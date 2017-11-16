Демонтаж памятника благодарности Красной армии в Польше
14:5916.11.2017
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкРешение о демонтаже памятника благодарности Красной армии было принято на заседании городского совета Щецина. За это решение проголосовали 23 человека, против – 3.
Решение о демонтаже памятника благодарности Красной армии было принято на заседании городского совета Щецина. За это решение проголосовали 23 человека, против – 3.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкВ настоящее время памятник огорожен, вокруг него и ведутся подготовительные работы.
В настоящее время памятник огорожен, вокруг него и ведутся подготовительные работы.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкСнос памятника проведут в два этапа. Сначала демонтируют колонны, потом разберут основания цоколя. Работы продлятся в течение недели. Пока рабочие монтируют строительные леса.
Снос памятника проведут в два этапа. Сначала демонтируют колонны, потом разберут основания цоколя. Работы продлятся в течение недели. Пока рабочие монтируют строительные леса.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкБарельефы и скульптурные элементы памятника после демонтажа власти обещают перенести на центральное кладбище Щецина.
Барельефы и скульптурные элементы памятника после демонтажа власти обещают перенести на центральное кладбище Щецина.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкВ июле в Польше приняли поправки в закон о декоммунизации, которые предусматривают, в том числе снос советских памятников. Закон, который затронул около 230 монументов Красной армии, вступил в силу 21 октября.
В июле в Польше приняли поправки в закон о декоммунизации, которые предусматривают, в том числе снос советских памятников. Закон, который затронул около 230 монументов Красной армии, вступил в силу 21 октября.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкВсе памятники, подпадающие под принятый в Польше закон, должны быть убраны из общественных мест в течение 12 месяцев.
Все памятники, подпадающие под принятый в Польше закон, должны быть убраны из общественных мест в течение 12 месяцев.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПамятник благодарности Красной армии был установлен на площади в центре Щецина в 1950 году в честь советских солдат, погибших при освобождении Польши от немецко-фашистских войск. Тогда погибли свыше 600 тысяч солдат Красной армии, еще 700 тысяч советских военнопленных были убиты немцами.
Памятник благодарности Красной армии был установлен на площади в центре Щецина в 1950 году в честь советских солдат, погибших при освобождении Польши от немецко-фашистских войск. Тогда погибли свыше 600 тысяч солдат Красной армии, еще 700 тысяч советских военнопленных были убиты немцами.
Памятник благодарности Красной армии начали разбирать 15 ноября в центре польского города Щецин. Как проходит демонтаж монумента — в фотоленте Ria.ru.
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