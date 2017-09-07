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Самые странные рекорды книги Гиннесса

14:3407.09.2017
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Художник Джей Си Шейтан со встроенной тату-машинкой. Из нового издания Книги рекордов Гиннесса
Айанна Уильямс, обладательница рекорда Самые длинные в мире ногти на женских руках. Из нового издания Книги рекордов Гиннесса
Кот Сигнус с самым длинным в мире хвостом. Из нового издания Книги рекордов Гиннесса
Джеки Майли — обладательница самой большой коллекции плюшевых мишек в мире. Из нового издания Книги рекордов Гиннесса
Старейший культурист в мире Джим Аррингтон. Из нового издания Книги рекордов Гиннесса
Пес Нео быстрее всех преодолел слалом из 10 обручей. Из нового издания Книги рекордов Гиннесса
Бенни Гарлем - обладатель самой высокой прически. Из нового издания Книги рекордов Гиннесса
Кролик Bini The Bunny - самое большое число слэм-данков кроликом. Из нового издания Книги рекордов Гиннесса
Эрик Ясколка - обладатель самой большой коллекции вещей, связанных с комиксом Люди Икс. Из нового издания Книги рекордов Гиннесса
Фредди - самый высокий пес в мире. Из нового издания Книги рекордов Гиннесса
Април Чой - самое большое число разбитых хлыстом яиц за 30 секунд. Из нового издания Книги рекордов Гиннесса
Джон Битмид - обладатель самой большой копии знаменитого детского игрушечного автомобиля — The Cozy Coupe. Из нового издания Книги рекордов Гиннесса
Андрэ Ортольф - самое большое количество съеденного желе за 1 минуту. Из нового издания Книги рекордов Гиннесса
Хантер Ивен - самое большое число надутых воздушных шаров за час. Из нового издания Книги рекордов Гиннесса
Самый большой шар из клейкой ленты. Из нового издания Книги рекордов Гиннесса
Брэд Ладнер - обладатель самой большой коллекции вещей о Бэтмене. Из нового издания Книги рекордов Гиннесса
Обладательница самой длинной в мире ресницы китаянка Ю Джанксиа. Из нового издания Книги рекордов Гиннесса
Натан Савайя - обладатель самого большого бэтмобиля из конструктора Лего. Из нового издания Книги рекордов Гиннесса
Том Колтун - обладатель самой большой коляски. Из нового издания Книги рекордов Гиннесса
Райан - обладатель самого популярного YouTube-канала Ryan ToysReview. Из нового издания Книги рекордов Гиннесса
© Фото : Guinness World RecordsХудожник Джей Си Шейтан вошел в новую книгу рекордов Гиннесса благодаря встроенной тату-машинке. Первый в мире тату-протез для него в 2016 году сделал художник и инженер Джей Эл Гонзал.Художник Джей Си Шейтан со встроенной тату-машинкой. Из нового издания Книги рекордов Гиннесса
© Фото : Guinness World Records
Художник Джей Си Шейтан вошел в новую книгу рекордов Гиннесса благодаря встроенной тату-машинке. Первый в мире тату-протез для него в 2016 году сделал художник и инженер Джей Эл Гонзал.
© Фото : Guinness World RecordsОбладательница "Самых длинных в мире ногтей на женских руках" Айанна Уильямс живет в Техасе. Она отращивает ногти уже почти 23 года, на данный момент их совокупная длина составляет 576,4 сантиметра.Айанна Уильямс, обладательница рекорда Самые длинные в мире ногти на женских руках. Из нового издания Книги рекордов Гиннесса
© Фото : Guinness World Records
Обладательница "Самых длинных в мире ногтей на женских руках" Айанна Уильямс живет в Техасе. Она отращивает ногти уже почти 23 года, на данный момент их совокупная длина составляет 576,4 сантиметра.
© Фото : Guinness World RecordsСигнус является обладателем самого длинного (44,66 сантиметра) хвоста в мире среди всех домашних котов.Кот Сигнус с самым длинным в мире хвостом. Из нового издания Книги рекордов Гиннесса
© Фото : Guinness World Records
Сигнус является обладателем самого длинного (44,66 сантиметра) хвоста в мире среди всех домашних котов.
