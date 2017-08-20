В Москве 19 и 20 августа проходит фестиваль фейерверков "Ростех". Самые яркие кадры — в фотоленте Ria.ru >>
Международный фестиваль фейерверков в Братеевском парке
11:0420.08.2017
(обновлено: 12:28 20.08.2017)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкМеждународный фестиваль фейерверков "Ростех" проходит в Москве с 19 по 20 августа в Братеевском каскадном парке. На фото: отдыхающие на фестивале фейерверков.
Международный фестиваль фейерверков "Ростех" проходит в Москве с 19 по 20 августа в Братеевском каскадном парке. На фото: отдыхающие на фестивале фейерверков.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВ этом году тема фестиваля — "Москва на семи холмах". На фото: участник группы Uma2rmaN Сергей Кристовский (в центре) выступает на международном фестивале фейерверков "Ростех".
В этом году тема фестиваля — "Москва на семи холмах". На фото: участник группы Uma2rmaN Сергей Кристовский (в центре) выступает на международном фестивале фейерверков "Ростех".
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкНа фото: отдыхающие на международном фестивале фейерверков "Ростех".
На фото: отдыхающие на международном фестивале фейерверков "Ростех".
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкЗрители фестиваля увидят не только шоу лучших пиротехников из разных уголков планеты, но и выступления артистов, шоу новых технологий.
Зрители фестиваля увидят не только шоу лучших пиротехников из разных уголков планеты, но и выступления артистов, шоу новых технологий.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкЗрители могут пройти квесты, посетить лектории, рынок ремесел и исторический фудкорт.
Зрители могут пройти квесты, посетить лектории, рынок ремесел и исторический фудкорт.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкНа фото: фейерверк на международном фестивале "Ростех" в Братеевском парке.
На фото: фейерверк на международном фестивале "Ростех" в Братеевском парке.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВ этом году зрители могут по sms проголосовать за полюбившихся участников в номинации "приз зрительских симпатий" прямо во время трансляции с фестиваля.
В этом году зрители могут по sms проголосовать за полюбившихся участников в номинации "приз зрительских симпатий" прямо во время трансляции с фестиваля.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВсе средства, полученные в результате голосования, будут перечислены благотворительным фондам "Линия жизни" и "Проникая в сердце".
Все средства, полученные в результате голосования, будут перечислены благотворительным фондам "Линия жизни" и "Проникая в сердце".
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкНакануне на фестивале выступили команды из Австрии, Армении, Румынии и Японии.
Накануне на фестивале выступили команды из Австрии, Армении, Румынии и Японии.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВ воскресенье зрителей ждет выступление команд из Бразилии, Китая, России и Хорватии.
В воскресенье зрителей ждет выступление команд из Бразилии, Китая, России и Хорватии.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкЖюри оценивает целостность композиции, синхронность залпов и музыкального сопровождения, темпоритм, пиротехнические ноу-хау, соответствие выступления заданным техническим параметрам (времени и калибров зарядов).
Жюри оценивает целостность композиции, синхронность залпов и музыкального сопровождения, темпоритм, пиротехнические ноу-хау, соответствие выступления заданным техническим параметрам (времени и калибров зарядов).
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВ субботу выступление пиротехников предваряло выступление группы "Уматурман" и концерт Хора Турецкого и группы "SOPRANO".
В субботу выступление пиротехников предваряло выступление группы "Уматурман" и концерт Хора Турецкого и группы "SOPRANO".
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВечером в воскресенье перед огненным шоу на фестивале выступит группа "Сплин".
Вечером в воскресенье перед огненным шоу на фестивале выступит группа "Сплин".
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкНа фестивале в этом году разыграют семь кубков: по аквабайку, по беговелу для самых маленьких, по интеллекту и стритболу, а также кубки "Битва поэтов", "Огненный джаз", "Завтрашние звезды".
На фестивале в этом году разыграют семь кубков: по аквабайку, по беговелу для самых маленьких, по интеллекту и стритболу, а также кубки "Битва поэтов", "Огненный джаз", "Завтрашние звезды".
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкИнформационную поддержку фестиваля фейерверков "Ростех" оказывает МИА "Россия сегодня".
Информационную поддержку фестиваля фейерверков "Ростех" оказывает МИА "Россия сегодня".
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