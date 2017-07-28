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Шерхан и Табаки: новое прочтение книжной истории

17:2528.07.2017
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Десятимесячный тигренок Шерхан играет с сотрудником сафари-парка в вольере Приморского сафари-парка
Десятимесячный тигренок Шерхан в вольере Приморского сафари-парка
Тигренок Шерхан и собака Табаки в Приморском сафари-парке
Десятимесячный тигренок Шерхан и собака Табаки играют с сотрудником сафари-парка в вольере Приморского сафари-парка
Десятимесячный тигренок Шерхан в Приморском сафари-парке
Тигренок Шерхан и собака Табаки в Приморском сафари-парке
Тигренок Шерхан в вольере Приморского сафари-парка
Тигренок Шерхан и собака Табаки в Приморском сафари-парке
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкДесятимесячный тигренок Шерхан, родившийся от знаменитого тигра Амура и тигрицы Уссури, живет в Приморском сафари-парке.Десятимесячный тигренок Шерхан играет с сотрудником сафари-парка в вольере Приморского сафари-парка
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Десятимесячный тигренок Шерхан, родившийся от знаменитого тигра Амура и тигрицы Уссури, живет в Приморском сафари-парке.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкТигренок появился на свет в сентябре 2016 года очень слабым. Уссури не приняла Шерхана и его брата и отказалась их кормить.Десятимесячный тигренок Шерхан в вольере Приморского сафари-парка
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Тигренок появился на свет в сентябре 2016 года очень слабым. Уссури не приняла Шерхана и его брата и отказалась их кормить.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВ результате один тигренок погиб, а Шерхана удалось спасти. Несколько месяцев он жил под постоянным наблюдением ветеринаров. Теперь Шерхан весит уже больше 60 килограммов и продолжает набирать вес.Тигренок Шерхан и собака Табаки в Приморском сафари-парке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
В результате один тигренок погиб, а Шерхана удалось спасти. Несколько месяцев он жил под постоянным наблюдением ветеринаров. Теперь Шерхан весит уже больше 60 килограммов и продолжает набирать вес.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВ отличие от своего отца Амура, водившего дружбу с козлом Тимуром, Шерхан выбрал себе в лучшие друзья собаку Табаки.Десятимесячный тигренок Шерхан и собака Табаки играют с сотрудником сафари-парка в вольере Приморского сафари-парка
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
В отличие от своего отца Амура, водившего дружбу с козлом Тимуром, Шерхан выбрал себе в лучшие друзья собаку Табаки.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкОни познакомились, когда Шерхану было три месяца и он переехал жить из ветеринарной клиники в вольер.Десятимесячный тигренок Шерхан в Приморском сафари-парке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Они познакомились, когда Шерхану было три месяца и он переехал жить из ветеринарной клиники в вольер.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкТабаки сразу понравилась Шерхану и тигренок с радостью уступил ей часть своей деревянной будки.Тигренок Шерхан и собака Табаки в Приморском сафари-парке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Табаки сразу понравилась Шерхану и тигренок с радостью уступил ей часть своей деревянной будки.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкЖивотные вместе гуляют в парке, Табаки часто защищает Шерхана от других тигров или следит за посетителями сафари-парка, пока Шерхан плавает в бассейне. Сама собака воду не любит.Тигренок Шерхан в вольере Приморского сафари-парка
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Животные вместе гуляют в парке, Табаки часто защищает Шерхана от других тигров или следит за посетителями сафари-парка, пока Шерхан плавает в бассейне. Сама собака воду не любит.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкШерхан часто играет в "охоту на Табаки": припадает к земле и прижимает уши, но подобные развлечения заканчиваются без происшествий, и животные вместе отправляются отдыхать в тень.Тигренок Шерхан и собака Табаки в Приморском сафари-парке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Шерхан часто играет в "охоту на Табаки": припадает к земле и прижимает уши, но подобные развлечения заканчиваются без происшествий, и животные вместе отправляются отдыхать в тень.
Тигренок Шерхан и собака Табаки в Приморском сафари-паркеШерхан и Табаки: новое прочтение книжной истории17:2528.07.2017
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Наследник Амура, тигренок Шерхан выбрал себе в друзья собаку Табаки. В отличие от персонажей Редьярда Киплинга, эта парочка общается на равных. Мирное сосуществование тигра с собакой — в фотоленте Ria.ru.

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