© Фото : Guinness World RecordsСамая большая коллекция плюшевых мишек в мире(8025 штук) находится в штате Южная Дакота. Мишки "приехали" к своей владелице, Джеки Майли, из всех штатов США и 29 других стран.Джеки Майли — обладательница самой большой коллекции плюшевых мишек в мире. Из нового издания Книги рекордов Гиннесса
© Фото : Guinness World Records
Самая большая коллекция плюшевых мишек в мире(8025 штук) находится в штате Южная Дакота. Мишки "приехали" к своей владелице, Джеки Майли, из всех штатов США и 29 других стран.
© Фото : Guinness World RecordsСтарейшим культуристом в мире признан 85-летний Джим Аррингтон из Калифорнии. Он занимается бодибилдингом последние 70 лет.Старейший культурист в мире Джим Аррингтон. Из нового издания Книги рекордов Гиннесса
© Фото : Guinness World Records
Старейшим культуристом в мире признан 85-летний Джим Аррингтон из Калифорнии. Он занимается бодибилдингом последние 70 лет.
© Фото : Guinness World RecordsПес Нео быстрее всех преодолел слалом из 10 обручей.Пес Нео быстрее всех преодолел слалом из 10 обручей. Из нового издания Книги рекордов Гиннесса
© Фото : Guinness World Records
Пес Нео быстрее всех преодолел слалом из 10 обручей.
© Фото : Guinness World RecordsБенни Гарлем - обладатель самой высокой прически в мире. Ее длина составляет 52 сантиметра.Бенни Гарлем - обладатель самой высокой прически. Из нового издания Книги рекордов Гиннесса
© Фото : Guinness World Records
Бенни Гарлем - обладатель самой высокой прически в мире. Ее длина составляет 52 сантиметра.
© Фото : Guinness World RecordsСамым лучшим кроликом-баскетболистом признан четырехлетний Бини. Зверек за минуту семь раз может забросить мяч в корзину.Кролик Bini The Bunny - самое большое число слэм-данков кроликом. Из нового издания Книги рекордов Гиннесса
© Фото : Guinness World Records
Самым лучшим кроликом-баскетболистом признан четырехлетний Бини. Зверек за минуту семь раз может забросить мяч в корзину.
© Фото : Guinness World RecordsЭрик Ясколка - обладатель самой большой коллекции вещей, связанных с комиксом "Люди Икс". В ней более 15400 экспонатов.Эрик Ясколка - обладатель самой большой коллекции вещей, связанных с комиксом Люди Икс. Из нового издания Книги рекордов Гиннесса
© Фото : Guinness World Records
Эрик Ясколка - обладатель самой большой коллекции вещей, связанных с комиксом "Люди Икс". В ней более 15400 экспонатов.
© Фото : Guinness World RecordsФредди - самый высокий пес в мире. Его рост - 1,035 метра.Фредди - самый высокий пес в мире. Из нового издания Книги рекордов Гиннесса
© Фото : Guinness World Records
Фредди - самый высокий пес в мире. Его рост - 1,035 метра.
© Фото : Guinness World RecordsАприл Чой вошла в книгу рекордов Гиннесса благодаря тому, что за минуту может хлыстом сбить четыре блока в настольной игре Дженга.Април Чой - самое большое число разбитых хлыстом яиц за 30 секунд. Из нового издания Книги рекордов Гиннесса
© Фото : Guinness World Records
Април Чой вошла в книгу рекордов Гиннесса благодаря тому, что за минуту может хлыстом сбить четыре блока в настольной игре Дженга.
© Фото : Guinness World RecordsБританцы Джон и Джеф Битмиды смогли построить самую большую копию знаменитого детского игрушечного автомобиля — The Cozy Coupe. Высота автомобиля - 2,7 метра.Джон Битмид - обладатель самой большой копии знаменитого детского игрушечного автомобиля — The Cozy Coupe. Из нового издания Книги рекордов Гиннесса
© Фото : Guinness World Records
Британцы Джон и Джеф Битмиды смогли построить самую большую копию знаменитого детского игрушечного автомобиля — The Cozy Coupe. Высота автомобиля - 2,7 метра.
