РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Фото

В Венесуэле выбрали королеву красоты

13:4310.11.2017
0880
Победительница конкурса красоты Мисс Венесуэла 2017 Стефани Гутьеррез
Участницы конкурса Мисс Венесуэла 2017
Участницы конкурса Мисс Венесуэла 2017
Победительница конкурса красоты Мисс Венесуэла 2017 Стефани Гутьеррез
Участницы конкурса Мисс Венесуэла 2017
Победительница конкурса красоты Мисс Венесуэла 2017 Стефани Гутьеррез
Участницы конкурса Мисс Венесуэла 2017
Победительница конкурса красоты Мисс Венесуэла 2017 Стефани Гутьеррез
Участницы конкурса Мисс Венесуэла 2017
Победительница конкурса красоты Мисс Венесуэла 2017 Стефани Гутьеррез
Участницы конкурса Мисс Венесуэла 2017
Победительница конкурса красоты Мисс Венесуэла 2017 Стефани Гутьерре
© REUTERS / Marco Bello"Мисс Венесуэла-2017" Стефани Гутьеррез получила заветную корону от победительницы конкурса красоты прошлого года Кейси Саяго.Победительница конкурса красоты Мисс Венесуэла 2017 Стефани Гутьеррез
© REUTERS / Marco Bello
"Мисс Венесуэла-2017" Стефани Гутьеррез получила заветную корону от победительницы конкурса красоты прошлого года Кейси Саяго.
© REUTERS / Marco BelloВ конкурсе принимают участие представительницы 23-х штатов Венесуэлы.Участницы конкурса Мисс Венесуэла 2017
© REUTERS / Marco Bello
В конкурсе принимают участие представительницы 23-х штатов Венесуэлы.
© REUTERS / Marco BelloПобедительницы Венесуэльского национального конкурса красоты на международных турнирах семь раз выигрывали конкурсы "Мисс Вселенная" и "Мисс Интернешнл", а также шесть раз становились обладательницами титула "Мисс Мира".Участницы конкурса Мисс Венесуэла 2017
© REUTERS / Marco Bello
Победительницы Венесуэльского национального конкурса красоты на международных турнирах семь раз выигрывали конкурсы "Мисс Вселенная" и "Мисс Интернешнл", а также шесть раз становились обладательницами титула "Мисс Мира".
© REUTERS / Marco Bello"Мисс Венесуэле-2017" Стефани Гутьеррез 18 лет. Она изучает право в Университете.Победительница конкурса красоты Мисс Венесуэла 2017 Стефани Гутьеррез
© REUTERS / Marco Bello
"Мисс Венесуэле-2017" Стефани Гутьеррез 18 лет. Она изучает право в Университете.
© REUTERS / Marco BelloНесмотря на то, что шоу идет более пяти часов, его в прямом эфире транслирует национальное телевидение.Участницы конкурса Мисс Венесуэла 2017
© REUTERS / Marco Bello
Несмотря на то, что шоу идет более пяти часов, его в прямом эфире транслирует национальное телевидение.
© REUTERS / Marco BelloСтефани Гутьеррез на конкурсе выступала от венесуэльского штата Дельта-Амакуро.Победительница конкурса красоты Мисс Венесуэла 2017 Стефани Гутьеррез
© REUTERS / Marco Bello
Стефани Гутьеррез на конкурсе выступала от венесуэльского штата Дельта-Амакуро.
© REUTERS / Marco BelloСогласно традиции, девушки, которые занимают на национальном конкурсе красоты второе и третье место представляют страну на конкурсах "Мисс Интернешнл" и "Мисс Земля".Участницы конкурса Мисс Венесуэла 2017
© REUTERS / Marco Bello
Согласно традиции, девушки, которые занимают на национальном конкурсе красоты второе и третье место представляют страну на конкурсах "Мисс Интернешнл" и "Мисс Земля".
© REUTERS / Marco BelloПобедительница конкурса "Мисс Венесуэла" в дальнейшем представляет свою страну на конкурсе "Мисс Вселенная".Победительница конкурса красоты Мисс Венесуэла 2017 Стефани Гутьеррез
© REUTERS / Marco Bello
