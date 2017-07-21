Последствия землетрясения в Эгейском море

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в ночь на 21 июля в Эгейском море. Очаг подземных толчков залегал на глубине десяти километров. Разрушения, вызванные стихией, на греческом острове Кос и на юго-западе Турции — в фотоленте Ria.ru.
© REUTERS / Osman Turanli/ Social MediaПодземные толчки в Эгейском море произошли в ночь на пятницу в 10 километрах от турецкого города Бодрум и в 16 километрах от греческого острова Кос.
Подземные толчки в Эгейском море произошли в ночь на пятницу в 10 километрах от турецкого города Бодрум и в 16 километрах от греческого острова Кос.
© AP Photo / Kostoday.grВ результате мощного землетрясения на Косе оказались разрушены несколько зданий 1920-1930-х годов постройки и старые церкви, получил повреждения и порт. На острове было остановлено паромное сообщение.
© AP Photo / Kostoday.gr
В результате мощного землетрясения на Косе оказались разрушены несколько зданий 1920-1930-х годов постройки и старые церкви, получил повреждения и порт. На острове было остановлено паромное сообщение.
© AP Photo / Michael ProbstПолучила повреждения средневековая крепость госпитальеров, построенная в XIV-XVI веках для защиты от османских завоевателей.
© AP Photo / Michael Probst
Получила повреждения средневековая крепость госпитальеров, построенная в XIV-XVI веках для защиты от османских завоевателей.
© AP Photo / Kalymnos-news.grВ результате обрушения стены на территории старого города в главном порту Коса погибли двое туристов, около 120 человек получили ранения.
© AP Photo / Kalymnos-news.gr
В результате обрушения стены на территории старого города в главном порту Коса погибли двое туристов, около 120 человек получили ранения.
© REUTERS / Osman Turanli/Social MediaЗемлетрясение разрушило минарет старинной мечети Дефтердар в центральной части Старого города Коса.
Землетрясение разрушило минарет старинной мечети Дефтердар в центральной части Старого города Коса.
© REUTERS / Osman Turanli/Social MediaБоясь повторения подземных толчков, люди вышли из домов на улицу и ночевали там.
Боясь повторения подземных толчков, люди вышли из домов на улицу и ночевали там.
© AP Photo / Michael ProbstРоссийские туристы в результате произошедшего землетрясения не пострадали.
© AP Photo / Michael Probst
Российские туристы в результате произошедшего землетрясения не пострадали.
© AFP 2017 / STR/ EurokinissiНа Кос утром прибыли спасатели из подразделения по борьбе с чрезвычайными ситуациями EMAK с двумя служебными собаками, они обследуют завалы на острове в поисках возможных пострадавших и погибших.
На Кос утром прибыли спасатели из подразделения по борьбе с чрезвычайными ситуациями EMAK с двумя служебными собаками, они обследуют завалы на острове в поисках возможных пострадавших и погибших.
© AFP 2017 / Dogan News AgencyНа юго-западе Турции в результате землетрясения получили ранения около 80 человек.
На юго-западе Турции в результате землетрясения получили ранения около 80 человек.
© REUTERS / Yasar Anter/Dogan News AgencyЗемлетрясение вызывало небольшое цунами в Эгейском море, которое повредило лодки в курортном городе Гюмбет.
Землетрясение вызывало небольшое цунами в Эгейском море, которое повредило лодки в курортном городе Гюмбет.
© AP Photo / Ayse WietingЖители турецкого города Бодрум и отдыхающие на курорте туристы после землетрясения провели ночь на улице, кто-то решил ночевать на территории отелей, другие пошли пережидать на пляж.
© AP Photo / Ayse Wieting
Жители турецкого города Бодрум и отдыхающие на курорте туристы после землетрясения провели ночь на улице, кто-то решил ночевать на территории отелей, другие пошли пережидать на пляж.
© REUTERS / Yasar Anter/Dogan News AgencyПосле землетрясения на юго-западе Турции специалисты зафиксировали 160 афтершоков с максимальной магнитудой 4,8.
После землетрясения на юго-западе Турции специалисты зафиксировали 160 афтершоков с максимальной магнитудой 4,8.
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