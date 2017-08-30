В эти дни в Бразилии проходит крупнейшая в Латинской Америке неделя моды San Paulo Fashion Week. Показы новых пляжных коллекций — в фотоленте Ria.ru.
Пляжная мода Латинской Америки на San Paulo Fashion Week
16:2030.08.2017
(обновлено: 16:21 30.08.2017)
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© AP Photo / Andre PennerНеделя моды San Paulo Fashion Week проходит с 27 по 31 августа в крупнейшем городе Бразилии.
© AP Photo / Andre Penner
Неделя моды San Paulo Fashion Week проходит с 27 по 31 августа в крупнейшем городе Бразилии.
© REUTERS / Nacho DoceКаждый год показы Недели моды проходят на территории выставочного центра Сицилло Матараццо, расположенного в городском парке "Ибирапуэра"
Каждый год показы Недели моды проходят на территории выставочного центра Сицилло Матараццо, расположенного в городском парке "Ибирапуэра"
© REUTERS / Paulo WhitakerSan Paulo Fashion Week - это крупнейшее событие в мире моды всей Южной Америки.
San Paulo Fashion Week - это крупнейшее событие в мире моды всей Южной Америки.
© REUTERS / Paulo WhitakerВо время этой Недели моды свои новые пляжные коллекции представляют крупнейшие дизайнеры Латинской Америки.
Во время этой Недели моды свои новые пляжные коллекции представляют крупнейшие дизайнеры Латинской Америки.
© AFP 2017 / Miguel SchincariolДизайнер Патриция Бональди (бренд PatBo) в новой коллекции сделала ставку на крупную вышивку и природные материалы.
Дизайнер Патриция Бональди (бренд PatBo) в новой коллекции сделала ставку на крупную вышивку и природные материалы.
© AP Photo / Nelson AntoineВ новой коллекции PatBo произошло смешение стилей и времен. "Это максимально глубокое погружение в прошлое, чтобы сделать вещь актуальной в настоящем", - отметила дизайнер бренда.
© AP Photo / Nelson Antoine
В новой коллекции PatBo произошло смешение стилей и времен. "Это максимально глубокое погружение в прошлое, чтобы сделать вещь актуальной в настоящем", - отметила дизайнер бренда.
© REUTERS / Nacho DoceБренд Uma Raquel Davidowicz в новой пляжной коллекции сделал ставку на плавность линий силуэта и классические цвета, такие как белый и черный.
Бренд Uma Raquel Davidowicz в новой пляжной коллекции сделал ставку на плавность линий силуэта и классические цвета, такие как белый и черный.
© AP Photo / Andre PennerДизайнер Вальдемар Йодиче при создании новой коллекции вдохновлялся работами художницы-абстракционистки Сони Делоне, которая часто использовала яркие цвета и четкие геометрические формы.
© AP Photo / Andre Penner
Дизайнер Вальдемар Йодиче при создании новой коллекции вдохновлялся работами художницы-абстракционистки Сони Делоне, которая часто использовала яркие цвета и четкие геометрические формы.
© AP Photo / Andre PennerВдохновением для создания коллекции дизайнера Фабиана Милаццо стал мир грез и фантазий. Модели из этой коллекции рассказывают причудливые истории про бабочек на фоне моря или рыб, плавающих в деревьях.
© AP Photo / Andre Penner
Вдохновением для создания коллекции дизайнера Фабиана Милаццо стал мир грез и фантазий. Модели из этой коллекции рассказывают причудливые истории про бабочек на фоне моря или рыб, плавающих в деревьях.
© AFP 2017 / Miguel SchincariolВ коллекции бренда Triya акцент сделан на природных мотивах флоры и фауны, тропических формах и принтах. При создании купальников широко использовалась техника макраме.
В коллекции бренда Triya акцент сделан на природных мотивах флоры и фауны, тропических формах и принтах. При создании купальников широко использовалась техника макраме.
© AP Photo / Nelson AntoineЭмичида Фиоти, креативный дизайнер бренда Lab, создавая новую коллекцию, пытался ответить на вопрос, какой будет эстетика будущего. В показе бренда принимали участие модели плюс-сайз.
© AP Photo / Nelson Antoine
Эмичида Фиоти, креативный дизайнер бренда Lab, создавая новую коллекцию, пытался ответить на вопрос, какой будет эстетика будущего. В показе бренда принимали участие модели плюс-сайз.
© AFP 2017 / Miguel SchincariolОтправной точкой для создания коллекции бренда Joao Pimenta стала идея дихотомии добра и зла. Три базовых цвета коллекции - белый, красный и серый - представляют соответственно рай, ад и чистилище.
Отправной точкой для создания коллекции бренда Joao Pimenta стала идея дихотомии добра и зла. Три базовых цвета коллекции - белый, красный и серый - представляют соответственно рай, ад и чистилище.
© AP Photo / Nelson AntoineГлавной темой новой коллекции бренда Agua de Coco стала повседневная жизнь на острове Бали.
© AP Photo / Nelson Antoine
Главной темой новой коллекции бренда Agua de Coco стала повседневная жизнь на острове Бали.
© AFP 2017 / Miguel SchincariolДизайнер марки Agua de Coco Лиана Томас создала модели из натуральных тканей мягких цветов с принтами, имитирующими песок, листья, зеленый мох или блики солнечного света.
Дизайнер марки Agua de Coco Лиана Томас создала модели из натуральных тканей мягких цветов с принтами, имитирующими песок, листья, зеленый мох или блики солнечного света.
© REUTERS / Nacho DoceКоллекцию бренда Osklen отмечают ткани с богатой палитрой цветов и принтами, имитирующими рисунки карандашом или тушью.
Коллекцию бренда Osklen отмечают ткани с богатой палитрой цветов и принтами, имитирующими рисунки карандашом или тушью.
© AP Photo / Nelson AntoineДизайнер Ванесса Моэ в новой коллекции сделала ставку на белый, красный и черный цвета.
© AP Photo / Nelson Antoine
Дизайнер Ванесса Моэ в новой коллекции сделала ставку на белый, красный и черный цвета.
© AP Photo / Nelson AntoineБольшую часть новой коллекции Vanessa Moe составляют вечерние платья лаконичных цветов.
© AP Photo / Nelson Antoine
Большую часть новой коллекции Vanessa Moe составляют вечерние платья лаконичных цветов.
© AP Photo / Andre PennerКоллекция бренда A La Garconne выполнена в рамках главного девиза компании "Винтаж - это будущее". Для изготовления своих моделей одежды компания часто использует переработанные материалы.
© AP Photo / Andre Penner
Коллекция бренда A La Garconne выполнена в рамках главного девиза компании "Винтаж - это будущее". Для изготовления своих моделей одежды компания часто использует переработанные материалы.
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