В Великобритании опубликовали шорт-лист конкурса фотографий Insight Astronomy Photographer of the Year, который Королевская обсерватория Гринвича проводила совместно с компанией Insight Investment и астрономическим журналом BBC Sky at Night. На конкурс в этом году поступило более 3800 снимков из 91 страны мира. Снимки, отмеченные жюри, — в фотоленте Ria.ru.
Лучшие астрономические фото года
14:4827.07.2017
(обновлено: 15:23 27.07.2017)
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© Фото : Haitong Yu/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017Работа китайского фотографа Haitong Yu "Битва, которую мы проигрываем"(A Battle We Are Losing). На снимке, запечатлевшим Млечный путь в небе над Национальной астрономической обсерваторией Китая, видно, как постоянно растущее загрязнение воздуха мешает работе оптических и радио-обсерваторий, находящихся вблизи больших городов.
Работа китайского фотографа Haitong Yu "Битва, которую мы проигрываем"(A Battle We Are Losing). На снимке, запечатлевшим Млечный путь в небе над Национальной астрономической обсерваторией Китая, видно, как постоянно растущее загрязнение воздуха мешает работе оптических и радио-обсерваторий, находящихся вблизи больших городов.
© Фото : Beate Behnke/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017Работа фотографа Beate Behnke "Отражения" (Reflection). На снимке запечатлено отражение полярного сияния в волновой ряби на пляже Skagsanden, который находится на Лофотенских островах Норвегии.
Работа фотографа Beate Behnke "Отражения" (Reflection). На снимке запечатлено отражение полярного сияния в волновой ряби на пляже Skagsanden, который находится на Лофотенских островах Норвегии.
© Фото : Avani Soares/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017Работа фотографа Avani Soares "Вращение Олимпа" (Brief Rotation of Mount Olympus). В серии фотографий Марса, сделанных между 1 июня и 3 июля 2016 года, гора Олимп (самый высокий вулкан Солнечной системы) запечатлена в трех разных положениях.
Работа фотографа Avani Soares "Вращение Олимпа" (Brief Rotation of Mount Olympus). В серии фотографий Марса, сделанных между 1 июня и 3 июля 2016 года, гора Олимп (самый высокий вулкан Солнечной системы) запечатлена в трех разных положениях.
© Фото : Derek Burdeny/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017Работа фотографа Derek Burdeny "Прекрасный Тромсё" (Beautiful Tromso). На снимке - северное сияние в небе над гаванью норвежского города Тромсё.
Работа фотографа Derek Burdeny "Прекрасный Тромсё" (Beautiful Tromso). На снимке - северное сияние в небе над гаванью норвежского города Тромсё.
© Фото : Paul Andrew/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017Работа фотографа Paul Andrew "Восточный протуберанец" (Eastern Prominence). На снимке запечатлен протуберанец типа "живая изгородь", возникший на Солнце 29 августа 2016 года. Это образование на поверхности звезды называется так из-за того, что образуется из группировки небольших протуберанцев, напоминающей дикий колючий кустарник.
Работа фотографа Paul Andrew "Восточный протуберанец" (Eastern Prominence). На снимке запечатлен протуберанец типа "живая изгородь", возникший на Солнце 29 августа 2016 года. Это образование на поверхности звезды называется так из-за того, что образуется из группировки небольших протуберанцев, напоминающей дикий колючий кустарник.
© Фото : Brandon Yoshizawa/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017Работа фотографа Brandon Yoshizawa "Осенний Млечный путь" (Fall Milk). На снимке - галактика Млечный путь над цепью гор Сьерра-Невада в Калифорнии.
Работа фотографа Brandon Yoshizawa "Осенний Млечный путь" (Fall Milk). На снимке - галактика Млечный путь над цепью гор Сьерра-Невада в Калифорнии.
© Фото : Michael Wilkinson/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017Работа фотографа Michael Wilkinson "Призрачное Солнце" (Ghostly Sun). Этот снимок Солнца сделан через фильтр Calcium-K. На негативе хорошо видна внешняя оболочка звезды - хромосфера - и яркие пятна на Солнце.
