Лучшие научные фотографии года

© Фото : Sergii Dymchenko/ IIFS 2017

Снимок "Золотой грибной комарик" фотографа Сергея Димченко. На фото - представитель отряда двукрылых сциарид, покрытый очень тонким слоем золота для того, чтобы создать его визуализацию под электронным микроскопом.