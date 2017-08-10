В Киевской области Украины работает детский военизированный лагерь "Азовец", где уроки выживания детям преподают бойцы и инструкторы полка "Азов". Воспитание юных украинских патриотов — в фотоленте Ria.ru.
Обучение войне: как в "Азовце" воспитывают юных патриотов
18:3010.08.2017
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© AP Photo / Efrem LukatskyВ пригороде Киева работает лагерь "Азовец", в котором проходят военную подготовку дети, живущие в украинской столице и близлежащих районах.
© AP Photo / Efrem Lukatsky
В пригороде Киева работает лагерь "Азовец", в котором проходят военную подготовку дети, живущие в украинской столице и близлежащих районах.
© AP Photo / Efrem LukatskyПомимо обычных спортивных тренировок и уроков по выживанию, ребята в лагере учатся собирать автомат Калашникова и овладевают азами искусства войны.
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Помимо обычных спортивных тренировок и уроков по выживанию, ребята в лагере учатся собирать автомат Калашникова и овладевают азами искусства войны.
© AP Photo / Efrem LukatskyЭтот военизированный детский лагерь создали бойцы запрещенного в России батальона "Азов", который на данный момент входит в состав Нацгвардии Украины. Многие бойцы этого подразделения известны своими националистическими взглядами.
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Этот военизированный детский лагерь создали бойцы запрещенного в России батальона "Азов", который на данный момент входит в состав Нацгвардии Украины. Многие бойцы этого подразделения известны своими националистическими взглядами.
© AP Photo / Efrem LukatskyДобровольческий батальон "Азов" принимал активное участие в боевых действиях на юго-востоке Украины. В России в отношении его бойцов возбуждено уголовное дело по статьям "похищение человека", "истязание", "применение запрещенных средств и методов ведения войны".
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Добровольческий батальон "Азов" принимал активное участие в боевых действиях на юго-востоке Украины. В России в отношении его бойцов возбуждено уголовное дело по статьям "похищение человека", "истязание", "применение запрещенных средств и методов ведения войны".
© AP Photo / Efrem LukatskyОднако неонацистские наклонности бойцов батальона не отпугивают родителей, которые готовы платить по 130 долларов за то, чтобы их ребенок прошел курс подготовки в "Азовце".
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Однако неонацистские наклонности бойцов батальона не отпугивают родителей, которые готовы платить по 130 долларов за то, чтобы их ребенок прошел курс подготовки в "Азовце".
© AP Photo / Efrem LukatskyБойцы "Азова" разработали для детей обучающую военную программу, рассчитанную на две недели, которая, как сказано на официальном сайте лагеря, не только научит подростков обращаться с оружием, но и позволит в доступной форме объяснить значимость и место Родины в системе ценностей человека.
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Бойцы "Азова" разработали для детей обучающую военную программу, рассчитанную на две недели, которая, как сказано на официальном сайте лагеря, не только научит подростков обращаться с оружием, но и позволит в доступной форме объяснить значимость и место Родины в системе ценностей человека.
© AP Photo / Efrem LukatskyПо данным на начало августа, военную подготовку по программе "азовцев" в семи лагерях по всей Украине получили уже более 850 детей.
© AP Photo / Efrem Lukatsky
По данным на начало августа, военную подготовку по программе "азовцев" в семи лагерях по всей Украине получили уже более 850 детей.
© AP Photo / Efrem LukatskyРодители уверены, что их дети после прохождения подготовки в лагере становятся не только физически сильнее, но и более дисциплинированными.
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Родители уверены, что их дети после прохождения подготовки в лагере становятся не только физически сильнее, но и более дисциплинированными.
© AP Photo / Efrem LukatskyВсе тренинги, проводящиеся в лагере, сопровождаются и идеологической подготовкой юных патриотов. Дети с удовольствием скандируют националистические лозунги в духе "Украина, святая мать героев, войди в мое сердце!" или "Мы — дети Украины! Пусть Москва лежит в руинах, нам на это начхать!".
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Все тренинги, проводящиеся в лагере, сопровождаются и идеологической подготовкой юных патриотов. Дети с удовольствием скандируют националистические лозунги в духе "Украина, святая мать героев, войди в мое сердце!" или "Мы — дети Украины! Пусть Москва лежит в руинах, нам на это начхать!".
© AP Photo / Efrem LukatskyИнструкторы, преподающие в лагере, с удовольствием рассказывают журналистам, что цель их работы - рассказать детям о том, что такое война, потому что впереди - возврат Крыма и захват Кубани.
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Инструкторы, преподающие в лагере, с удовольствием рассказывают журналистам, что цель их работы - рассказать детям о том, что такое война, потому что впереди - возврат Крыма и захват Кубани.
© AP Photo / Efrem LukatskyВ лагерь принимают детей в возрасте 9-17 лет. Они живут в комнатах по 4-6 человек.
© AP Photo / Efrem Lukatsky
В лагерь принимают детей в возрасте 9-17 лет. Они живут в комнатах по 4-6 человек.
© AP Photo / Efrem LukatskyНа базе лагеря создана полоса препятствий представляющая собой уменьшенную и упрощенную версию полосы, которая используется для подготовки бойцов полка "Азов".
© AP Photo / Efrem Lukatsky
На базе лагеря создана полоса препятствий представляющая собой уменьшенную и упрощенную версию полосы, которая используется для подготовки бойцов полка "Азов".
© AP Photo / Efrem LukatskyПодобные лагеря под эгидой "Азова" существуют на Украине с 2015 года.
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Подобные лагеря под эгидой "Азова" существуют на Украине с 2015 года.
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