В свет вышло очередное, 63-е издание Книги рекордов Гиннесса. Лучший кролик-баскетболист, самый большой клубок скотча и другие странные рекорды — в фотоленте Ria.ru.
Самые странные рекорды книги Гиннесса
14:3407.09.2017
02900
© Фото : Guinness World RecordsХудожник Джей Си Шейтан вошел в новую книгу рекордов Гиннесса благодаря встроенной тату-машинке. Первый в мире тату-протез для него в 2016 году сделал художник и инженер Джей Эл Гонзал.
© Фото : Guinness World Records
Художник Джей Си Шейтан вошел в новую книгу рекордов Гиннесса благодаря встроенной тату-машинке. Первый в мире тату-протез для него в 2016 году сделал художник и инженер Джей Эл Гонзал.
© Фото : Guinness World RecordsОбладательница "Самых длинных в мире ногтей на женских руках" Айанна Уильямс живет в Техасе. Она отращивает ногти уже почти 23 года, на данный момент их совокупная длина составляет 576,4 сантиметра.
© Фото : Guinness World Records
Обладательница "Самых длинных в мире ногтей на женских руках" Айанна Уильямс живет в Техасе. Она отращивает ногти уже почти 23 года, на данный момент их совокупная длина составляет 576,4 сантиметра.
© Фото : Guinness World RecordsСигнус является обладателем самого длинного (44,66 сантиметра) хвоста в мире среди всех домашних котов.
© Фото : Guinness World Records
Сигнус является обладателем самого длинного (44,66 сантиметра) хвоста в мире среди всех домашних котов.
© Фото : Guinness World RecordsСамая большая коллекция плюшевых мишек в мире(8025 штук) находится в штате Южная Дакота. Мишки "приехали" к своей владелице, Джеки Майли, из всех штатов США и 29 других стран.
© Фото : Guinness World Records
Самая большая коллекция плюшевых мишек в мире(8025 штук) находится в штате Южная Дакота. Мишки "приехали" к своей владелице, Джеки Майли, из всех штатов США и 29 других стран.
© Фото : Guinness World RecordsСтарейшим культуристом в мире признан 85-летний Джим Аррингтон из Калифорнии. Он занимается бодибилдингом последние 70 лет.
© Фото : Guinness World Records
Старейшим культуристом в мире признан 85-летний Джим Аррингтон из Калифорнии. Он занимается бодибилдингом последние 70 лет.
© Фото : Guinness World RecordsПес Нео быстрее всех преодолел слалом из 10 обручей.
© Фото : Guinness World Records
Пес Нео быстрее всех преодолел слалом из 10 обручей.
© Фото : Guinness World RecordsБенни Гарлем - обладатель самой высокой прически в мире. Ее длина составляет 52 сантиметра.
© Фото : Guinness World Records
Бенни Гарлем - обладатель самой высокой прически в мире. Ее длина составляет 52 сантиметра.
© Фото : Guinness World RecordsСамым лучшим кроликом-баскетболистом признан четырехлетний Бини. Зверек за минуту семь раз может забросить мяч в корзину.
© Фото : Guinness World Records
Самым лучшим кроликом-баскетболистом признан четырехлетний Бини. Зверек за минуту семь раз может забросить мяч в корзину.
© Фото : Guinness World RecordsЭрик Ясколка - обладатель самой большой коллекции вещей, связанных с комиксом "Люди Икс". В ней более 15400 экспонатов.
© Фото : Guinness World Records
Эрик Ясколка - обладатель самой большой коллекции вещей, связанных с комиксом "Люди Икс". В ней более 15400 экспонатов.
© Фото : Guinness World RecordsФредди - самый высокий пес в мире. Его рост - 1,035 метра.
© Фото : Guinness World Records
Фредди - самый высокий пес в мире. Его рост - 1,035 метра.
© Фото : Guinness World RecordsАприл Чой вошла в книгу рекордов Гиннесса благодаря тому, что за минуту может хлыстом сбить четыре блока в настольной игре Дженга.
© Фото : Guinness World Records
Април Чой вошла в книгу рекордов Гиннесса благодаря тому, что за минуту может хлыстом сбить четыре блока в настольной игре Дженга.
© Фото : Guinness World RecordsБританцы Джон и Джеф Битмиды смогли построить самую большую копию знаменитого детского игрушечного автомобиля — The Cozy Coupe. Высота автомобиля - 2,7 метра.
© Фото : Guinness World Records
Британцы Джон и Джеф Битмиды смогли построить самую большую копию знаменитого детского игрушечного автомобиля — The Cozy Coupe. Высота автомобиля - 2,7 метра.
© Фото : Guinness World RecordsАндрэ Ортольф из Германии поставил рекорд по поеданию желе. Не используя рук, мужчине удалось за минуту съесть 716 грамм продукта.
© Фото : Guinness World Records
Андрэ Ортольф из Германии поставил рекорд по поеданию желе. Не используя рук, мужчине удалось за минуту съесть 716 грамм продукта.
© Фото : Guinness World RecordsХантер Эвен попал в книгу рекордов благодаря тому, что за час мог надуть 910 воздушных шаров.
© Фото : Guinness World Records
Хантер Эвен попал в книгу рекордов благодаря тому, что за час мог надуть 910 воздушных шаров.
© Фото : Guinness World RecordsСамый большой шар, изготовленный из клейкой ленты сделали в Портленде. Клубок весит порядка 907 килограммов и имеет в обхвате почти 4 метра.
