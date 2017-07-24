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Сестринское послушание в Воронежской области

16:1324.07.2017
(обновлено: 16:14 24.07.2017)
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Сестра милосердия проводит урок в воскресной школе в Воронежской области
Сестры милосердия и настоятель Троицкого храма отец Константин во дворе Троицкого храма
Сестра милосердия с угощениями для прихожан Троицкого храма в Воронежской области
Сестры милосердия во время посещения одинокой пожилой женщины села Латная Семилукского района Воронежской области
Сестры милосердия во дворе Троицкого храма в Воронежской области
Сестра милосердия проводит урок в воскресной школе Троицкого храма в Воронежской области
Сестра милосердия во время богослужения в Троицком храме в Воронежской области
Сестра милосердия с подарками для детей многодетной семьи села Латная Семилукского района Воронежской области
Сестры милосердия во дворе Троицкого храма в Воронежской области
© РИА Новости / Алексей СазоновПерейти в фотобанкСилами сестричества только за прошедший год были открыты 3 новых воскресных школы в сельских храмах, где их никогда до того не было.Сестра милосердия проводит урок в воскресной школе в Воронежской области
© РИА Новости / Алексей Сазонов
Перейти в фотобанк
Силами сестричества только за прошедший год были открыты 3 новых воскресных школы в сельских храмах, где их никогда до того не было.
© РИА Новости / Алексей СазоновПерейти в фотобанкСестры милосердия и настоятель Троицкой церкви в селе Латная Воронежской области протоиерей Константин Кривонос во дворе храма.Сестры милосердия и настоятель Троицкого храма отец Константин во дворе Троицкого храма
© РИА Новости / Алексей Сазонов
Перейти в фотобанк
Сестры милосердия и настоятель Троицкой церкви в селе Латная Воронежской области протоиерей Константин Кривонос во дворе храма.
© РИА Новости / Алексей СазоновПерейти в фотобанкСестра милосердия с угощением для прихожан.Сестра милосердия с угощениями для прихожан Троицкого храма в Воронежской области
© РИА Новости / Алексей Сазонов
Перейти в фотобанк
Сестра милосердия с угощением для прихожан.
© РИА Новости / Алексей СазоновПерейти в фотобанкСестры милосердия во время посещения одинокой пожилой женщины в селе Латная.Сестры милосердия во время посещения одинокой пожилой женщины села Латная Семилукского района Воронежской области
© РИА Новости / Алексей Сазонов
Перейти в фотобанк
Сестры милосердия во время посещения одинокой пожилой женщины в селе Латная.
© РИА Новости / Алексей СазоновПерейти в фотобанкСестры милосердия во дворе Троицкого храма.Сестры милосердия во дворе Троицкого храма в Воронежской области
© РИА Новости / Алексей Сазонов
Перейти в фотобанк
Сестры милосердия во дворе Троицкого храма.
© РИА Новости / Алексей СазоновПерейти в фотобанкСестра милосердия проводит урок в воскресной школе.Сестра милосердия проводит урок в воскресной школе Троицкого храма в Воронежской области
© РИА Новости / Алексей Сазонов
Перейти в фотобанк
Сестра милосердия проводит урок в воскресной школе.
© РИА Новости / Алексей СазоновПерейти в фотобанкСестра милосердия во время богослужения в храме.Сестра милосердия во время богослужения в Троицком храме в Воронежской области
© РИА Новости / Алексей Сазонов
Перейти в фотобанк
Сестра милосердия во время богослужения в храме.
© РИА Новости / Алексей СазоновПерейти в фотобанкСестра милосердия с подарками для детей из многодетной семьи в селе Латная.Сестра милосердия с подарками для детей многодетной семьи села Латная Семилукского района Воронежской области
© РИА Новости / Алексей Сазонов
Перейти в фотобанк
Сестра милосердия с подарками для детей из многодетной семьи в селе Латная.
© РИА Новости / Алексей СазоновПерейти в фотобанкСестры милосердия.Сестры милосердия во дворе Троицкого храма в Воронежской области
© РИА Новости / Алексей Сазонов
Перейти в фотобанк
Сестры милосердия.
Сестры милосердия и настоятель Троицкого храма отец Константин во дворе Троицкого храмаСестринское послушание в Воронежской области16:1324.07.2017
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На рубеже 80-х и 90-х годов XX столетия в России вновь появились общины сестер милосердия. Так стали называться группы православных мирянок во главе со священниками, объединившихся для оказания помощи больным, сиротам, престарелым, бездомным, бедным. Стимулом для их возникновения стала канонизация святой преподобномученицы великой княгини Елизаветы Феодоровны, основательницы Марфо-Мариинской обители Милосердия в Москве.

Чуть более трех лет — с 9 июня 2014 года существует Свято-Елизаветинское сестричество при Троицком храме в селе Латная Воронежской области. Сестры опекают детский и взрослый хосписы, дом ребенка в Воронеже, инвалидов-колясочников и многодетные малоимущие семьи, а также преподают в воскресных школах.

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