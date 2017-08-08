Финалистки ежегодного конкурса красоты "Мисс Бум-Бум" приняли участие в фотосессии на улицах Сан-Паулу. Претендентки на титул обладательницы лучших ягодиц Бразилии — в фотоленте Ria.ru.
Фотосессия участниц бразильского конкурса "Мисс Бум-Бум"
12:4108.08.2017
(обновлено: 12:42 08.08.2017)
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© AFP 2017 / Nelson Almeida В этом году уже в седьмой раз бразильцам на конкурсе "Мисс Бум-Бум" предстоит выбрать обладательницу лучших ягодиц страны.
В этом году уже в седьмой раз бразильцам на конкурсе "Мисс Бум-Бум" предстоит выбрать обладательницу лучших ягодиц страны.
© REUTERS / Paulo WhitakerКаждый год в конкурсе принимают участие 27 девушек - по одной от каждой административной единицы Бразилии.
Каждый год в конкурсе принимают участие 27 девушек - по одной от каждой административной единицы Бразилии.
© AFP 2017 / Nelson AlmeidaНакануне в финансовом центре Сан-Паулу состоялась рекламная фотосессия конкурса, в которой приняли участие все претендентки.
Накануне в финансовом центре Сан-Паулу состоялась рекламная фотосессия конкурса, в которой приняли участие все претендентки.
© REUTERS / Paulo WhitakerДевушки прошли в купальниках по одной из самых оживленных улиц Сан-Паулу - Авенида Паулиста.
Девушки прошли в купальниках по одной из самых оживленных улиц Сан-Паулу - Авенида Паулиста.
© AFP 2017 / Nelson AlmeidaТеперь вплоть до ноября за каждую из участниц будут голосовать обычные жители Бразилии на официальном сайте конкурса.
Теперь вплоть до ноября за каждую из участниц будут голосовать обычные жители Бразилии на официальном сайте конкурса.
© REUTERS / Paulo WhitakerК финалу конкурса "Мисс Бум-Бум", который пройдет в Сан-Паулу 6 ноября, список претенденток на заветный титул сократится до 15 имен.
К финалу конкурса "Мисс Бум-Бум", который пройдет в Сан-Паулу 6 ноября, список претенденток на заветный титул сократится до 15 имен.
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