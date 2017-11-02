В последние дни вновь вспыхнули дебаты о том, стоит ли сохранять Мавзолей Ленина на Красной площади, или уже пора принять решение о захоронении тела Владимира Ильича. Очередной виток дискуссии пришелся на столетнюю годовщину Октябрьской революции. За захоронение тела основателя советского государства выступили глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, телеведущая Ксения Собчак и журналистка Екатерина Гордон. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, между тем, напомнил, что Красная площадь и Кремль внесены в списки ЮНЕСКО, поэтому изменения там можно проводить, лишь согласовав их с международными инстанциями. Памятник-усыпальница у Кремлевской стены — в фотоленте Ria.ru.
Усыпальница вождя: Мавзолей Ленина в архивных кадрах
16:4002.11.2017
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкМавзолей Владимира Ильича Ленина в его нынешнем каменном виде появился на Красной площади в 1930 году.
Мавзолей Владимира Ильича Ленина в его нынешнем каменном виде появился на Красной площади в 1930 году.
© РИА Новости / Анатолий Сергеев-ВасильевПерейти в фотобанкУсыпальница у Кремлевской стены была спроектирована архитектором Алексеем Щусевым.
Усыпальница у Кремлевской стены была спроектирована архитектором Алексеем Щусевым.
© Фото : Public domainОднако первый вариант мавзолея был установлен еще в 1924 году. Это была деревянная конструкция, представлявшая собой усеченную ступенчатую пирамиду. Для долговечности детали из дерева были покрыты масляным лаком, двери и колонны верхнего портика были выполнены из черного дуба, а обшивка укреплялась коваными гвоздями с большими фигурными шляпками.
Однако первый вариант мавзолея был установлен еще в 1924 году. Это была деревянная конструкция, представлявшая собой усеченную ступенчатую пирамиду. Для долговечности детали из дерева были покрыты масляным лаком, двери и колонны верхнего портика были выполнены из черного дуба, а обшивка укреплялась коваными гвоздями с большими фигурными шляпками.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкКаменный мавзолей, открытый в 1930 году, был больше предшествующего деревянного в четыре с половиной раза. Объем сооружения увеличился с 1,3 тысяч до 5,8 тысяч кубических метров.
Каменный мавзолей, открытый в 1930 году, был больше предшествующего деревянного в четыре с половиной раза. Объем сооружения увеличился с 1,3 тысяч до 5,8 тысяч кубических метров.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ советские времена и до 1993 года у Мавзолея В. И. Ленина находился Пост почетного караула № 1. Он был учрежден 26 января 1924 года. Караул Кремлевского полка сменял разводящий офицер каждый час по сигналу Курантов. Церемонию "Смены караула" приходили посмотреть множество зрителей.
В советские времена и до 1993 года у Мавзолея В. И. Ленина находился Пост почетного караула № 1. Он был учрежден 26 января 1924 года. Караул Кремлевского полка сменял разводящий офицер каждый час по сигналу Курантов. Церемонию "Смены караула" приходили посмотреть множество зрителей.
© РИА Новости / Георгий ПетрусовПерейти в фотобанкМавзолей был одной из главных достопримечательностей СССР: ежегодно его посещали до двух с половиной миллионов человек.
Мавзолей был одной из главных достопримечательностей СССР: ежегодно его посещали до двух с половиной миллионов человек.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкСаркофаг с бальзамированным телом Ленина стоит в траурном зале Мавзолея. Советскими учеными была разработана уникальная технология, которая позволила сохранить тело основателя СССР в течение десятилетий.
Саркофаг с бальзамированным телом Ленина стоит в траурном зале Мавзолея. Советскими учеными была разработана уникальная технология, которая позволила сохранить тело основателя СССР в течение десятилетий.
© РИА Новости / Борис КауфманПерейти в фотобанкВ 1953 году в мавзолее был установлен саркофаг с телом Иосифа Сталина и усыпальница была переименована в Мавзолей В. И. Ленина и И. В. Сталина. Однако после осуждения культа личности в 1961 году тело Сталина было захоронено у Кремлевской стены.
В 1953 году в мавзолее был установлен саркофаг с телом Иосифа Сталина и усыпальница была переименована в Мавзолей В. И. Ленина и И. В. Сталина. Однако после осуждения культа личности в 1961 году тело Сталина было захоронено у Кремлевской стены.
© РИА Новости / Борис КавашкинПерейти в фотобанкВ 1970-е годы Мавзолей подвергался масштабной реконструкции: у него поменяли пришедшие в негодность мраморные блоки, а также модернизировали инженерно-техническую инфраструктуру.
В 1970-е годы Мавзолей подвергался масштабной реконструкции: у него поменяли пришедшие в негодность мраморные блоки, а также модернизировали инженерно-техническую инфраструктуру.
© РИА Новости / Иван ДенисенкоПерейти в фотобанкВ 1983—1984 годах Мавзолей был частично перестроен: к задней части сооружения добавили закрытую пристройку, в которой поместили эскалатор для пожилых вождей Советского Союза. Эти изменения остались незаметны со стороны, так как пристройка была облицована тем же камнем, что и основная часть сооружения.
В 1983—1984 годах Мавзолей был частично перестроен: к задней части сооружения добавили закрытую пристройку, в которой поместили эскалатор для пожилых вождей Советского Союза. Эти изменения остались незаметны со стороны, так как пристройка была облицована тем же камнем, что и основная часть сооружения.
© РИА Новости / Юрий АбрамочкинПерейти в фотобанкВ советские времена в дни празднеств мавзолей являлся торжественной правительственной трибуной.
В советские времена в дни празднеств мавзолей являлся торжественной правительственной трибуной.
© РИА Новости / Лев ПоликашинПерейти в фотобанкВ 1974 году Мавзолей Ленина и захоронения у Кремлевской стены были взяты под государственную охрану как памятники истории.
В 1974 году Мавзолей Ленина и захоронения у Кремлевской стены были взяты под государственную охрану как памятники истории.
© РИА Новости / Юрий АбрамочкинПерейти в фотобанкВ 1990 году Мавзолей и почетный некрополь как часть ансамбля Красной площади и Кремля были включены в список Bсемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
В 1990 году Мавзолей и почетный некрополь как часть ансамбля Красной площади и Кремля были включены в список Bсемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ 1995 году Мавзолей Ленина и захоронения у Кремлевской стены были отнесены к объектам исторического и культурного наследия федерального значения.
В 1995 году Мавзолей Ленина и захоронения у Кремлевской стены были отнесены к объектам исторического и культурного наследия федерального значения.
© AP Photo / Pavel GolovkinДвойник Ленина Сергей Соловьев на Красной площади в Москве.
© AP Photo / Pavel Golovkin
Двойник Ленина Сергей Соловьев на Красной площади в Москве.
© РИА Новости / О. НосоваПерейти в фотобанкДискуссия о захоронении тела Ленина в российском обществе разгорается практически каждый год, особенно в преддверии памятных дат, связанных с вождем революции.
Дискуссия о захоронении тела Ленина в российском обществе разгорается практически каждый год, особенно в преддверии памятных дат, связанных с вождем революции.
© РИА Новости / Руслан КривобокПерейти в фотобанкЦеремония возложения цветов и венков к мавзолею В.И. Ленина в день 140-й годовщины со дня рождения вождя пролетариата. 2010 год.
Церемония возложения цветов и венков к мавзолею В.И. Ленина в день 140-й годовщины со дня рождения вождя пролетариата. 2010 год.
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