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Великое американское затмение

12:4322.08.2017
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Люди наблюдают за солнечным затмением на корабле. 21 августа 2017
Мультиэкспозиция фаз солнечного затмения. 21 августа 2017
Девушка наблюдает за солнечным затмением в Мексике. 21 августа 2017
Тень на США во время солнечного затмения снятая с борта МКС. 21 августа 2017
Луна проходящая через Солнце. 21 августа 2017
Президент США Дональд Трамп с семьей наблюдают за солнечным затмением с балкого Белого дома. 21 августа 2017
Комбинированное изображение полного солнечного затмения. 21 августа 2017
Люди наблюдают за солнечным затмением в Нью-Йорке. 21 августа 2017
Солнце перед полным затмением над Орегоном. 21 августа 2017
Космонавт Роскосмоса Федор Юрчихин снимает солнечное затмение с борта МКС. 21 августа 2017
Комбинированное изображение полного солнечного затмения. 21 августа 2017
Девушка наблюдает за солнечным затмением в Нью-Йорке. 21 августа 2017
Транзит Международной космической станции во время солнечного затмения. 21 августа 2017
Пластиковые розовые фламинго в защитных очках. 21 августа 2017
Частичное солнечное затмение на Канарских островах. 21 августа 2017
Тайлер Хансон наблюдает за солнечным затмением в Нэшвилле штат Теннеси США. 21 августа 2017
Прыжок в воду во время солнечного затмения. 21 августа 2017
Частичное солнечное затмение во Франции. 21 августа 2017
© AP Photo / Invision for Royal Caribbean International/Charles SykesЖители США 21 августа увидели самое долгое солнечное затмение в истории.Люди наблюдают за солнечным затмением на корабле. 21 августа 2017
© AP Photo / Invision for Royal Caribbean International/Charles Sykes
Жители США 21 августа увидели самое долгое солнечное затмение в истории.
© REUTERS / Jonathan ErnstПолное солнечное затмение можно было наблюдать в 14 штатах от Орегона до Южной Каролины.Мультиэкспозиция фаз солнечного затмения. 21 августа 2017
© REUTERS / Jonathan Ernst
Полное солнечное затмение можно было наблюдать в 14 штатах от Орегона до Южной Каролины.
© AFP 2017 / Pedro PardoПолоса "великого американского затмения" шириной 113 км соединила Восточное и Западное побережье страны.Девушка наблюдает за солнечным затмением в Мексике. 21 августа 2017
© AFP 2017 / Pedro Pardo
Полоса "великого американского затмения" шириной 113 км соединила Восточное и Западное побережье страны.
© NASAВ основном в полную темноту погрузились малонаселенные районы США.Тень на США во время солнечного затмения снятая с борта МКС. 21 августа 2017
© NASA
В основном в полную темноту погрузились малонаселенные районы США.
© NASA / SDOИз крупных городов США в темноте оказался только Нэшвилл (штат Теннесси), где солнце исчезло на 1 минуту 58 секунд.Луна проходящая через Солнце. 21 августа 2017
© NASA / SDO
Из крупных городов США в темноте оказался только Нэшвилл (штат Теннесси), где солнце исчезло на 1 минуту 58 секунд.
© REUTERS / Kevin LamarqueЗа редким природным явлением с балкона Белого дома наблюдал и президент страны Дональд Трамп с супругой Меланией и сыном Бэрроном. В Вашингтоне затмение было частичным - над городом была видна пятая часть светила.Президент США Дональд Трамп с семьей наблюдают за солнечным затмением с балкого Белого дома. 21 августа 2017
© REUTERS / Kevin Lamarque
За редким природным явлением с балкона Белого дома наблюдал и президент страны Дональд Трамп с супругой Меланией и сыном Бэрроном. В Вашингтоне затмение было частичным - над городом была видна пятая часть светила.
© AFP 2017 / Stan HondaВ континентальной части США затмение первыми встретили жители Орегона в 9.04 утра по местному времени (19.04 мск).Комбинированное изображение полного солнечного затмения. 21 августа 2017
© AFP 2017 / Stan Honda
В континентальной части США затмение первыми встретили жители Орегона в 9.04 утра по местному времени (19.04 мск).
© AP Photo / Michael Noble JrНаблюдение за затмением невооруженным глазом может привести к поражению зрения или даже слепоте, поэтому все желающие наблюдать за этим природным явлением заранее запаслись специальными очками.Люди наблюдают за солнечным затмением в Нью-Йорке. 21 августа 2017
© AP Photo / Michael Noble Jr
Наблюдение за затмением невооруженным глазом может привести к поражению зрения или даже слепоте, поэтому все желающие наблюдать за этим природным явлением заранее запаслись специальными очками.
