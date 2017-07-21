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Последствия землетрясения в Эгейском море

Сюжет:
Землетрясение в Греции и Турции
12:5521.07.2017
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Последствия землетрясения на острове Кос, Греция. 21 июля 2017
Последствия землетрясения и цунами на острове Кос, Греция. 21 июля 2017
Разрушенная землетрясением мечеть на острове Кос, Греция. 21 июля 2017
Последствия землетрясения и цунами на острове Кос, Греция. 21 июля 2017
Последствия землетрясения на острове Кос, Греция. 21 июля 2017
Люди спят на улице после землетрясения на острове Кос, Греция. 21 июля 2017
Последствия землетрясения на острове Кос, Греция. 21 июля 2017
Пожарные на месте разрушений после землетрясения на острове Кос, Греция. 21 июля 2017
Люди получают медицинскую помощь в больнице в Бодрума, Турция. 21 июля 2017
Последствия землетрясения и цунами в курортном городе Гюмбет, Турция. 21 июля 2017
Люди спят на улице после землетрясения в Битезе, Турция
Последствия землетрясения и цунами в курортном городе Гюмбет, Турция. 21 июля 2017
© REUTERS / Osman Turanli/ Social MediaПодземные толчки в Эгейском море произошли в ночь на пятницу в 10 километрах от турецкого города Бодрум и в 16 километрах от греческого острова Кос.Последствия землетрясения на острове Кос, Греция. 21 июля 2017
© REUTERS / Osman Turanli/ Social Media
Подземные толчки в Эгейском море произошли в ночь на пятницу в 10 километрах от турецкого города Бодрум и в 16 километрах от греческого острова Кос.
© AP Photo / Kostoday.grВ результате мощного землетрясения на Косе оказались разрушены несколько зданий 1920-1930-х годов постройки и старые церкви, получил повреждения и порт. На острове было остановлено паромное сообщение.Последствия землетрясения и цунами на острове Кос, Греция. 21 июля 2017
© AP Photo / Kostoday.gr
В результате мощного землетрясения на Косе оказались разрушены несколько зданий 1920-1930-х годов постройки и старые церкви, получил повреждения и порт. На острове было остановлено паромное сообщение.
© AP Photo / Michael ProbstПолучила повреждения средневековая крепость госпитальеров, построенная в XIV-XVI веках для защиты от османских завоевателей.Разрушенная землетрясением мечеть на острове Кос, Греция. 21 июля 2017
© AP Photo / Michael Probst
Получила повреждения средневековая крепость госпитальеров, построенная в XIV-XVI веках для защиты от османских завоевателей.
© AP Photo / Kalymnos-news.grВ результате обрушения стены на территории старого города в главном порту Коса погибли двое туристов, около 120 человек получили ранения.Последствия землетрясения и цунами на острове Кос, Греция. 21 июля 2017
© AP Photo / Kalymnos-news.gr
В результате обрушения стены на территории старого города в главном порту Коса погибли двое туристов, около 120 человек получили ранения.
© REUTERS / Osman Turanli/Social MediaЗемлетрясение разрушило минарет старинной мечети Дефтердар в центральной части Старого города Коса.Последствия землетрясения на острове Кос, Греция. 21 июля 2017
© REUTERS / Osman Turanli/Social Media
Землетрясение разрушило минарет старинной мечети Дефтердар в центральной части Старого города Коса.
© REUTERS / Osman Turanli/Social MediaБоясь повторения подземных толчков, люди вышли из домов на улицу и ночевали там.Люди спят на улице после землетрясения на острове Кос, Греция. 21 июля 2017
© REUTERS / Osman Turanli/Social Media
Боясь повторения подземных толчков, люди вышли из домов на улицу и ночевали там.
© AP Photo / Michael ProbstРоссийские туристы в результате произошедшего землетрясения не пострадали.Последствия землетрясения на острове Кос, Греция. 21 июля 2017
© AP Photo / Michael Probst
Российские туристы в результате произошедшего землетрясения не пострадали.
© AFP 2017 / STR/ EurokinissiНа Кос утром прибыли спасатели из подразделения по борьбе с чрезвычайными ситуациями EMAK с двумя служебными собаками, они обследуют завалы на острове в поисках возможных пострадавших и погибших.Пожарные на месте разрушений после землетрясения на острове Кос, Греция. 21 июля 2017
© AFP 2017 / STR/ Eurokinissi
На Кос утром прибыли спасатели из подразделения по борьбе с чрезвычайными ситуациями EMAK с двумя служебными собаками, они обследуют завалы на острове в поисках возможных пострадавших и погибших.
© AFP 2017 / Dogan News AgencyНа юго-западе Турции в результате землетрясения получили ранения около 80 человек.Люди получают медицинскую помощь в больнице в Бодрума, Турция. 21 июля 2017
© AFP 2017 / Dogan News Agency
На юго-западе Турции в результате землетрясения получили ранения около 80 человек.
© REUTERS / Yasar Anter/Dogan News AgencyЗемлетрясение вызывало небольшое цунами в Эгейском море, которое повредило лодки в курортном городе Гюмбет.Последствия землетрясения и цунами в курортном городе Гюмбет, Турция. 21 июля 2017
© REUTERS / Yasar Anter/Dogan News Agency
Землетрясение вызывало небольшое цунами в Эгейском море, которое повредило лодки в курортном городе Гюмбет.
© AP Photo / Ayse WietingЖители турецкого города Бодрум и отдыхающие на курорте туристы после землетрясения провели ночь на улице, кто-то решил ночевать на территории отелей, другие пошли пережидать на пляж.Люди спят на улице после землетрясения в Битезе, Турция
© AP Photo / Ayse Wieting
Жители турецкого города Бодрум и отдыхающие на курорте туристы после землетрясения провели ночь на улице, кто-то решил ночевать на территории отелей, другие пошли пережидать на пляж.
© REUTERS / Yasar Anter/Dogan News AgencyПосле землетрясения на юго-западе Турции специалисты зафиксировали 160 афтершоков с максимальной магнитудой 4,8.Последствия землетрясения и цунами в курортном городе Гюмбет, Турция. 21 июля 2017
© REUTERS / Yasar Anter/Dogan News Agency
После землетрясения на юго-западе Турции специалисты зафиксировали 160 афтершоков с максимальной магнитудой 4,8.
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Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в ночь на 21 июля в Эгейском море. Очаг подземных толчков залегал на глубине десяти километров. Разрушения, вызванные стихией, на греческом острове Кос и на юго-западе Турции — в фотоленте Ria.ru.

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