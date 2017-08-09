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Серфинг на Камчатке: вулканический песок и тихоокеанские волны

19:2309.08.2017
(обновлено: 19:32 09.08.2017)
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Участники фестиваля SnowaveFest-2017 на побережье тихого океана в Камчатском крае
Участники фестиваля SnowaveFest-2017 на побережье тихого океана в Камчатском крае
Участник фестиваля SnowaveFest-2017 на побережье тихого океана в Камчатском крае
Участник фестиваля SnowaveFest-2017 на побережье тихого океана в Камчатском крае
Участник фестиваля SnowaveFest-2017 готовиться к соревнованиям на побережье тихого океана в Камчатском крае
Участник фестиваля SnowaveFest-2017 на побережье тихого океана в Камчатском крае
Участник фестиваля SnowaveFest-2017 на побережье тихого океана в Камчатском крае
Участник фестиваля SnowaveFest-2017 на побережье тихого океана в Камчатском крае
Доска участника фестиваля SnowaveFest-2017 на побережье тихого океана в Камчатском крае
Участник фестиваля SnowaveFest-2017 на побережье тихого океана в Камчатском крае
Участник фестиваля SnowaveFest-2017 на побережье тихого океана в Камчатском крае
Участник фестиваля SnowaveFest-2017 на побережье тихого океана в Камчатском крае
Участник фестиваля SnowaveFest-2017 подготавливает доски к соревнованиям на побережье тихого океана в Камчатском крае
Участник фестиваля SnowaveFest-2017 на побережье тихого океана в Камчатском крае
Участник фестиваля SnowaveFest-2017 на побережье тихого океана в Камчатском крае
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкПервый серф-фестиваль "Snowave" проходил с 31 июля по 5 августа на побережье Тихого океана в Камчатском крае.Участники фестиваля SnowaveFest-2017 на побережье тихого океана в Камчатском крае
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Первый серф-фестиваль "Snowave" проходил с 31 июля по 5 августа на побережье Тихого океана в Камчатском крае.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкВ рамках фестиваля прошел открытый чемпионат Петропавловск-Камчатского городского округа по серфингу.Участники фестиваля SnowaveFest-2017 на побережье тихого океана в Камчатском крае
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
В рамках фестиваля прошел открытый чемпионат Петропавловск-Камчатского городского округа по серфингу.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкСоревнования были организованы на Халактырском пляже.Участник фестиваля SnowaveFest-2017 на побережье тихого океана в Камчатском крае
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Соревнования были организованы на Халактырском пляже.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкВ турнире выступили 40 спортсменов из Владивостока, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Москвы, Уфы, Санкт-Петербурга и с Камчатки, а также из Нью-Джерси (США).Участник фестиваля SnowaveFest-2017 на побережье тихого океана в Камчатском крае
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
В турнире выступили 40 спортсменов из Владивостока, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Москвы, Уфы, Санкт-Петербурга и с Камчатки, а также из Нью-Джерси (США).
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкПринять участие в фестивале могли все желающие, достигшие 12-летнего возраста, которые подали официальную заявку, а также имели медицинский допуск врача и страховку.Участник фестиваля SnowaveFest-2017 готовиться к соревнованиям на побережье тихого океана в Камчатском крае
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Принять участие в фестивале могли все желающие, достигшие 12-летнего возраста, которые подали официальную заявку, а также имели медицинский допуск врача и страховку.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкСоревнования проводились в двух дисциплинах: Shortboard (длина доски максимум 7 футов) и Longboard (длина доски минимум 8,4 футов).Участник фестиваля SnowaveFest-2017 на побережье тихого океана в Камчатском крае
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Соревнования проводились в двух дисциплинах: Shortboard (длина доски максимум 7 футов) и Longboard (длина доски минимум 8,4 футов).
