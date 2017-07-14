Приморские военные вертолетчики приняли участие в летно-тактических учениях на базе армейской авиации в Черниговке. "Летающие танки" — в фотоленте Ria.ru.
"Летающие танки" на учениях в Приморье
14:1314.07.2017
(обновлено: 14:20 14.07.2017)
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© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкЛетно-тактические учения вертолетного полка прошли 13 июля на аэродроме "Черниговка" в Приморском крае.
Летно-тактические учения вертолетного полка прошли 13 июля на аэродроме "Черниговка" в Приморском крае.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВ учениях приняли участие экипажи вертолетов Ми-8АМТШ, Ми-28, Ми-35 и Ка-52.
В учениях приняли участие экипажи вертолетов Ми-8АМТШ, Ми-28, Ми-35 и Ка-52.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкКомандир в кабине вертолета Ми-28 во время учений отдельного вертолетного полка на аэродроме "Черниговка".
Командир в кабине вертолета Ми-28 во время учений отдельного вертолетного полка на аэродроме "Черниговка".
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкМногоцелевые военно-транспортные вертолеты Ми-8АМТШ "Терминаторы" в небе над аэродромом "Черниговка".
Многоцелевые военно-транспортные вертолеты Ми-8АМТШ "Терминаторы" в небе над аэродромом "Черниговка".
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкАвиационные техники готовят ударный вертолет Ми-35 к вылету.
Авиационные техники готовят ударный вертолет Ми-35 к вылету.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкРоссийский разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" способен поражать бронированную технику и воздушные цели.
Российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" способен поражать бронированную технику и воздушные цели.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкМногоцелевой ударный вертолет Ми-35 называют "летающей боевой машиной пехоты".
Многоцелевой ударный вертолет Ми-35 называют "летающей боевой машиной пехоты".
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВертолеты Ми-8АМТШ предназначены для транспортировки личного состава и грузов, они могут нести на себе вооружение и использоваться для спасательных операций.
Вертолеты Ми-8АМТШ предназначены для транспортировки личного состава и грузов, они могут нести на себе вооружение и использоваться для спасательных операций.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкСпециалисты готовят вооружение для ударного вертолета Ми-28H "Ночной охотник".
Специалисты готовят вооружение для ударного вертолета Ми-28H "Ночной охотник".
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкБоевые вертолеты на аэродроме "Черниговка" в Приморском крае.
Боевые вертолеты на аэродроме "Черниговка" в Приморском крае.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВертолет Ка-52 "Аллигатор" во время учений на аэродроме "Черниговка" в Приморском крае.
Вертолет Ка-52 "Аллигатор" во время учений на аэродроме "Черниговка" в Приморском крае.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВертолет Ми-28 во время учений отдельного вертолетного полка на аэродроме "Черниговка" в Приморском крае.
Вертолет Ми-28 во время учений отдельного вертолетного полка на аэродроме "Черниговка" в Приморском крае.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкАвиационные специалисты готовят вертолет Ми-28 к полету.
Авиационные специалисты готовят вертолет Ми-28 к полету.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВертолеты Ка-52 "Аллигатор" во время учений на аэродроме "Черниговка".
Вертолеты Ка-52 "Аллигатор" во время учений на аэродроме "Черниговка".
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