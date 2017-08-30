США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Фото

Пляжная мода Латинской Америки на San Paulo Fashion Week

16:2030.08.2017
(обновлено: 16:21 30.08.2017)
0120
Показ коллекции Vix Paula Hermanny в рамках Недели моды в Сан-Паулу
Показ коллекции Vix Paula Hermanny в рамках Недели моды в Сан-Паулу
Модели за кулисами во время показа коллекции Lenny Niemeyer в рамках Недели моды в Сан-Паулу
Показ коллекции Lenny Niemeyer в рамках Недели моды в Сан-Паулу
Показ коллекции PatBo в рамках Недели моды в Сан-Паулу
Показ коллекции PatBo в рамках Недели моды в Сан-Паулу
Показ коллекции Uma Raquel Davidowicz в рамках Недели моды в Сан-Паулу
Показ коллекции Iodice в рамках Недели моды в Сан-Паулу
Показ коллекции Fabiana Milazzo в рамках Недели моды в Сан-Паулу
Показ коллекции Triya в рамках Недели моды в Сан-Паулу
Показ коллекции Lab в рамках Недели моды в Сан-Паулу
Показ коллекции Joao Pimenta в рамках Недели моды в Сан-Паулу
Показ коллекции Agua de Coco by Liana Thomas в рамках Недели моды в Сан-Паулу
Показ коллекции Agua de Coco by Liana Thomas в рамках Недели моды в Сан-Паулу
Показ коллекции Osklen в рамках Недели моды в Сан-Паулу
Показ коллекции Vanessa Moe в рамках Недели моды в Сан-Паулу
Показ коллекции Vanessa Moe в рамках Недели моды в Сан-Паулу
Показ коллекции A La Garconne в рамках Недели моды в Сан-Паулу
© AP Photo / Andre PennerНеделя моды San Paulo Fashion Week проходит с 27 по 31 августа в крупнейшем городе Бразилии.Показ коллекции Vix Paula Hermanny в рамках Недели моды в Сан-Паулу
© AP Photo / Andre Penner
Неделя моды San Paulo Fashion Week проходит с 27 по 31 августа в крупнейшем городе Бразилии.
© REUTERS / Nacho DoceКаждый год показы Недели моды проходят на территории выставочного центра Сицилло Матараццо, расположенного в городском парке "Ибирапуэра"Показ коллекции Vix Paula Hermanny в рамках Недели моды в Сан-Паулу
© REUTERS / Nacho Doce
Каждый год показы Недели моды проходят на территории выставочного центра Сицилло Матараццо, расположенного в городском парке "Ибирапуэра"
© REUTERS / Paulo WhitakerSan Paulo Fashion Week - это крупнейшее событие в мире моды всей Южной Америки.Модели за кулисами во время показа коллекции Lenny Niemeyer в рамках Недели моды в Сан-Паулу
© REUTERS / Paulo Whitaker
San Paulo Fashion Week - это крупнейшее событие в мире моды всей Южной Америки.
© REUTERS / Paulo WhitakerВо время этой Недели моды свои новые пляжные коллекции представляют крупнейшие дизайнеры Латинской Америки.Показ коллекции Lenny Niemeyer в рамках Недели моды в Сан-Паулу
© REUTERS / Paulo Whitaker
Во время этой Недели моды свои новые пляжные коллекции представляют крупнейшие дизайнеры Латинской Америки.
© AFP 2017 / Miguel SchincariolДизайнер Патриция Бональди (бренд PatBo) в новой коллекции сделала ставку на крупную вышивку и природные материалы.Показ коллекции PatBo в рамках Недели моды в Сан-Паулу
© AFP 2017 / Miguel Schincariol
Дизайнер Патриция Бональди (бренд PatBo) в новой коллекции сделала ставку на крупную вышивку и природные материалы.
