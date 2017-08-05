Водный поход и погоня за щукой: как Путин отдыхал в Туве
12:1005.08.2017
(обновлено: 12:16 05.08.2017)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВо время поездки на Дальний Восток президент выделил два дня на остановку в Южной Сибири, несмотря на крайне напряженный график.
На фото: Владимир Путин на моторной лодке на каскаде горных озер в Туве.
На фото: Владимир Путин на моторной лодке на каскаде горных озер в Туве.
Во время поездки на Дальний Восток президент выделил два дня на остановку в Южной Сибири, несмотря на крайне напряженный график.
На фото: Владимир Путин на моторной лодке на каскаде горных озер в Туве.
На фото: Владимир Путин на моторной лодке на каскаде горных озер в Туве.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВ Сибири российский президент провел два дня и за это время успел побывать в тайге и порыбачить на горных озерах.
На фото: Владимир Путин во время рыбалки на каскаде горных озер в Туве.
На фото: Владимир Путин во время рыбалки на каскаде горных озер в Туве.
В Сибири российский президент провел два дня и за это время успел побывать в тайге и порыбачить на горных озерах.
На фото: Владимир Путин во время рыбалки на каскаде горных озер в Туве.
На фото: Владимир Путин во время рыбалки на каскаде горных озер в Туве.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкКроме того, он ходил по рекам на моторных лодках и плотах, совершал переходы по горам на квадроциклах и пешком. На фото: президент РФ во время подводной охоты в гидрокостюме на каскаде горных озер.
Кроме того, он ходил по рекам на моторных лодках и плотах, совершал переходы по горам на квадроциклах и пешком. На фото: президент РФ во время подводной охоты в гидрокостюме на каскаде горных озер.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПутин также занимался рыбалкой и подводной охотой, плавая в гидрокостюме. На маске установили камеру GoPro. Благодаря ей удалось запечатлеть уникальные кадры его двухчасовой "охоты на щук". На фото: Владимир Путин во время подводной охоты в гидрокостюме на каскаде горных озер в Республике Тыва.
Путин также занимался рыбалкой и подводной охотой, плавая в гидрокостюме. На маске установили камеру GoPro. Благодаря ей удалось запечатлеть уникальные кадры его двухчасовой "охоты на щук". На фото: Владимир Путин во время подводной охоты в гидрокостюме на каскаде горных озер в Республике Тыва.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкРекордов, как с щукой в 2013 году, не было, однако рыбалка прошла "интереснее, чем раньше", отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. На фото: Владимир Путин во время рыбалки.
Рекордов, как с щукой в 2013 году, не было, однако рыбалка прошла "интереснее, чем раньше", отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. На фото: Владимир Путин во время рыбалки.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкНизкая температура воды в сибирском озере, не поднимающаяся выше плюс 17 градусов, не помешала президенту искупаться.
Низкая температура воды в сибирском озере, не поднимающаяся выше плюс 17 градусов, не помешала президенту искупаться.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкНа фото: Владимир Путин во время рыбалки на каскаде горных озер в Туве.
На фото: Владимир Путин во время рыбалки на каскаде горных озер в Туве.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент также имел возможность позагорать, поскольку воздух в тех местах, где побывал российский лидер, быстро прогревается. На фото: президент РФ Владимир Путин загорает во время рыбалки в Туве.
Президент также имел возможность позагорать, поскольку воздух в тех местах, где побывал российский лидер, быстро прогревается. На фото: президент РФ Владимир Путин загорает во время рыбалки в Туве.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВ коротком походе, там, где глубины были небольшие, Владимир Путин использовал глиссер "Пиранья", совершал пешие и на квадроциклах переходы по горам.
В коротком походе, там, где глубины были небольшие, Владимир Путин использовал глиссер "Пиранья", совершал пешие и на квадроциклах переходы по горам.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВ кратком путешествии президента сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, глава Хакасии Виктор Зимин и глава Тувы Шолбан Кара-оол.
В кратком путешествии президента сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, глава Хакасии Виктор Зимин и глава Тувы Шолбан Кара-оол.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкЗатем Владимир Путин отправился на Байкал. Там глава государства принял участие в церемонии выпуска в озеро молоди байкальского омуля. На фото: президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу (справа) во время похода по горам в Туве.
Затем Владимир Путин отправился на Байкал. Там глава государства принял участие в церемонии выпуска в озеро молоди байкальского омуля. На фото: президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу (справа) во время похода по горам в Туве.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезиденту рассказали о реализации экологических программ на Байкале и показали мальков в открытой емкости рядом с контейнером. На фото: президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу (справа) во время рыбалки.
Президенту рассказали о реализации экологических программ на Байкале и показали мальков в открытой емкости рядом с контейнером. На фото: президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу (справа) во время рыбалки.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПосле посещения туристического центра Байкальского государственного природного биосферного заповедника Путин провел совещание по его экологическому развитию.
После посещения туристического центра Байкальского государственного природного биосферного заповедника Путин провел совещание по его экологическому развитию.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкТам Путин поручил сделать дорогу на острове Ольхон, которая соединит его центр и паромную переправу. Об этом жители поселка Хужир просили президента в ходе "прямой линии".
Там Путин поручил сделать дорогу на острове Ольхон, которая соединит его центр и паромную переправу. Об этом жители поселка Хужир просили президента в ходе "прямой линии".
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПутин поручил губернатору Иркутской области Сергею Левченко рассчитать стоимость строительства трассы, заметив, что за прошедшие месяцы это уже можно было сделать. На фото: Владимир Путин во время подводной охоты в гидрокостюме.
Путин поручил губернатору Иркутской области Сергею Левченко рассчитать стоимость строительства трассы, заметив, что за прошедшие месяцы это уже можно было сделать. На фото: Владимир Путин во время подводной охоты в гидрокостюме.
Владимир Путин провел короткий отпуск в Сибири. Кадры с российским лидером во время его отдыха — в фотоленте Ria.ru >>
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