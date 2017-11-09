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Миланский мотосалон: все для байкера, живущего внутри вас

12:5609.11.2017
(обновлено: 13:20 09.11.2017)
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Скутер Piaggio Liberty 125
Мотоцикл Triumph
Ducati Panigale v4 Speciale
Стенд компании MV Agusta
Скутер Kymco Downtown 350i
Мотоцикл Harley Davidson Screamin' Eagle
Мотоцикл Agusta Dragster 800 RR
Выставочный стенд со шлемами
Канадский актер Киану Ривз на стенде компании Arch Motorcycle
Международная выставка мотоспорта EICMA MOTO в Милане
Мотоцикл Suzuki SV650X ABS
Мотоцикл Aprilia SV4
Скутер Lambretta
Модель на скутере Lambretta
Мотоцикл Moto Guzzi El Dorado 1400 ABS
Мотоцикл Derbi Senda DRD Racing 50 SM
Мотоцикл Yamaha Niken
© AFP 2017 / Miguel MedinaНовый итальянский скутер Piaggio Liberty 125 со светодиодными фарой и дневными ходовыми огнями оценен на родине в 2,5 тысячи евро. Разные поколения этой модели, которую начали выпускать в 1997 году, разошлись по миру тиражом в 800 тысяч экземпляров.Скутер Piaggio Liberty 125
© AFP 2017 / Miguel Medina
Новый итальянский скутер Piaggio Liberty 125 со светодиодными фарой и дневными ходовыми огнями оценен на родине в 2,5 тысячи евро. Разные поколения этой модели, которую начали выпускать в 1997 году, разошлись по миру тиражом в 800 тысяч экземпляров.
© AP Photo / Antonio CalanniОдна из моделей мотоцикла Triumph — старейшей британской марки, основанной в 1902 году и возрожденной в 1991-м.Мотоцикл Triumph
© AP Photo / Antonio Calanni
Одна из моделей мотоцикла Triumph — старейшей британской марки, основанной в 1902 году и возрожденной в 1991-м.
© AP Photo / Antonio CalanniНовый флагман марки Ducati — спортбайк Panigale v4 Speciale. Его сердце - новый V-образный четырехцилиндровый мотор, что является революцией для итальянского бренда — приверженца двухцилиндровых двигателей. Мощность нового 1,1-литрового агрегата составила 214 л.с., которые достигаются при 13 000 оборотов в минуту.Ducati Panigale v4 Speciale
© AP Photo / Antonio Calanni
Новый флагман марки Ducati — спортбайк Panigale v4 Speciale. Его сердце - новый V-образный четырехцилиндровый мотор, что является революцией для итальянского бренда — приверженца двухцилиндровых двигателей. Мощность нового 1,1-литрового агрегата составила 214 л.с., которые достигаются при 13 000 оборотов в минуту.
© AFP 2017 / Miguel MedinaНа стенде итальянской компании MV Agusta как всегда много журналистов. Для этой марки Милан — родной дом.Стенд компании MV Agusta
© AFP 2017 / Miguel Medina
На стенде итальянской компании MV Agusta как всегда много журналистов. Для этой марки Милан — родной дом.
© AFP 2017 / Miguel MedinaТайваньская фирма Kymco привезла на EICMA MOTO новый скутер Downtown 350i с 4-тактным мотором объемом 321 кубический сантиметр и системой АБС.Скутер Kymco Downtown 350i
© AFP 2017 / Miguel Medina
Тайваньская фирма Kymco привезла на EICMA MOTO новый скутер Downtown 350i с 4-тактным мотором объемом 321 кубический сантиметр и системой АБС.
© AP Photo / Antonio CalanniВ 2009 году Harley Davidson упразднил название Screamin' Eagle для мотоциклов, доработанных заводским подразделением Custom Vehicles Operations. Но до сих пор такую маркировку можно найти на некоторых аксессуарах мотоциклов.Мотоцикл Harley Davidson Screamin' Eagle
© AP Photo / Antonio Calanni
В 2009 году Harley Davidson упразднил название Screamin' Eagle для мотоциклов, доработанных заводским подразделением Custom Vehicles Operations. Но до сих пор такую маркировку можно найти на некоторых аксессуарах мотоциклов.
© AFP 2017 / Miguel MedinaНовый "заряженный" спортбайк Dragster 800 RR от миланской компании Agusta оснащен 798-кубовым мотором.Мотоцикл Agusta Dragster 800 RR
© AFP 2017 / Miguel Medina
Новый "заряженный" спортбайк Dragster 800 RR от миланской компании Agusta оснащен 798-кубовым мотором.
