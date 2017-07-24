Сестринское послушание в Воронежской области

На рубеже 80-х и 90-х годов XX столетия в России вновь появились общины сестер милосердия. Так стали называться группы православных мирянок во главе со священниками, объединившихся для оказания помощи больным, сиротам, престарелым, бездомным, бедным. Стимулом для их возникновения стала канонизация святой преподобномученицы великой княгини Елизаветы Феодоровны, основательницы Марфо-Мариинской обители Милосердия в Москве.

Чуть более трех лет — с 9 июня 2014 года существует Свято-Елизаветинское сестричество при Троицком храме в селе Латная Воронежской области. Сестры опекают детский и взрослый хосписы, дом ребенка в Воронеже, инвалидов-колясочников и многодетные малоимущие семьи, а также преподают в воскресных школах.