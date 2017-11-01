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Юбилейная премия "Топ-1000 российских менеджеров"

13:0001.11.2017
(обновлено: 13:01 01.11.2017)
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Исполнительный директор МИА Россия Сегодня Олег Ананьев на церемонии вручения премии Топ-1000 российских менеджеров
Исполнительный директор МИА Россия Сегодня Олег Ананьев на церемонии вручения премии Топ-1000 российских менеджеров
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров и вице-президент по корпоративным отношениям Яндекс Янина Марина Вячеславовна на церемонии вручения премии Топ-1000 российских менеджеров
Церемония вручения премии Топ-1000 российских менеджеров
Марианна Максимовская и Давид Якобашвили на церемонии вручения премии Топ-1000 российских менеджеров
Генеральный директор Mail.Ru Group Борис Добродеев и исполнительный директор Ассоциации Менеджеров Вячеслав Евсеев на церемонии вручения премии Топ-1000 российских менеджеров
Церемония вручения премии Топ-1000 российских менеджеров
Главный редактор радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов на церемонии вручения премии Топ-1000 российских менеджеров
Исполнительный директор по связям с общественностью финансовой корпорации Уралсиб Александр Вихров, главный редактор радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов и вице-президент по устойчивому развитию бизнеса и корпоративным отношениям Unilever Ирина Бахтина на церемонии вручения премии Топ-1000 российских менеджеров
Гости на церемонии вручения премии Топ-1000 российских менеджеров
Директор по инновациям компании Азбука Вкуса Георгий Михайлов
Исполнительный вице-президент – руководитель Департамента по управлению закупочной деятельностью ПАО АФК Система Ольга Малышкина и депутат Госдумы Денис Кравченко на церемонии вручения премии Топ-1000 российских менеджеров
Заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связям Государственной думы РФ Андрей Свинцов и председатель правления ПАО Московская биржа Александр Афанасьев на церемонии вручения премии Топ-1000 российских менеджеров
На церемонии вручения премии Топ-1000 российских менеджеров
Глава дирекции экономики и корпоративного планирования Газпром нефти Алексей Урусов на церемонии вручения премии Топ-1000 российских менеджеров
© РИА НовостиИсполнительный директор МИА "Россия Сегодня" Олег Ананьев на церемонии вручения премии "Топ-1000 российских менеджеров".Исполнительный директор МИА Россия Сегодня Олег Ананьев на церемонии вручения премии Топ-1000 российских менеджеров
© РИА Новости
Исполнительный директор МИА "Россия Сегодня" Олег Ананьев на церемонии вручения премии "Топ-1000 российских менеджеров".
© РИА НовостиИсполнительный директор МИА "Россия Сегодня" Олег Ананьев на церемонии вручения премии "Топ-1000 российских менеджеров"Исполнительный директор МИА Россия Сегодня Олег Ананьев на церемонии вручения премии Топ-1000 российских менеджеров
© РИА Новости
Исполнительный директор МИА "Россия Сегодня" Олег Ананьев на церемонии вручения премии "Топ-1000 российских менеджеров"
© РИА НовостиПредседатель Мосгордумы Алексей Шапошников, генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров и вице-президент по корпоративным отношениям "Яндекс" Марина Янина на церемонии вручения премии "Топ-1000 российских менеджеров".Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров и вице-президент по корпоративным отношениям Яндекс Янина Марина Вячеславовна на церемонии вручения премии Топ-1000 российских менеджеров
© РИА Новости
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров и вице-президент по корпоративным отношениям "Яндекс" Марина Янина на церемонии вручения премии "Топ-1000 российских менеджеров".
© РИА НовостиЦеремония вручения премии "Топ-1000 российских менеджеров".Церемония вручения премии Топ-1000 российских менеджеров
© РИА Новости
Церемония вручения премии "Топ-1000 российских менеджеров".
© РИА НовостиМарианна Максимовская и Давид Якобашвили на церемонии вручения премии "Топ-1000 российских менеджеров".Марианна Максимовская и Давид Якобашвили на церемонии вручения премии Топ-1000 российских менеджеров
© РИА Новости
Марианна Максимовская и Давид Якобашвили на церемонии вручения премии "Топ-1000 российских менеджеров".
© РИА НовостиГенеральный директор Mail.Ru Group Борис Добродеев и исполнительный директор Ассоциации Менеджеров Вячеслав Евсеев.Генеральный директор Mail.Ru Group Борис Добродеев и исполнительный директор Ассоциации Менеджеров Вячеслав Евсеев на церемонии вручения премии Топ-1000 российских менеджеров
© РИА Новости
Генеральный директор Mail.Ru Group Борис Добродеев и исполнительный директор Ассоциации Менеджеров Вячеслав Евсеев.