© AFP 2017 / Miguel MedinaНу а как же без шлемов — одного из главных защитных аксессуаров любого мотоциклиста.Выставочный стенд со шлемами
© AFP 2017 / Miguel Medina
Ну а как же без шлемов — одного из главных защитных аксессуаров любого мотоциклиста.
© AFP 2017 / Miguel MedinaАктер Киану Ривз и американский продюсер Гард Холлингер приехали на выставку представлять свою собственную компанию Arch Motorcycle, которая создает мотоциклы на базе моделей Harley-Davidson.Канадский актер Киану Ривз на стенде компании Arch Motorcycle
© AFP 2017 / Miguel Medina
Актер Киану Ривз и американский продюсер Гард Холлингер приехали на выставку представлять свою собственную компанию Arch Motorcycle, которая создает мотоциклы на базе моделей Harley-Davidson.
© AP Photo / Antonio CalanniВсе экспонаты на стенде компании Harley-Davidson должны блестеть и блистать.Международная выставка мотоспорта EICMA MOTO в Милане
© AP Photo / Antonio Calanni
Все экспонаты на стенде компании Harley-Davidson должны блестеть и блистать.
© AFP 2017 / Miguel MedinaSuzuki привезла в Милана модель SV650X ABS третьего поколения, представленную впервые в 2016 году.Мотоцикл Suzuki SV650X ABS
© AFP 2017 / Miguel Medina
Suzuki привезла в Милана модель SV650X ABS третьего поколения, представленную впервые в 2016 году.
© AP Photo / Antonio CalanniЕще один итальянский мотопроизводитель — Aprilia — показал новый супербайк SV4.Мотоцикл Aprilia SV4
© AP Photo / Antonio Calanni
Еще один итальянский мотопроизводитель — Aprilia — показал новый супербайк SV4.
© AFP 2017 / Miguel MedinaДо начала производства скутеров в 1947 итальянская фирма Lambretta выпускала водопроводные турбы. Сейчас легендарный бренд производит всего несколько моделей.Скутер Lambretta
© AFP 2017 / Miguel Medina
До начала производства скутеров в 1947 итальянская фирма Lambretta выпускала водопроводные турбы. Сейчас легендарный бренд производит всего несколько моделей.
© AP Photo / Antonio CalanniГлавным конкурентом новых скутеров Lambretta является итальянская марка Vespa.Модель на скутере Lambretta
© AP Photo / Antonio Calanni
Главным конкурентом новых скутеров Lambretta является итальянская марка Vespa.
© AFP 2017 / Miguel MedinaЕще одна итальянская марка мотоцкилов Moto Guzzi привезла на выставку супербайк El Dorado 1400 ABS с V-образным двигателем с отдачей 96 л.с.Мотоцикл Moto Guzzi El Dorado 1400 ABS
© AFP 2017 / Miguel Medina
Еще одна итальянская марка мотоцкилов Moto Guzzi привезла на выставку супербайк El Dorado 1400 ABS с V-образным двигателем с отдачей 96 л.с.
© AFP 2017 / Miguel MedinaМотоцикл Derbi Senda DRD Racing 50 SM с двухтактным двигателем с одним цилиндром.Мотоцикл Derbi Senda DRD Racing 50 SM
© AFP 2017 / Miguel Medina
Мотоцикл Derbi Senda DRD Racing 50 SM с двухтактным двигателем с одним цилиндром.
© AFP 2017 / Miguel MedinaСпортбайк Yamaha Niken оснащен 847-кубовым 3-цилиндровым мотором с жидкостным охлаждением мощностью 115 л.с. (при 10 000 об/мин).Мотоцикл Yamaha Niken
© AFP 2017 / Miguel Medina
Спортбайк Yamaha Niken оснащен 847-кубовым 3-цилиндровым мотором с жидкостным охлаждением мощностью 115 л.с. (при 10 000 об/мин).
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Юбилейный 75-й мотосалон проходит с 7 по 12 ноября в Милане. На EICMA-2017 свою продукцию представляют все ведущие производители мототехники, экипировки и аксессуаров, а также тюнинг-компании. Девизом мероприятия стал лозунг: "Для байкера, живущего внутри вас". Самые яркие экспонаты салона — в фотоленте Ria.ru.

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