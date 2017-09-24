Музыка и фейерверки на открытии фестиваля "Круг света"
11:1024.09.2017
(обновлено: 11:14 24.09.2017)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанк"Круг света", который продлится до 27 сентября, в субботу стартовал на нескольких площадках: на Театральной площади, в Царицыно и в Останкинском парке, где развернулись главные действия.
"Круг света", который продлится до 27 сентября, в субботу стартовал на нескольких площадках: на Театральной площади, в Царицыно и в Останкинском парке, где развернулись главные действия.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкМосковский международный фестиваль света проходит в столице уже в седьмой раз и за это время успел полюбиться многим москвичам.
Московский международный фестиваль света проходит в столице уже в седьмой раз и за это время успел полюбиться многим москвичам.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ этом году его главной темой стал Год экологии, а основной интерактивной площадкой выбрана Останкинская башня, которая в этом году празднует свой полувековой юбилей.
В этом году его главной темой стал Год экологии, а основной интерактивной площадкой выбрана Останкинская башня, которая в этом году празднует свой полувековой юбилей.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкСтарт фестиваля был назначен на 20.00, но москвичи старались приехать в Останкино как можно раньше, чтобы занять удобное место. Уже с шести часов вечера к парку стекались семьи с детьми, молодые пары, компании друзей и иностранные туристы.
Старт фестиваля был назначен на 20.00, но москвичи старались приехать в Останкино как можно раньше, чтобы занять удобное место. Уже с шести часов вечера к парку стекались семьи с детьми, молодые пары, компании друзей и иностранные туристы.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ Останкино этим вечером царила праздничная атмосфера: из колонок доносилась классическая музыка, хиты Майкла Джексона, ABBA, Ларисы Долиной и русские народные песни, а на сцене выступили знаменитые фигуристы — Татьяна Навка и Петр Чернышев, Александр Смирнов и Юко Кавагути.
В Останкино этим вечером царила праздничная атмосфера: из колонок доносилась классическая музыка, хиты Майкла Джексона, ABBA, Ларисы Долиной и русские народные песни, а на сцене выступили знаменитые фигуристы — Татьяна Навка и Петр Чернышев, Александр Смирнов и Юко Кавагути.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЗрители смогли стать свидетелями необыкновенного танцевального шоу со сложными элементами парного катания.
Зрители смогли стать свидетелями необыкновенного танцевального шоу со сложными элементами парного катания.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкНа ярком представлении гости перенеслись во Францию – танцующие фонтаны в Останкинском пруду превратились в лавандовые поля, которыми славится пятая республика, сама Останкинская высотка на несколько секунд стала Эйфелевой башней, а затем трансформировалась в дубайский небоскреб Бурдж-Халифа и нью-йоркский Empire State Building.
На ярком представлении гости перенеслись во Францию – танцующие фонтаны в Останкинском пруду превратились в лавандовые поля, которыми славится пятая республика, сама Останкинская высотка на несколько секунд стала Эйфелевой башней, а затем трансформировалась в дубайский небоскреб Бурдж-Халифа и нью-йоркский Empire State Building.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВодная гладь становилась то сказочным Ниагарским водопадом, то величественной пустыней Сахара, то демонстрировала мощь вулкана Фудзияма.
Водная гладь становилась то сказочным Ниагарским водопадом, то величественной пустыней Сахара, то демонстрировала мощь вулкана Фудзияма.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкКаждое перевоплощение сопровождалось историей о стране и достопримечательности.
Каждое перевоплощение сопровождалось историей о стране и достопримечательности.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкКонечной точкой интерактивного "кругосветного путешествия" стала Россия. Когда из колонок начали доноситься рассказы о Москве, прямо с этажей Останкинской башни запустили салюты, которые достигали шпиля башни и порой ее заслоняли.
Конечной точкой интерактивного "кругосветного путешествия" стала Россия. Когда из колонок начали доноситься рассказы о Москве, прямо с этажей Останкинской башни запустили салюты, которые достигали шпиля башни и порой ее заслоняли.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкИз года в год шоу ставит рекорды – первое место в категории "Мультимедийное шоу", в номинациях "Самая большая видеопроекция" или "Городское событие года".
Из года в год шоу ставит рекорды – первое место в категории "Мультимедийное шоу", в номинациях "Самая большая видеопроекция" или "Городское событие года".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ этом году световое представление показывают не только на фасаде Большого, но и Малого театра. Здесь москвичи увидят постановки по мотивам произведений, когда-то сыгранных на этих сценах: фрагменты пьес Александра Островского, Николая Гоголя, Антона Чехова и других.
В этом году световое представление показывают не только на фасаде Большого, но и Малого театра. Здесь москвичи увидят постановки по мотивам произведений, когда-то сыгранных на этих сценах: фрагменты пьес Александра Островского, Николая Гоголя, Антона Чехова и других.
В столице стартовал седьмой Московский международный фестиваль света. Открытие фестиваля "Круг света" — в фотоленте Ria.ru.
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