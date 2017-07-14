Жизнь на войне: будни операции в Мосуле

РИА Новости публикует серию снимков "Операция в Мосуле, Ирак" итальянского фотографа Алессандро Рота, вошедшую в шорт-лист Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в номинации "Главные новости". На кадрах — совместная наступательная операция иракских правительственных войск, ополченцев, сил Иракского Курдистана и сил международной коалиции на позиции ИГ*.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
Проголосовать за понравившиеся снимки фоторепортеров можно на сайте конкурса stenincontest.ru.