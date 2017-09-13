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Презентация новинок Apple

12:0313.09.2017
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Девушка тестирует новый iPhone X в штаб-квартире Apple в Купертино
Презентация телефона iPhone X в штаб-квартире Apple в Купертино
Презентация телефонов iPhone 8 Plus, iPhone X и iPhone 8 в штаб-квартире Apple в Купертино
Главный операционный директор Apple Джефф Уильямс на презентации новых продуктов Apple
Презентация телефона iPhone X в штаб-квартире Apple в Купертино
Генеральный директор Apple Тим Кук выступает на презентации новых продуктов в штаб-квартире Apple в Купертино
Зарядное устройство AirPower на презентации новых продуктов Apple
старший вице-президент компании Apple по программному обеспечению Эдди Кью на презентации новых продуктов в штаб-квартире Apple в Купертино
Представители СМИ в штаб-квартире Apple в Купертино
Тестирование нового телефона iPhone X в штаб-квартире Apple в Купертино
Старший вице-президент по международному маркетингу Apple Филипп Шиллер на презентации новых продуктов в штаб-квартире Apple в Купертино
Генеральный директор Apple Тим Кук и главный дизайнер Джонатан Ив тестируют новый телефон iPhone X
Тестирование нового телефона iPhone 8 Plus
Представители СМИ в штаб-квартире Apple в Купертино
© AFP 2017 / Josh EdelsonПрезентация новой продукции Apple прошла 12 сентября в "подземном театре Стива Джобса" на территории штаб-квартиры компании в Калифорнии.Девушка тестирует новый iPhone X в штаб-квартире Apple в Купертино
© AFP 2017 / Josh Edelson
Презентация новой продукции Apple прошла 12 сентября в "подземном театре Стива Джобса" на территории штаб-квартиры компании в Калифорнии.
© REUTERS / Stephen LamГлавным событием вечера стало представление нового смартфона-флагмана компании iPhone X.Презентация телефона iPhone X в штаб-квартире Apple в Купертино
© REUTERS / Stephen Lam
Главным событием вечера стало представление нового смартфона-флагмана компании iPhone X.
© REUTERS / Stephen LamКроме того, в Купертино показали новые iPhone 8 и iPhone 8 Plus в стеклянных корпусах.Презентация телефонов iPhone 8 Plus, iPhone X и iPhone 8 в штаб-квартире Apple в Купертино
© REUTERS / Stephen Lam
Кроме того, в Купертино показали новые iPhone 8 и iPhone 8 Plus в стеклянных корпусах.
© REUTERS / Stephen LamГлавный операционный директор Apple Джефф Уильямс представил публике и новые часы Apple Watch Series 3 с функцией самостоятельного подключения к сотовой сети.Главный операционный директор Apple Джефф Уильямс на презентации новых продуктов Apple
© REUTERS / Stephen Lam
Главный операционный директор Apple Джефф Уильямс представил публике и новые часы Apple Watch Series 3 с функцией самостоятельного подключения к сотовой сети.
© AP Photo / Marcio Jose SanchezНовый iPhone X лишился фирменной кнопки Home и получил безрамочный OLED дисплей с разрешением 2436 на 1125 пикселей и диагональю 5,8 дюйма.Презентация телефона iPhone X в штаб-квартире Apple в Купертино
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Новый iPhone X лишился фирменной кнопки Home и получил безрамочный OLED дисплей с разрешением 2436 на 1125 пикселей и диагональю 5,8 дюйма.
© REUTERS / Stephen LamВо время юбилейной презентации нынешний генеральный директор Apple Тим Кук почтил память Стива Джобса. Гости Купертино увидели видео, посвященное сооснователю и бывшему руководителю компании.Генеральный директор Apple Тим Кук выступает на презентации новых продуктов в штаб-квартире Apple в Купертино
© REUTERS / Stephen Lam
Во время юбилейной презентации нынешний генеральный директор Apple Тим Кук почтил память Стива Джобса. Гости Купертино увидели видео, посвященное сооснователю и бывшему руководителю компании.
