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Звездные гости кинофестиваля TIFF в Торонто

11:1713.09.2017
(обновлено: 11:51 13.09.2017)
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Анджелина Джоли на Международном кинофестивале в Торонто
Американская актриса Дженнифер Лоуренс на Международном кинофестивале в Торонто. 10 сентября 2017
Американская актриса Джессика Частейн на премьере фильма Женщина идет впереди на Международном кинофестивале в Торонто
Актер Джордж Клуни на Международном кинофестивале в Торонто
Актриса Николь Кидман на Международном кинофестивале в Торонто. 8 сентября 2017
Американская актриса Кэйтлин Карвер на Международном кинофестивале в Торонто. 8 сентября 2017
Английский актер Чарли Ханнэм на Международном кинофестивале в Торонто. 7 сентября 2017
Американская певица Леди Гага прибыла на премьеру фильма Гага: 155 см во время кинофестиваля TIFF в Торонто
Британский актер Бенедикт Камбербэтч на Международном кинофестивале в Торонто. 9 сентября 2017
Актриса Натали Моралес на премьере фильма Битва полов во время Международного кинофестиваля в Торонто
Британская актриса Розамунд Пайк на Международном кинофестивале в Торонто. 11 сентября 2017
Канадо-американский актер Джим Керри на Международном кинофестивале в Торонто. 11 сентября 2017
© REUTERS / Mark BlinchАнджелина Джоли приехала на Международный кинофестиваль в Торонто, чтобы представить свою новую режиссерскую работу, фильм "Сначала они убили моего отца", рассказывающий о правлении красных кхмеров в Камбодже.Анджелина Джоли на Международном кинофестивале в Торонто
© REUTERS / Mark Blinch
Анджелина Джоли приехала на Международный кинофестиваль в Торонто, чтобы представить свою новую режиссерскую работу, фильм "Сначала они убили моего отца", рассказывающий о правлении красных кхмеров в Камбодже.
© REUTERS / Mark BlinchАмериканская актриса Дженнифер Лоуренс на кинофестивале представляла триллер "Мама!", в котором сыграла главную женскую роль.Американская актриса Дженнифер Лоуренс на Международном кинофестивале в Торонто. 10 сентября 2017
© REUTERS / Mark Blinch
Американская актриса Дженнифер Лоуренс на кинофестивале представляла триллер "Мама!", в котором сыграла главную женскую роль.
© AP Photo / Invision/Arthur MolaАмериканская актриса Джессика Частейн представляла ленту "Игра Молли".Американская актриса Джессика Частейн на премьере фильма Женщина идет впереди на Международном кинофестивале в Торонто
© AP Photo / Invision/Arthur Mola
Американская актриса Джессика Частейн представляла ленту "Игра Молли".
© REUTERS / Fred ThornhillПоследняя режиссерская работа Джорджа Клуни, фильм "Субурбикон" также вошел в конкурсную программу кинофестиваля в Торонто.Актер Джордж Клуни на Международном кинофестивале в Торонто
© REUTERS / Fred Thornhill
Последняя режиссерская работа Джорджа Клуни, фильм "Субурбикон" также вошел в конкурсную программу кинофестиваля в Торонто.
© AP Photo / Invision/Chris PizzelloНиколь Кидман на фестивале представляла ленту "Неприкасамые", официальная премьера которой состоится в марте будущего года.Актриса Николь Кидман на Международном кинофестивале в Торонто. 8 сентября 2017
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
Николь Кидман на фестивале представляла ленту "Неприкасамые", официальная премьера которой состоится в марте будущего года.
© AFP 2017 / Valerie MaconАмериканская актриса Кэйтлин Карвер перед премьером фильма "Я, Тоня", прошедшей в рамках TIFF.Американская актриса Кэйтлин Карвер на Международном кинофестивале в Торонто. 8 сентября 2017
© AFP 2017 / Valerie Macon
Американская актриса Кэйтлин Карвер перед премьером фильма "Я, Тоня", прошедшей в рамках TIFF.
© REUTERS / Fred ThornhillЗвезда фильма "Меч короля Артура" Чарли Ханнэм на фестивале в Торонто представлял фильм "Мотылек".Английский актер Чарли Ханнэм на Международном кинофестивале в Торонто. 7 сентября 2017
© REUTERS / Fred Thornhill
Звезда фильма "Меч короля Артура" Чарли Ханнэм на фестивале в Торонто представлял фильм "Мотылек".
© REUTERS / Mark BlinchСвой фильм на TIFF привезла и Леди Гага. Документальная лента, посвященная певице, называется "Гага: 155 см", ее официальная премьера прошла в Торонто.Американская певица Леди Гага прибыла на премьеру фильма Гага: 155 см во время кинофестиваля TIFF в Торонто
© REUTERS / Mark Blinch
Свой фильм на TIFF привезла и Леди Гага. Документальная лента, посвященная певице, называется "Гага: 155 см", ее официальная премьера прошла в Торонто.
© REUTERS / Mark BlinchНа фестивале в Торонто прошла премьера фильма "Война токов", в котором Бенедикт Камбербэтч сыграл одну из главных ролей.Британский актер Бенедикт Камбербэтч на Международном кинофестивале в Торонто. 9 сентября 2017
© REUTERS / Mark Blinch
На фестивале в Торонто прошла премьера фильма "Война токов", в котором Бенедикт Камбербэтч сыграл одну из главных ролей.
© REUTERS / Mark BlinchАмериканская актриса Натали Моралес перед показом фильма "Битва полов".Актриса Натали Моралес на премьере фильма Битва полов во время Международного кинофестиваля в Торонто
© REUTERS / Mark Blinch
Американская актриса Натали Моралес перед показом фильма "Битва полов".
© REUTERS / Mark BlinchБританская актриса Розамунд Пайк перед премьерой фильма "Недруги", состоявшейся на кинофестивале.Британская актриса Розамунд Пайк на Международном кинофестивале в Торонто. 11 сентября 2017
© REUTERS / Mark Blinch
Британская актриса Розамунд Пайк перед премьерой фильма "Недруги", состоявшейся на кинофестивале.
© REUTERS / Mark BlinchАктер Джим Керри перед премьерой документального фильма "Джим и Энди: посмертная история Джима Керри и Энди Кауфмана", посвященный работе Джима над ролью Энди Кауфмана в фильме "Человек на луне".Канадо-американский актер Джим Керри на Международном кинофестивале в Торонто. 11 сентября 2017
© REUTERS / Mark Blinch
Актер Джим Керри перед премьерой документального фильма "Джим и Энди: посмертная история Джима Керри и Энди Кауфмана", посвященный работе Джима над ролью Энди Кауфмана в фильме "Человек на луне".
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С 2 по 17 сентября в Торонто проходит 42-й международный кинофестиваль TIFF. В отличие от других киносмотров, у фестиваля в Торонто нет официального жюри, а победителя выбирают по результатам зрительского голосования. Звездные гости красной ковровой дорожки Toronto International Film Festival — в фотоленте Ria.ru.

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