Работа фотографа Michael Wilkinson "Призрачное Солнце" (Ghostly Sun). Этот снимок Солнца сделан через фильтр Calcium-K. На негативе хорошо видна внешняя оболочка звезды - хромосфера - и яркие пятна на Солнце.
© Фото : Yulia Zhulikova/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017Работа фотографа Юлии Жуликовой "Корона северного сияния" (Auroral Crown). Автору удалось запечатлеть бирюзовые завитки полярного сияния над заснеженными деревьями, подсвеченными фонарями, на одной из улиц Мурманска.
Работа фотографа Юлии Жуликовой "Корона северного сияния" (Auroral Crown). Автору удалось запечатлеть бирюзовые завитки полярного сияния над заснеженными деревьями, подсвеченными фонарями, на одной из улиц Мурманска.
© Фото : Chris Heapy/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017Работа британского фотографа Chris Heapy "Шарплесс 249 и туманность Медуза" (Sh2-249 Jellyfish Nebula). На снимке, сделанном с помощью телескопа, можно рассмотреть планетарную туманность Медуза, которая находится в созвездии Близнецов. Свое название туманность получила из-за того, что волокна светящегося газа, из которых она состоит, напоминают змей, как волосы у мифологической Медузы Горгоны.
Работа британского фотографа Chris Heapy "Шарплесс 249 и туманность Медуза" (Sh2-249 Jellyfish Nebula). На снимке, сделанном с помощью телескопа, можно рассмотреть планетарную туманность Медуза, которая находится в созвездии Близнецов. Свое название туманность получила из-за того, что волокна светящегося газа, из которых она состоит, напоминают змей, как волосы у мифологической Медузы Горгоны.
© Фото : Dani Caxete/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017Работа фотографа Dani Caxete "МКС переходит на летнее время" (ISS Daylight Transit). На снимке можно увидеть Международную космическую станцию, сфотографированную на фоне Луны.
Работа фотографа Dani Caxete "МКС переходит на летнее время" (ISS Daylight Transit). На снимке можно увидеть Международную космическую станцию, сфотографированную на фоне Луны.
© Фото : Andrew Whyte/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017Работа британского фотографа Andrew Whyte "Потерянный час" (The Lost Hour) была сделана 26 марта в Хэмпшире, в день когда граждане Великобритании переходили на летнее время. Длинные выдержки позволили показать вращение Земли вокруг своей оси в то время как небо "двигается" против часовой стрелки вокруг Северного небесного полюса.
Работа британского фотографа Andrew Whyte "Потерянный час" (The Lost Hour) была сделана 26 марта в Хэмпшире, в день когда граждане Великобритании переходили на летнее время. Длинные выдержки позволили показать вращение Земли вокруг своей оси в то время как небо "двигается" против часовой стрелки вокруг Северного небесного полюса.
© Фото : Derek Robson/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017Работа фотографа Derek Robson "Околоземный астероид 2003 YT1 (164121)". 31 октября 2016 года астероид 2003 YT1 приблизился к Земле на 3 миллиона километров. По словам фотографа, объект перемещался так быстро, что его движение было видно на экране.
Работа фотографа Derek Robson "Околоземный астероид 2003 YT1 (164121)". 31 октября 2016 года астероид 2003 YT1 приблизился к Земле на 3 миллиона километров. По словам фотографа, объект перемещался так быстро, что его движение было видно на экране.
© Фото : Maciej Zapior/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017Работа фотографа Maciej Zapior "Солнечные тропы над телескопом" (Solar Trails above the Telescope). На снимке запечатлены графики движения Солнца над Астрономическим институтом Чешской академии наук в течение полутора лет.
Работа фотографа Maciej Zapior "Солнечные тропы над телескопом" (Solar Trails above the Telescope). На снимке запечатлены графики движения Солнца над Астрономическим институтом Чешской академии наук в течение полутора лет.
© Фото : Warren Keller/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017Работа фотографа Warren Keller "Эмиссионная туманность NGC 2023". Эта туманность находится в созвездии Орион на расстоянии 1467 световых лет от нашей планеты. Фотограф смог запечатлеть этот объект в диаметре четырех световых лет. Таким образом удалось выяснить, что это одна из крупнейших отражающих туманностей во вселенной.
