В Объединенных Арабских Эмиратах в эти дни проходит авиакосмическая выставка Dubai Airshow 2017. В рамках выставки российские компании уже заключили несколько экспортных контрактов. Гости и участники салона — в фотоленте Ria.ru.
Авиакосмическая выставка Dubai Airshow 2017
18:2913.11.2017
(обновлено: 18:41 13.11.2017)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкМеждународная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow 2017 проходит в Объединенных Арабских Эмиратах с 12 по 16 ноября.
Международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow 2017 проходит в Объединенных Арабских Эмиратах с 12 по 16 ноября.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкАвиасалон проводится с 1989 года при содействии правительства, гражданской авиации эмирата Дубай и министерства обороны ОАЭ один раз в два года.
Авиасалон проводится с 1989 года при содействии правительства, гражданской авиации эмирата Дубай и министерства обороны ОАЭ один раз в два года.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкВ ходе первого дня работы выставки экипажи группы высшего пилотажа "Русские Витязи" продемонстрировали специалистам из разных стран, участвующих в Dubai Airshow 2017, сверхманевренные возможности новейших истребителей Су-30СМ.
В ходе первого дня работы выставки экипажи группы высшего пилотажа "Русские Витязи" продемонстрировали специалистам из разных стран, участвующих в Dubai Airshow 2017, сверхманевренные возможности новейших истребителей Су-30СМ.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкВ рамках выставки гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил, что Россия и ОАЭ планируют совместную разработку транспортного самолета, а также пассажирского самолета на базе МС-21.
В рамках выставки гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил, что Россия и ОАЭ планируют совместную разработку транспортного самолета, а также пассажирского самолета на базе МС-21.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкСамолет Airbus A380-800 в раскраске, посвященной столетию со рождения бывшему президенту Объединённых Арабских Эмиратов шейху Зайду ибн Султану Аль Нахайяну, и национальная пилотажная группа Объединенных Арабских Эмиратов "Fursan Al Emarat" во время демонстрационного полета на выставке Dubai Airshow 2017.
Самолет Airbus A380-800 в раскраске, посвященной столетию со рождения бывшему президенту Объединённых Арабских Эмиратов шейху Зайду ибн Султану Аль Нахайяну, и национальная пилотажная группа Объединенных Арабских Эмиратов "Fursan Al Emarat" во время демонстрационного полета на выставке Dubai Airshow 2017.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкАвиа-космическая выставка в Дубае входит в пятерку крупнейших авиашоу мира. В этом году в ее работе принимают участие более тысячи двухсот участников из разных стран.
Авиа-космическая выставка в Дубае входит в пятерку крупнейших авиашоу мира. В этом году в ее работе принимают участие более тысячи двухсот участников из разных стран.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкКитайский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат "Wing Loong-2".
Китайский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат "Wing Loong-2".
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкПосетитель осматривает турбовинтовой самолет B-250 компании CALIDUS.
Посетитель осматривает турбовинтовой самолет B-250 компании CALIDUS.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкРоссийский самолёт-амфибия Бе-200ЧС во время демонстрационного полета на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow.
Российский самолёт-амфибия Бе-200ЧС во время демонстрационного полета на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкРоссийскую делегацию на выставке Dubai Airshow 2017 возглавил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин.
Российскую делегацию на выставке Dubai Airshow 2017 возглавил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкНа выставке Dubai Airshow представлены гражданская авиация, космическая техника, а также вооружение и военная техника военно-воздушных сил и средства противовоздушной обороны.
На выставке Dubai Airshow представлены гражданская авиация, космическая техника, а также вооружение и военная техника военно-воздушных сил и средства противовоздушной обороны.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкДемонстрационный полет пассажирского дальнемагистрального лайнера Airbus A350. Это первый самолет Airbus, в котором фюзеляж и крыло в основном изготовлены из углепластика.
Демонстрационный полет пассажирского дальнемагистрального лайнера Airbus A350. Это первый самолет Airbus, в котором фюзеляж и крыло в основном изготовлены из углепластика.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкСтенд американской компании Lockheed Martin Corporation на международной выставке Dubai Airshow 2017.
Стенд американской компании Lockheed Martin Corporation на международной выставке Dubai Airshow 2017.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкФранцузский многоцелевой истребитель четвертого поколения Dassault Mirage 2000.
Французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Dassault Mirage 2000.
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