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Лучшие фото недели: взрывы в Калиновке, спасение собаки и Ленин в пене

12:0029.09.2017
(обновлено: 12:10 29.09.2017)
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Сирийские курды на митинге в поддержку референдума о независимости Иракского Курдистана.
Канатоходец над Староместской площадью в Праге.
Журналист турецкой оппозиционной газеты Кумхуриет целует свою жену после освобождения из тюрьмы в Стамбуле
Столб дыма над городом Калиновка в Винницкой области, где загорелись склады с боеприпасами.
Жительница села Павловка, разрушенного в результате пожара на складе с боеприпасами в Калиновке.
Последствия урагана Мария на острове Доминика в Карибском море.
Плакат с изображением канцлера Ангелы Меркель на одной из улиц Берлина накануне парламентских выборов.
Студенты вышли на антиправительственную акцию в Сальвадоре.
Грузовое судно во время шторма в Средиземном море.
Японские спасатели достают собаку из-под завалов после землетрясения в Мехико.
Воздушная дозаправка стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС во время выполнения боевой задачи в Сирии.
Модели во время показа Dolce & Gabbana на Неделе моды в Милане.
Участник гонки Soapbox Red Bull в Алматы, Казахстан.
Задержание демонстранта во время студенческого протеста в Чили.
Большое Имеретинское озеро на территории заповедника в Карачаево-Черкесии.
Беженцы рохинджа ждут гуманитарную помощь в лагере в Кокс-Базаре, Бангладеш.
Страус на подмосковной ферме недалеко от города Чехов.
Участница парада по случаю годовщины йеменской революции 1962 года в Сане.
Сотрудник коммунальной службы моет памятник Ленину на Московской площади в Санкт-Петербурге.
Победительница соревнований по серфингу в бухте Унстад, Норвегия.
Карьерный самосвал БеЛАЗ на разрезе Черниговский в Кемеровской области.
Участники творческого коллектива выступают у центрального железнодорожного вокзала Пхеньяна.
Демонстрант убегает от полиции во время акции протеста в Найроби, Кения.
Будки для ездовых собак на полярной станции Бухта Тихая на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа.
Рабочие лепят фарфоровый чан на заводе в Китае.
Ретро-паровоз поднимает пассажиров на гору Вашингтон в Нью-Гэмпшире, США.
Израильский солдат бежит за палестинцем во время столкновений в городе Тубас на Западном берегу реки Иордан.
Церемония открытия седьмого Московского международного фестиваля Круг Света 2017 в Москве.
Модели на подиуме во время показа коллекции бренда Etam в школе изящных искусств в Париже.
Противолавинная галерея на Буйбинском перевале в Красноярском крае.
© AFP 2017 / Delil SouleimanСирийские курды на митинге в поддержку референдума о независимости Иракского Курдистана.Сирийские курды на митинге в поддержку референдума о независимости Иракского Курдистана.
© AFP 2017 / Delil Souleiman
Сирийские курды на митинге в поддержку референдума о независимости Иракского Курдистана.
© REUTERS / David W CernyКанатоходец над Староместской площадью в Праге.Канатоходец над Староместской площадью в Праге.
© REUTERS / David W Cerny
Канатоходец над Староместской площадью в Праге.
© AFP 2017 / Yasin AkgulЖурналист турецкой оппозиционной газеты "Кумхуриет" целует свою жену после освобождения из тюрьмы в Стамбуле.Журналист турецкой оппозиционной газеты Кумхуриет целует свою жену после освобождения из тюрьмы в Стамбуле
© AFP 2017 / Yasin Akgul
Журналист турецкой оппозиционной газеты "Кумхуриет" целует свою жену после освобождения из тюрьмы в Стамбуле.
© REUTERS / Gleb GaranichСтолб дыма над городом Калиновка в Винницкой области, где загорелись склады с боеприпасами.Столб дыма над городом Калиновка в Винницкой области, где загорелись склады с боеприпасами.
© REUTERS / Gleb Garanich
Столб дыма над городом Калиновка в Винницкой области, где загорелись склады с боеприпасами.
