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Внучки Евстигнеева, Бродского и Третьяка на Балу дебютанток журнала Tatler

11:4624.10.2017
(обновлено: 11:52 24.10.2017)
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Иветта Невинная танцует на балу дебютанток журнала Tatler в Колонном Зале Дома Союзов
Дочь музыканта Андрея Макаревича Анна Рождественская танцует на балу дебютанток журнала Tatler в Колонном Зале Дома Союзов
Дебютантки танцуют на балу дебютанток журнала Tatler в Колонном Зале Дома Союзов
Внучка актера Евгения Евстигнеева Софья Евстигнеева (22 года) перед началом бала дебютанток журнала Tatler в Колонном Зале Дома Союзов
Мирослава Михайлова танцует на балу дебютанток журнала Tatler в Колонном Зале Дома Союзов
Дочь фигуристов Т. Навки и А. Жулина Александра Жулина (17 лет) перед началом бала дебютанток журнала Tatler в Колонном Зале Дома Союзов
Дебютантки перед началом бала дебютанток журнала Tatler в Колонном Зале Дома Союзов
Алина Новак танцует на балу дебютанток журнала Tatler в Колонном Зале Дома Союзов
Дебютантки танцуют на балу дебютанток журнала Tatler в Колонном Зале Дома Союзов. В центре - Элеонора Севенард
Соня Тарханова танцует на балу дебютанток журнала Tatler в Колонном Зале Дома Союзов
Художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра Виртуозы Москвы Владимир Спиваков на балу дебютанток журнала Tatler в Колонном Зале Дома Союзов
Устинья Малинина танцует с папой, певцом Александром Малининым на балу дебютанток журнала Tatler в Колонном Зале Дома Союзов
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВнучка народного артиста СССР Вячеслава Невинного Иветта на балу дебютанток журнала Tatler была в платье Valentin Yudashkin.Иветта Невинная танцует на балу дебютанток журнала Tatler в Колонном Зале Дома Союзов
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Внучка народного артиста СССР Вячеслава Невинного Иветта на балу дебютанток журнала Tatler была в платье Valentin Yudashkin.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкДочь музыканта Андрея Макаревича Анна Рождественская на бал дебютанток пришла в платье Edem Couture.Дочь музыканта Андрея Макаревича Анна Рождественская танцует на балу дебютанток журнала Tatler в Колонном Зале Дома Союзов
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Дочь музыканта Андрея Макаревича Анна Рождественская на бал дебютанток пришла в платье Edem Couture.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВсе участницы бала дебютанток месяц готовились к этому вечеру. За 12 репетиций девушки должны были осовить основные классические па и научиться держать королевскую осанку.Дебютантки танцуют на балу дебютанток журнала Tatler в Колонном Зале Дома Союзов
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Все участницы бала дебютанток месяц готовились к этому вечеру. За 12 репетиций девушки должны были осовить основные классические па и научиться держать королевскую осанку.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВнучка актера Евгения Евстигнеева Софья Евстигнеева на бал дебютанток журнала Tatler пришла в платье от Ralph & Russo Couture.Внучка актера Евгения Евстигнеева Софья Евстигнеева (22 года) перед началом бала дебютанток журнала Tatler в Колонном Зале Дома Союзов
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Внучка актера Евгения Евстигнеева Софья Евстигнеева на бал дебютанток журнала Tatler пришла в платье от Ralph & Russo Couture.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкДочь звезды фильма "Любовь и голуби" Александра Михайлова Мирослава на балу дебютанток была в платье Chanel Haute Couture.Мирослава Михайлова танцует на балу дебютанток журнала Tatler в Колонном Зале Дома Союзов
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Дочь звезды фильма "Любовь и голуби" Александра Михайлова Мирослава на балу дебютанток была в платье Chanel Haute Couture.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкДочь фигуристки Татьяны Навки и Александра Жулина Александра для вечера выбрала платье Elie Saab Haute Couture.Дочь фигуристов Т. Навки и А. Жулина Александра Жулина (17 лет) перед началом бала дебютанток журнала Tatler в Колонном Зале Дома Союзов
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Дочь фигуристки Татьяны Навки и Александра Жулина Александра для вечера выбрала платье Elie Saab Haute Couture.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкСофья Евстигнеева, Анна Емшанова (внучка Владислава Третьяка), Элеонора Севенард, Мирослава Михайлова, Иветта Невинная, Пелагея Басманова (внучка Иосифа Бродского) и Алина Новак перед началом бала дебютанток.Дебютантки перед началом бала дебютанток журнала Tatler в Колонном Зале Дома Союзов
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Софья Евстигнеева, Анна Емшанова (внучка Владислава Третьяка), Элеонора Севенард, Мирослава Михайлова, Иветта Невинная, Пелагея Басманова (внучка Иосифа Бродского) и Алина Новак перед началом бала дебютанток.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкДочь министра энергетики России Александра Новака Алина танцует на балу дебютанток. На девушке платье Alberta Ferretti.Алина Новак танцует на балу дебютанток журнала Tatler в Колонном Зале Дома Союзов
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Дочь министра энергетики России Александра Новака Алина танцует на балу дебютанток. На девушке платье Alberta Ferretti.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ этом году дебютантками бала стали двенадцать наследниц громких фамилий.Дебютантки танцуют на балу дебютанток журнала Tatler в Колонном Зале Дома Союзов. В центре - Элеонора Севенард
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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В этом году дебютантками бала стали двенадцать наследниц громких фамилий.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкДочь специального корреспондента "Коммерсанта" в Париже Соня Тарханова в платье от Dior Haute Couture на балу дебютанток журнала Tatler.Соня Тарханова танцует на балу дебютанток журнала Tatler в Колонном Зале Дома Союзов
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Дочь специального корреспондента "Коммерсанта" в Париже Соня Тарханова в платье от Dior Haute Couture на балу дебютанток журнала Tatler.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкДирижировал оркестром по традиции художественный руководитель Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы" Владимир Спиваков.Художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра Виртуозы Москвы Владимир Спиваков на балу дебютанток журнала Tatler в Колонном Зале Дома Союзов
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Дирижировал оркестром по традиции художественный руководитель Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы" Владимир Спиваков.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкУстинья Малинина, пришедшая на бал в платье Alexander Terekhov, танцует с папой, певцом Александром Малининым.Устинья Малинина танцует с папой, певцом Александром Малининым на балу дебютанток журнала Tatler в Колонном Зале Дома Союзов
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Устинья Малинина, пришедшая на бал в платье Alexander Terekhov, танцует с папой, певцом Александром Малининым.
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Минувшим вечером в Колонном зале Дома Союзов в Москве прошел седьмой Бал дебютанток журнала Tatler. Наследницы именитых фамилий — в фотоленте Ria.ru.

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