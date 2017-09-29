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Лучшие фото недели: взрывы в Калиновке, спасение собаки и Ленин в пене
12:0029.09.2017
(обновлено: 12:10 29.09.2017)
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© AFP 2017 / Delil SouleimanСирийские курды на митинге в поддержку референдума о независимости Иракского Курдистана.
Сирийские курды на митинге в поддержку референдума о независимости Иракского Курдистана.
© AFP 2017 / Yasin AkgulЖурналист турецкой оппозиционной газеты "Кумхуриет" целует свою жену после освобождения из тюрьмы в Стамбуле.
Журналист турецкой оппозиционной газеты "Кумхуриет" целует свою жену после освобождения из тюрьмы в Стамбуле.
© REUTERS / Gleb GaranichСтолб дыма над городом Калиновка в Винницкой области, где загорелись склады с боеприпасами.
Столб дыма над городом Калиновка в Винницкой области, где загорелись склады с боеприпасами.
© РИА Новости / Алексей ВовкПерейти в фотобанкЖительница села Павловка, разрушенного в результате пожара на складе с боеприпасами в Калиновке.
Жительница села Павловка, разрушенного в результате пожара на складе с боеприпасами в Калиновке.
© AFP 2017 / Cedrick Isham CalvadosПоследствия урагана "Мария" на острове Доминика в Карибском море.
Последствия урагана "Мария" на острове Доминика в Карибском море.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПлакат с изображением канцлера Ангелы Меркель на одной из улиц Берлина накануне парламентских выборов.
Плакат с изображением канцлера Ангелы Меркель на одной из улиц Берлина накануне парламентских выборов.
© REUTERS / Jose Luis GonzalezЯпонские спасатели достают собаку из-под завалов после землетрясения в Мехико.
Японские спасатели достают собаку из-под завалов после землетрясения в Мехико.
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФПерейти в фотобанкВоздушная дозаправка стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС во время выполнения боевой задачи в Сирии.
Воздушная дозаправка стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС во время выполнения боевой задачи в Сирии.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкБольшое Имеретинское озеро на территории заповедника в Карачаево-Черкесии.
Большое Имеретинское озеро на территории заповедника в Карачаево-Черкесии.
© REUTERS / Cathal McNaughtonБеженцы рохинджа ждут гуманитарную помощь в лагере в Кокс-Базаре, Бангладеш.
Беженцы рохинджа ждут гуманитарную помощь в лагере в Кокс-Базаре, Бангладеш.
© AFP 2017 / Mohammed Huwais Участница парада по случаю годовщины йеменской революции 1962 года в Сане.
Участница парада по случаю годовщины йеменской революции 1962 года в Сане.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкСотрудник коммунальной службы моет памятник Ленину на Московской площади в Санкт-Петербурге.
Сотрудник коммунальной службы моет памятник Ленину на Московской площади в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкКарьерный самосвал "БеЛАЗ" на разрезе "Черниговский" в Кемеровской области.
Карьерный самосвал "БеЛАЗ" на разрезе "Черниговский" в Кемеровской области.
© AFP 2017 / Ed JonesУчастники творческого коллектива выступают у центрального железнодорожного вокзала Пхеньяна.
Участники творческого коллектива выступают у центрального железнодорожного вокзала Пхеньяна.
© РИА Новости / Илья ТиминПерейти в фотобанкБудки для ездовых собак на полярной станции "Бухта Тихая" на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа.
Будки для ездовых собак на полярной станции "Бухта Тихая" на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа.
© AP Photo / Robert F. BukatyРетро-паровоз поднимает пассажиров на гору Вашингтон в Нью-Гэмпшире, США.
© AP Photo / Robert F. Bukaty
Ретро-паровоз поднимает пассажиров на гору Вашингтон в Нью-Гэмпшире, США.
© REUTERS / Ayman Nobani Израильский солдат бежит за палестинцем во время столкновений в городе Тубас на Западном берегу реки Иордан.
Израильский солдат бежит за палестинцем во время столкновений в городе Тубас на Западном берегу реки Иордан.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЦеремония открытия седьмого Московского международного фестиваля "Круг Света 2017" в Москве.
Церемония открытия седьмого Московского международного фестиваля "Круг Света 2017" в Москве.
© REUTERS / Charles PlatiauМодели на подиуме во время показа коллекции бренда Etam в школе изящных искусств в Париже.
Модели на подиуме во время показа коллекции бренда Etam в школе изящных искусств в Париже.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПротиволавинная галерея на Буйбинском перевале в Красноярском крае.
Противолавинная галерея на Буйбинском перевале в Красноярском крае.
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
И естественно палец за эпический хохлофейл
12:44
29.09.2017
0
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