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Финал Континентальной лиги League of Legends

13:1604.09.2017
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Церемония награждения победителей финала Континентальной лиги League of Legends в кинотелевизионном комплексе Главкино в Московской области
Зрители на финале Континентальной лиги League of Legends в кинотелевизионном комплексе Главкино в Московской области
Финал Континентальной лиги League of Legends в кинотелевизионном комплексе Главкино в Московской области
Косплеер на финале Континентальной лиги League of Legends в кинотелевизионном комплексе Главкино в Московской области
Участники финала Континентальной лиги League of Legends в кинотелевизионном комплексе Главкино в Московской области
Участники финала Континентальной лиги League of Legends в кинотелевизионном комплексе Главкино в Московской области
Косплеер на финале Континентальной лиги League of Legends в кинотелевизионном комплексе Главкино в Московской области
Финал Континентальной лиги League of Legends в кинотелевизионном комплексе Главкино в Московской области
Зрительница на финале Континентальной лиги League of Legends в кинотелевизионном комплексе Главкино в Московской области
Кубок Континентальной лиги League of Legends в кинотелевизионном комплексе Главкино в Московской области
Зрители на финале Континентальной лиги League of Legends в кинотелевизионном комплексе Главкино в Московской области
Косплеер на финале Континентальной лиги League of Legends в кинотелевизионном комплексе Главкино в Московской области
Комментаторы финала Континентальной лиги League of Legends в кинотелевизионном комплексе Главкино в Московской области
Участники финала Континентальной лиги League of Legends в кинотелевизионном комплексе Главкино в Московской области
Косплеер на финале Континентальной лиги League of Legends в кинотелевизионном комплексе Главкино в Московской области
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкЦеремония награждения победителей финала Континентальной лиги League of Legends в кинотелевизионном комплексе "Главкино" в Московской области.Церемония награждения победителей финала Континентальной лиги League of Legends в кинотелевизионном комплексе Главкино в Московской области
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Церемония награждения победителей финала Континентальной лиги League of Legends в кинотелевизионном комплексе "Главкино" в Московской области.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкЗрители на финале Континентальной лиги League of Legends в кинотелевизионном комплексе "Главкино" в Московской области.Зрители на финале Континентальной лиги League of Legends в кинотелевизионном комплексе Главкино в Московской области
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Зрители на финале Континентальной лиги League of Legends в кинотелевизионном комплексе "Главкино" в Московской области.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкФинал Континентальной лиги League of Legends в кинотелевизионном комплексе "Главкино" в Московской области.Финал Континентальной лиги League of Legends в кинотелевизионном комплексе Главкино в Московской области
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Финал Континентальной лиги League of Legends в кинотелевизионном комплексе "Главкино" в Московской области.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкКосплеер на финале Континентальной лиги League of Legends в кинотелевизионном комплексе "Главкино" в Московской области.Косплеер на финале Континентальной лиги League of Legends в кинотелевизионном комплексе Главкино в Московской области
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Косплеер на финале Континентальной лиги League of Legends в кинотелевизионном комплексе "Главкино" в Московской области.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкУчастники финала Континентальной лиги League of Legends в кинотелевизионном комплексе "Главкино" в Московской области.Участники финала Континентальной лиги League of Legends в кинотелевизионном комплексе Главкино в Московской области
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Участники финала Континентальной лиги League of Legends в кинотелевизионном комплексе "Главкино" в Московской области.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкУчастники финала Континентальной лиги League of Legends в кинотелевизионном комплексе "Главкино" в Московской области.Участники финала Континентальной лиги League of Legends в кинотелевизионном комплексе Главкино в Московской области
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Участники финала Континентальной лиги League of Legends в кинотелевизионном комплексе "Главкино" в Московской области.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкКосплеер на финале Континентальной лиги League of Legends в кинотелевизионном комплексе "Главкино" в Московской области.Косплеер на финале Континентальной лиги League of Legends в кинотелевизионном комплексе Главкино в Московской области
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Косплеер на финале Континентальной лиги League of Legends в кинотелевизионном комплексе "Главкино" в Московской области.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкФинал Континентальной лиги League of Legends в кинотелевизионном комплексе "Главкино" в Московской области.Финал Континентальной лиги League of Legends в кинотелевизионном комплексе Главкино в Московской области
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Финал Континентальной лиги League of Legends в кинотелевизионном комплексе "Главкино" в Московской области.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкЗрительница на финале Континентальной лиги League of Legends в кинотелевизионном комплексе "Главкино" в Московской области.Зрительница на финале Континентальной лиги League of Legends в кинотелевизионном комплексе Главкино в Московской области
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Зрительница на финале Континентальной лиги League of Legends в кинотелевизионном комплексе "Главкино" в Московской области.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкКубок Континентальной лиги League of Legends в кинотелевизионном комплексе "Главкино" в Московской области.Кубок Континентальной лиги League of Legends в кинотелевизионном комплексе Главкино в Московской области
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Кубок Континентальной лиги League of Legends в кинотелевизионном комплексе "Главкино" в Московской области.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкЗрители на финале Континентальной лиги League of Legends в кинотелевизионном комплексе "Главкино" в Московской области.Зрители на финале Континентальной лиги League of Legends в кинотелевизионном комплексе Главкино в Московской области
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Зрители на финале Континентальной лиги League of Legends в кинотелевизионном комплексе "Главкино" в Московской области.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкКосплеер на финале Континентальной лиги League of Legends в кинотелевизионном комплексе "Главкино" в Московской области.Косплеер на финале Континентальной лиги League of Legends в кинотелевизионном комплексе Главкино в Московской области
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Косплеер на финале Континентальной лиги League of Legends в кинотелевизионном комплексе "Главкино" в Московской области.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкКомментаторы финала Континентальной лиги League of Legends в кинотелевизионном комплексе "Главкино" в Московской области.Комментаторы финала Континентальной лиги League of Legends в кинотелевизионном комплексе Главкино в Московской области
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Комментаторы финала Континентальной лиги League of Legends в кинотелевизионном комплексе "Главкино" в Московской области.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкУчастники финала Континентальной лиги League of Legends в кинотелевизионном комплексе "Главкино" в Московской области.Участники финала Континентальной лиги League of Legends в кинотелевизионном комплексе Главкино в Московской области
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Участники финала Континентальной лиги League of Legends в кинотелевизионном комплексе "Главкино" в Московской области.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкКосплеер на финале Континентальной лиги League of Legends в кинотелевизионном комплексе "Главкино" в Московской области.Косплеер на финале Континентальной лиги League of Legends в кинотелевизионном комплексе Главкино в Московской области
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Косплеер на финале Континентальной лиги League of Legends в кинотелевизионном комплексе "Главкино" в Московской области.
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Третьего сентября в кинотелевизионном комплексе "Главкино" в Московской области состоялся финал Континентальной лиги League of Legends. Чемпионом СНГ-дивизиона и обладателем призового фонда в полтора миллиона рублей стала команда Gambit Esports, обыгравшая М19 со счетом 3:2. Gambit Esports представит СНГ на чемпионате мира, который пройдет в Китае с 23 сентября по 4 ноября.

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