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Белка Скрат, Губка Боб и Хеллоу Китти на параде в Нью-Йорке

12:5624.11.2017
(обновлено: 13:01 24.11.2017)
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Оркестр на ежегодном параде Мэйси в честь Дня благодарения в Нью-Йорке
Ежегодный парад Мэйси в честь Дня благодарения в Нью-Йорке
Ежегодный парад Мэйси в честь Дня благодарения в Нью-Йорке
Ежегодный парад Мэйси в честь Дня благодарения в Нью-Йорке
Ежегодный парад Мэйси в честь Дня благодарения в Нью-Йорке
Зрители на ежегодном параде Мэйси в честь Дня благодарения в Нью-Йорке
Ежегодный парад Мэйси в честь Дня благодарения в Нью-Йорке
Ежегодный парад Мэйси в честь Дня благодарения в Нью-Йорке
Ежегодный парад Мэйси в честь Дня благодарения в Нью-Йорке
Ежегодный парад Мэйси в честь Дня благодарения в Нью-Йорке
Ежегодный парад Мэйси в честь Дня благодарения в Нью-Йорке
Ежегодный парад Мэйси в честь Дня благодарения в Нью-Йорке
Оркестр на ежегодном параде Мэйси в честь Дня благодарения в Нью-Йорке
Ежегодный парад Мэйси в честь Дня благодарения в Нью-Йорке
Ежегодный парад Мэйси в честь Дня благодарения в Нью-Йорке
© РИА Новости / Джина МунПерейти в фотобанкКарнавальное шествие проходит в Нью-Йорке каждый четвертый четверг ноября.Оркестр на ежегодном параде Мэйси в честь Дня благодарения в Нью-Йорке
© РИА Новости / Джина Мун
Перейти в фотобанк
Карнавальное шествие проходит в Нью-Йорке каждый четвертый четверг ноября.
© РИА Новости / Джина МунПерейти в фотобанкПарад посвящен Дню благодарения - государственному празднику в США и Канаде.Ежегодный парад Мэйси в честь Дня благодарения в Нью-Йорке
© РИА Новости / Джина Мун
Перейти в фотобанк
Парад посвящен Дню благодарения - государственному празднику в США и Канаде.
© РИА Новости / Джина МунПерейти в фотобанкС Дня благодарения в Америке начинается сезон зимних праздников, который включает Рождество и Новый год.Ежегодный парад Мэйси в честь Дня благодарения в Нью-Йорке
© РИА Новости / Джина Мун
Перейти в фотобанк
С Дня благодарения в Америке начинается сезон зимних праздников, который включает Рождество и Новый год.
© РИА Новости / Джина МунПерейти в фотобанкОрганизатором праздничного марша в центре Нью-Йорка по традиции выступила торговая сеть Macy’s, которая и дала параду свое название.Ежегодный парад Мэйси в честь Дня благодарения в Нью-Йорке
© РИА Новости / Джина Мун
Перейти в фотобанк
Организатором праздничного марша в центре Нью-Йорка по традиции выступила торговая сеть Macy’s, которая и дала параду свое название.
© РИА Новости / Джина МунПерейти в фотобанкВпервые парад "Мэйси" прошел в 1927 году, когда работники универмага таким необычным образом решили отпраздновать День благодарения.Ежегодный парад Мэйси в честь Дня благодарения в Нью-Йорке
© РИА Новости / Джина Мун
Перейти в фотобанк
Впервые парад "Мэйси" прошел в 1927 году, когда работники универмага таким необычным образом решили отпраздновать День благодарения.
© РИА Новости / Джина МунПерейти в фотобанкС тех пор парад стал общенациональной традицией и неотъемлемой частью празднования Дня благодарения.Зрители на ежегодном параде Мэйси в честь Дня благодарения в Нью-Йорке
© РИА Новости / Джина Мун
Перейти в фотобанк
С тех пор парад стал общенациональной традицией и неотъемлемой частью празднования Дня благодарения.
