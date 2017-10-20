Строительство нового терминала аэропорта Домодедово

Сооружение первой очереди развязки синхронизировано со строительством Т2. Их введут в эксплуатацию к началу ЧМ-2018. Строительство развязки позволит ликвидировать пробки на подъезде к аэропорту, и обеспечит беспрепятственный проезд из Москвы в Домодедово.