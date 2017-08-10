Обучение войне: как в "Азовце" воспитывают юных патриотов

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Бойцы "Азова" разработали для детей обучающую военную программу, рассчитанную на две недели, которая, как сказано на официальном сайте лагеря, не только научит подростков обращаться с оружием, но и позволит в доступной форме объяснить значимость и место Родины в системе ценностей человека.