В этот день 55 лет назад вышел первый фильм о Джеймсе Бонде — "Доктор Ноу". С этой картины началась экранная история легендарной Бондианы. Примечательно, что поначалу критики осуждали персонажа Яна Флеминга за чрезмерную "любвеобильность". За эти годы девушек агента 007 сыграли главные красавицы Голливуда. Самые яркие и запоминающиеся подруги Бонда — в фотоленте Ria.ru.
Шпион, который меня любил. Лучшие девушки Джеймса Бонда
20:2005.10.2017
(обновлено: 20:26 05.10.2017)
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© Фото : Metro-Goldwyn-Mayer, Columbia Pictures, 2006Ева Грин сыграла в фильме "Казино Рояль" представителя королевского казначейства Веспер Линд. Ради нее Бонд решил прекратить работать агентом и даже написал письмо М с просьбой об отставке. Однако Линд обманула возлюбленного - она вела двойную игру и в результате оказалась в заложниках. Девушка погибла, несмотря на отчаянные попытки Бонда ее спасти.
© Фото : Metro-Goldwyn-Mayer, Columbia Pictures, 2006
Ева Грин сыграла в фильме "Казино Рояль" представителя королевского казначейства Веспер Линд. Ради нее Бонд решил прекратить работать агентом и даже написал письмо М с просьбой об отставке. Однако Линд обманула возлюбленного - она вела двойную игру и в результате оказалась в заложниках. Девушка погибла, несмотря на отчаянные попытки Бонда ее спасти.
© Фото : Danjaq, 1969Дайана Ригг, сыгравшая Терезу ди Вичензо в фильме "На секретной службе Ее Величества", стала на тот момент единственной девушкой Бонда, затащившей суперагента в британский загс. К сожалению, в роли миссис Бонд ей было суждено пробыть недолго. Молодую жену убили в день свадьбы.
© Фото : Danjaq, 1969
Дайана Ригг, сыгравшая Терезу ди Вичензо в фильме "На секретной службе Ее Величества", стала на тот момент единственной девушкой Бонда, затащившей суперагента в британский загс. К сожалению, в роли миссис Бонд ей было суждено пробыть недолго. Молодую жену убили в день свадьбы.
© Фото : United Artists, 1964Британская актриса Хонор Блэкман исполнила роль Пусси Галор в фильме "Голдфингер". Девушка должна была помочь Аурику Голдфиндеру уничтожить золотой запас США, но в последний момент предала своего босса.
© Фото : United Artists, 1964
Британская актриса Хонор Блэкман исполнила роль Пусси Галор в фильме "Голдфингер". Девушка должна была помочь Аурику Голдфиндеру уничтожить золотой запас США, но в последний момент предала своего босса.
© Фото : Columbia Pictures, 2015Еще одна француженка Леа Сейду – последняя девушка Бонда. В фильме 2015 года "007: Спектр" она сыграла психолога Мадлен Суон – дочь давнего противника Бонда мистера Уайта, который донимал агента в трех сериях. Неприступная в начале, Мадлен неизбежно влюбляется в героя Дэниэла Крейга и в финале уезжает с ним на легендарном "Астон Мартине".
© Фото : Columbia Pictures, 2015
Еще одна француженка Леа Сейду – последняя девушка Бонда. В фильме 2015 года "007: Спектр" она сыграла психолога Мадлен Суон – дочь давнего противника Бонда мистера Уайта, который донимал агента в трех сериях. Неприступная в начале, Мадлен неизбежно влюбляется в героя Дэниэла Крейга и в финале уезжает с ним на легендарном "Астон Мартине".
© Фото : Columbia Pictures, 2015Моника Белуччи сыграла в фильме "007: Спектр" вдову террориста Марко Скиарры, которого убил Бонд. Суперагент встречает ее на похоронах супруга и предотвращает покушение на нее.
© Фото : Columbia Pictures, 2015
Моника Белуччи сыграла в фильме "007: Спектр" вдову террориста Марко Скиарры, которого убил Бонд. Суперагент встречает ее на похоронах супруга и предотвращает покушение на нее.
© Фото : Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc., 1977Барбара Бах сыграла майора КГБ Аню Амасову в фильме "Шпион, который меня любил". По сюжету МИ-6 и КГБ объединяются для совместной операции - Бонд и Амасова должны найти виновных в пропаже атомных подлодок. Дело осложняется тем, что 007 ранее убил возлюбленного Ани — агента КГБ. Амасова хочет отомстить, но, в конце концов, влюбляется в Бонда.
© Фото : Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc., 1977
Барбара Бах сыграла майора КГБ Аню Амасову в фильме "Шпион, который меня любил". По сюжету МИ-6 и КГБ объединяются для совместной операции - Бонд и Амасова должны найти виновных в пропаже атомных подлодок. Дело осложняется тем, что 007 ранее убил возлюбленного Ани — агента КГБ. Амасова хочет отомстить, но, в конце концов, влюбляется в Бонда.
© Фото : Компания Eon Productions Ltd., 1962Швейцарская актриса Урсула Андресс сыграла самую первую девушку Джеймса Бонда - Ханни Райдер. Суперагент встречает ее на острове доктора Ноу - члена организации СПЕКТР. Пара попадает к злодею в плен, но Бонду удается сбежать, сорвать планы доктора Ноу и спасти красавицу.
© Фото : Компания Eon Productions Ltd., 1962
Швейцарская актриса Урсула Андресс сыграла самую первую девушку Джеймса Бонда - Ханни Райдер. Суперагент встречает ее на острове доктора Ноу - члена организации СПЕКТР. Пара попадает к злодею в плен, но Бонду удается сбежать, сорвать планы доктора Ноу и спасти красавицу.
© Фото : Danjaq, 1963Итальянская актриса Даниэль Бьянки исполнила роль офицера КГБ и по совместительству члена террористической организации СПЕКТР Татьяны Романовой в фильме "Из России с любовью". Она должна была помочь агентам СПЕКТРа убить Бонда, но безнадежно в него влюбилась.
© Фото : Danjaq, 1963
Итальянская актриса Даниэль Бьянки исполнила роль офицера КГБ и по совместительству члена террористической организации СПЕКТР Татьяны Романовой в фильме "Из России с любовью". Она должна была помочь агентам СПЕКТРа убить Бонда, но безнадежно в него влюбилась.
© Фото : Columbia Pictures, 2008Украинская модель и актриса Ольга Куриленко в фильме "Квант милосердия" сыграла бывшего агента боливийской спецслужбы Камиллу Монтес. Она вошла в историю как единственная девушка, которую Бонду не удалось соблазнить.
© Фото : Columbia Pictures, 2008
Украинская модель и актриса Ольга Куриленко в фильме "Квант милосердия" сыграла бывшего агента боливийской спецслужбы Камиллу Монтес. Она вошла в историю как единственная девушка, которую Бонду не удалось соблазнить.
© Фото : Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc., 1999Софи Марсо сыграла коварную Электру Кинг в фильме "И целого мира мало" 1999 года. По сюжету дочь крупного бизнесмена притворяется, что её похитили, но в итоге заманивает влюбленного Бонда в исполнении Пирса Броснана в ловушку. В итоге агенту приходится убить прекрасную обманщицу.
© Фото : Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc., 1999
Софи Марсо сыграла коварную Электру Кинг в фильме "И целого мира мало" 1999 года. По сюжету дочь крупного бизнесмена притворяется, что её похитили, но в итоге заманивает влюбленного Бонда в исполнении Пирса Броснана в ловушку. В итоге агенту приходится убить прекрасную обманщицу.
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