© REUTERS / Stephen LamНовые смартфон iPhone X и часы третьей серии получили беспроводную зарядку AirPower.Зарядное устройство AirPower на презентации новых продуктов Apple
© REUTERS / Stephen Lam
Новые смартфон iPhone X и часы третьей серии получили беспроводную зарядку AirPower.
© REUTERS / Stephen LamСтарший вице-президент компании Apple по программному обеспечению Эдди Кью на презентации продемонстрировал возможности усовершенствованного медиаплеера Apple TV, который теперь обладает разрешением 4K-видео с расширенным динамическим диапазоном.старший вице-президент компании Apple по программному обеспечению Эдди Кью на презентации новых продуктов в штаб-квартире Apple в Купертино
© REUTERS / Stephen Lam
Старший вице-президент компании Apple по программному обеспечению Эдди Кью на презентации продемонстрировал возможности усовершенствованного медиаплеера Apple TV, который теперь обладает разрешением 4K-видео с расширенным динамическим диапазоном.
© AFP 2017 / Josh EdelsonГостям Купертино, среди которых были как представители СМИ, так и специалисты отрасли, традиционно сначала представили новые модели, а затем позволили первыми их опробовать.Представители СМИ в штаб-квартире Apple в Купертино
© AFP 2017 / Josh Edelson
Гостям Купертино, среди которых были как представители СМИ, так и специалисты отрасли, традиционно сначала представили новые модели, а затем позволили первыми их опробовать.
© REUTERS / Stephen LamНовый iPhone X оснастили двойной камерой с продвинутым "портретным режимом", новейшим процессором A11 и инновационным графическим чипом.Тестирование нового телефона iPhone X в штаб-квартире Apple в Купертино
© REUTERS / Stephen Lam
Новый iPhone X оснастили двойной камерой с продвинутым "портретным режимом", новейшим процессором A11 и инновационным графическим чипом.
© REUTERS / Stephen Lam/File PhotoДля версии X в Apple разработали новую систему идентификации FaceID — фирменную технологию распознавания лиц. Однако во время презентации на одном из смартфонов функция не сработала.Старший вице-президент по международному маркетингу Apple Филипп Шиллер на презентации новых продуктов в штаб-квартире Apple в Купертино
© REUTERS / Stephen Lam/File Photo
Для версии X в Apple разработали новую систему идентификации FaceID — фирменную технологию распознавания лиц. Однако во время презентации на одном из смартфонов функция не сработала.
© AP Photo / Marcio Jose SanchezГенеральный директор Apple Тим Кук и главный дизайнер компании Джонатан Ив тестируют новый смартфон iPhone X.Генеральный директор Apple Тим Кук и главный дизайнер Джонатан Ив тестируют новый телефон iPhone X
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Генеральный директор Apple Тим Кук и главный дизайнер компании Джонатан Ив тестируют новый смартфон iPhone X.
© AP Photo / Marcio Jose SanchezНовые смартфоны iPhone 8 и iPhone 8 Plus поддерживают функцию беспроводной зарядки. Они представлены в трех цветах: Silver (серебристый), Space Grey (серый космос) и Gold (rose Gold - розовое золото).Тестирование нового телефона iPhone 8 Plus
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Новые смартфоны iPhone 8 и iPhone 8 Plus поддерживают функцию беспроводной зарядки. Они представлены в трех цветах: Silver (серебристый), Space Grey (серый космос) и Gold (rose Gold - розовое золото).
© AFP 2017 / Josh EdelsonПрезентация новинок Apple впервые проходила в театре имени Стива Джобса.Представители СМИ в штаб-квартире Apple в Купертино
© AFP 2017 / Josh Edelson
Презентация новинок Apple впервые проходила в театре имени Стива Джобса.
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В Купертино прошла юбилейная презентация новой продукции компании Apple. Часы с функцией самостоятельного подключения к сотовой сети, смартфоны iPhone 8 и iPhone 8 Plus, а также новый флагман iPhone X — в фотоленте Ria.ru.

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