© РИА Новости / Алексей ВовкПерейти в фотобанкЖительница села Павловка, разрушенного в результате пожара на складе с боеприпасами в Калиновке.Жительница села Павловка, разрушенного в результате пожара на складе с боеприпасами в Калиновке.
© РИА Новости / Алексей Вовк
Перейти в фотобанк
Жительница села Павловка, разрушенного в результате пожара на складе с боеприпасами в Калиновке.
© AFP 2017 / Cedrick Isham CalvadosПоследствия урагана "Мария" на острове Доминика в Карибском море.Последствия урагана Мария на острове Доминика в Карибском море.
© AFP 2017 / Cedrick Isham Calvados
Последствия урагана "Мария" на острове Доминика в Карибском море.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПлакат с изображением канцлера Ангелы Меркель на одной из улиц Берлина накануне парламентских выборов.Плакат с изображением канцлера Ангелы Меркель на одной из улиц Берлина накануне парламентских выборов.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Плакат с изображением канцлера Ангелы Меркель на одной из улиц Берлина накануне парламентских выборов.
© REUTERS / Jose CabezasСтуденты вышли на антиправительственную акцию в Сальвадоре.Студенты вышли на антиправительственную акцию в Сальвадоре.
© REUTERS / Jose Cabezas
Студенты вышли на антиправительственную акцию в Сальвадоре.
© AFP 2017 / Aris MessinisГрузовое судно во время шторма в Средиземном море.Грузовое судно во время шторма в Средиземном море.
© AFP 2017 / Aris Messinis
Грузовое судно во время шторма в Средиземном море.
© REUTERS / Jose Luis GonzalezЯпонские спасатели достают собаку из-под завалов после землетрясения в Мехико.Японские спасатели достают собаку из-под завалов после землетрясения в Мехико.
© REUTERS / Jose Luis Gonzalez
Японские спасатели достают собаку из-под завалов после землетрясения в Мехико.
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФПерейти в фотобанкВоздушная дозаправка стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС во время выполнения боевой задачи в Сирии.Воздушная дозаправка стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС во время выполнения боевой задачи в Сирии.
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Воздушная дозаправка стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС во время выполнения боевой задачи в Сирии.
© REUTERS / Alessandro GarofaloМодели во время показа Dolce & Gabbana на Неделе моды в Милане.Модели во время показа Dolce & Gabbana на Неделе моды в Милане.
© REUTERS / Alessandro Garofalo
Модели во время показа Dolce & Gabbana на Неделе моды в Милане.
© REUTERS / Shamil Zhumatov Участник гонки Soapbox Red Bull в Алматы, Казахстан.Участник гонки Soapbox Red Bull в Алматы, Казахстан.
© REUTERS / Shamil Zhumatov
Участник гонки Soapbox Red Bull в Алматы, Казахстан.
© REUTERS / Pablo Sanhueza Задержание демонстранта во время студенческого протеста в Чили.Задержание демонстранта во время студенческого протеста в Чили.
© REUTERS / Pablo Sanhueza
Задержание демонстранта во время студенческого протеста в Чили.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкБольшое Имеретинское озеро на территории заповедника в Карачаево-Черкесии.Большое Имеретинское озеро на территории заповедника в Карачаево-Черкесии.
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Большое Имеретинское озеро на территории заповедника в Карачаево-Черкесии.
© REUTERS / Cathal McNaughtonБеженцы рохинджа ждут гуманитарную помощь в лагере в Кокс-Базаре, Бангладеш.Беженцы рохинджа ждут гуманитарную помощь в лагере в Кокс-Базаре, Бангладеш.
© REUTERS / Cathal McNaughton
Беженцы рохинджа ждут гуманитарную помощь в лагере в Кокс-Базаре, Бангладеш.
© AFP 2017 / Yuri KadobnovСтраус на подмосковной ферме недалеко от города Чехов.Страус на подмосковной ферме недалеко от города Чехов.
© AFP 2017 / Yuri Kadobnov
Страус на подмосковной ферме недалеко от города Чехов.
