Британское королевское фотографическое общество опубликовало список финалистов Международного конкурса научной фотографии International Images for Science competition этого года. Кадры, объясняющие научные понятия, или отражающие роль науки в повседневной жизни — в фотоленте Ria.ru.
Лучшие научные фотографии года
18:0523.08.2017
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© Фото : Houda Chaloun/ IIFS 2017Снимок "Ледяные ворота" фотографа Гуды Чалун. На кадре - айсберг, плывущий в море у берегов Антарктиды. Эта арка сформировалась из-за воздействия ветра и температурных изменений, разрушивших лед.
© Фото : Houda Chaloun/ IIFS 2017
Снимок "Ледяные ворота" фотографа Гуды Чалун. На кадре - айсберг, плывущий в море у берегов Антарктиды. Эта арка сформировалась из-за воздействия ветра и температурных изменений, разрушивших лед.
© Фото : Andrey Narchuk/ IIFS 2017Снимок "Любовь ангелов" фотографа Андрея Нарчука. Эти маленькие морские слизни обитают в холодных водах северной части Тихого и Атлантического океанов. Морские ангелы являются моллюсками, однако они сбрасывают свои раковины во время роста.
© Фото : Andrey Narchuk/ IIFS 2017
Снимок "Любовь ангелов" фотографа Андрея Нарчука. Эти маленькие морские слизни обитают в холодных водах северной части Тихого и Атлантического океанов. Морские ангелы являются моллюсками, однако они сбрасывают свои раковины во время роста.
© Фото : Enrico Sacchetti/ IIFS 2017Снимок "Радиотелескоп Аресибо" фотографа Энрико Саккетти. На кадре - телескоп, установленный в астрономической обсерватории в Пуэрто-Рико. До 2016 года это был крупнейший радиотелескоп, использующий одну апертуру. Телескоп используется для исследований в области радиоастрономии, физики атмосферы и радиолокационных наблюдений объектов Солнечной системы.
© Фото : Enrico Sacchetti/ IIFS 2017
Снимок "Радиотелескоп Аресибо" фотографа Энрико Саккетти. На кадре - телескоп, установленный в астрономической обсерватории в Пуэрто-Рико. До 2016 года это был крупнейший радиотелескоп, использующий одну апертуру. Телескоп используется для исследований в области радиоастрономии, физики атмосферы и радиолокационных наблюдений объектов Солнечной системы.
© Фото : Oleksandr Rupeta/ IIFS 2017Снимок "Больница Красного Креста в Кабуле" фотографа Александра Рупеты. На фото - лаборант берет у женщины кровь на анализ.
© Фото : Oleksandr Rupeta/ IIFS 2017
Снимок "Больница Красного Креста в Кабуле" фотографа Александра Рупеты. На фото - лаборант берет у женщины кровь на анализ.
© Фото : Håken Kvarnström/ IIFS 2017Снимок "Женская особь вида симоцефал" фотографа Хокена Кварнстрема. На фото - представительница вида водных блох, которые обычно не превышают в размере 3 мм. Маленькие желтые шарики у нее на спине - икринки.
© Фото : Håken Kvarnström/ IIFS 2017
Снимок "Женская особь вида симоцефал" фотографа Хокена Кварнстрема. На фото - представительница вида водных блох, которые обычно не превышают в размере 3 мм. Маленькие желтые шарики у нее на спине - икринки.
© Фото : Gabriel Kelemen PhD/ IIFS 2017Снимок "Голубые кольца Лизеганга" доктора философии Габриэля Клемена. На фото - концентрические кольца, возникшие в результате объединения бихромата калия, нитрата серебра и сульфата церия с раствором желатина.
© Фото : Gabriel Kelemen PhD/ IIFS 2017
Снимок "Голубые кольца Лизеганга" доктора философии Габриэля Клемена. На фото - концентрические кольца, возникшие в результате объединения бихромата калия, нитрата серебра и сульфата церия с раствором желатина.
© Фото : Richard Beech/ IIFS 2017Снимок "Объектив камеры" фотографа Ричарда Бича. На фото - крупный план зум-объектива Кэнон 24-105 мм f/4 для цифровой зеркальной камеры. Источник света, установленный за макро-объективом, позволил осветить различные слои и цвета, а остальная структура была получена благодаря дифракции.
© Фото : Richard Beech/ IIFS 2017
Снимок "Объектив камеры" фотографа Ричарда Бича. На фото - крупный план зум-объектива Кэнон 24-105 мм f/4 для цифровой зеркальной камеры. Источник света, установленный за макро-объективом, позволил осветить различные слои и цвета, а остальная структура была получена благодаря дифракции.
© Фото : Gerd-A. Günther/ IIFS 2017Снимок "Раковинные амебы" фотографа Герда А. Гюнтера. На фото запечатлены диффлюгии - одноклеточные амебные организмы, строящие свои раковины из песчинок. Снимок покрывает область в 0.9 мм.
© Фото : Gerd-A. Günther/ IIFS 2017
Снимок "Раковинные амебы" фотографа Герда А. Гюнтера. На фото запечатлены диффлюгии - одноклеточные амебные организмы, строящие свои раковины из песчинок. Снимок покрывает область в 0.9 мм.
© Фото : Luis Davilla/ IIFS 2017Снимок "Клетка Фарадея" фотографа Луиса Давилла. На фото запечатлен момент использования клетки Фарадея для изоляции телевизионной антенны. Это устройство предназначено для экранирования аппаратуры от внешних электромагнитных полей.
© Фото : Luis Davilla/ IIFS 2017
Снимок "Клетка Фарадея" фотографа Луиса Давилла. На фото запечатлен момент использования клетки Фарадея для изоляции телевизионной антенны. Это устройство предназначено для экранирования аппаратуры от внешних электромагнитных полей.
© Фото : Dr Jeremy Burgess/ IIFS 2017Снимок "Лист водяной лилии" доктора Джереми Берджесса. Это микрофотография среза стебля кувшинки, на которой видны полые трубки, которые обеспечивают подачу растению воздуха. Именно благодаря им обеспечивается плавучесть листьев водяной лилии.
© Фото : Dr Jeremy Burgess/ IIFS 2017
Снимок "Лист водяной лилии" доктора Джереми Берджесса. Это микрофотография среза стебля кувшинки, на которой видны полые трубки, которые обеспечивают подачу растению воздуха. Именно благодаря им обеспечивается плавучесть листьев водяной лилии.
© Фото : James Woodend/ IIFS 2017Снимок "Северное сияние над ледниковой лагуной" Джеймса Вуденда. Фото было сделано на озере Йекюльсаурлоун, расположенном на юге огромного ледника Ватнайекюдль в Исландии.
© Фото : James Woodend/ IIFS 2017
Снимок "Северное сияние над ледниковой лагуной" Джеймса Вуденда. Фото было сделано на озере Йекюльсаурлоун, расположенном на юге огромного ледника Ватнайекюдль в Исландии.
© Фото : Stephen Gschmeissner/ IIFS 2017Снимок "Лапки комара" Стивена Гшмейзнера. На фото - строение нижней части лапки насекомого: коготки, цепляющая подушечка с клейкими щетинками и окружающие чешуйки.
© Фото : Stephen Gschmeissner/ IIFS 2017
Снимок "Лапки комара" Стивена Гшмейзнера. На фото - строение нижней части лапки насекомого: коготки, цепляющая подушечка с клейкими щетинками и окружающие чешуйки.
© Фото : Phred Petersen/ IIFS 2017Снимок "Рост мухомора" Фреда Петерсена. На фото - три этапа развития красного мухомора, которые гриб проходит за 24-36 часов.
© Фото : Phred Petersen/ IIFS 2017
Снимок "Рост мухомора" Фреда Петерсена. На фото - три этапа развития красного мухомора, которые гриб проходит за 24-36 часов.
© Фото : Daniela Rapavá, Observatory Rimavaská Sobota/ IIFS 2017Снимок "Замороженный пузырь" Даниэлы Рапавы из Обсерватории Римавска Собота. На фото: пузырь, стенки которого состоят из слоя воды, зажатого между двумя слоями мыла. Когда вода замерзает, появляются древовидные кристаллы, а затем трещины, которые при расширении уничтожают пузырь.
© Фото : Daniela Rapavá, Observatory Rimavaská Sobota/ IIFS 2017
Снимок "Замороженный пузырь" Даниэлы Рапавы из Обсерватории Римавска Собота. На фото: пузырь, стенки которого состоят из слоя воды, зажатого между двумя слоями мыла. Когда вода замерзает, появляются древовидные кристаллы, а затем трещины, которые при расширении уничтожают пузырь.
© Фото : Plant & Food Research/ IIFS 2017Снимок "Органы осязания", сделанный электронным микроскопом. На фото: простейшие кожные органы чувств, отвечающие за осязание, вкус и обоняние. Волоски позволяют насекомому не только находить пищу, но и обнаруживать феромоны, выделяемые представителем противоположного пола.
© Фото : Plant & Food Research/ IIFS 2017
Снимок "Органы осязания", сделанный электронным микроскопом. На фото: простейшие кожные органы чувств, отвечающие за осязание, вкус и обоняние. Волоски позволяют насекомому не только находить пищу, но и обнаруживать феромоны, выделяемые представителем противоположного пола.
© Фото : Gerd-A. Günther/ IIFS 2017Снимок "Чистотел" Герда А. Гюнтера. На фото - зерно чистотела, которое имеет белый отросток на нижней части семенного зерна. Это любимое лакомство муравьев. Размер семени - менее 1,5 мм.
© Фото : Gerd-A. Günther/ IIFS 2017
Снимок "Чистотел" Герда А. Гюнтера. На фото - зерно чистотела, которое имеет белый отросток на нижней части семенного зерна. Это любимое лакомство муравьев. Размер семени - менее 1,5 мм.
© Фото : Richard Sharrocks/ IIFS 2017Снимок "Эквилибристика" фотографа Ричарда Шаррокса. На фото запечатлен момент столкновения трех капель в миске с водой. Первая капля дала всплеск, вторая, достигнув вершины пика, сформировала "корону", а третья замерла на вершине "шипа".
© Фото : Richard Sharrocks/ IIFS 2017
Снимок "Эквилибристика" фотографа Ричарда Шаррокса. На фото запечатлен момент столкновения трех капель в миске с водой. Первая капля дала всплеск, вторая, достигнув вершины пика, сформировала "корону", а третья замерла на вершине "шипа".
© Фото : Sergii Dymchenko/ IIFS 2017Снимок "Золотой грибной комарик" фотографа Сергея Димченко. На фото - представитель отряда двукрылых сциарид, покрытый очень тонким слоем золота для того, чтобы создать его визуализацию под электронным микроскопом.
© Фото : Sergii Dymchenko/ IIFS 2017
Снимок "Золотой грибной комарик" фотографа Сергея Димченко. На фото - представитель отряда двукрылых сциарид, покрытый очень тонким слоем золота для того, чтобы создать его визуализацию под электронным микроскопом.
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