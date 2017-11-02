Усыпальница вождя: Мавзолей Ленина в архивных кадрах

В последние дни вновь вспыхнули дебаты о том, стоит ли сохранять Мавзолей Ленина на Красной площади, или уже пора принять решение о захоронении тела Владимира Ильича. Очередной виток дискуссии пришелся на столетнюю годовщину Октябрьской революции. За захоронение тела основателя советского государства выступили глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, телеведущая Ксения Собчак и журналистка Екатерина Гордон. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, между тем, напомнил, что Красная площадь и Кремль внесены в списки ЮНЕСКО, поэтому изменения там можно проводить, лишь согласовав их с международными инстанциями. Памятник-усыпальница у Кремлевской стены — в фотоленте Ria.ru.