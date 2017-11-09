Юбилейный 75-й мотосалон проходит с 7 по 12 ноября в Милане. На EICMA-2017 свою продукцию представляют все ведущие производители мототехники, экипировки и аксессуаров, а также тюнинг-компании. Девизом мероприятия стал лозунг: "Для байкера, живущего внутри вас". Самые яркие экспонаты салона — в фотоленте Ria.ru.
Миланский мотосалон: все для байкера, живущего внутри вас
12:5609.11.2017
(обновлено: 13:20 09.11.2017)
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© AFP 2017 / Miguel MedinaНовый итальянский скутер Piaggio Liberty 125 со светодиодными фарой и дневными ходовыми огнями оценен на родине в 2,5 тысячи евро. Разные поколения этой модели, которую начали выпускать в 1997 году, разошлись по миру тиражом в 800 тысяч экземпляров.
Новый итальянский скутер Piaggio Liberty 125 со светодиодными фарой и дневными ходовыми огнями оценен на родине в 2,5 тысячи евро. Разные поколения этой модели, которую начали выпускать в 1997 году, разошлись по миру тиражом в 800 тысяч экземпляров.
© AP Photo / Antonio CalanniОдна из моделей мотоцикла Triumph — старейшей британской марки, основанной в 1902 году и возрожденной в 1991-м.
© AP Photo / Antonio Calanni
Одна из моделей мотоцикла Triumph — старейшей британской марки, основанной в 1902 году и возрожденной в 1991-м.
© AP Photo / Antonio CalanniНовый флагман марки Ducati — спортбайк Panigale v4 Speciale. Его сердце - новый V-образный четырехцилиндровый мотор, что является революцией для итальянского бренда — приверженца двухцилиндровых двигателей. Мощность нового 1,1-литрового агрегата составила 214 л.с., которые достигаются при 13 000 оборотов в минуту.
© AP Photo / Antonio Calanni
Новый флагман марки Ducati — спортбайк Panigale v4 Speciale. Его сердце - новый V-образный четырехцилиндровый мотор, что является революцией для итальянского бренда — приверженца двухцилиндровых двигателей. Мощность нового 1,1-литрового агрегата составила 214 л.с., которые достигаются при 13 000 оборотов в минуту.
© AFP 2017 / Miguel MedinaНа стенде итальянской компании MV Agusta как всегда много журналистов. Для этой марки Милан — родной дом.
На стенде итальянской компании MV Agusta как всегда много журналистов. Для этой марки Милан — родной дом.
© AFP 2017 / Miguel MedinaТайваньская фирма Kymco привезла на EICMA MOTO новый скутер Downtown 350i с 4-тактным мотором объемом 321 кубический сантиметр и системой АБС.
Тайваньская фирма Kymco привезла на EICMA MOTO новый скутер Downtown 350i с 4-тактным мотором объемом 321 кубический сантиметр и системой АБС.
© AP Photo / Antonio CalanniВ 2009 году Harley Davidson упразднил название Screamin' Eagle для мотоциклов, доработанных заводским подразделением Custom Vehicles Operations. Но до сих пор такую маркировку можно найти на некоторых аксессуарах мотоциклов.
© AP Photo / Antonio Calanni
В 2009 году Harley Davidson упразднил название Screamin' Eagle для мотоциклов, доработанных заводским подразделением Custom Vehicles Operations. Но до сих пор такую маркировку можно найти на некоторых аксессуарах мотоциклов.
© AFP 2017 / Miguel MedinaНовый "заряженный" спортбайк Dragster 800 RR от миланской компании Agusta оснащен 798-кубовым мотором.
Новый "заряженный" спортбайк Dragster 800 RR от миланской компании Agusta оснащен 798-кубовым мотором.
© AFP 2017 / Miguel MedinaНу а как же без шлемов — одного из главных защитных аксессуаров любого мотоциклиста.
Ну а как же без шлемов — одного из главных защитных аксессуаров любого мотоциклиста.
© AFP 2017 / Miguel MedinaАктер Киану Ривз и американский продюсер Гард Холлингер приехали на выставку представлять свою собственную компанию Arch Motorcycle, которая создает мотоциклы на базе моделей Harley-Davidson.
Актер Киану Ривз и американский продюсер Гард Холлингер приехали на выставку представлять свою собственную компанию Arch Motorcycle, которая создает мотоциклы на базе моделей Harley-Davidson.
© AP Photo / Antonio CalanniВсе экспонаты на стенде компании Harley-Davidson должны блестеть и блистать.
© AP Photo / Antonio Calanni
Все экспонаты на стенде компании Harley-Davidson должны блестеть и блистать.
© AFP 2017 / Miguel MedinaSuzuki привезла в Милана модель SV650X ABS третьего поколения, представленную впервые в 2016 году.
Suzuki привезла в Милана модель SV650X ABS третьего поколения, представленную впервые в 2016 году.
© AP Photo / Antonio CalanniЕще один итальянский мотопроизводитель — Aprilia — показал новый супербайк SV4.
© AP Photo / Antonio Calanni
Еще один итальянский мотопроизводитель — Aprilia — показал новый супербайк SV4.
© AFP 2017 / Miguel MedinaДо начала производства скутеров в 1947 итальянская фирма Lambretta выпускала водопроводные турбы. Сейчас легендарный бренд производит всего несколько моделей.
До начала производства скутеров в 1947 итальянская фирма Lambretta выпускала водопроводные турбы. Сейчас легендарный бренд производит всего несколько моделей.
© AP Photo / Antonio CalanniГлавным конкурентом новых скутеров Lambretta является итальянская марка Vespa.
© AP Photo / Antonio Calanni
Главным конкурентом новых скутеров Lambretta является итальянская марка Vespa.
© AFP 2017 / Miguel MedinaЕще одна итальянская марка мотоцкилов Moto Guzzi привезла на выставку супербайк El Dorado 1400 ABS с V-образным двигателем с отдачей 96 л.с.
Еще одна итальянская марка мотоцкилов Moto Guzzi привезла на выставку супербайк El Dorado 1400 ABS с V-образным двигателем с отдачей 96 л.с.
© AFP 2017 / Miguel MedinaМотоцикл Derbi Senda DRD Racing 50 SM с двухтактным двигателем с одним цилиндром.
Мотоцикл Derbi Senda DRD Racing 50 SM с двухтактным двигателем с одним цилиндром.
© AFP 2017 / Miguel MedinaСпортбайк Yamaha Niken оснащен 847-кубовым 3-цилиндровым мотором с жидкостным охлаждением мощностью 115 л.с. (при 10 000 об/мин).
Спортбайк Yamaha Niken оснащен 847-кубовым 3-цилиндровым мотором с жидкостным охлаждением мощностью 115 л.с. (при 10 000 об/мин).
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