© AFP 2017 / Mohammed Huwais Участница парада по случаю годовщины йеменской революции 1962 года в Сане.Участница парада по случаю годовщины йеменской революции 1962 года в Сане.
© AFP 2017 / Mohammed Huwais 
Участница парада по случаю годовщины йеменской революции 1962 года в Сане.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкСотрудник коммунальной службы моет памятник Ленину на Московской площади в Санкт-Петербурге.Сотрудник коммунальной службы моет памятник Ленину на Московской площади в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Сотрудник коммунальной службы моет памятник Ленину на Московской площади в Санкт-Петербурге.
© AFP 2017 / Olivier MorinПобедительница соревнований по серфингу в бухте Унстад, Норвегия.Победительница соревнований по серфингу в бухте Унстад, Норвегия.
© AFP 2017 / Olivier Morin
Победительница соревнований по серфингу в бухте Унстад, Норвегия.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкКарьерный самосвал "БеЛАЗ" на разрезе "Черниговский" в Кемеровской области.Карьерный самосвал БеЛАЗ на разрезе Черниговский в Кемеровской области.
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Карьерный самосвал "БеЛАЗ" на разрезе "Черниговский" в Кемеровской области.
© AFP 2017 / Ed JonesУчастники творческого коллектива выступают у центрального железнодорожного вокзала Пхеньяна.Участники творческого коллектива выступают у центрального железнодорожного вокзала Пхеньяна.
© AFP 2017 / Ed Jones
Участники творческого коллектива выступают у центрального железнодорожного вокзала Пхеньяна.
© AFP 2017 / Tony KarumbaДемонстрант убегает от полиции во время акции протеста в Найроби, Кения.Демонстрант убегает от полиции во время акции протеста в Найроби, Кения.
© AFP 2017 / Tony Karumba
Демонстрант убегает от полиции во время акции протеста в Найроби, Кения.
© РИА Новости / Илья ТиминПерейти в фотобанкБудки для ездовых собак на полярной станции "Бухта Тихая" на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа.Будки для ездовых собак на полярной станции Бухта Тихая на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа.
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
Будки для ездовых собак на полярной станции "Бухта Тихая" на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа.
© REUTERS / StringerРабочие лепят фарфоровый чан на заводе в Китае.Рабочие лепят фарфоровый чан на заводе в Китае.
© REUTERS / Stringer
Рабочие лепят фарфоровый чан на заводе в Китае.
© AP Photo / Robert F. BukatyРетро-паровоз поднимает пассажиров на гору Вашингтон в Нью-Гэмпшире, США.Ретро-паровоз поднимает пассажиров на гору Вашингтон в Нью-Гэмпшире, США.
© AP Photo / Robert F. Bukaty
Ретро-паровоз поднимает пассажиров на гору Вашингтон в Нью-Гэмпшире, США.
© REUTERS / Ayman Nobani Израильский солдат бежит за палестинцем во время столкновений в городе Тубас на Западном берегу реки Иордан.Израильский солдат бежит за палестинцем во время столкновений в городе Тубас на Западном берегу реки Иордан.
© REUTERS / Ayman Nobani
Израильский солдат бежит за палестинцем во время столкновений в городе Тубас на Западном берегу реки Иордан.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЦеремония открытия седьмого Московского международного фестиваля "Круг Света 2017" в Москве.Церемония открытия седьмого Московского международного фестиваля Круг Света 2017 в Москве.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Церемония открытия седьмого Московского международного фестиваля "Круг Света 2017" в Москве.
© REUTERS / Charles PlatiauМодели на подиуме во время показа коллекции бренда Etam в школе изящных искусств в Париже.Модели на подиуме во время показа коллекции бренда Etam в школе изящных искусств в Париже.
© REUTERS / Charles Platiau
Модели на подиуме во время показа коллекции бренда Etam в школе изящных искусств в Париже.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПротиволавинная галерея на Буйбинском перевале в Красноярском крае.Противолавинная галерея на Буйбинском перевале в Красноярском крае.
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Противолавинная галерея на Буйбинском перевале в Красноярском крае.
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.

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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Dick
И естественно палец за эпический хохлофейл
12:44
29.09.2017
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