Работа фотографа Warren Keller "Эмиссионная туманность NGC 2023". Эта туманность находится в созвездии Орион на расстоянии 1467 световых лет от нашей планеты. Фотограф смог запечатлеть этот объект в диаметре четырех световых лет. Таким образом удалось выяснить, что это одна из крупнейших отражающих туманностей во вселенной.
© Фото : Nicholas Roemmelt/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017Работа фотографа Nicholas Roemmelt "Мисс Большая медведица" (Mr. Big Dipper). На снимке - астроном, наблюдающий за звездным небом из входа в большую пещеру на леднике Энгадин, который находится в швейцарском кантоне Граубюнден. Фото сделано наложением кадра звездного неба на передний план ледника.
Работа фотографа Nicholas Roemmelt "Мисс Большая медведица" (Mr. Big Dipper). На снимке - астроном, наблюдающий за звездным небом из входа в большую пещеру на леднике Энгадин, который находится в швейцарском кантоне Граубюнден. Фото сделано наложением кадра звездного неба на передний план ледника.
© Фото : Bernard Miller/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017Работа фотографа Bernard Miller "NGC 7331 - спиральная галактика в созвездии Пегас" (NGC 7331 - The Deer Lick Group). Галактика NGC 7331 находится примерно в 40 миллионах световых лет от Земли, в созвездии Пегаса. Над крупнейшим скоплением звезд также можно увидеть галактики меньших размеров NGC 7335, NGC 7336, NGC 7337, NGC 7338 и NGC 7340, которые дрейфуют над ней.
Работа фотографа Bernard Miller "NGC 7331 - спиральная галактика в созвездии Пегас" (NGC 7331 - The Deer Lick Group). Галактика NGC 7331 находится примерно в 40 миллионах световых лет от Земли, в созвездии Пегаса. Над крупнейшим скоплением звезд также можно увидеть галактики меньших размеров NGC 7335, NGC 7336, NGC 7337, NGC 7338 и NGC 7340, которые дрейфуют над ней.
© Фото : Tommy Eliassen/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017Работа фотографа Tommy Eliassen "Голубой час" (The Blue Hour). На снимке удалось запечатлеть одновременно серп Луны, Марс и северное сияние, которые окрасили снежные горы Салтфьеллет в Норвегии в голубой цвет.
Работа фотографа Tommy Eliassen "Голубой час" (The Blue Hour). На снимке удалось запечатлеть одновременно серп Луны, Марс и северное сияние, которые окрасили снежные горы Салтфьеллет в Норвегии в голубой цвет.
© Фото : Prisca Law/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017Работа фотографа Prisca Law "Суета и спокойсткие" (Hustle and Peaceful). Снимок был сделан с самый высокой точки Гонконга. На кадре суета и шум города противопоставлены умиротворению спокойного звездного неба. Фотограф напоминает, что именно смог города мешает в полной мере любоваться потрясающим видом звезд.
Работа фотографа Prisca Law "Суета и спокойсткие" (Hustle and Peaceful). Снимок был сделан с самый высокой точки Гонконга. На кадре суета и шум города противопоставлены умиротворению спокойного звездного неба. Фотограф напоминает, что именно смог города мешает в полной мере любоваться потрясающим видом звезд.
© Фото : Giorgia Hofer/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017Работа фотографа Giorgia Hofer "Суперлуние" (Super Moon). Снимок был сделан в самом сердце Доломитовых Альп в Италии в ночь на 14 ноября 2016 года. В эту ночь Луна была на 30% ярче и 14% больше, чем в другие полнолуния.
Работа фотографа Giorgia Hofer "Суперлуние" (Super Moon). Снимок был сделан в самом сердце Доломитовых Альп в Италии в ночь на 14 ноября 2016 года. В эту ночь Луна была на 30% ярче и 14% больше, чем в другие полнолуния.
© Фото : Rob Bowes/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017Работа фотографа Rob Bowes "Падающая звезда и Юпитер". Снимок был сделан над скалами в графстве Дорсет на острове Портленд. Фотография является наложением двух кадров: неба и горной породы.
Работа фотографа Rob Bowes "Падающая звезда и Юпитер". Снимок был сделан над скалами в графстве Дорсет на острове Портленд. Фотография является наложением двух кадров: неба и горной породы.
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