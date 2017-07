Лучшие астрономические фото года

В Великобритании опубликовали шорт-лист конкурса фотографий Insight Astronomy Photographer of the Year, который Королевская обсерватория Гринвича проводила совместно с компанией Insight Investment и астрономическим журналом BBC Sky at Night. На конкурс в этом году поступило более 3800 снимков из 91 страны мира. Снимки, отмеченные жюри, — в фотоленте Ria.ru.