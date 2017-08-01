Заполярье в снимках экспедиции "Полстраны под парусом"

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Для прохождения маршрута команда PLAN X подготовила специальное судно — парусный 8-метровый катамаран с надувными баллонами. За счет разборной конструкции его можно доставить в любую точку мира, а низкая осадка и отсутствие жестких корпусов позволяют экипажу высаживаться на любое неподготовленное побережье и дрейфующие льды.