© РИА Новости / Джина МунПерейти в фотобанкВ праздновании принимают участие тысячи человек, а посмотреть на шествие собираются многие жители Нью-Йорка.Ежегодный парад Мэйси в честь Дня благодарения в Нью-Йорке
© РИА Новости / Джина Мун
Перейти в фотобанк
В праздновании принимают участие тысячи человек, а посмотреть на шествие собираются многие жители Нью-Йорка.
© РИА Новости / Джина МунПерейти в фотобанкГлавные герои парада - огромные надувные куклы: герои комиксов, мультфильмов, сказок и телепередач.Ежегодный парад Мэйси в честь Дня благодарения в Нью-Йорке
© РИА Новости / Джина Мун
Перейти в фотобанк
Главные герои парада - огромные надувные куклы: герои комиксов, мультфильмов, сказок и телепередач.
© РИА Новости / Джина МунПерейти в фотобанкЗа день до шествия его надувных персонажей заполняют гелием и "припарковывают" на углу 77-й улицы и Центрального Парка, откуда начинается парад.Ежегодный парад Мэйси в честь Дня благодарения в Нью-Йорке
© РИА Новости / Джина Мун
Перейти в фотобанк
За день до шествия его надувных персонажей заполняют гелием и "припарковывают" на углу 77-й улицы и Центрального Парка, откуда начинается парад.
© РИА Новости / Джина МунПерейти в фотобанкУчастники шествия проходят с надувными игрушками от Центрального парка до входа в универмаг, который находится напротив Хералд-сквер.Ежегодный парад Мэйси в честь Дня благодарения в Нью-Йорке
© РИА Новости / Джина Мун
Перейти в фотобанк
Участники шествия проходят с надувными игрушками от Центрального парка до входа в универмаг, который находится напротив Хералд-сквер.
© РИА Новости / Джина МунПерейти в фотобанкВо время парада игрушек сопровождают колонны музыкантов, клоунов и танцоров в красочных нарядах.Ежегодный парад Мэйси в честь Дня благодарения в Нью-Йорке
© РИА Новости / Джина Мун
Перейти в фотобанк
Во время парада игрушек сопровождают колонны музыкантов, клоунов и танцоров в красочных нарядах.
© РИА Новости / Джина МунПерейти в фотобанкВ этом году в параде приняли участие порядка 50 гигантских надувных кукол и 26 карнавальных платформ.Ежегодный парад Мэйси в честь Дня благодарения в Нью-Йорке
© РИА Новости / Джина Мун
Перейти в фотобанк
В этом году в параде приняли участие порядка 50 гигантских надувных кукол и 26 карнавальных платформ.
© РИА Новости / Джина МунПерейти в фотобанкМаршем по улицам Нью-Йорка прошли 12 оркестров, тысячи клоунов, танцоров и спортсменов.Оркестр на ежегодном параде Мэйси в честь Дня благодарения в Нью-Йорке
© РИА Новости / Джина Мун
Перейти в фотобанк
Маршем по улицам Нью-Йорка прошли 12 оркестров, тысячи клоунов, танцоров и спортсменов.
© РИА Новости / Джина МунПерейти в фотобанкНачиная с 1952 года, парад показывают в прямой трансляции по телевидению.Ежегодный парад Мэйси в честь Дня благодарения в Нью-Йорке
© РИА Новости / Джина Мун
Перейти в фотобанк
Начиная с 1952 года, парад показывают в прямой трансляции по телевидению.
© РИА Новости / Джина МунПерейти в фотобанкПарад этого года прошел под усиленной охраной полиции и спецслужб.Ежегодный парад Мэйси в честь Дня благодарения в Нью-Йорке
© РИА Новости / Джина Мун
Перейти в фотобанк
Парад этого года прошел под усиленной охраной полиции и спецслужб.
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Десятки огромных воздушных кукол, тысячи клоунов и музыкантов приняли участие в традиционном параде "Мэйси" в Нью-Йорке. Шествие, посвященное Дню благоlарения, — в фотоленте Ria.ru.

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