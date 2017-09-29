Рай для геймеров: в Москве началась выставка "Игромир"

Двадцать восьмого сентября в Москве открылась двенадцатая по счету выставка "Игромир", посвященная различным интерактивным развлечениям: от обычных консольных и компьютерных игр до косплея и виртуальной реальности. Параллельно с "Игромиром" идет выставка Comic Con, на которой представлены элементы гик-культуры: комиксы, настольные игры, книги и разнообразная атрибутика.