© NASA / Aubrey GemignaniВпрочем, там, где солнце полностью скрылось за луной, на него все же можно было посмотреть без темных очков и прочих защитных приспособлений.Солнце перед полным затмением над Орегоном. 21 августа 2017
© NASA / Aubrey Gemignani
Впрочем, там, где солнце полностью скрылось за луной, на него все же можно было посмотреть без темных очков и прочих защитных приспособлений.
© NASA / Jack FischerАстронавт Джек Фишер на борту МКС запечатлел фотоохоту Федора Юрчихина за затмением.Космонавт Роскосмоса Федор Юрчихин снимает солнечное затмение с борта МКС. 21 августа 2017
© NASA / Jack Fischer
Астронавт Джек Фишер на борту МКС запечатлел фотоохоту Федора Юрчихина за затмением.
© AFP 2017 / Stan HondaВ ряде районов США солнце полностью скрывалось на промежуток от 1 минуты 8 секунд до 2 минут 40 секунд.Комбинированное изображение полного солнечного затмения. 21 августа 2017
© AFP 2017 / Stan Honda
В ряде районов США солнце полностью скрывалось на промежуток от 1 минуты 8 секунд до 2 минут 40 секунд.
© AP Photo / Mary AltafferВ последний раз подобное затмение в США наблюдали 99 лет назад.Девушка наблюдает за солнечным затмением в Нью-Йорке. 21 августа 2017
© AP Photo / Mary Altaffer
В последний раз подобное затмение в США наблюдали 99 лет назад.
© NASA / Joel KowskyСледующее полное затмение в США ожидается в 2024 году, но его можно будет наблюдать только в нескольких штатах.Транзит Международной космической станции во время солнечного затмения. 21 августа 2017
© NASA / Joel Kowsky
Следующее полное затмение в США ожидается в 2024 году, но его можно будет наблюдать только в нескольких штатах.
© AP Photo / Mark HumphreyБолее семи миллионов американцев специально отправились в районы полного солнечного затмения. Свободных мест в отелях, кемпингах и общежитиях к моменту начала затмения в этих регионах уже практически не осталось.Пластиковые розовые фламинго в защитных очках. 21 августа 2017
© AP Photo / Mark Humphrey
Более семи миллионов американцев специально отправились в районы полного солнечного затмения. Свободных мест в отелях, кемпингах и общежитиях к моменту начала затмения в этих регионах уже практически не осталось.
© REUTERS / Borja SuarezЧисло желающих увидеть солнечное затмение, не выходя из дома, оказалось настолько велико, что сайт NASA TV, на котором космическое агентство вело прямую трансляцию событий, обрушился незадолго до начала затмения.Частичное солнечное затмение на Канарских островах. 21 августа 2017
© REUTERS / Borja Suarez
Число желающих увидеть солнечное затмение, не выходя из дома, оказалось настолько велико, что сайт NASA TV, на котором космическое агентство вело прямую трансляцию событий, обрушился незадолго до начала затмения.
© AP Photo / John MinchilloБюро по трудоустройству Challenger, Gray & Christmas подсчитало, что за 20 минут солнечного затмения компании США потеряют около 694 миллиона долларов, потому что все желающие полюбоваться на природное явление на это время перестанут работать.Тайлер Хансон наблюдает за солнечным затмением в Нэшвилле штат Теннеси США. 21 августа 2017
© AP Photo / John Minchillo
Бюро по трудоустройству Challenger, Gray & Christmas подсчитало, что за 20 минут солнечного затмения компании США потеряют около 694 миллиона долларов, потому что все желающие полюбоваться на природное явление на это время перестанут работать.
© REUTERS / Red Bull/Dustin SnipesКолумбийский хай-дайвер Орландо Дуке прыгает с 20-метрового трамплина во время солнечного затмения.Прыжок в воду во время солнечного затмения. 21 августа 2017
© REUTERS / Red Bull/Dustin Snipes
Колумбийский хай-дайвер Орландо Дуке прыгает с 20-метрового трамплина во время солнечного затмения.
© REUTERS / Mal LangsdonЧастичное солнечное затмение над побережьем во Франции.Частичное солнечное затмение во Франции. 21 августа 2017
© REUTERS / Mal Langsdon
Частичное солнечное затмение над побережьем во Франции.
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Полное солнечное затмение произошло в понедельник в США. Его можно было наблюдать на обоих побережьях страны, что в последний раз происходило в 1918 году. "Великое американское затмение" — в фотоленте Ria.ru.

 

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