© Фото : Guinness World Records
Самый большой шар, изготовленный из клейкой ленты сделали в Портленде. Клубок весит порядка 907 килограммов и имеет в обхвате почти 4 метра.
© Фото : Guinness World RecordsБрэд Ладнер - обладатель самой большой коллекции вещей о "Бэтмене", которую он начал собирать еще в 1988 году. В коллекции теперь 8226 экспонатов.
© Фото : Guinness World Records
Брэд Ладнер - обладатель самой большой коллекции вещей о "Бэтмене", которую он начал собирать еще в 1988 году. В коллекции теперь 8226 экспонатов.
© Фото : Guinness World RecordsСамую длинную в мире ресницу удалось вырастить китаянке Ю Джанксиа. Ресница на верхнем веке ее левого глаза достигает 12,4 сантиметра.
© Фото : Guinness World Records
Самую длинную в мире ресницу удалось вырастить китаянке Ю Джанксиа. Ресница на верхнем веке ее левого глаза достигает 12,4 сантиметра.
© Фото : Guinness World RecordsНатан Савайя попал в книгу рекордов благодаря "бэтмобилю", который он построил полностью из деталей конструктора LEGO. На создание прототипа ушло три месяца и 500 тысяч "кубиков" LEGO. Скульптура имеет в длину 5,5 метра и весит более 68 килограмм.
© Фото : Guinness World Records
Натан Савайя попал в книгу рекордов благодаря "бэтмобилю", который он построил полностью из деталей конструктора LEGO. На создание прототипа ушло три месяца и 500 тысяч "кубиков" LEGO. Скульптура имеет в длину 5,5 метра и весит более 68 килограмм.
© Фото : Guinness World RecordsДжейми Робертс и Том Колтун из Чикаго являются обладателями самой большой детской коляски в мире. Длина ее корпуса превышает 1,3 метра.
© Фото : Guinness World Records
Джейми Робертс и Том Колтун из Чикаго являются обладателями самой большой детской коляски в мире. Длина ее корпуса превышает 1,3 метра.
© Фото : Guinness World RecordsШестилетний Райан - самый популярный блогер, среди тех, кто родился после 2000 года. Его YouTube-канал Ryan ToysReview с момента запуска в марте 2015 года посмотрели 12.076.126.791 раз.
© Фото : Guinness World Records
Шестилетний Райан - самый популярный блогер, среди тех, кто родился после 2000 года. Его YouTube-канал Ryan ToysReview с момента запуска в марте 2015 года посмотрели 12.076.126.791 раз.
- Ирина Андреева
- Андрей Анненков
- Дмитрий Бабич
- Алена Березовская
- Владислав Бирюков
- Алексей Блинов
- Игорь Бочарников
- Искандер Валитов
- Сергей Варшавчик
- Дмитрий Виноградов
- Захар Виноградов
- Михаил Демурин
- Владимир Евсеев
- Елена Загородняя
- Ольга Зиновьева
- Валентин Зорин
- Ростислав Ищенко
- Дмитрий Киселев
- Вера Костамо
- Дмитрий Косырев
- Дмитрий Куликов
- Владимир Лепехин
- Федор Лукьянов
- Сергей Маркедонов
- Анастасия Мельникова
- Олег Назаров
- Игорь Николайчук
- Армен Оганесян
- Алексей Панкин
- Алексей Пилько
- Виталий Подвицкий
- Александр Рацимор
- Илья Ремесло
- Павел Родькин
- Петр Романов
- Михаил Ростовский
- Тимофей Сергейцев
- Максим Соколов
- Алёна Солнцева
- Елена Супонина
- Виталий Третьяков
- Александр Хроленко
- Социальный навигатор
- Навигатор абитуриента
- Найди меня, мама
- Год экологии
- РИА Рейтинг
- Лесопромышленный комплекс России
- Легкая промышленность
- Россия на ЭКСПО-2017
- Юбилейный Фестиваль "Спасская башня"
- Фестиваль Koktebel Jazz Party
- Sputnik International / English
- Sputnik Mundo / Spanish
- 俄罗斯卫星网 / Chinese
- Sputnik Deutschland / German
- Sputnik عربي / Arabic
- Sputnik Türkiye / Turkish
- Sputnik France / French
- Sputnik Brasil / Portuguese
- Sputnik Việt Nam / Vietnamese
- Sputnik 日本 / Japanese
- Sputnik افغانستان/ Dari
- Sputnik ایران/ Persian
- Sputnik Italia / Italian
- Sputnik Polska / Polish
- Sputnik Eesti / Estonian
- Sputnik Эстония / Russian
- Sputnik Lietuva / Lithuanian
- Sputnik Литва / Russian
- Sputnik Latvija / Latvian
- Sputnik Латвия / Russian
- Sputnik Србиjа / Serbian
- Sputnik Česká republika / Czech
- Sputnik Аҧсны / Abkhaz
- Sputnik Абхазия / Russian
- Sputnik Беларусь / Belarusian
- Sputnik Беларусь / Russian
- Sputnik Արմենիա / Armenian
- Sputnik Армения / Russian
- Sputnik Кыргызстан / Kyrgyz
- Sputnik Кыргызстан / Russian
- Sputnik Хуссар Ирыстон / Оssetian
- Sputnik Южная Осетия / Russian
- Sputnik Oʻzbekiston / Uzbek
- Sputnik Узбекистан / Russian
- Онлайн СМИ МИА «Россия Сегодня»
Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»
© 2017 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+