Демонтаж памятника благодарности Красной армии в Польше

Памятник благодарности Красной армии был установлен на площади в центре Щецина в 1950 году в честь советских солдат, погибших при освобождении Польши от немецко-фашистских войск. Тогда погибли свыше 600 тысяч солдат Красной армии, еще 700 тысяч советских военнопленных были убиты немцами.