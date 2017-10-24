Минувшим вечером в Колонном зале Дома Союзов в Москве прошел седьмой Бал дебютанток журнала Tatler. Наследницы именитых фамилий — в фотоленте Ria.ru.
Внучки Евстигнеева, Бродского и Третьяка на Балу дебютанток журнала Tatler
11:4624.10.2017
(обновлено: 11:52 24.10.2017)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВнучка народного артиста СССР Вячеслава Невинного Иветта на балу дебютанток журнала Tatler была в платье Valentin Yudashkin.
Внучка народного артиста СССР Вячеслава Невинного Иветта на балу дебютанток журнала Tatler была в платье Valentin Yudashkin.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкДочь музыканта Андрея Макаревича Анна Рождественская на бал дебютанток пришла в платье Edem Couture.
Дочь музыканта Андрея Макаревича Анна Рождественская на бал дебютанток пришла в платье Edem Couture.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВсе участницы бала дебютанток месяц готовились к этому вечеру. За 12 репетиций девушки должны были осовить основные классические па и научиться держать королевскую осанку.
Все участницы бала дебютанток месяц готовились к этому вечеру. За 12 репетиций девушки должны были осовить основные классические па и научиться держать королевскую осанку.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВнучка актера Евгения Евстигнеева Софья Евстигнеева на бал дебютанток журнала Tatler пришла в платье от Ralph & Russo Couture.
Внучка актера Евгения Евстигнеева Софья Евстигнеева на бал дебютанток журнала Tatler пришла в платье от Ralph & Russo Couture.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкДочь звезды фильма "Любовь и голуби" Александра Михайлова Мирослава на балу дебютанток была в платье Chanel Haute Couture.
Дочь звезды фильма "Любовь и голуби" Александра Михайлова Мирослава на балу дебютанток была в платье Chanel Haute Couture.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкДочь фигуристки Татьяны Навки и Александра Жулина Александра для вечера выбрала платье Elie Saab Haute Couture.
Дочь фигуристки Татьяны Навки и Александра Жулина Александра для вечера выбрала платье Elie Saab Haute Couture.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкСофья Евстигнеева, Анна Емшанова (внучка Владислава Третьяка), Элеонора Севенард, Мирослава Михайлова, Иветта Невинная, Пелагея Басманова (внучка Иосифа Бродского) и Алина Новак перед началом бала дебютанток.
Софья Евстигнеева, Анна Емшанова (внучка Владислава Третьяка), Элеонора Севенард, Мирослава Михайлова, Иветта Невинная, Пелагея Басманова (внучка Иосифа Бродского) и Алина Новак перед началом бала дебютанток.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкДочь министра энергетики России Александра Новака Алина танцует на балу дебютанток. На девушке платье Alberta Ferretti.
Дочь министра энергетики России Александра Новака Алина танцует на балу дебютанток. На девушке платье Alberta Ferretti.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ этом году дебютантками бала стали двенадцать наследниц громких фамилий.
В этом году дебютантками бала стали двенадцать наследниц громких фамилий.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкДочь специального корреспондента "Коммерсанта" в Париже Соня Тарханова в платье от Dior Haute Couture на балу дебютанток журнала Tatler.
Дочь специального корреспондента "Коммерсанта" в Париже Соня Тарханова в платье от Dior Haute Couture на балу дебютанток журнала Tatler.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкДирижировал оркестром по традиции художественный руководитель Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы" Владимир Спиваков.
Дирижировал оркестром по традиции художественный руководитель Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы" Владимир Спиваков.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкУстинья Малинина, пришедшая на бал в платье Alexander Terekhov, танцует с папой, певцом Александром Малининым.
Устинья Малинина, пришедшая на бал в платье Alexander Terekhov, танцует с папой, певцом Александром Малининым.
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