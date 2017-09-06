В Великобритании подвели итоги конкурса среди фотографов, снимающих птиц. Среди тысячи заявок, пришедших из более, чем 50 стран мира, жюри отобрало лидеров в восьми номинациях, а также назвало имя лучшего фотографа года. Работы-призеры конкурса Bird Photographer of the Year — в фотоленте Ria.ru.
Снимки — победители конкурса Bird Photographer of the Year
10:0006.09.2017
(обновлено: 11:21 06.09.2017)
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© Фото : Ahmad Alessa / Bird Photographer of the Year 2017Работа фотографа Ахмада Алесса "Серая цапля, заглядывающая под крыло", занявшая второе место в категории "Внимание к деталям".
Работа фотографа Ахмада Алесса "Серая цапля, заглядывающая под крыло", занявшая второе место в категории "Внимание к деталям".
© Фото : Kelvin Dao / Bird Photographer of the Year 2017Работа фотографа Кельвина Дао "Дятел в зеркале автомобиля", завоевавшая поощрительный приз жюри в категории "Птицы в саду".
Работа фотографа Кельвина Дао "Дятел в зеркале автомобиля", завоевавшая поощрительный приз жюри в категории "Птицы в саду".
© Фото : Andrew Parkinson / Bird Photographer of the Year 2017Работа фотографа Эндрю Паркинсона "Дерущиеся лысухи", занявшая первое место в категории "Поведение птиц".
Работа фотографа Эндрю Паркинсона "Дерущиеся лысухи", занявшая первое место в категории "Поведение птиц".
© Фото : Alejandro Prieto Rojas / Bird Photographer of the Year 2017Победителем конкурса стала работа фотографа Алехандро Прието Рохаса "Кормление фламинго", получившая главный приз в категории "Лучший портрет".
Победителем конкурса стала работа фотографа Алехандро Прието Рохаса "Кормление фламинго", получившая главный приз в категории "Лучший портрет".
© Фото : Joseph Anthony / Bird Photographer of the Year 2017Работа фотографа Джозефа Энтони "Птенцы ласточки в гнезде", завоевавшая почетное упоминание в категории "Творческий подход".
Работа фотографа Джозефа Энтони "Птенцы ласточки в гнезде", завоевавшая почетное упоминание в категории "Творческий подход".
© Фото : Georgina Steytler / Bird Photographer of the Year 2017Работа фотографа Джоржины Стейтлер "Отражатель", занявшая первое место в категории "Творческий подход".
Работа фотографа Джоржины Стейтлер "Отражатель", занявшая первое место в категории "Творческий подход".
© Фото : Marc Albiac / Bird Photographer of the Year 2017Работа фотографа Марка Албьяка "Близкий портрет", занявшая третье место в категории "Молодое дарование".
Работа фотографа Марка Албьяка "Близкий портрет", занявшая третье место в категории "Молодое дарование".
© Фото : Torsten Green-Petersen / Bird Photographer of the Year 2017Работа фотографа Торстена Грин-Петерсена "Силуэт дупеля", завоевавшая поощрительный приз жюри в категории "Поведение птиц".
Работа фотографа Торстена Грин-Петерсена "Силуэт дупеля", завоевавшая поощрительный приз жюри в категории "Поведение птиц".
© Фото : Jamie Hall / Bird Photographer of the Year 2017Работа фотографа Джейми Холла "Парящая сипуха", занявшая первое место в категории "Птицы в саду".
Работа фотографа Джейми Холла "Парящая сипуха", занявшая первое место в категории "Птицы в саду".
© Фото : Markus Varesvuo / Bird Photographer of the Year 2017Работа фотографа Маркуса Варесвуо "Лазоревка на ягодах", победившая в категории "Лучшее портфолио".
Работа фотографа Маркуса Варесвуо "Лазоревка на ягодах", победившая в категории "Лучшее портфолио".
© Фото : Markus Varesvuo / Bird Photographer of the Year 2017Работа фотографа Маркуса Варесвуо "Полярная сова", победившая в категории "Лучшее портфолио".
Работа фотографа Маркуса Варесвуо "Полярная сова", победившая в категории "Лучшее портфолио".
© Фото : Magdaléna Straková / Bird Photographer of the Year 2017Работа фотографа Магдалены Страковой "Лапы аиста", завоевавшая поощрительный приз жюри в категории "Внимание к деталям".
Работа фотографа Магдалены Страковой "Лапы аиста", завоевавшая поощрительный приз жюри в категории "Внимание к деталям".
© Фото : Gabor Kapus / Bird Photographer of the Year 2017Работа фотографа Габора Капуса "Чайки и лиса", завоевавшая поощрительный приз жюри в категории "Птицы в полете".
Работа фотографа Габора Капуса "Чайки и лиса", завоевавшая поощрительный приз жюри в категории "Птицы в полете".
© Фото : Bret Charman / Bird Photographer of the Year 2017Работа фотографа Брета Чармана "Австралийский пеликан опускается на воду", занявшая первое место в категории "Птицы в полете".
Работа фотографа Брета Чармана "Австралийский пеликан опускается на воду", занявшая первое место в категории "Птицы в полете".
© Фото : Daniel Stenberg / Bird Photographer of the Year 2017Работа фотографа Дэниела Стенберга "Кряква", завоевавшая поощрительный приз жюри в категории "Птицы в окружающей среде".
Работа фотографа Дэниела Стенберга "Кряква", завоевавшая поощрительный приз жюри в категории "Птицы в окружающей среде".
© Фото : Tom Hines / Bird Photographer of the Year 2017Работа фотографа Тома Хайнеса "Крыло баклана", занявшая первое место в категории "Внимание к деталям".
Работа фотографа Тома Хайнеса "Крыло баклана", занявшая первое место в категории "Внимание к деталям".
© Фото : Jamie Hall / Bird Photographer of the Year 2017Работа фотографа Джейми Холла "Красный коршун крупным планом", занявшая второе место в категории "Птицы в полете".
Работа фотографа Джейми Холла "Красный коршун крупным планом", занявшая второе место в категории "Птицы в полете".
© Фото : Markus Varesvuo / Bird Photographer of the Year 2017Работа фотографа Маркуса Варесвуо "Северная олуша под водой", победившая в категории "Лучшее портфолио".
Работа фотографа Маркуса Варесвуо "Северная олуша под водой", победившая в категории "Лучшее портфолио".
© Фото : Ben Hall / Bird Photographer of the Year 2017Работа фотографа Бена Холла "Кондор, летящий над горой"", занявшая первое место в категории "Птицы в окружающей среде".
Работа фотографа Бена Холла "Кондор, летящий над горой"", занявшая первое место в категории "Птицы в окружающей среде".
© Фото : Pål Hermansen / Bird Photographer of the Year 2017Работа фотографа Пала Хермансена "Плывущая гага", занявшая третье место в категории "Лучший портрет".
Работа фотографа Пала Хермансена "Плывущая гага", занявшая третье место в категории "Лучший портрет".
© Фото : Markus Varesvuo / Bird Photographer of the Year 2017Работа фотографа Маркуса Варесвуо "Неясыть", победившая в категории "Лучшее портфолио".
Работа фотографа Маркуса Варесвуо "Неясыть", победившая в категории "Лучшее портфолио".
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