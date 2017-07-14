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Жизнь на войне: будни операции в Мосуле

11:1314.07.2017
(обновлено: 11:14 14.07.2017)
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Операция в Мосуле, Ирак
Операция в Мосуле, Ирак
Операция в Мосуле, Ирак
Операция в Мосуле, Ирак
Операция в Мосуле, Ирак
Операция в Мосуле, Ирак
Операция в Мосуле, Ирак
Операция в Мосуле, Ирак
Операция в Мосуле, Ирак
Операция в Мосуле, Ирак
Операция в Мосуле, Ирак
Операция в Мосуле, Ирак
© Алессандро Рота | StenincontestВ июне 2014 года террористическая организация ИГ* захватила второй по величине город Ирака Мосул. На снимке - самодельные взрывные устройства, замаскированные под игрушки, сделанные боевиками ИГ*. Большинство этих предметов были привезены из района Синджар.Операция в Мосуле, Ирак
© Алессандро Рота | Stenincontest
В июне 2014 года террористическая организация ИГ* захватила второй по величине город Ирака Мосул. На снимке - самодельные взрывные устройства, замаскированные под игрушки, сделанные боевиками ИГ*. Большинство этих предметов были привезены из района Синджар.
© Алессандро Рота | StenincontestДействующие на передовых позициях вооруженные силы Пешмерга собирают снайперский камуфляж в Церкви Марора.Операция в Мосуле, Ирак
© Алессандро Рота | Stenincontest
Действующие на передовых позициях вооруженные силы Пешмерга собирают снайперский камуфляж в Церкви Марора.
© Алессандро Рота | StenincontestДжихадисты ИГИЛ* подожгли нефтяное месторождение во время отступления из района Кайяра.Операция в Мосуле, Ирак
© Алессандро Рота | Stenincontest
Джихадисты ИГИЛ* подожгли нефтяное месторождение во время отступления из района Кайяра.
© Алессандро Рота | StenincontestМирные жители бегут из зоны аэропорта.Операция в Мосуле, Ирак
© Алессандро Рота | Stenincontest
Мирные жители бегут из зоны аэропорта.
© Алессандро Рота | StenincontestФараз Абдулла Шахаб несет своего сына Ахда в госпиталь города Эрбил. Лицо мальчика было искалечено минометным огнем, который убил его мать и троих из четырех его братьев.Операция в Мосуле, Ирак
© Алессандро Рота | Stenincontest
Фараз Абдулла Шахаб несет своего сына Ахда в госпиталь города Эрбил. Лицо мальчика было искалечено минометным огнем, который убил его мать и троих из четырех его братьев.
© Алессандро Рота | StenincontestВрачи удаляют шрапнель из грудной клетки ребенка.Операция в Мосуле, Ирак
© Алессандро Рота | Stenincontest
Врачи удаляют шрапнель из грудной клетки ребенка.
© Алессандро Рота | StenincontestВоеннослужащие Федеральной полиции ведут минометный огонь вблизи аэропорта.Операция в Мосуле, Ирак
© Алессандро Рота | Stenincontest
Военнослужащие Федеральной полиции ведут минометный огонь вблизи аэропорта.
© Алессандро Рота | StenincontestМирные жители из района Мансор собрались для получения провизии от неправительственной организации, базирующейся в Восточном Мосуле.Операция в Мосуле, Ирак
© Алессандро Рота | Stenincontest
Мирные жители из района Мансор собрались для получения провизии от неправительственной организации, базирующейся в Восточном Мосуле.
© Алессандро Рота | StenincontestПит (27, США) и Алекс (США) из Академии реагирования на чрезвычайные ситуации осматривают ребенка, пострадавшего от авианалета, во время которого погибли его родители, а двое братьев были ранены.Операция в Мосуле, Ирак
© Алессандро Рота | Stenincontest
Пит (27, США) и Алекс (США) из Академии реагирования на чрезвычайные ситуации осматривают ребенка, пострадавшего от авианалета, во время которого погибли его родители, а двое братьев были ранены.
© Алессандро Рота | StenincontestБоец федеральной полиции, вооруженный реактивным противотанковым гранатометом, осматривает позиции ИГИЛ* в районе боевых действий в зоне аэропорта.Операция в Мосуле, Ирак
© Алессандро Рота | Stenincontest
Боец федеральной полиции, вооруженный реактивным противотанковым гранатометом, осматривает позиции ИГИЛ* в районе боевых действий в зоне аэропорта.
© Алессандро Рота | StenincontestМужчины сбривают бороды, хотя это было запрещено, когда город был под контролем ИГИЛ*.Операция в Мосуле, Ирак
© Алессандро Рота | Stenincontest
Мужчины сбривают бороды, хотя это было запрещено, когда город был под контролем ИГИЛ*.
© Алессандро Рота | StenincontestРаздача провизии беженцам в лагере Хамам аль-Алиль.Операция в Мосуле, Ирак
© Алессандро Рота | Stenincontest
Раздача провизии беженцам в лагере Хамам аль-Алиль.
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РИА Новости публикует серию снимков "Операция в Мосуле, Ирак" итальянского фотографа Алессандро Рота, вошедшую в шорт-лист Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в номинации "Главные новости". На кадрах — совместная наступательная операция иракских правительственных войск, ополченцев, сил Иракского Курдистана и сил международной коалиции на позиции ИГ*.

* Террористическая организация, запрещенная на территории России.

Проголосовать за понравившиеся снимки фоторепортеров можно на сайте конкурса stenincontest.ru.

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