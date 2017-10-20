Новый терминал и взлетно-посадочная полоса аэропорта Домодедово будут введены в эксплуатацию к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Ход строительных работ — в фотоленте Ria.ru.
Строительство нового терминала аэропорта Домодедово
13:2720.10.2017
02100
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкСтроительство нового терминала аэропорта "Домодедово" Т2 началось в октябре 2015 года и должно быть закончено в марте 2018 года.
Строительство нового терминала аэропорта "Домодедово" Т2 началось в октябре 2015 года и должно быть закончено в марте 2018 года.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкОбщая площадь нового терминала составит 230 тысяч квадратных метров.
Общая площадь нового терминала составит 230 тысяч квадратных метров.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкТ2 будет соединен с первым терминалом в единый комплекс.
Т2 будет соединен с первым терминалом в единый комплекс.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкПосле открытия нового терминала общий пассажиропоток аэропорта увеличится практически в два раза: Домодедово будет способно принимать порядка 45 миллионов пассажиров в год.
После открытия нового терминала общий пассажиропоток аэропорта увеличится практически в два раза: Домодедово будет способно принимать порядка 45 миллионов пассажиров в год.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВ рамках создания нового сегмента пассажирского терминала аэропорта проводятся и работы по развитию дорожной сети вокруг аэропорта.
В рамках создания нового сегмента пассажирского терминала аэропорта проводятся и работы по развитию дорожной сети вокруг аэропорта.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкК Чемпионату мира по футболу 2018 года Домодедово построит притерминальную развязку, которая разделит автотранспортные потоки "на вылет" и "на прилет".
К Чемпионату мира по футболу 2018 года Домодедово построит притерминальную развязку, которая разделит автотранспортные потоки "на вылет" и "на прилет".
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкДля этого вдоль здания пассажирского терминала будет построена двухуровневая эстакада, которая обеспечит циркуляцию наземного общественного и личного транспорта при подъезде к аэропорту.
Для этого вдоль здания пассажирского терминала будет построена двухуровневая эстакада, которая обеспечит циркуляцию наземного общественного и личного транспорта при подъезде к аэропорту.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкСооружение первой очереди развязки синхронизировано со строительством Т2. Их введут в эксплуатацию к началу ЧМ-2018. Строительство развязки позволит ликвидировать пробки на подъезде к аэропорту, и обеспечит беспрепятственный проезд из Москвы в Домодедово.
Сооружение первой очереди развязки синхронизировано со строительством Т2. Их введут в эксплуатацию к началу ЧМ-2018. Строительство развязки позволит ликвидировать пробки на подъезде к аэропорту, и обеспечит беспрепятственный проезд из Москвы в Домодедово.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкОколо аэропорта будет расширен центральный подъездный участок федеральной трассы А-105 и созданы зоны для стоянки общественного транспорта.
Около аэропорта будет расширен центральный подъездный участок федеральной трассы А-105 и созданы зоны для стоянки общественного транспорта.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкДля пассажиров будет построена пешеходная галерея, которая соединит многоуровневый паркинг и Т2.
Для пассажиров будет построена пешеходная галерея, которая соединит многоуровневый паркинг и Т2.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкОдновременно с возведением нового терминала идет строительство новой взлетно-посадочной полосы Домодедово. Она заменит вторую действующую в аэропорту ВПП, которая после реконструкции станет рулежной дорожкой.
Одновременно с возведением нового терминала идет строительство новой взлетно-посадочной полосы Домодедово. Она заменит вторую действующую в аэропорту ВПП, которая после реконструкции станет рулежной дорожкой.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкНовая взлетно-посадочная полоса, оборудованная по третьей категории Международной организации гражданской авиации, позволит Домодедово принимать самолеты при любой погоде.
Новая взлетно-посадочная полоса, оборудованная по третьей категории Международной организации гражданской авиации, позволит Домодедово принимать самолеты при любой погоде.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкДля оборудования нового сегмента терминала Т2 аэропорт Домодедово привлек финансирование от ING Bank на сумму до 58,9 миллиона евро сроком до 8 лет.
