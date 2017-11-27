В Лас-Вегасе выбрали самую красивую девушку Вселенной

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Победительница конкурса "Мисс Вселенная" становится не только обладательницей заветного титула, но также получает право бесплатного проживания в течение года в Нью-Йорке и рекламный контракт, в рамках которого она участвовать в различных благотворительных мероприятиях по всему миру.