© Фото : Guinness World RecordsАндрэ Ортольф из Германии поставил рекорд по поеданию желе. Не используя рук, мужчине удалось за минуту съесть 716 грамм продукта.Андрэ Ортольф - самое большое количество съеденного желе за 1 минуту. Из нового издания Книги рекордов Гиннесса
© Фото : Guinness World Records
Андрэ Ортольф из Германии поставил рекорд по поеданию желе. Не используя рук, мужчине удалось за минуту съесть 716 грамм продукта.
© Фото : Guinness World RecordsХантер Эвен попал в книгу рекордов благодаря тому, что за час мог надуть 910 воздушных шаров.Хантер Ивен - самое большое число надутых воздушных шаров за час. Из нового издания Книги рекордов Гиннесса
© Фото : Guinness World Records
Хантер Эвен попал в книгу рекордов благодаря тому, что за час мог надуть 910 воздушных шаров.
© Фото : Guinness World RecordsСамый большой шар, изготовленный из клейкой ленты сделали в Портленде. Клубок весит порядка 907 килограммов и имеет в обхвате почти 4 метра.Самый большой шар из клейкой ленты. Из нового издания Книги рекордов Гиннесса
© Фото : Guinness World Records
Самый большой шар, изготовленный из клейкой ленты сделали в Портленде. Клубок весит порядка 907 килограммов и имеет в обхвате почти 4 метра.
© Фото : Guinness World RecordsБрэд Ладнер - обладатель самой большой коллекции вещей о "Бэтмене", которую он начал собирать еще в 1988 году. В коллекции теперь 8226 экспонатов.Брэд Ладнер - обладатель самой большой коллекции вещей о Бэтмене. Из нового издания Книги рекордов Гиннесса
© Фото : Guinness World Records
Брэд Ладнер - обладатель самой большой коллекции вещей о "Бэтмене", которую он начал собирать еще в 1988 году. В коллекции теперь 8226 экспонатов.
© Фото : Guinness World RecordsСамую длинную в мире ресницу удалось вырастить китаянке Ю Джанксиа. Ресница на верхнем веке ее левого глаза достигает 12,4 сантиметра.Обладательница самой длинной в мире ресницы китаянка Ю Джанксиа. Из нового издания Книги рекордов Гиннесса
© Фото : Guinness World Records
Самую длинную в мире ресницу удалось вырастить китаянке Ю Джанксиа. Ресница на верхнем веке ее левого глаза достигает 12,4 сантиметра.
© Фото : Guinness World RecordsНатан Савайя попал в книгу рекордов благодаря "бэтмобилю", который он построил полностью из деталей конструктора LEGO. На создание прототипа ушло три месяца и 500 тысяч "кубиков" LEGO. Скульптура имеет в длину 5,5 метра и весит более 68 килограмм.Натан Савайя - обладатель самого большого бэтмобиля из конструктора Лего. Из нового издания Книги рекордов Гиннесса
© Фото : Guinness World Records
Натан Савайя попал в книгу рекордов благодаря "бэтмобилю", который он построил полностью из деталей конструктора LEGO. На создание прототипа ушло три месяца и 500 тысяч "кубиков" LEGO. Скульптура имеет в длину 5,5 метра и весит более 68 килограмм.
© Фото : Guinness World RecordsДжейми Робертс и Том Колтун из Чикаго являются обладателями самой большой детской коляски в мире. Длина ее корпуса превышает 1,3 метра.Том Колтун - обладатель самой большой коляски. Из нового издания Книги рекордов Гиннесса
© Фото : Guinness World Records
Джейми Робертс и Том Колтун из Чикаго являются обладателями самой большой детской коляски в мире. Длина ее корпуса превышает 1,3 метра.
© Фото : Guinness World RecordsШестилетний Райан - самый популярный блогер, среди тех, кто родился после 2000 года. Его YouTube-канал Ryan ToysReview с момента запуска в марте 2015 года посмотрели 12.076.126.791 раз.Райан - обладатель самого популярного YouTube-канала Ryan ToysReview. Из нового издания Книги рекордов Гиннесса
© Фото : Guinness World Records
Шестилетний Райан - самый популярный блогер, среди тех, кто родился после 2000 года. Его YouTube-канал Ryan ToysReview с момента запуска в марте 2015 года посмотрели 12.076.126.791 раз.
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В свет вышло очередное, 63-е издание Книги рекордов Гиннесса. Лучший кролик-баскетболист, самый большой клубок скотча и другие странные рекорды — в фотоленте Ria.ru.

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