© AP Photo / Nelson AntoineВ новой коллекции PatBo произошло смешение стилей и времен. "Это максимально глубокое погружение в прошлое, чтобы сделать вещь актуальной в настоящем", - отметила дизайнер бренда.Показ коллекции PatBo в рамках Недели моды в Сан-Паулу
© AP Photo / Nelson Antoine
В новой коллекции PatBo произошло смешение стилей и времен. "Это максимально глубокое погружение в прошлое, чтобы сделать вещь актуальной в настоящем", - отметила дизайнер бренда.
© REUTERS / Nacho DoceБренд Uma Raquel Davidowicz в новой пляжной коллекции сделал ставку на плавность линий силуэта и классические цвета, такие как белый и черный.Показ коллекции Uma Raquel Davidowicz в рамках Недели моды в Сан-Паулу
© REUTERS / Nacho Doce
Бренд Uma Raquel Davidowicz в новой пляжной коллекции сделал ставку на плавность линий силуэта и классические цвета, такие как белый и черный.
© AP Photo / Andre PennerДизайнер Вальдемар Йодиче при создании новой коллекции вдохновлялся работами художницы-абстракционистки Сони Делоне, которая часто использовала яркие цвета и четкие геометрические формы.Показ коллекции Iodice в рамках Недели моды в Сан-Паулу
© AP Photo / Andre Penner
Дизайнер Вальдемар Йодиче при создании новой коллекции вдохновлялся работами художницы-абстракционистки Сони Делоне, которая часто использовала яркие цвета и четкие геометрические формы.
© AP Photo / Andre PennerВдохновением для создания коллекции дизайнера Фабиана Милаццо стал мир грез и фантазий. Модели из этой коллекции рассказывают причудливые истории про бабочек на фоне моря или рыб, плавающих в деревьях.Показ коллекции Fabiana Milazzo в рамках Недели моды в Сан-Паулу
© AP Photo / Andre Penner
Вдохновением для создания коллекции дизайнера Фабиана Милаццо стал мир грез и фантазий. Модели из этой коллекции рассказывают причудливые истории про бабочек на фоне моря или рыб, плавающих в деревьях.
© AFP 2017 / Miguel SchincariolВ коллекции бренда Triya акцент сделан на природных мотивах флоры и фауны, тропических формах и принтах. При создании купальников широко использовалась техника макраме.Показ коллекции Triya в рамках Недели моды в Сан-Паулу
© AFP 2017 / Miguel Schincariol
В коллекции бренда Triya акцент сделан на природных мотивах флоры и фауны, тропических формах и принтах. При создании купальников широко использовалась техника макраме.
© AP Photo / Nelson AntoineЭмичида Фиоти, креативный дизайнер бренда Lab, создавая новую коллекцию, пытался ответить на вопрос, какой будет эстетика будущего. В показе бренда принимали участие модели плюс-сайз.Показ коллекции Lab в рамках Недели моды в Сан-Паулу
© AP Photo / Nelson Antoine
Эмичида Фиоти, креативный дизайнер бренда Lab, создавая новую коллекцию, пытался ответить на вопрос, какой будет эстетика будущего. В показе бренда принимали участие модели плюс-сайз.
© AFP 2017 / Miguel SchincariolОтправной точкой для создания коллекции бренда Joao Pimenta стала идея дихотомии добра и зла. Три базовых цвета коллекции - белый, красный и серый - представляют соответственно рай, ад и чистилище.Показ коллекции Joao Pimenta в рамках Недели моды в Сан-Паулу
© AFP 2017 / Miguel Schincariol
Отправной точкой для создания коллекции бренда Joao Pimenta стала идея дихотомии добра и зла. Три базовых цвета коллекции - белый, красный и серый - представляют соответственно рай, ад и чистилище.
© AP Photo / Nelson AntoineГлавной темой новой коллекции бренда Agua de Coco стала повседневная жизнь на острове Бали.Показ коллекции Agua de Coco by Liana Thomas в рамках Недели моды в Сан-Паулу
© AP Photo / Nelson Antoine
Главной темой новой коллекции бренда Agua de Coco стала повседневная жизнь на острове Бали.
