Шпион, который меня любил. Лучшие девушки Джеймса Бонда

© Фото : Metro-Goldwyn-Mayer, Columbia Pictures, 2006

Ева Грин сыграла в фильме "Казино Рояль" представителя королевского казначейства Веспер Линд. Ради нее Бонд решил прекратить работать агентом и даже написал письмо М с просьбой об отставке. Однако Линд обманула возлюбленного - она вела двойную игру и в результате оказалась в заложниках. Девушка погибла, несмотря на отчаянные попытки Бонда ее спасти.