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкТурнир среди серферов проходил в три раунда.Участник фестиваля SnowaveFest-2017 на побережье тихого океана в Камчатском крае
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Турнир среди серферов проходил в три раунда.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкВо время отборочного раунда заезды проходили в составе 2-х или 3-х серферов. Выигравший спортсмен проходил во 2-й раунд соревнований, а проигравшие - выбывали с турнира.Участник фестиваля SnowaveFest-2017 на побережье тихого океана в Камчатском крае
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Во время отборочного раунда заезды проходили в составе 2-х или 3-х серферов. Выигравший спортсмен проходил во 2-й раунд соревнований, а проигравшие - выбывали с турнира.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкВо втором раунде соревнований, так называемом полуфинале, в заездах участвовали два серфера. Победитель переходил в финал.Доска участника фестиваля SnowaveFest-2017 на побережье тихого океана в Камчатском крае
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Во втором раунде соревнований, так называемом полуфинале, в заездах участвовали два серфера. Победитель переходил в финал.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкВ финале соревнований двое серферов, показавшие лучшие результаты, боролись за 1 и 2 второе места турнира. Остальные - за 3 и 4 место соответственно.Участник фестиваля SnowaveFest-2017 на побережье тихого океана в Камчатском крае
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
В финале соревнований двое серферов, показавшие лучшие результаты, боролись за 1 и 2 второе места турнира. Остальные - за 3 и 4 место соответственно.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкВ результате, в дисциплине Longboard первое место занял Алексей Суворов из Хабаровска, второе и третье поделили Александр Шаповалов и Людмила Орлова из Петропавловска-Камчатского.Участник фестиваля SnowaveFest-2017 на побережье тихого океана в Камчатском крае
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
В результате, в дисциплине Longboard первое место занял Алексей Суворов из Хабаровска, второе и третье поделили Александр Шаповалов и Людмила Орлова из Петропавловска-Камчатского.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкЭти же спортсмены оказались в лидерах и в дисциплине Shortboard: Александр Шаповалов здесь стал первым, а Алексей Суворов с Людмилой Орловой поделили второе и третье место.Участник фестиваля SnowaveFest-2017 на побережье тихого океана в Камчатском крае
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Эти же спортсмены оказались в лидерах и в дисциплине Shortboard: Александр Шаповалов здесь стал первым, а Алексей Суворов с Людмилой Орловой поделили второе и третье место.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкПомимо чемпионата по серфингу в рамках "SnowaveFest" были организованы конкурс воздушных змеев, фотовыставка, посвященная истории серфинга на Камчатке, а также прошли несколько мастер-классов и открытых уроков по серф-подготовке.Участник фестиваля SnowaveFest-2017 подготавливает доски к соревнованиям на побережье тихого океана в Камчатском крае
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Помимо чемпионата по серфингу в рамках "SnowaveFest" были организованы конкурс воздушных змеев, фотовыставка, посвященная истории серфинга на Камчатке, а также прошли несколько мастер-классов и открытых уроков по серф-подготовке.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкСерфинг стал официальным видом спорта в России в 2015 году, а с 2016 – он входит в Олимпийскую программу.Участник фестиваля SnowaveFest-2017 на побережье тихого океана в Камчатском крае
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Серфинг стал официальным видом спорта в России в 2015 году, а с 2016 – он входит в Олимпийскую программу.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкКамчатка - это единственное место в России где можно круглогодично заниматься серфингом благодаря тому, что полуостров омывается Тихим океаном.Участник фестиваля SnowaveFest-2017 на побережье тихого океана в Камчатском крае
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Камчатка - это единственное место в России где можно круглогодично заниматься серфингом благодаря тому, что полуостров омывается Тихим океаном.
Участники фестиваля SnowaveFest-2017 на побережье тихого океана в Камчатском краеСерфинг на Камчатке: вулканический песок и тихоокеанские волны19:2309.08.2017
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В Петропавловске-Камчатском прошел фестиваль серфинга "SnowaveFest-2017". Покорители камчатских волн — в фотоленте Ria.ru.

SnowaveFest-2017
Подробно: https://kamchatinfo.com/news/sport/detail/21156/
В Петропавловске-Камчатском
Подробно: https://kamchatinfo.com/news/sport/detail/21156/
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