© AFP 2017 / Miguel SchincariolДизайнер марки Agua de Coco Лиана Томас создала модели из натуральных тканей мягких цветов с принтами, имитирующими песок, листья, зеленый мох или блики солнечного света.Показ коллекции Agua de Coco by Liana Thomas в рамках Недели моды в Сан-Паулу
© AFP 2017 / Miguel Schincariol
Дизайнер марки Agua de Coco Лиана Томас создала модели из натуральных тканей мягких цветов с принтами, имитирующими песок, листья, зеленый мох или блики солнечного света.
© REUTERS / Nacho DoceКоллекцию бренда Osklen отмечают ткани с богатой палитрой цветов и принтами, имитирующими рисунки карандашом или тушью.Показ коллекции Osklen в рамках Недели моды в Сан-Паулу
© REUTERS / Nacho Doce
Коллекцию бренда Osklen отмечают ткани с богатой палитрой цветов и принтами, имитирующими рисунки карандашом или тушью.
© AP Photo / Nelson AntoineДизайнер Ванесса Моэ в новой коллекции сделала ставку на белый, красный и черный цвета.Показ коллекции Vanessa Moe в рамках Недели моды в Сан-Паулу
© AP Photo / Nelson Antoine
Дизайнер Ванесса Моэ в новой коллекции сделала ставку на белый, красный и черный цвета.
© AP Photo / Nelson AntoineБольшую часть новой коллекции Vanessa Moe составляют вечерние платья лаконичных цветов.Показ коллекции Vanessa Moe в рамках Недели моды в Сан-Паулу
© AP Photo / Nelson Antoine
Большую часть новой коллекции Vanessa Moe составляют вечерние платья лаконичных цветов.
© AP Photo / Andre PennerКоллекция бренда A La Garconne выполнена в рамках главного девиза компании "Винтаж - это будущее". Для изготовления своих моделей одежды компания часто использует переработанные материалы.Показ коллекции A La Garconne в рамках Недели моды в Сан-Паулу
© AP Photo / Andre Penner
Коллекция бренда A La Garconne выполнена в рамках главного девиза компании "Винтаж - это будущее". Для изготовления своих моделей одежды компания часто использует переработанные материалы.
Показ коллекции Agua de Coco by Liana Thomas в рамках Недели моды в Сан-ПаулуПляжная мода Латинской Америки на San Paulo Fashion Week16:2030.08.2017
Участница ежегодного карнавал в лондонском районе Ноттинг-ХиллЧудо в перьях: самые яркие участники Ноттинг-Хиллского карнавала16:5029.08.2017
Сотрудники правоохранительных органов у автомобиля ДПС, обстрелянного злоумышленником в КраснодареРабота следователей на месте нападения на сотрудников ДПС в Краснодаре12:1029.08.2017
Большой телескоп азимутальный на территории Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наукКосмические пейзажи обсерватории РАН09:1829.08.2017
Группа Fifth Harmony во время выступления на MTV Video Music Awards - 2017. 27 августа 2017Эпатажные наряды и рисковые номера на MTV Video Music Awards15:5628.08.2017
Музыкант оркестра корпуса карабинеров Италии на шествии участников фестиваля Спасская башня на Поклонной горе в МосквеШествие участников фестиваля "Спасская башня"13:4028.08.2017
Девушка-кандидат в курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков тренируется в летном тренажерном комплексеПервый набор девушек-курсанток в Краснодарское авиационное училище12:4828.08.2017
Музыканты из оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В. М. Халилова на торжественной церемонии открытия X Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня в МосквеЦеремония открытия фестиваля "Спасская башня" в Москве14:3027.08.2017
Горько-соленое Малиновое озеро в Михайловском районе Алтайского краяОтдых на розовых озерах Алтайского края08:2426.08.2017
На Международной выставке внедорожников, кроссоверов и вездеходов Moscow Off-road Show - 2017Внедорожная техника на Moscow Off-road Show08:0026.08.2017
Все фотоленты

В эти дни в Бразилии проходит крупнейшая в Латинской Америке неделя моды San Paulo Fashion Week. Показы новых пляжных коллекций — в фотоленте Ria.ru.

Комментировать
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена