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Музыка и фейерверки на открытии фестиваля "Круг света"

11:1024.09.2017
(обновлено: 11:14 24.09.2017)
0840
Церемония открытия 7-го Московского международного фестиваля Круг Света 2017 на Останкинском пруду в Москве. 23 сентября 2017
Церемония открытия 7-го Московского международного фестиваля Круг Света 2017 на Останкинском пруду в Москве. 23 сентября 2017
Церемония открытия 7-го Московского международного фестиваля Круг Света 2017 на Останкинском пруду в Москве. 23 сентября 2017
Церемония открытия 7-го Московского международного фестиваля Круг Света 2017 на Останкинском пруду в Москве. 23 сентября 2017
Церемония открытия 7-го Московского международного фестиваля Круг Света
Церемония открытия 7-го Московского международного фестиваля Круг Света 2017 на Останкинском пруду в Москве. 23 сентября 2017
Церемония открытия 7-го Московского международного фестиваля Круг Света
Церемония открытия 7-го Московского международного фестиваля Круг Света 2017 на Останкинском пруду в Москве. 23 сентября 2017
Церемония открытия 7-го Московского международного фестиваля Круг Света 2017 на Останкинском пруду в Москве. 23 сентября 2017
Церемония открытия 7-го Московского международного фестиваля Круг Света 2017 на Останкинском пруду в Москве. 23 сентября 2017
Церемония открытия 7-го Московского международного фестиваля Круг Света
Церемония открытия 7-го Московского международного фестиваля Круг Света 2017 на Останкинском пруду в Москве. 23 сентября 2017
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанк"Круг света", который продлится до 27 сентября, в субботу стартовал на нескольких площадках: на Театральной площади, в Царицыно и в Останкинском парке, где развернулись главные действия.Церемония открытия 7-го Московского международного фестиваля Круг Света 2017 на Останкинском пруду в Москве. 23 сентября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
"Круг света", который продлится до 27 сентября, в субботу стартовал на нескольких площадках: на Театральной площади, в Царицыно и в Останкинском парке, где развернулись главные действия.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкМосковский международный фестиваль света проходит в столице уже в седьмой раз и за это время успел полюбиться многим москвичам.Церемония открытия 7-го Московского международного фестиваля Круг Света 2017 на Останкинском пруду в Москве. 23 сентября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Московский международный фестиваль света проходит в столице уже в седьмой раз и за это время успел полюбиться многим москвичам.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ этом году его главной темой стал Год экологии, а основной интерактивной площадкой выбрана Останкинская башня, которая в этом году празднует свой полувековой юбилей.Церемония открытия 7-го Московского международного фестиваля Круг Света 2017 на Останкинском пруду в Москве. 23 сентября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
В этом году его главной темой стал Год экологии, а основной интерактивной площадкой выбрана Останкинская башня, которая в этом году празднует свой полувековой юбилей.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкСтарт фестиваля был назначен на 20.00, но москвичи старались приехать в Останкино как можно раньше, чтобы занять удобное место. Уже с шести часов вечера к парку стекались семьи с детьми, молодые пары, компании друзей и иностранные туристы.Церемония открытия 7-го Московского международного фестиваля Круг Света 2017 на Останкинском пруду в Москве. 23 сентября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Старт фестиваля был назначен на 20.00, но москвичи старались приехать в Останкино как можно раньше, чтобы занять удобное место. Уже с шести часов вечера к парку стекались семьи с детьми, молодые пары, компании друзей и иностранные туристы.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ Останкино этим вечером царила праздничная атмосфера: из колонок доносилась классическая музыка, хиты Майкла Джексона, ABBA, Ларисы Долиной и русские народные песни, а на сцене выступили знаменитые фигуристы — Татьяна Навка и Петр Чернышев, Александр Смирнов и Юко Кавагути.Церемония открытия 7-го Московского международного фестиваля Круг Света
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
