Журналисты издания Forbes Woman составили список самых богатых служащих федеральных органов законодательной и исполнительной власти России. При составлении рейтинга учитывались данные деклараций депутатов Государственной думы, Совета Федерации, кабинета министров и администрации президента РФ. Чиновницы, задекларировавшие наибольшие доходы по итогам 2016 года, — в фотоленте Ria.ru.
Самые богатые российские чиновницы по версии Forbes
15:5213.07.2017
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© РИА Новости / Александр НатрускинПерейти в фотобанкСемь строчек из десяти рейтинга самых богатых чиновниц России занимают депутаты Госдумы. Возглавила список также представительница нижней палаты парламента, депутат от "Единой России", заслуженный врач Российской Федерации Татьяна Соломатина. Ее совокупный доход за минувший год составил 52,2 миллиона рублей.
Семь строчек из десяти рейтинга самых богатых чиновниц России занимают депутаты Госдумы. Возглавила список также представительница нижней палаты парламента, депутат от "Единой России", заслуженный врач Российской Федерации Татьяна Соломатина. Ее совокупный доход за минувший год составил 52,2 миллиона рублей.
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФПерейти в фотобанкНа втором месте списка журнала Forbes оказалась член Совета Федерации РФ Людмила Нарусова. Ее задекларированный доход за прошлый год составил 28,7 миллиона рублей.
На втором месте списка журнала Forbes оказалась член Совета Федерации РФ Людмила Нарусова. Ее задекларированный доход за прошлый год составил 28,7 миллиона рублей.
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкТройку лидеров списка замыкает заместитель председателя Государственной думы РФ Ольга Епифанова. Ее доход за 2016 год составил 24,5 миллиона рублей.
Тройку лидеров списка замыкает заместитель председателя Государственной думы РФ Ольга Епифанова. Ее доход за 2016 год составил 24,5 миллиона рублей.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заняла четвертое место рейтинга с доходом в 22,9 миллиона рублей.
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заняла четвертое место рейтинга с доходом в 22,9 миллиона рублей.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкДепутат Госдумы от партии "Единая Россия" Елена Панина, заработавшая в прошлом году 16,5 миллиона рублей, заняла пятое место рейтинга самых богатых чиновниц России.
Депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Елена Панина, заработавшая в прошлом году 16,5 миллиона рублей, заняла пятое место рейтинга самых богатых чиновниц России.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНа шестом месте списка с доходом в 15,7 миллиона рублей оказалась член комитета Госдумы по энергетике Наталья Назарова.
На шестом месте списка с доходом в 15,7 миллиона рублей оказалась член комитета Госдумы по энергетике Наталья Назарова.
© РИА Новости / Дмитрий АстаховПерейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства России Ольга Голодец, заработавшая в прошлом году 15,6 миллиона рублей, занимает седьмую строку рейтинга Forbes.
Заместитель председателя правительства России Ольга Голодец, заработавшая в прошлом году 15,6 миллиона рублей, занимает седьмую строку рейтинга Forbes.
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкНа восьмой позиции - заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Светлана Савицкая с доходом в 15,4 миллиона рублей.
На восьмой позиции - заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Светлана Савицкая с доходом в 15,4 миллиона рублей.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПервая в мире женщина-космонавт, заместитель председателя комитета ГД по международным делам Валентина Терешкова заняла девятое место списка. Ее задекларированный доход за прошлый год составил 12,3 миллиона рублей.
Первая в мире женщина-космонавт, заместитель председателя комитета ГД по международным делам Валентина Терешкова заняла девятое место списка. Ее задекларированный доход за прошлый год составил 12,3 миллиона рублей.
© Фото : партия "Единая Россия"Замыкает десятку самых богатых чиновниц России член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Валентина Рудченко, заработавшая в 2016 году 10,5 миллиона рублей.
Замыкает десятку самых богатых чиновниц России член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Валентина Рудченко, заработавшая в 2016 году 10,5 миллиона рублей.
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