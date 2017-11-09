Миланский мотосалон: все для байкера, живущего внутри вас

Юбилейный 75-й мотосалон проходит с 7 по 12 ноября в Милане. На EICMA-2017 свою продукцию представляют все ведущие производители мототехники, экипировки и аксессуаров, а также тюнинг-компании. Девизом мероприятия стал лозунг: "Для байкера, живущего внутри вас". Самые яркие экспонаты салона — в фотоленте Ria.ru.