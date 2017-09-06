Снимки — победители конкурса Bird Photographer of the Year

В Великобритании подвели итоги конкурса среди фотографов, снимающих птиц. Среди тысячи заявок, пришедших из более, чем 50 стран мира, жюри отобрало лидеров в восьми номинациях, а также назвало имя лучшего фотографа года. Работы-призеры конкурса Bird Photographer of the Year — в фотоленте Ria.ru.