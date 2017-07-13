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Самые богатые российские чиновницы по версии Forbes

15:5213.07.2017
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Татьяна Соломатина
Людмила Нарусова
Заместители председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой и Ольга Епифанова на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Депутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Член комитета Государственной Думы РФ по энергетике Наталья Назарова на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец перед началом заседания правительства РФ
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по обороне Светлана Савицкая на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутат Государственной Думы РФ Валентина Терешкова перед началом первого заседания Государственной Думы РФ нового созыва
Член Комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Валентина Рудченко
© РИА Новости / Александр НатрускинПерейти в фотобанкСемь строчек из десяти рейтинга самых богатых чиновниц России занимают депутаты Госдумы. Возглавила список также представительница нижней палаты парламента, депутат от "Единой России", заслуженный врач Российской Федерации Татьяна Соломатина. Ее совокупный доход за минувший год составил 52,2 миллиона рублей.Татьяна Соломатина
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Семь строчек из десяти рейтинга самых богатых чиновниц России занимают депутаты Госдумы. Возглавила список также представительница нижней палаты парламента, депутат от "Единой России", заслуженный врач Российской Федерации Татьяна Соломатина. Ее совокупный доход за минувший год составил 52,2 миллиона рублей.
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФПерейти в фотобанкНа втором месте списка журнала Forbes оказалась член Совета Федерации РФ Людмила Нарусова. Ее задекларированный доход за прошлый год составил 28,7 миллиона рублей.Людмила Нарусова
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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На втором месте списка журнала Forbes оказалась член Совета Федерации РФ Людмила Нарусова. Ее задекларированный доход за прошлый год составил 28,7 миллиона рублей.
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкТройку лидеров списка замыкает заместитель председателя Государственной думы РФ Ольга Епифанова. Ее доход за 2016 год составил 24,5 миллиона рублей.Заместители председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой и Ольга Епифанова на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Тройку лидеров списка замыкает заместитель председателя Государственной думы РФ Ольга Епифанова. Ее доход за 2016 год составил 24,5 миллиона рублей.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заняла четвертое место рейтинга с доходом в 22,9 миллиона рублей.Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заняла четвертое место рейтинга с доходом в 22,9 миллиона рублей.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкДепутат Госдумы от партии "Единая Россия" Елена Панина, заработавшая в прошлом году 16,5 миллиона рублей, заняла пятое место рейтинга самых богатых чиновниц России.Депутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
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Депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Елена Панина, заработавшая в прошлом году 16,5 миллиона рублей, заняла пятое место рейтинга самых богатых чиновниц России.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНа шестом месте списка с доходом в 15,7 миллиона рублей оказалась член комитета Госдумы по энергетике Наталья Назарова.Член комитета Государственной Думы РФ по энергетике Наталья Назарова на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
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На шестом месте списка с доходом в 15,7 миллиона рублей оказалась член комитета Госдумы по энергетике Наталья Назарова.
© РИА Новости / Дмитрий АстаховПерейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства России Ольга Голодец, заработавшая в прошлом году 15,6 миллиона рублей, занимает седьмую строку рейтинга Forbes.Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец перед началом заседания правительства РФ
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Заместитель председателя правительства России Ольга Голодец, заработавшая в прошлом году 15,6 миллиона рублей, занимает седьмую строку рейтинга Forbes.
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкНа восьмой позиции - заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Светлана Савицкая с доходом в 15,4 миллиона рублей.Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по обороне Светлана Савицкая на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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На восьмой позиции - заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Светлана Савицкая с доходом в 15,4 миллиона рублей.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПервая в мире женщина-космонавт, заместитель председателя комитета ГД по международным делам Валентина Терешкова заняла девятое место списка. Ее задекларированный доход за прошлый год составил 12,3 миллиона рублей.Депутат Государственной Думы РФ Валентина Терешкова перед началом первого заседания Государственной Думы РФ нового созыва
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Первая в мире женщина-космонавт, заместитель председателя комитета ГД по международным делам Валентина Терешкова заняла девятое место списка. Ее задекларированный доход за прошлый год составил 12,3 миллиона рублей.
© Фото : партия "Единая Россия"Замыкает десятку самых богатых чиновниц России член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Валентина Рудченко, заработавшая в 2016 году 10,5 миллиона рублей.Член Комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Валентина Рудченко
© Фото : партия "Единая Россия"
Замыкает десятку самых богатых чиновниц России член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Валентина Рудченко, заработавшая в 2016 году 10,5 миллиона рублей.
Татьяна СоломатинаСамые богатые российские чиновницы по версии Forbes15:5213.07.2017
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Журналисты издания Forbes Woman составили список самых богатых служащих федеральных органов законодательной и исполнительной власти России. При составлении рейтинга учитывались данные деклараций депутатов Государственной думы, Совета Федерации, кабинета министров и администрации президента РФ. Чиновницы, задекларировавшие наибольшие доходы по итогам 2016 года, — в фотоленте Ria.ru.

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