питерс
© REUTERS / Steve Marcus
Победительницей 66-го международного конкурса красоты "Мисс Вселенная" стала представительница ЮАР Деми-Ли Нел-Питерс.
© AFP 2017 / Patrick GrayУчастницы конкурса красоты "Мисс Шри-Ланка" Кристина Пейрис, "Мисс Южная Африка" Деми-Ли Нел-Питерс", "Мисс Таиланд" Мария Пунлертларп и "Мисс Гана" Рут Краши.Участницы конкурса красоты Мисс Вселенная
© AFP 2017 / Patrick Gray
Участницы конкурса красоты "Мисс Шри-Ланка" Кристина Пейрис, "Мисс Южная Африка" Деми-Ли Нел-Питерс", "Мисс Таиланд" Мария Пунлертларп и "Мисс Гана" Рут Краши.
© AP Photo / John Locher"Мисс Ямайка" Давина Беннетт.Участница конкурса красоты Мисс Вселенная
© AP Photo / John Locher
"Мисс Ямайка" Давина Беннетт.
© REUTERS / Steve MarcusФинал конкурса состоял из дефиле девушек в купальниках и вечерних платьях, а также из интервью.Конкурс красоты Мисс Вселенная
© REUTERS / Steve Marcus
Финал конкурса состоял из дефиле девушек в купальниках и вечерних платьях, а также из интервью.
© AP Photo / John LocherУчастница конкурса красоты "Мисс Колумбия" Лаура Гонсалес.Участница конкурса красоты Мисс Вселенная
© AP Photo / John Locher
Участница конкурса красоты "Мисс Колумбия" Лаура Гонсалес.
© AP Photo / John LocherУчастница конкурса красоты "Мисс Вселенная", представительница Канады Лорен Хоуе.Участница конкурса красоты Мисс Вселенная
© AP Photo / John Locher
Участница конкурса красоты "Мисс Вселенная", представительница Канады Лорен Хоуе.
© REUTERS / Steve MarcusУкрашенную сапфирами и бриллиантами корону из белого золота новой "Мисс Вселенная" вручила победительница прошлого года, француженка Ирис Миттенаэр.Победительница международного конкурса красоты Мисс Вселенная Деми-Ли Нель-Питерс
© REUTERS / Steve Marcus
Украшенную сапфирами и бриллиантами корону из белого золота новой "Мисс Вселенная" вручила победительница прошлого года, француженка Ирис Миттенаэр.
© REUTERS / Steve MarcusУчастницы конкурса красоты "Мисс Корея" Чо СиУи.Участницы конкурса красоты Мисс Вселенная
© REUTERS / Steve Marcus
Участницы конкурса красоты "Мисс Корея" Чо СиУи.
© AP Photo / John LocherПобедительница конкурса "Мисс Вселенная" становится не только обладательницей заветного титула, но также получает право бесплатного проживания в течение года в Нью-Йорке и рекламный контракт, в рамках которого она участвовать в различных благотворительных мероприятиях по всему миру.Участницы конкурса красоты Мисс Вселенная
© AP Photo / John Locher
Победительница конкурса "Мисс Вселенная" становится не только обладательницей заветного титула, но также получает право бесплатного проживания в течение года в Нью-Йорке и рекламный контракт, в рамках которого она участвовать в различных благотворительных мероприятиях по всему миру.
© REUTERS / Steve MarcusВедущий конкурса Стив Харви беседует с "Мисс Китай" Роксет Кви.Конкурс красоты Мисс Вселенная
© REUTERS / Steve Marcus
Ведущий конкурса Стив Харви беседует с "Мисс Китай" Роксет Кви.
© REUTERS / Steve MarcusПобедительнице конкурса Деми-Ли Нель-Питерс 22 года. Она дипломированный специалист по бизнес-менеджменту. Кроме того, она участвует в программе по обучению женщин навыкам самообороны.Победительница международного конкурса красоты Мисс Вселенная Деми-Ли Нель-Питерс
© REUTERS / Steve Marcus
Победительнице конкурса Деми-Ли Нель-Питерс 22 года. Она дипломированный специалист по бизнес-менеджменту. Кроме того, она участвует в программе по обучению женщин навыкам самообороны.
© REUTERS / Steve MarcusВ тройку финалисток конкурса помимо представительницы ЮАР вошли также "Мисс Колумбия" Лаура Хернандес, которая заняла второе место, и "Мисс Ямайка" Давина Беннетт, занявшая третье место конкурса.Участницы конкурса красоты Мисс Вселенная
© REUTERS / Steve Marcus
В тройку финалисток конкурса помимо представительницы ЮАР вошли также "Мисс Колумбия" Лаура Хернандес, которая заняла второе место, и "Мисс Ямайка" Давина Беннетт, занявшая третье место конкурса.
© AP Photo / John LocherВсего в конкурсе "Мисс Вселенная" приняли участие девушки из 92 стран.Участницы конкурса красоты Мисс Вселенная
© AP Photo / John Locher
Всего в конкурсе "Мисс Вселенная" приняли участие девушки из 92 стран.
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В Лас-Вегасе прошел финал конкурса "Мисс Вселенная". Обладательницей легендарного титула в этом году стала представительница ЮАР. Победительница конкурса и ее конкурентки — в фотоленте Ria.ru.

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