© РИА НовостиЦеремония вручения премии "Топ-1000 российских менеджеров".Церемония вручения премии Топ-1000 российских менеджеров
© РИА Новости
Церемония вручения премии "Топ-1000 российских менеджеров".
© РИА НовостиГлавный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.Главный редактор радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов на церемонии вручения премии Топ-1000 российских менеджеров
© РИА Новости
Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.
© РИА НовостиИсполнительный директор по связям с общественностью финансовой корпорации "Уралсиб" Александр Вихров, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов и вице-президент по устойчивому развитию бизнеса и корпоративным отношениям "Unilever" Ирина Бахтина.Исполнительный директор по связям с общественностью финансовой корпорации Уралсиб Александр Вихров, главный редактор радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов и вице-президент по устойчивому развитию бизнеса и корпоративным отношениям Unilever Ирина Бахтина на церемонии вручения премии Топ-1000 российских менеджеров
© РИА Новости
Исполнительный директор по связям с общественностью финансовой корпорации "Уралсиб" Александр Вихров, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов и вице-президент по устойчивому развитию бизнеса и корпоративным отношениям "Unilever" Ирина Бахтина.
© РИА НовостиГости на церемонии вручения премии "Топ-1000 российских менеджеров".Гости на церемонии вручения премии Топ-1000 российских менеджеров
© РИА Новости
Гости на церемонии вручения премии "Топ-1000 российских менеджеров".
© РИА НовостиДиректор по инновациям компании "Азбука Вкуса" Георгий Михайлов.Директор по инновациям компании Азбука Вкуса Георгий Михайлов
© РИА Новости
Директор по инновациям компании "Азбука Вкуса" Георгий Михайлов.
© РИА НовостиИсполнительный вице-президент – руководитель Департамента по управлению закупочной деятельностью ПАО АФК "Система" Ольга Малышкина и
депутат Госдумы Денис Кравченко.Исполнительный вице-президент – руководитель Департамента по управлению закупочной деятельностью ПАО АФК Система Ольга Малышкина и депутат Госдумы Денис Кравченко на церемонии вручения премии Топ-1000 российских менеджеров
© РИА Новости
Исполнительный вице-президент – руководитель Департамента по управлению закупочной деятельностью ПАО АФК "Система" Ольга Малышкина и
депутат Госдумы Денис Кравченко.
© РИА НовостиЗаместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связям Государственной думы РФ Андрей Свинцов и председатель правления ПАО "Московская биржа" Александр Афанасьев.Заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связям Государственной думы РФ Андрей Свинцов и председатель правления ПАО Московская биржа Александр Афанасьев на церемонии вручения премии Топ-1000 российских менеджеров
© РИА Новости
Заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связям Государственной думы РФ Андрей Свинцов и председатель правления ПАО "Московская биржа" Александр Афанасьев.
© РИА НовостиПроект агентства экономической информации "Прайм" "Пять вопросов успешному менеджеру" стал нововведением рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров" этого года.На церемонии вручения премии Топ-1000 российских менеджеров
© РИА Новости
Проект агентства экономической информации "Прайм" "Пять вопросов успешному менеджеру" стал нововведением рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров" этого года.
© РИА НовостиГлава дирекции экономики и корпоративного планирования "Газпром нефти" Алексей Урусов.Глава дирекции экономики и корпоративного планирования Газпром нефти Алексей Урусов на церемонии вручения премии Топ-1000 российских менеджеров
© РИА Новости
Глава дирекции экономики и корпоративного планирования "Газпром нефти" Алексей Урусов.
Исполнительный директор МИА Россия Сегодня Олег Ананьев на церемонии вручения премии Топ-1000 российских менеджеровЮбилейная премия "Топ-1000 российских менеджеров"13:0001.11.2017
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В театре "Геликон-опера" 31 октября прошло вручение XV юбилейной Премии "ТОП-1000 российских менеджеров" —  главной награды страны в области управления. Премия призвана огласить итоги одноименного рейтинга, ежегодно составляемого Ассоциацией менеджеров и публикуемого в газете "Коммерсантъ". Номинанты и победители Премии принимали участие в спецпроекте Агентства "Прайм|Россия сегодня" "Пять вопросов успешному менеджеру", где лучшие менеджеров страны отвечали на непростые вопросы о востребованных профессиональных качествах, законодательстве, санкциях, технологиях и личных финансах.

МИА "Россия сегодня" выступает Генеральным информационным партнером Рейтинга и Премии "ТОП-1000 российских менеджеров", а АЭИ "Прайм|Россия сегодня" — Стратегическим партнером мероприятия.

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