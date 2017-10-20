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Строительство нового терминала аэропорта Домодедово

13:2720.10.2017
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Рабочий на территории строительства ротонды в новом терминале аэропорта Домодедово
Рабочие на территории строительства нового терминала аэропорта Домодедово
Самолет авиакомпании S7 Airlines в аэропорту Домодедово, где идет строительство нового терминала
Рабочие на территории строительства нового терминала аэропорта Домодедово
Строительная техника на территории строительства нового терминала аэропорта Домодедово
На территории строительства многоуровневого паркинга в новом терминале аэропорта Домодедово
Рабочий на территории строительства взлетной полосы нового терминала аэропорта Домодедово
Строительство нового терминала аэропорта Домодедово
Строительная техника на территории строительства нового терминала аэропорта Домодедово
Рабочий на территории строительства нового терминала аэропорта Домодедово
Рабочий на территории строительства взлетной полосы нового терминала аэропорта Домодедово
Рабочие на территории строительства взлетной полосы нового терминала аэропорта Домодедово
Рабочие на территории строительства нового терминала аэропорта Домодедово
Рабочий на территории строительства нового терминала аэропорта Домодедово
Рабочий на территории строительства нового терминала аэропорта Домодедово
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкСтроительство нового терминала аэропорта "Домодедово" Т2 началось в октябре 2015 года и должно быть закончено в марте 2018 года.Рабочий на территории строительства ротонды в новом терминале аэропорта Домодедово
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Строительство нового терминала аэропорта "Домодедово" Т2 началось в октябре 2015 года и должно быть закончено в марте 2018 года.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкОбщая площадь нового терминала составит 230 тысяч квадратных метров.Рабочие на территории строительства нового терминала аэропорта Домодедово
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Общая площадь нового терминала составит 230 тысяч квадратных метров.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкТ2 будет соединен с первым терминалом в единый комплекс.Самолет авиакомпании S7 Airlines в аэропорту Домодедово, где идет строительство нового терминала
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Т2 будет соединен с первым терминалом в единый комплекс.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкПосле открытия нового терминала общий пассажиропоток аэропорта увеличится практически в два раза: Домодедово будет способно принимать порядка 45 миллионов пассажиров в год.Рабочие на территории строительства нового терминала аэропорта Домодедово
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
После открытия нового терминала общий пассажиропоток аэропорта увеличится практически в два раза: Домодедово будет способно принимать порядка 45 миллионов пассажиров в год.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВ рамках создания нового сегмента пассажирского терминала аэропорта проводятся и работы по развитию дорожной сети вокруг аэропорта.Строительная техника на территории строительства нового терминала аэропорта Домодедово
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
В рамках создания нового сегмента пассажирского терминала аэропорта проводятся и работы по развитию дорожной сети вокруг аэропорта.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкК Чемпионату мира по футболу 2018 года Домодедово построит притерминальную развязку, которая разделит автотранспортные потоки "на вылет" и "на прилет".На территории строительства многоуровневого паркинга в новом терминале аэропорта Домодедово
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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К Чемпионату мира по футболу 2018 года Домодедово построит притерминальную развязку, которая разделит автотранспортные потоки "на вылет" и "на прилет".
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкДля этого вдоль здания пассажирского терминала будет построена двухуровневая эстакада, которая обеспечит циркуляцию наземного общественного и личного транспорта при подъезде к аэропорту.Рабочий на территории строительства взлетной полосы нового терминала аэропорта Домодедово
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Для этого вдоль здания пассажирского терминала будет построена двухуровневая эстакада, которая обеспечит циркуляцию наземного общественного и личного транспорта при подъезде к аэропорту.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкСооружение первой очереди развязки синхронизировано со строительством Т2. Их введут в эксплуатацию к началу ЧМ-2018. Строительство развязки позволит ликвидировать пробки на подъезде к аэропорту, и обеспечит беспрепятственный проезд из Москвы в Домодедово.Строительство нового терминала аэропорта Домодедово
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Сооружение первой очереди развязки синхронизировано со строительством Т2. Их введут в эксплуатацию к началу ЧМ-2018. Строительство развязки позволит ликвидировать пробки на подъезде к аэропорту, и обеспечит беспрепятственный проезд из Москвы в Домодедово.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкОколо аэропорта будет расширен центральный подъездный участок федеральной трассы А-105 и созданы зоны для стоянки общественного транспорта.Строительная техника на территории строительства нового терминала аэропорта Домодедово
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Около аэропорта будет расширен центральный подъездный участок федеральной трассы А-105 и созданы зоны для стоянки общественного транспорта.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкДля пассажиров будет построена пешеходная галерея, которая соединит многоуровневый паркинг и Т2.Рабочий на территории строительства нового терминала аэропорта Домодедово
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Для пассажиров будет построена пешеходная галерея, которая соединит многоуровневый паркинг и Т2.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкОдновременно с возведением нового терминала идет строительство новой взлетно-посадочной полосы Домодедово. Она заменит вторую действующую в аэропорту ВПП, которая после реконструкции станет рулежной дорожкой.Рабочий на территории строительства взлетной полосы нового терминала аэропорта Домодедово
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Одновременно с возведением нового терминала идет строительство новой взлетно-посадочной полосы Домодедово. Она заменит вторую действующую в аэропорту ВПП, которая после реконструкции станет рулежной дорожкой.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкНовая взлетно-посадочная полоса, оборудованная по третьей категории Международной организации гражданской авиации, позволит Домодедово принимать самолеты при любой погоде.Рабочие на территории строительства взлетной полосы нового терминала аэропорта Домодедово
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Новая взлетно-посадочная полоса, оборудованная по третьей категории Международной организации гражданской авиации, позволит Домодедово принимать самолеты при любой погоде.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкДля оборудования нового сегмента терминала Т2 аэропорт Домодедово привлек финансирование от ING Bank на сумму до 58,9 миллиона евро сроком до 8 лет.Рабочие на территории строительства нового терминала аэропорта Домодедово
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Для оборудования нового сегмента терминала Т2 аэропорт Домодедово привлек финансирование от ING Bank на сумму до 58,9 миллиона евро сроком до 8 лет.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкНовый терминал позволит подготовить воздушную гавань к пиковым нагрузкам в период проведения Чемпионата мира по футболу.Рабочий на территории строительства нового терминала аэропорта Домодедово
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Новый терминал позволит подготовить воздушную гавань к пиковым нагрузкам в период проведения Чемпионата мира по футболу.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкМосковский аэропорт Домодедово - одна из крупнейших воздушных гаваней России, в 2016 году аэропорт обслужил 28,5 миллиона пассажиров.Рабочий на территории строительства нового терминала аэропорта Домодедово
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Московский аэропорт Домодедово - одна из крупнейших воздушных гаваней России, в 2016 году аэропорт обслужил 28,5 миллиона пассажиров.
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Новый терминал и взлетно-посадочная полоса аэропорта Домодедово будут введены в эксплуатацию к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Ход строительных работ — в фотоленте Ria.ru.

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