Победительница конкурса "Мисс Венесуэла" в дальнейшем представляет свою страну на конкурсе "Мисс Вселенная".
© REUTERS / Marco BelloУчастницы конкурса "Мисс Венесуэла2017" во время дефиле в вечерних платьях.Участницы конкурса Мисс Венесуэла 2017
© REUTERS / Marco Bello
Участницы конкурса "Мисс Венесуэла2017" во время дефиле в вечерних платьях.
© REUTERS / Marco BelloПобедительница конкурса красоты "Мисс Венесуэла-2017" Стефани Гутьеррез.Победительница конкурса красоты Мисс Венесуэла 2017 Стефани Гутьеррез
© REUTERS / Marco Bello
Победительница конкурса красоты "Мисс Венесуэла-2017" Стефани Гутьеррез.
© REUTERS / Marco BelloУчастницы конкурса "Мисс Венесуэла-2017" во время дефиле в коктейльных платьях.Участницы конкурса Мисс Венесуэла 2017
© REUTERS / Marco Bello
Участницы конкурса "Мисс Венесуэла-2017" во время дефиле в коктейльных платьях.
© REUTERS / Marco BelloПобедительница конкурса Стефани Гутьерре заявила, что обретенная корона прежде всего накладывает на нее определенные обязательства. "Это значит, быть примером для миллионов детей во всем мире и иметь возможность помогать другим", - отметила красавица.Победительница конкурса красоты Мисс Венесуэла 2017 Стефани Гутьерре
© REUTERS / Marco Bello
Победительница конкурса Стефани Гутьерре заявила, что обретенная корона прежде всего накладывает на нее определенные обязательства. "Это значит, быть примером для миллионов детей во всем мире и иметь возможность помогать другим", - отметила красавица.
Победительница конкурса красоты Мисс Венесуэла 2017 Стефани ГутьеррезВ Венесуэле выбрали королеву красоты13:4310.11.2017
Сатирик Михаил Задорнов во время празднования 80-летнего юбилея поэта Е. Евтушенко в Галерее-музее Е. ЕвтушенкоМихаил Задорнов: ироничный хроникер эпохи12:2510.11.2017
Строй курсантов полиции во время генеральной репетиции Парада Победы на Дворцовой площади в Санкт-ПетербургеОт милиции до полиции: служба правоохранителей в России11:1010.11.2017
Сотрудники музея во время церемонии передачи Русскому музею икон от УФСБ России по Санкт-ПетербургуЦеремония передачи Русскому музею икон от УФСБ России по Санкт-Петербургу10:2510.11.2017
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время церемонии совместного фотографирования с министрами иностранных дел стран-участниц АСЕАН перед началом торжественного Галла-ужина на полях саммита в МанилеВстречи с национальным колоритом: наряды лидеров на саммитах АСЕАН08:3010.11.2017
Часть жилого панельного дома №26 по Удмуртской улице обрушилась в Ижевске. 9 ноября 2017Первые кадры с места обрушения многоэтажки в Ижевске18:5609.11.2017
Международная выставка мотоспорта EICMA MOTO в МиланеМиланский мотосалон: все для байкера, живущего внутри вас12:5609.11.2017
Эффект простора: от чего лучше отказаться в интерьере маленькой комнатыЭффект простора: от чего лучше отказаться в интерьере маленькой комнаты12:4009.11.2017
Санта-Моника, СШАРомантика провокации: самые нестандартные городские инсталляции13:1108.11.2017
Участники шествия КПРФ в Москве, посвященного 100-летию Октябрьской социалистической революцииКрасный день календаря: коммунисты отметили столетие Октябрьской революции20:0507.11.2017
Все фотоленты

В Каракасе 9 ноября состоялся финал национального конкурса "Мисс Венесуэла-2017". Самой красивой девушкой страны была признана Стефани Гутьеррез. Обладательница заветного титула и ее соперницы — в фотоленте Ria.ru.

Комментировать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена