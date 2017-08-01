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Заполярье в снимках экспедиции "Полстраны под парусом"

17:5301.08.2017
(обновлено: 18:46 01.08.2017)
04320
Арктическая экспедиция Полстраны под парусом
Арктическая экспедиция Полстраны под парусом
Арктическая экспедиция Полстраны под парусом
Арктическая экспедиция Полстраны под парусом
Арктическая экспедиция Полстраны под парусом
Арктическая экспедиция Полстраны под парусом
Арктическая экспедиция Полстраны под парусом
Арктическая экспедиция Полстраны под парусом
Арктическая экспедиция Полстраны под парусом
Арктическая экспедиция Полстраны под парусом
Арктическая экспедиция Полстраны под парусом
Арктическая экспедиция Полстраны под парусом
Арктическая экспедиция Полстраны под парусом
Арктическая экспедиция Полстраны под парусом
Арктическая экспедиция Полстраны под парусом
Арктическая экспедиция Полстраны под парусом
© Фото : Planx.mediaРоссийская команда путешественников Plan X Adventure Team отправилась в четырехмесячную экспедицию протяженностью более шести тысяч километров.Арктическая экспедиция Полстраны под парусом
© Фото : Planx.media
Российская команда путешественников Plan X Adventure Team отправилась в четырехмесячную экспедицию протяженностью более шести тысяч километров.
© Фото : Planx.mediaЭкипаж 8-метрового катамарана "Морской слон" намерен пройти маршрут от Красноярска до Архангельска, сплавившись по Енисею и преодолев четыре арктических моря.Арктическая экспедиция Полстраны под парусом
© Фото : Planx.media
Экипаж 8-метрового катамарана "Морской слон" намерен пройти маршрут от Красноярска до Архангельска, сплавившись по Енисею и преодолев четыре арктических моря.
© Фото : Planx.mediaЭкспедиция стартовала 26 июня.Арктическая экспедиция Полстраны под парусом
© Фото : Planx.media
Экспедиция стартовала 26 июня.
© Фото : Planx.mediaНа данный момент экспедиционная команда вышла в Карское море и уже приближается к Байдарацкой губе, расположенной между Югорским полуостровом и полуостровом Ямал.Арктическая экспедиция Полстраны под парусом
© Фото : Planx.media
На данный момент экспедиционная команда вышла в Карское море и уже приближается к Байдарацкой губе, расположенной между Югорским полуостровом и полуостровом Ямал.
© Фото : Planx.mediaБолее 2000 километров вниз по течению от Красноярска до устья Енисея путешественникам удалось преодолеть менее чем за месяц.Арктическая экспедиция Полстраны под парусом
© Фото : Planx.media
Более 2000 километров вниз по течению от Красноярска до устья Енисея путешественникам удалось преодолеть менее чем за месяц.
© Фото : Planx.mediaНа пути к океану экспедиция сменила три климатических пояса.Арктическая экспедиция Полстраны под парусом
© Фото : Planx.media
На пути к океану экспедиция сменила три климатических пояса.
© Фото : Planx.mediaПутешественники 17 июля пополнили запасы в Дудинке - последнем крупном населенном пункте на маршруте экспедиции.Арктическая экспедиция Полстраны под парусом
© Фото : Planx.media
Путешественники 17 июля пополнили запасы в Дудинке - последнем крупном населенном пункте на маршруте экспедиции.
© Фото : Planx.mediaНа борт судна погрузили около 300 литров топлива для вспомогательного двигателя и продовольствие, рассчитанное на 3,5 месяца автономного движения.Арктическая экспедиция Полстраны под парусом
© Фото : Planx.media
На борт судна погрузили около 300 литров топлива для вспомогательного двигателя и продовольствие, рассчитанное на 3,5 месяца автономного движения.
© Фото : Planx.media22 июля катамаран прошел самую северную точку маршрута – остров Шокальского в Карском море.Арктическая экспедиция Полстраны под парусом
© Фото : Planx.media
22 июля катамаран прошел самую северную точку маршрута – остров Шокальского в Карском море.
© Фото : Planx.mediaПолоса льда на острове Шокальского.Арктическая экспедиция Полстраны под парусом
© Фото : Planx.media
Полоса льда на острове Шокальского.
© Фото : Planx.mediaСудно, выброшенное на берег у поселка Воронцово.Арктическая экспедиция Полстраны под парусом
© Фото : Planx.media
Судно, выброшенное на берег у поселка Воронцово.
© Фото : Planx.mediaАрктическая экспедиция "Полстраны под парусом" продлится 120 дней.Арктическая экспедиция Полстраны под парусом
© Фото : Planx.media
Арктическая экспедиция "Полстраны под парусом" продлится 120 дней.
© Фото : Planx.mediaСобака Пуля, живущая на полярной станции на острове Олений.Арктическая экспедиция Полстраны под парусом
© Фото : Planx.media
Собака Пуля, живущая на полярной станции на острове Олений.
© Фото : Planx.mediaДля прохождения маршрута команда PLAN X подготовила специальное судно — парусный 8-метровый катамаран с надувными баллонами. За счет разборной конструкции его можно доставить в любую точку мира, а низкая осадка и отсутствие жестких корпусов позволяют экипажу высаживаться на любое неподготовленное побережье и дрейфующие льды.Арктическая экспедиция Полстраны под парусом
© Фото : Planx.media
Для прохождения маршрута команда PLAN X подготовила специальное судно — парусный 8-метровый катамаран с надувными баллонами. За счет разборной конструкции его можно доставить в любую точку мира, а низкая осадка и отсутствие жестких корпусов позволяют экипажу высаживаться на любое неподготовленное побережье и дрейфующие льды.
© Фото : Planx.mediaАрктическая экспедиция "Полстраны под парусом".Арктическая экспедиция Полстраны под парусом
© Фото : Planx.media
Арктическая экспедиция "Полстраны под парусом".
© Фото : Planx.mediaАрктическая экспедиция "Полстраны под парусом".Арктическая экспедиция Полстраны под парусом
© Фото : Planx.media
Арктическая экспедиция "Полстраны под парусом".
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Российская команда путешественников Plan X Adventure Team за одну навигацию пытается пройти от Красноярска до Архангельска. Позади сплав по Енисею, впереди — проход по арктическим морям. Снимки, сделанные во время экспедиции, — в фотоленте Ria.ru.

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