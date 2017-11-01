Юбилейная премия "Топ-1000 российских менеджеров"

В театре "Геликон-опера" 31 октября прошло вручение XV юбилейной Премии "ТОП-1000 российских менеджеров" — главной награды страны в области управления. Премия призвана огласить итоги одноименного рейтинга, ежегодно составляемого Ассоциацией менеджеров и публикуемого в газете "Коммерсантъ". Номинанты и победители Премии принимали участие в спецпроекте Агентства "Прайм|Россия сегодня" "Пять вопросов успешному менеджеру", где лучшие менеджеров страны отвечали на непростые вопросы о востребованных профессиональных качествах, законодательстве, санкциях, технологиях и личных финансах.

МИА "Россия сегодня" выступает Генеральным информационным партнером Рейтинга и Премии "ТОП-1000 российских менеджеров", а АЭИ "Прайм|Россия сегодня" — Стратегическим партнером мероприятия.