Для оборудования нового сегмента терминала Т2 аэропорт Домодедово привлек финансирование от ING Bank на сумму до 58,9 миллиона евро сроком до 8 лет.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкНовый терминал позволит подготовить воздушную гавань к пиковым нагрузкам в период проведения Чемпионата мира по футболу.
Новый терминал позволит подготовить воздушную гавань к пиковым нагрузкам в период проведения Чемпионата мира по футболу.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкМосковский аэропорт Домодедово - одна из крупнейших воздушных гаваней России, в 2016 году аэропорт обслужил 28,5 миллиона пассажиров.
Московский аэропорт Домодедово - одна из крупнейших воздушных гаваней России, в 2016 году аэропорт обслужил 28,5 миллиона пассажиров.
- Ирина Андреева
- Андрей Анненков
- Дмитрий Бабич
- Алена Березовская
- Владислав Бирюков
- Алексей Блинов
- Игорь Бочарников
- Искандер Валитов
- Сергей Варшавчик
- Дмитрий Виноградов
- Захар Виноградов
- Михаил Демурин
- Владимир Евсеев
- Елена Загородняя
- Ольга Зиновьева
- Валентин Зорин
- Ростислав Ищенко
- Дмитрий Киселев
- Вера Костамо
- Дмитрий Косырев
- Дмитрий Куликов
- Владимир Лепехин
- Федор Лукьянов
- Сергей Маркедонов
- Анастасия Мельникова
- Олег Назаров
- Игорь Николайчук
- Армен Оганесян
- Алексей Панкин
- Алексей Пилько
- Виталий Подвицкий
- Александр Рацимор
- Илья Ремесло
- Павел Родькин
- Петр Романов
- Михаил Ростовский
- Тимофей Сергейцев
- Максим Соколов
- Алёна Солнцева
- Елена Супонина
- Виталий Третьяков
- Александр Хроленко
- Социальный навигатор
- Навигатор абитуриента
- Найди меня, мама
- Год экологии
- РИА Рейтинг
- Лесопромышленный комплекс России
- Легкая промышленность
- Россия на ЭКСПО-2017
- WorldSkills
- Юбилейный Фестиваль "Спасская башня"
- Фестиваль Koktebel Jazz Party
- Sputnik International / English
- Sputnik Mundo / Spanish
- 俄罗斯卫星网 / Chinese
- Sputnik Deutschland / German
- Sputnik عربي / Arabic
- Sputnik Türkiye / Turkish
- Sputnik France / French
- Sputnik Brasil / Portuguese
- Sputnik Việt Nam / Vietnamese
- Sputnik 日本 / Japanese
- Sputnik افغانستان/ Dari
- Sputnik ایران/ Persian
- Sputnik Italia / Italian
- Sputnik Polska / Polish
- Sputnik Eesti / Estonian
- Sputnik Эстония / Russian
- Sputnik Lietuva / Lithuanian
- Sputnik Литва / Russian
- Sputnik Latvija / Latvian
- Sputnik Латвия / Russian
- Sputnik Србиjа / Serbian
- Sputnik Česká republika / Czech
- Sputnik Аҧсны / Abkhaz
- Sputnik Абхазия / Russian
- Sputnik Беларусь / Belarusian
- Sputnik Беларусь / Russian
- Sputnik Արմենիա / Armenian
- Sputnik Армения / Russian
- Sputnik Кыргызстан / Kyrgyz
- Sputnik Кыргызстан / Russian
- Sputnik Хуссар Ирыстон / Оssetian
- Sputnik Южная Осетия / Russian
- Sputnik Oʻzbekiston / Uzbek
- Sputnik Узбекистан / Russian
- Онлайн СМИ МИА «Россия Сегодня»
Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»
© 2017 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+