В Останкино этим вечером царила праздничная атмосфера: из колонок доносилась классическая музыка, хиты Майкла Джексона, ABBA, Ларисы Долиной и русские народные песни, а на сцене выступили знаменитые фигуристы — Татьяна Навка и Петр Чернышев, Александр Смирнов и Юко Кавагути.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЗрители смогли стать свидетелями необыкновенного танцевального шоу со сложными элементами парного катания.Церемония открытия 7-го Московского международного фестиваля Круг Света 2017 на Останкинском пруду в Москве. 23 сентября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Зрители смогли стать свидетелями необыкновенного танцевального шоу со сложными элементами парного катания.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкНа ярком представлении гости перенеслись во Францию – танцующие фонтаны в Останкинском пруду превратились в лавандовые поля, которыми славится пятая республика, сама Останкинская высотка на несколько секунд стала Эйфелевой башней, а затем трансформировалась в дубайский небоскреб Бурдж-Халифа и нью-йоркский Empire State Building.Церемония открытия 7-го Московского международного фестиваля Круг Света
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
На ярком представлении гости перенеслись во Францию – танцующие фонтаны в Останкинском пруду превратились в лавандовые поля, которыми славится пятая республика, сама Останкинская высотка на несколько секунд стала Эйфелевой башней, а затем трансформировалась в дубайский небоскреб Бурдж-Халифа и нью-йоркский Empire State Building.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВодная гладь становилась то сказочным Ниагарским водопадом, то величественной пустыней Сахара, то демонстрировала мощь вулкана Фудзияма.Церемония открытия 7-го Московского международного фестиваля Круг Света 2017 на Останкинском пруду в Москве. 23 сентября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Водная гладь становилась то сказочным Ниагарским водопадом, то величественной пустыней Сахара, то демонстрировала мощь вулкана Фудзияма.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкКаждое перевоплощение сопровождалось историей о стране и достопримечательности.Церемония открытия 7-го Московского международного фестиваля Круг Света 2017 на Останкинском пруду в Москве. 23 сентября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Каждое перевоплощение сопровождалось историей о стране и достопримечательности.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкКонечной точкой интерактивного "кругосветного путешествия" стала Россия. Когда из колонок начали доноситься рассказы о Москве, прямо с этажей Останкинской башни запустили салюты, которые достигали шпиля башни и порой ее заслоняли.Церемония открытия 7-го Московского международного фестиваля Круг Света 2017 на Останкинском пруду в Москве. 23 сентября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Конечной точкой интерактивного "кругосветного путешествия" стала Россия. Когда из колонок начали доноситься рассказы о Москве, прямо с этажей Останкинской башни запустили салюты, которые достигали шпиля башни и порой ее заслоняли.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкИз года в год шоу ставит рекорды – первое место в категории "Мультимедийное шоу", в номинациях "Самая большая видеопроекция" или "Городское событие года".Церемония открытия 7-го Московского международного фестиваля Круг Света
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Из года в год шоу ставит рекорды – первое место в категории "Мультимедийное шоу", в номинациях "Самая большая видеопроекция" или "Городское событие года".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ этом году световое представление показывают не только на фасаде Большого, но и Малого театра. Здесь москвичи увидят постановки по мотивам произведений, когда-то сыгранных на этих сценах: фрагменты пьес Александра Островского, Николая Гоголя, Антона Чехова и других.Церемония открытия 7-го Московского международного фестиваля Круг Света 2017 на Останкинском пруду в Москве. 23 сентября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
В этом году световое представление показывают не только на фасаде Большого, но и Малого театра. Здесь москвичи увидят постановки по мотивам произведений, когда-то сыгранных на этих сценах: фрагменты пьес Александра Островского, Николая Гоголя, Антона Чехова и других.
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В столице стартовал седьмой Московский международный фестиваль света. Открытие фестиваля "Круг света" — в фотоленте Ria.ru.
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